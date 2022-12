Terra Classic Coin (LUNC) kaufen

Wer den Terra Classic Coin kaufen möchte, sollte sich zwingend mit den Geschehnissen rund um die Terra Luna Foundation im Jahr 2022 beschäftigen. Dabei geht es im Kern um die Aufspaltung eines durchaus erfolgreichen Projekts nach dessen Zusammenbruch.

In diesem Zusammenhang wäre es weit gefehlt, den günstigen Einstiegskurs bei Terra Classic (LUNC) mit Gewinnaussichten des zurückliegenden Allzeithochs zu verknüpfen. Denn genau genommen existiert das Projekt unter dem Kürzel LUNA zwar weiterhin als „Version 2“ mit den gleichen Verantwortlichen, doch hat dies mit dem Terra Classic Coin genau genommen, nichts mehr zu tun.

In diesem Artikel beantworten wir einige Fragen rund um LUNC und erklären, wie man den Terra Classic Coin kaufen kann.

Terra Classic Coin kaufen 2022 - Das Wichtigste über LUNC in Kürze

Von der Community geführt: Nach dem Debakel um die ursprüngliche Terra Foundation wird die Blockchain durch die Community weitergeführt.

Nach dem Debakel um die ursprüngliche Terra Foundation wird die Blockchain durch die Community weitergeführt. Junges Projekt mit Potenzial: Die Geschehnisse Anfang Mai 2022 erforderten eine Art „Reboot“. Die unter dem Namen Terra Classic weitergeführte Blockchain ist daher ein recht junges Projekt.

Die Geschehnisse Anfang Mai 2022 erforderten eine Art „Reboot“. Die unter dem Namen Terra Classic weitergeführte Blockchain ist daher ein recht junges Projekt. Vermischung zwischen LUNC und LUNA: Bei einigen Artikeln zum Thema wird LUNC immer wieder in Zusammenhang mit LUNA gebracht. Die Projekte haben zwar eine gemeinsame Geschichte, doch Beschreibungen rund um LUNA als Aussicht auf LUNC heranzuziehen ist falsch.

Bei einigen Artikeln zum Thema wird LUNC immer wieder in Zusammenhang mit LUNA gebracht. Die Projekte haben zwar eine gemeinsame Geschichte, doch Beschreibungen rund um LUNA als Aussicht auf LUNC heranzuziehen ist falsch. Terra Station: Beide Projekte führen auf ihren jeweiligen Seiten die „Terra Station“ als Wallet-Anwendung an. Beide Protokolle laufen über die Cosmos SDK (eine Proof of Stake) Blockchain.

Beide Projekte führen auf ihren jeweiligen Seiten die „Terra Station“ als Wallet-Anwendung an. Beide Protokolle laufen über die Cosmos SDK (eine Proof of Stake) Blockchain. Terra Docs (classic): Hierbei handelt es sich um das ursprüngliche Protokoll zu Terra und dem damit zusammenhängenden Stablecoin (USDT), der letztendlich schuld an der zurückliegenden Misere ist.

Hierbei handelt es sich um das ursprüngliche Protokoll zu Terra und dem damit zusammenhängenden Stablecoin (USDT), der letztendlich schuld an der zurückliegenden Misere ist. Lunaclassiccommunity.com: Nur diese Website erlaubt einen tatsächlichen Blick auf den Fortschritt der Terra Classic Idee und somit den Terra Classic Coins.

Nur diese Website erlaubt einen tatsächlichen Blick auf den Fortschritt der Terra Classic Idee und somit den Terra Classic Coins. Terra Blockchain mit Potenzial: Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass die Terra Blockchain grundsätzlich zukunftsträchtig ist.

Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass die Terra Blockchain grundsätzlich zukunftsträchtig ist. Tiefe Kurse und Burn-Mechanismus: Die tiefen Kurse Ende des Jahres 2022 und die Tatsache, dass die Community an einem Burn-Mechanismus arbeitet, könnten durchaus steigende Kurspotenziale mit sich bringen.

Schritt für Schritt zum eigenen Terra Classic Coin - Anleitung für Anfänger mit eToro

Nach dem Zusammenbruch des ursprünglichen Terra Luna Coins im Mai 2022, kam es zu einer Spaltung der Blockchain. Vergleichbar mit dem Hardfork bei Ethereum (ETH und ETC) werden seither zwei Projekte weitergeführt: LUNA mit dem ehemaligen Team (für unseren Artikel hier nicht entscheidend) und der LUNC Coin, der in erster Linie von der Community übernommen und geführt wird.

Nach dem Zusammenbruch und den Unklarheiten haben einige Börsen den Handel mit LUNA ausgesetzt. Dies hat und hatte auch Auswirkungen auf LUNC (also die Terra Classic Variante). Zwischenzeitlich ist klar, welche und wie viele Token die Besitzer und Käufer der jeweiligen Projekte erhalten.

Für diesen Artikel möchten wir uns nun darauf fokussieren, wie der Terra Classic Coin gekauft werden kann. Für Einsteiger bietet sich hier insbesondere die Plattform von eToro an.

Erster Schritt: Anmeldung bei einem Broker bzw. einer Krypto Börse

Wer noch kein Konto bei einer Börse besitzt, muss sich im ersten Schritt bei eben solcher anmelden. Insbesondere für Anfänger bietet sich die Plattform von eToro an. Die Homepage ist benutzerfreundlich. Es können neben Kryptowährungen auch andere Anlageklassen (Aktien, Rohstoffe, usw.) gehandelt werden.

Bei Fragen ist schnell der Kundenservice erreichbar. Sollten also beispielsweise Probleme bei der Verifizierung auftauchen, kann dies äußert schnell und effizient gelöst werden. Die Anmeldung mit Verifizierung erfolgt über die Browseranwendung. Von der App des Unternehmens wird man für diesen Schritt eben dort hingeleitet.

➡️ Handelswerte: Aktien, ETFs, CFDs, 120+ Kryptowährungen, Rohstoffe, Forex, Indizes 🌍 Länder Verfügbar: 140 Länder 🖥️ Software: Webseite, Web-App & Mobile App 📱 App Verfügbar: Android & iOS 🔁 CFDs Verfügbar: Ja 🏛️ Regulierung: FCA, CYSEC, GB ⚽ Social Trading: Ja 👥 Benutzerfreundlichkeit: Sehr gut 💰 Gebühren: 0% Provision ⭐ Unsere Bewertung: 5.0 / 5.0

Bei der Einrichtung werden einige Daten abgefragt, die gesetzlich verpflichtend sind und für die Professionalität der Plattform sprechen.

Da bei eToro neben (bisher staatlicherseits nicht regulierten) Kryptowährungen auch regulierte Anlageklassen gehandelt werden können, handelt es sich hier ebenso um Teile eines klassischen Bankengeschäfts. Im Verifizierungsprozess ist daher abschließend eine Video-Identifikation notwendig.

Zweiter Schritt: Konto aufladen mit Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung und mehr

Für den Verifizierungsprozess sollten laut Betreiber zumindest drei Tage eingeplant werden. Ein Abschluss innerhalb weniger Minuten und Stunden ist aber wahrscheinlicher.

Bereits vor Abschluss der Verifizierung ist es möglich, das Konto mit Euro aufzuladen. Hierfür steht eine Vielzahl an Einzahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für einige Nutzer dürfte hier insbesondere die Paypal Variante interessant sein. eToro zählt zu einer der wenigen Plattformen, die diese Zahlungsmethode anbietet.

Schlicht und einfach im Navigationsbereich auf „Geld einzahlen“ klicken und Paypal als Bezahlmethode auswählen. Anschließend den gewünschten Betrag und die Paypal-Mail-Adresse eingeben. Mit einem Klick auf „Fortsetzen“ wird der Nutzer, wie gewohnt, auf die Paypal Plattform weitergeleitet, wo der Kauf abgeschlossen werden kann. Hier also die Einzahlung von 100€ auf das eToro Konto.

Zahlungsmöglichkeiten: möglich? Terra Classic kaufen mit Kreditkarte ☑️ Terra Classic kaufen mit SOFORT Überweisung ☑️ Terra Classic kaufen mit Banküberweisung ☑️ Terra Classic kaufen mit Rapid Transfer ☑️ Terra Classic kaufen mit PayPal ☑️ Terra Classic kaufen mit Skrill ☑️ Terra Classic kaufen mit UnionPay ☑️ Terra Classic kaufen mit Neteller ☑️

Wie weiter oben ersichtlich, bietet eToro neben Paypal weitere Einzahlungsmethoden an. Hierzu zählt neben Drittanbietern wie Trustly und Skrill auch die Möglichkeit per Kreditkarte oder per SOFORT beziehungsweise mit SEPA-Überweisung einzuzahlen.

Zudem besteht nach erfolgreicher Verifizierung die Möglichkeit ein sogenanntes eToro Money Konto zu eröffnen. Hier erhält der Nutzer eine Art eigenes Giro-Konto auf eToro. Die Daten können beispielsweise für wiederkehrende Einzahlungen genutzt werden.

Dritter Schritt: LUNC mit Euro online kaufen

Wie auch immer das Konto mit Euro aufgeladen wird: Abschließend erfolgt mit dieser Einlage der LUNC Kauf. Hierfür kann das Suchfeld im oberen Fensterbereich angesteuert werden. Einfach „LUNC“ eingeben und den Treffer auswählen.

Anschließend auf „Investieren klicken“. Einige Coins können bei eToro gehebelt werden. Für einen „normalen Kauf“ muss hier immer der Hebel auf „X1“ gestellt sein beziehungsweise eben jenes Feld ausgewählt werden. LUNC Token können auf eToro nicht gehebelt werden, somit entfällt dieser Auswahlbereich.

Im oberen Teil steht die Aktion Terra Luna kaufen bzw. „Kaufen LUNC“. Darunter erscheint der aktuelle Preis, zu dem der Token erworben werden kann. Anschließend kann ausgewählt werden, ob der gewünschte Kaufpreis oder die entsprechenden Einheiten an LUNC eingegeben werden möchten. Nun muss der Trade noch eröffnet werden.

Was ist Terra Classic?

Diese Frage ist tatsächlich gar nicht allzu leicht zu beantworten. Klar ist, dass Terra Classic aus dem ehemaligen Terra Luna Projekt hervorgegangen ist. Und wie in einem der oberen Screenshots ersichtlich, tun sich sogar Börsen wie eToro schwer damit, den LUNC Coin vom LUNA Token abzugrenzen. So sind einige Beschreibungen des Projekts teilweise irreführend.

Dabei verschwimmen auch auf professionellen Plattformen die Bezeichnungen der beiden Projekte. Durch die Suche nach LUNC über coinmarketcap.com gelangt man beispielsweise auf die Plattformen des LUNA Terra Projekts. Nach langem Hin und Her gelangt man letztendlich nur über eine entsprechende Google Suche auf der „richtigen“ Plattform der Terra Classic Community.

Der dort hinterlegte Linktree zeigt wichtige weiterführende Links auf. Außerdem kann über die Unterseite „Ecosystem“ eingesehen werden, welche Aktivitäten auf der Terra Luna Classic Blockchain entwickelt werden. Darunter befindet sich unter anderem:

Terra Swap: eine dezentrale Börse

eine dezentrale Börse Luna Punks: eine NFT Plattform

eine NFT Plattform Pulsar Finance: eine Analyse Plattform

eine Analyse Plattform Eris Protokoll: eine DeFi (dezentrale Finanzen) Anwendung

eine DeFi (dezentrale Finanzen) Anwendung Atomic Wallet: eine Web3 Wallet für Kryptowährungen

Der Zusammenbruch der Terra Foundation war gezeichnet davon, dass deren Stablecoin UST die 1:1 Bindung zum USD verloren hat. Dadurch wurden unzählige LUNA Terra (vor dem Crash) geprägt. Dies erhöhte das Angebot an Token, die anschließend nach einem vorgeschriebenen Mechanismus zu LUNC geformt wurden. Um das hohe Angebot zu reduzieren, sind Burns geplant, aber laut der Website wohl noch nicht durchgeführt worden.

Die folgenden Eingaben beziehen sich jeweils auf den 26. November 2022.

🏷️ Name & Symbol Terra Luna Classic: LUNC 👨🏻‍💼 Gründer von Terra Luna Classic Da das Projekt aus der ehemaligen Terra Luna Foundation hervorgegangen ist und nach der entsprechenden Abstimmung an die Community übergeben wurde, gibt es keinen wirklichen Gründer. 🌍 LUNC Hauptsitz Kein offizieller Hauptsitz ersichtlich. 💻 Software Terra Blockchain, läuft auf der Cosmos Blockchain 📅 Start von Terra Classic 27. Mai 2022 (nach erfolgreicher Abstimmung zur Neugründung weiteren Terra Chain) 🪙 Maximalversorgung LUNC Token 6.879.340.931.479,976 📈 Kurs $ 0,00016246 📊 Marktkapitalisierung $ 973.380.445,00 🔁 Umlaufversorgung LUNC aktuell 5.992.689.241.184,661 🚀 Marktrang Rang 43

Terra Luna Classic Coin Kursentwicklung 2022

Bevor wir die Kursentwicklung genauer betrachten, soll nochmal eines verdeutlicht werden. Der Terra Classic Coin (LUNC) ist aus der ehemaligen Terra Foundation heraus entstanden. Dabei erinnert das Wort “Classic” im Namen an Ethereum Classic, also die Abkopplung des ETC Tokens von ETH nach dem DAO-Hack.

Ähnlich ist dies mit LUNC zu sehen. Die Verantwortlichen der Terra Foundation betreiben den LUNA Coin unter eben jener Bezeichnung weiter. Eine Verknüpfung der beiden Token ergibt sich ausschließlich aus der gemeinsamen Vergangenheit. LUNA ist nicht LUNC.

Daher wäre eine rückwirkende Betrachtung des LUNA Kurses und der Luna Prognose nicht sinnvoll. Trotzdem führen so ziemlich alle Chart-Plattformen den ehemaligen LUNA Kurs im Zeitverlauf auf. Dies könnte für unerfahrene Anleger irritierend sein, da womöglich davon ausgegangen wird, dass der LUNC Coin ein ähnlich hohes Kursniveau erreichen könnte. Dem ist aber wohl eher nicht so. Da LUNC erst seit Mai 2022 existiert, kann die Kursentwicklung an dieser Stelle recht kurz ausfallen.

Nach dem Crash des UST (Terra Stablecoin) fiel der Kurs zu unterirdischen Werten. Zeichnete LUNA in der Übergangszeit (Mai 2022) noch bei rund 0,0001 USD, ist der LUNC Token im Juni weiter auf 0,00004668 USD.

Die Geschehnisse rund um die FTX-Pleite hatte auf die bereits niedrigen Preise weniger Auswirkungen.

Das neue Allzeithoch von LUNC datiert auf den 9. September 2022 bei 0,00051883.

Für eine tiefergehende Analyse zu Terra Luna kaufen und Luna Prognose können wir an dieser Stelle unseren Artikel Terra Classic Prognose empfehlen.

Ist es sinnvoll, in den Terra Luna Classic Coin zu investieren? Welche Kryptowährung ist das beste Investment?

Obwohl der LUNC Token wohl nicht mehr die einstigen Werte des ehemaligen LUNA Coins erreichen wird, könnte ein Investment trotzdem interessant sein. In unserer Prognose gehen wir von einem durchschnittlichen Kurs im Jahr 2030 von 0,00381 USD aus. Dies würde ein Kursplus von über 1000% zum jetzigen Zeitpunkt darstellen. Zudem schläft die Community nicht.

Die Aktivität auf der Blockchain ist gut. Das Ökosystem ist geprägt von Dezentralität und seit der Abspaltung von LUNA Terra ein durchaus positives Beispiel für die Idee von verteilten Systemen. Zudem rangiert der Coin nach Marktkapitalisierung unter den Top 50 Projekten. Unklarheiten rund um den Burn-Mechanismus trüben jedoch auch ein wenig die Stimmung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Laut der Plattform sind entsprechende Schritte geplant.

Ein noch jüngeres, aber doch empfehlenswertes Projekt bietet die Idee von IMPT. Das Unternehmen möchte den Handel mit CO2-Zertifikaten verbessern und nutzt dazu die Technik der Blockchain. Die Konkurrenzsituation ist in diesem Bereich übersichtlich.

Das Projekt befindet sich derzeit im Aufbau und der IMPT Coin daher nur noch zwei Tage in der Presale-Phase. Für spekulative Anleger könnte sich ein Investment womöglich lohnen. Oder sind Sie auf der Suche nach anderen nachhaltigen Kryptowährungen ?

Wo kann man Terra Luna kaufen und verkaufen? Unsere Krypto-Broker und -Börsen Vergleich:

Wie bereits weiter oben erklärt, ist der Terra Classic Coin auf so ziemlich allen einschlägigen Plattformen gelistet. Gerade für Einsteiger bietet sich die Börse von eToro an. Für Anleger mit mehr Erfahrung ist OKX empfehlenswert.

1. eToro

Wie unsere Anleitung zeigt, sprechen einige Aspekte für die Nutzung von eToro. Gerade für Anfänger oder Anleger, die bisher nur in Aktien oder andere Anlageklassen investiert haben, bietet die Plattform die Möglichkeit, Kryptowährungen zentral mit anderen Werten zu verwahren. Die eToro Money App ermöglicht es, grundsätzlich gewisse Kryptowährungen zu verwahren. Leider ist es aktuell nicht möglich, eine LUNC Wallet zu erstellen.

Die Börse bezeichnet sich selbst als Social Trading Plattform, da der interessierte Anleger einige aufbereitete Informationen finden kann, die beim Kauf oder Verkauf unterstützend sein können. Der Austausch mit anderen Tradern ist möglich. Zudem können Portfolios nachgebildet werden.

Für eToro spricht auf jeden Fall die Gebührenstruktur, da für den einfachen Kauf keine Gebühren anfallen. Der Spread wird nur beim Derivatehandel berechnet. Auch die Einzahlung von Euro mit Kreditkarte ist nach eigenen Aussagen kostenfrei.

2. OKX

OKX zeichnet sich vor allem durch die vielen verfügbaren Funktionen aus. Neben einer klassisch zentral organisierten Börse (CEX) betreibt die Plattform zudem eine sogenannte DEX (dezentrale Börse). Gerade für erfahrene Anleger bietet sich die Plattform an, da LUNC nicht nur mit Euro über die CEX, sondern auch P2P mit anderen Kryptowährungen oder Altcoins über die DEX erworben werden kann. OKX ist eine aufstrebende Börse, die nach eigenen Angaben genug Reserven vorweisen kann und somit die Einlagen der Anleger geschützt sind.

Sympathisch ist zudem die Offenheit gegenüber anderen Anwendungen. So kann zur Nutzung der DEX nicht nur die eigenen Wallet, sondern beispielsweise auch Metamask verbunden werden.

Bei den Gebühren hat sich OKX für eine gestaffelte Variante entschieden. Neben einem VIP Status ist hier insbesondere die Anlagehöhe entscheidend. Wer beispielsweise unter 100.000 Euro in LUNC Kryptowährung investieren möchte, muss sogenannte Taker Gebühren in Höhe von 0,1% abführen. Wer also für 100 Euro LUNC kaufen möchte würde mit Stand 27. November 2022 612.032 Token erhalten. Davon werden dann 0,1%, also 612 Token abgezogen. Der Anleger würde demnach 611.420 LUNC erhalten.

Möglichkeiten um in den Terra Luna Classic Coin zu investieren

Mit Erstellung des Artikels liegt die FTX-Pleite nur wenige Wochen zurück. Gerade in diesen Zeiten sollten sich insbesondere Anleger in der Krypto-Branche damit auseinandersetzen, wie die erworbenen Werte verwahrt werden. Hier spielt insbesondere die Kontrolle über die Coins eine Rolle.

Echte LUNC Coins

Wer tatsächlich LUNC Token besitzen möchte, sollte sich zuerst mit der Funktionalität der Blockchain auseinandersetzen. Nur wer eine Web3 Wallet nutzt und seine Wiederherstellungsphrase kennt (oder seinen Private Key) hat wirklich Kontrolle über seine Coins.

Da eToro für LUNC kein eigenen Wallet auf der App anbietet, sollten langfristige orientierte Anleger die LUNC Token anderweitig aufbewahren. Hier bietet sich beispielsweise die Terra Station als Wallet an. Diese ist als Browsererweiterung für Mozilla und Chrome verfügbar.

LUNC Derivate

Wer in schwächelnden Marktphasen Gewinne machen möchte, sollte sich mit dem Derivatehandel auseinandersetzen. Hier wird auf fallende oder steigende Kurse gewettet. Da in diesem Bereich die Verlustmöglichkeiten höher sind als die Gewinnaussichten, sollte vor entsprechender Nutzung eine eigenständige Recherche durchgeführt werden.

eToro bietet grundsätzlich auch den Handel mit Derivaten auf Kryptowährungen an. Für LUNC ist diese Variante jedoch nicht möglich. OKX bietet im Bereich Marginhandel LUNC im Paar mit USDT und USDC an.

Terra Classic Kaufen mit Paypal und alternativen Zahlungsmethoden

Beim Kauf von Kryptowährungen sollten immer die jeweiligen Gebühren beachtet werden. Dabei fallen neben den klassischen Trading-Gebühren häufig Kosten für das Aufladen des Kontos mit Euro an. Bindet eine Börse einen Drittanbieter als Zahlungsdienstleister ein, sind schnell mal 5-10% der ursprünglich geplanten Investitionssumme dahin.

Zahlungsmethode Vorteil Nachteil Gebühr Gebühr eToro SEPA / Sofort Meist keine Gebühr Langwieriges Bankengeschäft (insbesondere am Wochenende) 0% 0% Kreditkarte Konto umgehend mit Euro/USD aufgeladen Gebühr mindert die Gesamtzahl der Coins 3-4% 0% Paypal Konto umgehend mit Euro/USD aufgeladen Gebühr mindert die Gesamtzahl der Coins 3-4% 0%

Für einen schnellen Kauf empfehlen wir daher den LUNC Kauf per Paypal auf eToro. Hier fallen keine Gebühren an. Der Betrag an Euro wird dem Konto sofort gutgeschrieben und der Kauf kann angestoßen werden.

LUNC im Wallet aufbewahren

Wer die Kontrolle über seine Coins besitzen möchte, sollte sich mit Web3 Wallets auseinandersetzen. Hier besitzt der Nutzer die entsprechenden Informationen zum Einrichten und Wiederherstellen der eigenen Wallet. Da Terra Classic über die Cosmos Blockchain läuft, bietet sich grundsätzlich die Nutzung der Cosmos Wallet an.

Da die Cosmos Wallet zudem die Verbindung mit Ledger ermöglicht, ist diese Variante durchaus empfehlenswert. Ledger ist ein sogenanntes Hardware Wallet. Diese Art der Verwahrung bietet aktuell das höchste Sicherheitsniveau. Eine Bewegung der LUNC Token ohne die Hinzuziehung der entsprechenden Hardware ist hierbei ausgeschlossen.

Hat LUNC Potenzial in der Kryptowelt?

Die Potenziale gerade junger Projekte einzuschätzen, ist schwierig. Klar ist, dass der Vorläufer des LUNC Token bis zum Zusammenbruch zu den Top-Projekten des Marktes zählte. Da die für den Crash Verantwortlichen sich im Terra Luna 2.0 Projekt (LUNA) wieder um Vertrauensaufbau bemühen müssen, kann LUNC sich unabhängig davon entwickeln.

Die Community treibt das Ökosystem auf jeden Fall mit beachtlicher Geschwindigkeit voran. Zudem könnten die anstehenden Regulierungsbemühungen der EU einen guten Nährboden für den Krypto-Space bieten. Dies könnte sich durchaus positiv auf den Terra Luna Classic Coin auswirken. Die Community konzentriert sich auf DeFi (dezentrale Finanzanwendungen), Web3 (also die Weiterentwicklung des Internets) und NFTs (Non Fungible Token). Dies sind wohl aktuell die Bereiche, denen in der Krypto-Branche die besten Zukunftsaussichten bevorstehen.

Doch welche weiteren Kryptowährungen kann man kaufen? Die Antwort findet man in unserem Artikel.

LUNC Trading - Sollte man den Terra Classic Coin langfristig halten oder kurzfristig handeln?

In der aktuellen Marktphase bietet sich eher ein Kauf als ein Verkauf an. Aufgrund der insgesamt schwächelnden makroökonomischen Situation sind neben den klassischen Anlageklassen auch Kryptowährungen im Keller.

Bei niedrigen Kursen bietet sich ein Einstieg oder der Ausbau der Werte sehr an. Da wir uns gegen Ende des Jahres 2022 weiterhin im Krypto-Winter befinden, können spekulative Anleger mit einem gewissen Anlagehorizont jetzt sicherlich LUNC Coins kaufen. Wer zwei bis drei Jahre nicht auf diese Einlage zurückgreifen muss, könnte dann davon profitieren.

Für kurzfristige Gewinne bietet sich in dieser Zeit eher der Handel mit Derivaten an. OKX bietet einen Hebel von 5x an. Einfach erklärt heißt dies, dass die fünffache Differenz der Wette als Gewinn gutgeschrieben wird. Achtung: Auch der fünffache Verlust ist selbstverständlich möglich.

LUNC kaufen oder verkaufen? Unsere Vor- & Nachteile Analyse

Wie soeben ausgeführt, bietet sich in der aktuellen Marktphase eher ein LUNC Kauf an. Daher möchten wir im Folgenden die Vor- und Nachteile aufzeigen, die beim Kauf von Terra Classic Coins Berücksichtigung finden sollten:

Vorteile LUNC-Kauf Nachteile LUNC-Kauf Kurse so tief wie lange nicht

Gewinne möglich

Investition in ein Top 50 Projekt nach Marktkapitalisierung

junges Projekt mit Potenzial, da erfahrene und treue Community

LUNC vom “schädlichen” Luna Projekt losgelöst Sinken der Kurse weiter möglich

Kurzfristige Gewinne nicht absehbar

Unklarheiten zu den geplanten Burn-Mechanismen und somit Unklarheit zu zukünftiger Umlaufversorgung

Terra Luna Classic Coin kaufen oder nicht Fazit - Unsere Bewertung:

Der Artikel gibt Aufschluss über ein komplexes Thema. Denn häufig verschwimmen im Netz die Kürzel und somit die Projekte dahinter: LUNC und LUNA. In diesem Artikel wurde der Terra Classic Coin, also LUNC behandelt.

Ziel war es zum einen herauszustellen, dass der LUNC Coin zwar mit dem LUNA Token verbandelt ist, es sich aber letztendlich um zwei unterschiedliche, unabhängige Projekte mit gemeinsamer Geschichte handelt. Zum anderen sollte verdeutlicht werden, dass einige Kriterien dafür sprechen, dass LUNC durchaus Potenzial in der Krypto-Branche hat.

Erst recht und insbesondere dann, wenn durch einen fest verankerten Burn-Mechanismus die Anzahl der insgesamt umlaufenden Token sinkt, das Projekt somit deflationär ist und dadurch die Attraktivität des LUNC Coins zunimmt. Unsere Artikel sind niemals als Anlageberatung zu verstehen, sondern sollen den interessierten Investor bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Wer das nötige Kleingeld über hat, könnte sich jedoch ein Investment in LUNC überlegen, das Projekt steht durchaus auf soliden Beinen.

Terra Classic Coin kaufen: FAQs

Was ist LUNC?

LUNC ist das Kürzel für den Terra Luna Classic Coin. Das Projekt ist eines der beiden, welches auf den Niedergang der ehemaligen Terra Luna Foundation folgte.

Wo kauft man Luna Coin?

Neben LUNC (in diesem Artikel behandelt) haben die Verantwortlichen nach dem Kurseinbruch im Mai 2022 Luna 2.0 weitergeführt. Hier handelt es sich um den LUNA Coin. Dieser kann auf allen einschlägigen Börsen gehandelt werden.

Kann man Terra Classic kaufen?

Ja! Den Terra Classic Coin kann man kaufen. Wichtig: Dabei handelt es sich NICHT um den LUNA Coin. Wer Terra Classic kaufen möchte, muss den LUNC Token erwerben.

Wird der LUNC Wert künftig steigen?

Mit Erholung der Krypto-Branche in den nächsten ein bis zwei Jahren (also 2023 bis 2024) wird sich aller Voraussicht nach auch der LUNC Coin erholen. Dabei sind auch Steigerung von 1.000% möglich.

Kann ich mein Bitcoin Wallet auch für LUNC nutzen?

Nein! Außer der Wallet Anbieter unterstützt verschiedene Blockchains. In der Trust Wallet kann beispielsweise neben Bitcoin auch Terra Classic (also LUNC) gehalten werden.

Wie finde ich Terra Classic bei einem Exchange?

Im besten Fall steuert man dabei immer die entsprechende Suche der jeweiligen Börse an. Gerade beim Terra Classic Fall mit der geschichtlichen Verknüpfung zum LUNA bietet es sich an, nach dem richtigen Kürzel LUNC zu suchen und das entsprechende Handelspaar auszuwählen.

Wieviel kostet eine luna?

Nochmal: Bei Luna handelt es sich nicht um LUNC, sondern um die Terra Luna 2.0 Version. Mit Erstellung des Artikels kostet ein LUNA 1,62 USD. Der hier im Artikel behandelte LUNC Coin rangiert zum gleichen Zeitpunkt bei 0,00016264 USD.