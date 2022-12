Krypto Casino Vergleich & Erfahrungen 2022: Die besten Online Krypto Casinos im Test

Heute akzeptieren viele Online Casinos Krypto-Einzahlungen und -Auszahlungen. Spieler können mit ihrer bevorzugten Kryptowährung bezahlen, sei es Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin oder eine andere Münze. Darüber hinaus erlauben einige Casinos die Verwendung von Kryptowährungen als Guthaben, was sie perfekt für Krypto-Enthusiasten macht.

Vor ein paar Jahren konnten Krypto Casinos in vielerlei Hinsicht nicht mit "normalen" Casinos konkurrieren. Weder die Spielauswahl noch der Betrieb der Seiten waren wirklich beeindruckend. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall.

Lucky Block

Unser Krypto Casino Testsieger, Lucky Block, erhebt keine Ein- oder Auszahlungsgebühren. Je nach Kryptowährung können jedoch bei Einzahlungen Netzwerk-Transaktionskosten anfallen. Im Gegensatz zu anderen Plattformen funktionieren Abhebungen schnell und einfach.

Außerdem ist das Registrierungsverfahren dank Fast-Track-Ansatz selbst für Krypto-Neulinge unkompliziert. Neue Spieler geben einfach ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein, füllen ihr eWallet auf und schon kann es losgehen.

Es ist ungewöhnlich, dass Online-Glücksspiel-Anbieter mit einer solchen Transparenz arbeiten wie die Blockchain-basierte Infrastruktur des neuen Lucky Block Krypto Online Casinos. Doch auch die überlegene Benutzerfreundlichkeit der Plattform bietet einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil.

In der Anfangsphase wird die Plattform neun Kryptowährungen unterstützen, darunter Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, TRON und Dogecoin. Interessanterweise gibt es weder auf Einsätze noch Abhebungen jegliche Limitierungen. Die Tatsache, dass die Spieler die vollständige Kontrolle über ihre Aktivitäten auf der Plattform haben, macht sie zu einer der besten Krypto-Casinoseiten 2022.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 8 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen Deutsch, Englisch & Französisch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto & Kredit-/Debitkarte 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 15% Cashback 📱 App Webbasiert

Lucky Block Vorteile:

15% Cashback für neue Teilnehmer

10.000$ LBLOCK Airdrop

Erstklassige Spielautomaten-Anbieter und Live-Dealer

Über 2.700 Wettmärkte inkl. eSports

VPN-kompatibel, kein KYC

Wetten mit Krypto, Fiat oder lokalen LBLOCK-Token

Lucky Block Nachteile

Kein Willkommensbonus

Cloudbet

Im Gegensatz zu anderen Casinos, die mehrere Fiat-Währungen und Kryptowährungen akzeptieren, nimmt Cloudbet nur Bitcoin an. Es ist die einzige Währung, die auf der Website akzeptiert wird, und die einzige Methode, um Geld auf das Cloudbet-Konto einzuzahlen oder von dort abzuheben.

Wenn Spieler keine Bitcoins verwenden und auch nicht vorhaben, dies zu tun, ist dieses Online-Casino nichts für sie. Aber wenn man ehrlich sein will, welcher Krypto-Anleger verfügt über kein Bitcoin Guthaben? Cloudbet hat alle wichtigen Tests bestanden und ist ein etabliertes Online Casino, das eine sichere und faire Spielumgebung garantiert.

Die Website ist in einer Vielzahl beliebter Sprachen zugänglich, darunter natürlich auch Deutsch sowie Englisch und der Kundenservice ist hervorragend und kompetent ausgebildet. Spieler können bei wichtigen Angelegenheiten die Support-Spezialisten bequem über einen Live-Chat kontaktieren.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 37 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen 18 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 100% Einzahlungsbonus bis zu 5 BTC 📱 App Webbasiert

Cloudbet Vorteile

100% Anonymität bei Einzahlungen und Abhebungen

100% Bonus für alle neu angemeldeten Benutzer

Null-Margen-Aktionen in bestimmten Ligen

Der Support über Live-Chat ist 24/7 erreichbar

Cloudbet Nachteile

Keine Karten-Einzahlung

Keine Fiat-Einzahlungen

Der Sportwetten Bonus wird in Etappen verteilt

BC Game

BC.Game, gegründet im Jahr 2019, ist ein weit verbreitetes Online Casino, das von Media Games Malta Limited betrieben wird. In diesem sicheren und gut gestalteten Krypto Online Casino können Spieler eine große Auswahl an Spielen genießen.

BC.Game ist eine großartige Anlaufstelle, wenn man auf der Suche nach einer Krypto-Casino-Plattform ist, die eine große Auswahl an Münzen akzeptiert, großzügige Boni bietet und vieles mehr. Die Grafik in diesem Online-Casino ist in vielerlei Hinsicht unübertroffen.

Die von BC.Game selbst produzierten Spiele werden oft als Verkaufsargument angeführt. BC.Game entwickelt einen großen Teil dieser Casinospiele auf exklusiver Basis als Videospiele für Kryptowährungen. Darüber hinaus sind auch Angebote von Anbietern wie Evolution Gaming, SA Gaming, Nolimit City usw. verfügbar. Das Netzwerk legt großen Wert auf Sicherheit und fördert ein verantwortungsvolles Verhalten seiner Mitglieder.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 100+ 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen 20 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 270% Einzahlungsbonus bis zu 20.000 BCD 📱 App Webbasiert

BC.Game Vorteile

Gewaltiger Willkommensbonus

Eine große Auswahl an Spielen

Eine Vielzahl von Promotionen

Lizenzierte Glücksspiel-Website

Stabile Quoten für Sportwetten

BC.Game Nachteile

Keine Karten-Einzahlung

Keine Fiat-Einzahlungen

Metaspins

Für Spieler, die auf der Suche nach einer Web3-kompatiblen Krypto-Casino-Plattform sind, ist Metaspins die richtige Adresse. Hier können Spieler ganz einfach einzahlen, abheben und spielen. Wetten auf die Spiele der Website können mit einer Vielzahl von Kryptowährungen abgeschlossen werden, darunter Bitcoin, Tether (USDT), Ethereum, Dogecoin, Litecoin und andere. Um sich bei Metaspins anzumelden, benötigen neue Spieler lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort.

Das Metaspins Krypto-Casino, das von einer Curacao Lizenz reguliert und zugelassen ist, bietet einen Rakeback von bis zu 60% und hebt sich damit von der Masse ab. Mit einer Bibliothek von über 2.500 Spielen hat sich Metaspins schnell zu einem Favoriten unter den Automatenspielern entwickelt. Traditionelle Tischspiele wie Blackjack, Roulette und Baccarat werden ebenfalls angeboten.

Darüber hinaus bietet Metaspins auch Spielern ein Live-Casino-Erlebnis aufzusuchen. Die Option "Live-Casino" simuliert eine echte Casino-Umgebung, damit Spieler bequem von zu Hause spielen können. Außerdem sind die Spiele der Plattform mit Blockchain und Smart Contracts kompatibel, was ein echter Pluspunkt ist.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 6 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen Deutsch, Französisch, Norwegisch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto, Kredit-/Debitkarten, Apple Pay & Google Pay 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni Bis zu 60% Rakeback 📱 App Webbasiert

Metaspins Vorteile

Außergewöhnliche Sammlung von Spielen

Gewaltiger Rakeback

Über 2500 Spiele

Lizenziert und sicher

Metaspins Nachteile

Kein Willkommensbonus

Punt Casino

Punt Casino, eines der neueren Bitcoin-Casinos, die auf dem Markt debütieren, wurde 2017 gegründet und ist in Curacao lizenziert. Die Website verfügt über Hunderte von erstklassigen Casinospielen, die von Branchenführern wie Realtime Gaming entwickelt wurden und alle von Zufallsgeneratoren unterstützt werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Online-Spieler zu gewährleisten.

Wie viele andere neuere Glücksspielseiten hat auch Punt in den letzten Jahren begonnen, sich mehr auf Bitcoin-Nutzer einzustellen, da die Nachfrage nach der Kryptowährung gestiegen ist. Es ist leicht zu verstehen, warum immer mehr Spieler eine Bitcoin-Wallet öffnen. Es ist eine der schnellsten und einfachsten Methoden, um Einzahlungen in Online-Casinos zu tätigen, und viele Seiten bieten spezielle Bonuspakete nur für Bitcoin-Kunden an.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 3 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Video Poker 🇩🇪 Sprachoptionen Deutsch, Französisch, Englisch, Japanisch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 125% Willkommensbonus + $25 Gratis-Chips 📱 App Webbasiert

Punt Casino Vorteile

Viele mobilfreundliche Spiele

Großartige Promos

Loyalitätsprogramm

Ausgezeichneter Kundenservice

Punt Casino Nachteile

Geografische Einschränkungen

Bitslot

Seit es seine virtuellen Türen geöffnet hat, ist Bitslot Casino bei Spielern auf der ganzen Welt beliebt, da es einen hervorragenden Ruf als sicheres und unterhaltsames Online-Casino genießt. Dieses erstklassige Glücksspielportal hebt sich von der Masse ab, vor allem dank seiner vielfältigen Bibliothek voller Casino-Spiele etablierter und aufstrebender Anbietern.

Angesichts des großzügigen Willkommensbonus, der blitzschnellen Auszahlungen, der vielen Promotionen und der konstant hohen Qualität der Support-Mitarbeiter ist es leicht zu verstehen, warum Bitslot Casino eine so große Fangemeinde hat. Das Bitslot Casino ist aus vielen Gründen eine der besten Online-Glücksspielplattformen, die es derzeit gibt, nicht zuletzt wegen seiner reibungslosen Funktionsweise.

Die Hauptseite der Website ist benutzerfreundlich gestaltet, und über das Spielmenü können Spieler mit einem einzigen Mausklick auf Hunderte von Casinospielen zugreifen. Als eine Glücksspielplattform, die vielversprechende Kryptowährungen akzeptiert, hat auch die Sicherheit der Nutzer höchste Priorität.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 7 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino 🇩🇪 Sprachoptionen 11 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz International Gambling License 🎁 Boni 150% Willkommensbonus up to 2 BTC 📱 App Webbasiert

Bitslot Vorteile

Es werden 7 Kryptowährungen akzeptiert

Sofortige Auszahlungen möglich

Umfangreiches VIP-Programm.

Es fallen keine Transaktionskosten an

Bitslot Nachteile

Akzeptiert nur Krypto-Zahlungen

Geografische Einschränkungen

Thunderpick

Esports-Fans und diejenigen, die an der Verwendung von Kryptowährungen für Sportwetten interessiert sind, werden Thunderpick mögen, denn die Wettseite ist vollständig auf die Bedürfnisse solcher Spieler zugeschnitten. Abgesehen von eSports Wetten, bietet die Website aber auch traditionelle Sportwetten und ein Casino an.

Thunderpick wurde 2017 als Pool-Wettplattform für elektronische Sportarten gegründet. Bis 2020 hat die Website ihren Schwerpunkt von Pools auf Wetten mit festen Quoten für eSports verlagert und ist seitdem weiter in diese Richtung gewachsen.

Im Moment ist die Seite ein genialer Treffpunkt eSport-Wetten Liebhaber, mit einem gewaltigen Wettangebot auf beliebte Videospiele wie League of Legends und Counter-Strike, die mit Kryptowährungen gespielt werden können. Kunden von Thunderpick haben eine Fülle von Optionen zur Auswahl, darunter einen regulären Sportwettenbereich und ein Online-Casino mit einer gewaltigen Anzahl an Spielautomaten und Tischspielen.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 8 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & eSportwetten & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen 8 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 100% Einzahlungsbonus bis zu €500 📱 App Webbasiert

Thunderpick Vorteile

Hervorragende Auswahl an Casino-Spielen

Ausgezeichnete Sportwetten-Auswahl

Seriöses Casino

Schnelle und kostengünstige Auszahlungen

Thunderpick Nachteile

Akzeptiert nur Krypto-Zahlungen

Blizz

Blizz Casino ist mit seiner Gründung im Jahr 2022 eines der neuesten Krypto Casinos, das Spielern in der aufblühenden Welt des Online Krypto-Glücksspiels zugänglich ist. Es verfügt über eine legale Glücksspiel-Lizenz und setzt modernste Verschlüsselungstechnologie ein, um die Daten ihrer Spieler jederzeit zu schützen.

Der Kundenservice besteht aus gut ausgebildeten Ansprechpartnern, die über einen Live-Chat sachkundig zur Verfügung stehen. Spieler, die sich bei diesem Casino anmelden, haben Zugang zu einer breiten Palette von Spielen wie Spielautomaten, Blackjack, Roulette sowie einige neuere Spiele, die nur in bestimmten Online Casinos verfügbar sind, wie z.B. Monopoly Live und Crazy Time.

Blizz Casino steigt schnell an die Spitze der Bitcoin-Glücksspielseiten auf, denn es akzeptiert eine Vielzahl von Kryptowährungen und bietet eine Vielzahl von Werbeaktionen, die mit diesen Zahlungsmitteln in Anspruch genommen werden können.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 5 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino 🇩🇪 Sprachoptionen 7 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto, Kredit-/Debitkarten, Apple Pay & Google Pay 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 100% Willkommensbonus bis zu 1 BTC 📱 App Webbasiert

Blizz Vorteile

Zugang zu einer Vielzahl von Online-Glücksspielen

Attraktiver Ersteinzahlungsbonus

Interaktive Benutzeroberfläche

Blizz Nachteile

VIP-Service nur für geladene Gäste

Fairspin

Seit 2021 können Spieler beim FairSpin Online Casino auf eine breite Palette spannender Spiele setzen. Mehr als 3400 Spiele stehen den Spielern zur Verfügung, darunter die neuesten Spielautomaten und verschiedene digitale sowie Live-Tischspiele.

Darüber hinaus gibt es einen großen Sportwettenbereich mit Quoten auf virtuelle und eSports-Wettbewerbe sowie Märkte für lokale und internationale Ereignisse in mehr als 20 Sportarten.

Die Plattform bevorzugt neue Kryptowährungen und bietet eine Vielzahl davon an, wickelt aber auch Zahlungen in einer Reihe anderer traditioneller Fiat-Währungen und den entsprechenden Zahlungsmethoden ab. Neuen Kunden bietet FairSpin ein umfangreiches Willkommenspaket, das man mit diversen Einzahlungen aktivieren kann und für einen fast endlosen Spaß sorgen wird.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 18 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele, Live Casino & Sportwetten 🇩🇪 Sprachoptionen 10 inkl. Deutsch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto, Kredit-/Debitkarten, Astropay, Neteller, Skrill, Trustly & Banküberweisung 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 100% Einzahlungsbonus bis zu $100.000 + 30 Freispiele 📱 App Webbasiert

Fairspin Vorteile

Gewaltige Anzahl an Krypto- und Fiat-Einzahlungsmethoden

P2E Anreize für Spieler

Top Einzahlungsbonus

Blockchain-Technologie für Sicherheit, faire Gewinnchancen und progressive Preise

Fairspin Nachteile

Verschiedene Arten von Spielen sind in bestimmten Ländern nicht gestattet

mBit

Das mBit Online Casino wurde 2014 gegründet und hat sich schnell als eine der besten Alternativen für Bitcoin- und Altcoin-Casinospieler etabliert. Als es eröffnet wurde, akzeptierte mBit Casino sowohl traditionelle Währungen als auch Bitcoin. Seit 2015 akzeptiert mBit nur noch digitale Währungen und keine Fiat-Währung mehr.

Die Regierung von Curacao hat mBit Casino eine Lizenz erteilt, wie es auch bei zahlreichen anderen Krypto-Casinos der Fall ist. Aus diesem Grund kann mBit Kunden aus allen Ländern akzeptieren, die nicht in den Lizenz-Einschränkungen von Curacao aufgeführt sind.

Über 2.000 nachweislich faire Spiele stehen im mBit Krypto Casino zur Verfügung, darunter Slots, Poker, Tischspiele, und Live-Dealer. Unter den bekannten Softwareentwicklern zählen Spielebetreiber wie Play'n Go, Pragmatic Play, Evolution Gaming und mehr.

🪙 Anzahl an Kryptowährungen 7 🎮 Spiele im Angebot Slots, Tischspiele & Video Poker 🇩🇪 Sprachoptionen Deutsch & Englisch 💳 Zahlungsmöglichkeiten Crypto 📜 Lizenz Curaçao 🎁 Boni 75% Reload Bonus bis zu 1 BTC + 75 Freispiele 📱 App Webbasiert

mBit Vorteile

Großzügigen Willkommensangebot

100 BTC Auszahlungslimits

Schnelle Auszahlungen

Entwickelt für die mobile Nutzung

mBit Nachteile

Geringe Sprachauswahl

Krypto Casino Test – Woran erkennt man ein seriöses und faires Krypto Online Casino?

In den letzten zehn Jahren hat die Verfügbarkeit von Krypto-Casinos exponentiell zugenommen. Es ist der neueste Schrei im iGaming-Sektor, und die verschiedenen Plattformen erweitern ihre Kryptowährungsakzeptanz wie nie zuvor.

Die Vielzahl verschiedener Anbieter ist in erster Hinsicht positiv, allerdings können sich auch schlechte Anbieter unter das Angebot mischen. Die folgenden Faktoren helfen jedem Spieler ein seriöses und faires Krypto Online Casino auf den ersten Blick ausfindig zu machen.

Lizenz Prüfen

Spieler sollten damit beginnen, die Webseite zu besuchen und ganz nach unten zu scrollen. Dort kann man sehen, dass alle seriösen Plattformen am Ende der Webseite ihre Lizenz angeben. Darüber hinaus wird die Lizenznummer oder Registrierungsnummer angezeigt. So kann jeder neue Benutzer unter anderem alle Details über die Herkunft der Lizenz einsehen.

Untersuchung & Bewertung

Nachdem ein Spieler seine eigene Prüfung durchgeführt hat, sollte der nächste Schritt daraus bestehen, eine weitere Recherche einzuleiten. Online-Bewertungen der Website können schnell relevante Informationen aufdecken. Es gibt mehrere zuverlässige Ratgeber im Internet.

Kundenservice

Als nächstes hilft es, den Kundenservice zu berücksichtigen. Es mag unbedeutend erscheinen, aber man kann nie wissen, wann der Kundendienst eingesetzt werden muss. Daher ist es immer ratsam, den Kundenservice des Krypto Casinos zu prüfen.

Ganz gleich, ob es um eine Zahlungsoption oder um die Gewinne geht, viele Casinos könnten einen KI-Support mit vordefinierten Lösungen einsetzen und keine echten Ansprechpartner haben.

Die Auswahl der Slot- und Casinospiele

Wenn eine Website bereits alle zuvor genannten Kriterien erfüllt, ist das ein positiver Indikator. Doch auch die Spielesammlung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Seriosität einer Plattform. Schließlich kann man nicht in einem Krypto-Casino spielen, in dem die wichtigsten Spiele fehlen.

Garantierte Zahlungssicherheit und Zahlungsmethoden

Eine weiterer wichtiger Punkt besteht darin, die Zahlungsmöglichkeiten zu prüfen. Natürlich sollten Zahlungen in Kryptowährungen möglich sein. Gibt es jedoch genügend Alternativen zu Kredit- und Debitkarten? Werden die genutzten Kryptowährung-Wallets unterstützt?

Diese Faktoren helfen bei der Entscheidung, ob eine Glücksspiel-Plattform optimal ist. Man sollte auch die Sicherheit der Zahlungen prüfen.

Erweiterungsmöglichkeiten und Krypto-Support

Zu guter Letzt sollte man prüfen, ob das Krypto-Casino beabsichtigt, seine Krypto-Unterstützung zu erweitern und weitere Münzen aufzunehmen. Wenn das Casino an neue Orte expandiert und zusätzliche Kryptowährungen einführt, wird die Plattform mit Sicherheit erfolgreicher sein. Spieler werden auch davon profitieren, wenn es nicht nur auf Bitcoin oder ausgewählte Kryptowährungen wie Litecoin, Dogecoin oder Ethereum beschränkt ist.

Was ist ein Krypto Casino und wie funktioniert es?

Mit dem schnellen Wachstum und der Nutzung von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und Litecoin sind Plattformen entstanden, die digitale Währungen nutzen. Spielplattformen wie Krypto-Casinos sind eine der beliebtesten Arten dieser Unternehmen. Diese Alternativen zu regulären Online Casinos bieten Spielern einzigartige Methoden, um Bitcoins für Casino-Spiele einzusetzen.

Die zunehmende Beliebtheit von Kryptowährungen hat brandneue Methoden hervorgebracht, um sie in Krypto Casinos einzusetzen. Auf diesen Plattformen können Nutzer Kryptowährungen ausgeben und gewinnen, während sie klassische Casino-Spiele wie Slots, Tischspiele, Live Casino oder Sportwetten spielen.

Die Verwendung von Kryptowährungen in solchen Casinos ist eine einfache und vertrauenswürdige Alternative zur Verwendung von Fiat-Währung. Es hat Vor- und Nachteile, aber es ist in der Regel eine schnellere und sicherere Möglichkeit, Casino-Spiele zu spielen.

Die Vorgehensweise der Einzahlung ist praktisch dasselbe wie bei jeder anderen Zahlungsmethode. Die Benutzer müssen zunächst eine Kryptowährung-Brieftasche einrichten, ein System, das den elektronischen Brieftaschen im Internet ähnelt.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Methode zum Kauf, Verkauf und zur Speicherung von Kryptowährungen. Diese gehosteten Wallets fungieren als Geldspeicher und sind auf den ersten Blick vergleichbar mit einer Bank. Allerdings ist die Wallet keine maßgebliche Instanz und erhebt daher keine Gebühren, Beschränkungen, Verträge usw. wie eine Bank.

Unterschiedliche Arten von Krypto Casinos

Auch wenn das erste Krypto Online Casino ausschließlich Bitcoin als Zahlungsmethode eingesetzt hat, hat sich die Industrie in der Zwischenzeit viel weiter Entwickelt und in der heutigen Zeit kann man zwischen drei unterschiedlichen Arten von Krypto Casinos unterscheiden: Reine Bitcoin Casinos, Casinos mit FIAT sowie Krypto Zahlungsmöglichkeiten und Casinos mit mehreren Kryptowährungen. Im Folgenden werden die drei verschiedenen Arten von Krypto Casinos näher erläutert.

Reine Bitcoin Casinos

Reine Bitcoin Casinos gehören zu den Pionieren der Krypto-Casino-Welt, denn immerhin wird Bitcoin bis heute als stabilste Kryptowährung angesehen und die ersten Online Krypto Casinos hatten auch nicht die gleiche Auswahl an Kryptowährungen, die es heutzutage gibt. Reine Bitcoin Casinos bieten Transaktionen ausschließlich mit Bitcoin an.

Casinos mit FIAT sowie Krypto Zahlungsmöglichkeiten

Online Casinos sind immer bedacht, die größtmögliche Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, um den Spieler zu jeder Zeit alle wichtigen Zahlungsmethoden anzubieten und gleichzeitig dabei die potenzielle Zielgruppe der Einzahler zu erhöhen. Heutzutage gibt es eine Vielzahl solcher Krypto Casinos, denn die Integration verschiedener Zahlungsmethoden war nie leichter.

Casinos mit mehreren Kryptowährungen

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch Krypto Casinos, die den Vorteil von verschiedenen Kryptowährungen nutzen möchten, allerdings jegliche FIAT-Währungen und die damit verbundenen Zahlungsmethoden meiden.

Der Hintergrund dafür ist grundsätzlich eine Regulierungsfrage, denn ohne FIAT-Währungen und damit verbundene Zahlungsmethoden, wie Kredit-/Debitkarten, Banküberweisung usw. kann das Krypto Casino seinen Spieler ein vollständig dezentralisiertes und anonymes Spielerlebnis bieten, dass sich nur auf die neuesten Technologien der Zahlungssysteme stützt.

💡 Cryptonews Lesetipp: Welche Kryptowährung kaufen? Diese 10 Coins lohnen sich!

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Spielen auf Luckyblock

Im Folgenden finden Interessenten die 3 wichtigsten Schritte zur Erstellung eines Kontos sowie der Einzahlung und den ersten Einsätzen in Krypto-Casinospiele.

Schritt 1: Ein Konto bei Luckyblock erstellen

Nachdem man auf der LuckyBlock.com Seite ankommt, kann man zu Beginn ganz unten rechts auf der Webseite die gewünschten Spracheinstellungen vornehmen. Es stehen Deutsch, Englisch und Französisch zur Auswahl.

Als nächstes kann man nun oben Links auf der Webseite auf den goldenen “Anmelden”-Button klicken und die entsprechenden Anmeldedaten eingeben. Hierfür werden eine E-Mail-Adresse, ein gewünschter Benutzername, ein ausgewähltes Passwort sowie die Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen benötigt.

Pro-Tip: Wer sich damit einverstanden erklärt, Marketing-Angebote zu erhalten, wird regelmäßig über die besten und lukrativsten Promotionen informiert.

Schritt 2: Machen Sie Ihre erste Krypto Casino Einzahlung

Im nächsten Schritt geht es nun darum, Guthaben auf das neue Spielerkonto einzuzahlen. Hierzu kann man ganz einfach oben rechts auf der Webseite auf den schwarzen “Einzahlen”-Button klicken. Nun muss man die gewünschte Kryptowährung auswählen und dabei die angegebene Mindesteinzahlung beachten.

Für die Überweisung wird eine Einzahlungsadresse oder ein QR-Code verwendet. Nachdem die gewünschte Verifizierungsmethode vollständig durchgeführt wurde, wird das Guthaben oben links auf der Lucky Block Webseite ersichtlich sein. Je nach gewählter Kryptowährung kann die Gutschrift unterschiedlich lange dauern. Weitere Details zum Dauer der Gutschrift sind im Hilfe-Bereich der Lucky Block Webseite zu finden.

Schritt 3: Starten Sie im Crypto Casino die ersten Wetten

Im letzten und leichtesten Schritt geht es nun zum Spaß über und neue Spieler können damit beginnen, sich zwischen Sportwetten, Live Casino oder Slots zu entscheiden.

Sobald das gewünschte Produkt entschieden ist, kann man einfach darauf klicken, die entsprechenden Spiel- sowie Einsatzoptionen auswählen und mit dem Spielen beginnen.

Gibt es Krypto Casino Bonus ohne Einzahlung? No Deposit Bonus & Freispiele

Um eine fundierte Entscheidung über ein Bitcoin Casino treffen zu können, sind Erfahrungen aus erster Hand unerlässlich. Es gibt eine Lösung für dieses Problem in Form von Bonusangeboten ohne Einzahlung. Diese Angebote bieten eine risikofreie Möglichkeit, neue Kryptowährungs-Glücksspielseiten zu testen. Boni, die keine Anfangsinvestition erfordern, gibt es in zwei Arten. Spieler können eine Bonussumme oder kostenlose Spiele erhalten.

Es kommt nicht oft vor, dass Spieler einen Bonus finden, für den sie keine Einzahlung vornehmen müssen, bevor sie ihn einlösen können. Dies ist die beste Option, wenn Spieler sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Kryptowährungen auf einer neuen Glücksspielseite zu riskieren. Es kann natürlich Einschränkungen bei den Spielen geben, die Spieler mit einem Bonus ohne Einzahlung spielen können, und der Bonus selbst kann einen Einsatz erfordern, bevor man diesen auszahlen kann.

Boni ohne Einzahlung sind sehr begehrt, da sie einfach einzulösen sind, den Spielern Spielraum bieten und ihm dabei helfen, schnell Erfahrung zu sammeln. Man kann solche Boni auch nutzen, um zusätzlich Bitcoin zu verdienen.

Grundsätzlich wird dabei zwischen zwei Arten von Boni ohne Einzahlung unterschieden. Einen No Deposit Bonus in Form von Bonusguthaben, dass man zum Spielen verschiedener Spiele einsetzen kann und No Deposit Freispiele, die für einen bestimmten oder mehrere bestimmte Spielautomaten eingesetzt werden können.

Je nachdem welchen Bonus ohne Einzahlung man aktiviert, muss man die entsprechenden Umsatzbedingungen beachten und auch erfüllen, bevor Spieler das Geld abheben können.

Vor- und Nachteile von Krypto Online Casinos

Kryptowährungen sind eine relativ neue Zahlungsmethode, die auch im Glücksspielbereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hybride Casinos, die sowohl konventionelle Zahlungsmethoden als auch digitale Token annehmen, werden immer häufiger in der Industrie gesichtet.

Vorteile

Die Verwendung von Kryptowährungen für Online-Glücksspiele bietet einige wichtige Vorteile. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von Kryptowährungen in Online Casinos.

Privatsphäre

Sichere Transaktionen

Transaktionsgeschwindigkeiten

Kaum Länderbeschränkung

Gebührenfrei

Faire Spielumgebung

Auszahlungen in Krypto

Großzügige Boni

Nachteile

Die Verwendung von Bitcoin für Glücksspiele hat viele positive Aspekte, aber es gibt auch einige negative Aspekte zu bedenken. Die Verwendung von Kryptowährungen beim Glücksspiel hat eine Reihe von Nachteilen, die im Folgenden näher erläutert werden.

Regulierung und Überwachung

Preisschwankungen

Keine Rücknahmen

Mangelnde Vertrautheit

Crypto Casino Vergleich: Die beliebtesten Krypto Games 2022

Das Potenzial von Blockchain-Spielen, die Spieleindustrie und unsere Freizeit zu revolutionieren, macht sie zu einem spannenden Angebot für Spieler und Entwickler gleichermaßen.

Die großartigsten Kryptospiele können ein höchst befriedigendes Erlebnis bieten, das die Grenze zwischen Arbeit und Spiel überbrückt, indem sie Smart Contracts, NFTs, Governance-Token und Play-to-Earn-Economy einbeziehen.

💡 Cryptonews Lesetipp: Top Metaverse Coins 2022 nach Marktkapazität

Calvaria

Obwohl Kartenspiele in der Blockchain-Gemeinschaft weit verbreitet sind, ist nichts mit Calvaria vergleichbar. Das Ziel bei der Entwicklung dieses Spiels war es, es so zugänglich wie möglich zu machen, auch für Spieler, die keine Vorkenntnisse über Kryptowährungen haben. Daher ist es sowohl in einer Play-to-Earn- als auch in einer Free-to-Play-Version erhältlich.

Tamadoge

Das neue P2E-Kryptospiel Tamadoge ermöglicht es Spielern, ihren eigenen NFT-Hund zu prägen, den sie dann vom Welpenalter bis zum Erwachsenenalter aufziehen können. Die Art und Weise, wie Sie Ihren Hund in den ersten Lebensjahren aufziehen, hat einen erheblichen Einfluss auf seine endgültigen Eigenschaften, die ansonsten vom Zufall bestimmt werden.

Battle Infinity

Battle Infinity, eines der meistdiskutierten P2E-Kryptowährungsspiele des Jahres 2022, revolutioniert die Branche, indem es Fantasy-Sport und NFT-gestützte Spiele mit einer Reihe von innovativen Angeboten einem breiten Publikum zugänglich macht.

IBAT Premier League ist eines der ersten NFT-gesteuerten Fantasy-Sportspiele mit Metaverse-Integration und das erste Spiel, das im Battle Infinity-Ökosystem veröffentlicht wird.

Wie wählt man die besten Krypto Casinos? Tipps & Tricks

Im Folgenden sind die besten Tipps & Tricks zu finden, wie man die besten Krypto Casinos auswählt.

Solider Ruf: Bevor Spieler ihre Entscheidung treffen, sollten sie sich über die Glaubwürdigkeit der Casino-Plattform Gedanken machen. Spieler sollten sich immer informieren, ob ihr Geld und persönliche Daten sicher sind.

Bevor Spieler ihre Entscheidung treffen, sollten sie sich über die Glaubwürdigkeit der Casino-Plattform Gedanken machen. Spieler sollten sich immer informieren, ob ihr Geld und persönliche Daten sicher sind. Auswahl an Spielen: Ein erfahrener Glücksspieler sucht immer nach Krypto Casinos, bei denen er aus verschiedenen Spieleentwickler wählen kann. Auf diese Weise kann man das Beste aus seiner Zeit machen und auf Spiele von mehreren Anbietern zugreifen.

Ein erfahrener Glücksspieler sucht immer nach Krypto Casinos, bei denen er aus verschiedenen Spieleentwickler wählen kann. Auf diese Weise kann man das Beste aus seiner Zeit machen und auf Spiele von mehreren Anbietern zugreifen. Promo- und Werbeaktionen: Boni und Werbeaktionen sind ein wichtiges Verkaufsargument der besten Krypto Casinos. Schließlich erhöht das zusätzliche Geld auch die Gewinnchancen der Spieler. Neue Spieler sollten nach Krypto Casinos Ausschau halten, die häufig Promos anbieten.

Boni und Werbeaktionen sind ein wichtiges Verkaufsargument der besten Krypto Casinos. Schließlich erhöht das zusätzliche Geld auch die Gewinnchancen der Spieler. Neue Spieler sollten nach Krypto Casinos Ausschau halten, die häufig Promos anbieten. Gute Auswahl an Zahlungsoptionen: In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt akzeptieren die besten Krypto Casinos eine Vielzahl von Einzahlungsmethoden, um sicherzustellen, dass ihre Dienste so vielen Menschen wie möglich zugänglich sind.

In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt akzeptieren die besten Krypto Casinos eine Vielzahl von Einzahlungsmethoden, um sicherzustellen, dass ihre Dienste so vielen Menschen wie möglich zugänglich sind. Benutzerfreundlichkeit: Die Verfügbarkeit einer mobilen App oder einer optimierten mobilen Internetseite, mit der sich Spieler von jedem Ort aus anmelden können, ist ein Indikator dafür, wie Benutzerfreundlich ein bestimmtes Casino ist.

Sind Krypto Casinos legal in Deutschland?

Die Verwendung von anonymen Zahlungsmethoden für Online-Glücksspiele ist nach deutschem Recht verboten. Ausgenommen sind allerdings Kryptowährungen. Der Grund dafür ist, dass die Glücksspielaufsichtsbehörden Bitcoin und andere digitale Token noch nicht als Zahlungsmittel in einem regulierten Umfeld zugelassen haben.

Daher gibt es derzeit keine Einschränkungen für die Verwendung von Kryptowährungen zur Einzahlung auf ein Online-Kasinokonto. Das macht es für deutsche Bürger einfacher, am Markt für kryptobasierte Online-Spiele in Krypto Casinos teilzunehmen.

Ist Blockchain die Zukunft von Online-Casinos? Unsere Bewertung und Empfehlung:

Viele Unternehmen und Branchen zögern, die Blockchain-Technologie zu nutzen, da sie sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Das Online-Glücksspielgeschäft muss die optimale Anwendung der Blockchain-Technologie erst noch ermitteln. Der Einsatz der Blockchain-Technologie beim Online-Glücksspiel birgt mehrere Hindernisse, darunter Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit, regulatorische Unsicherheiten und die Notwendigkeit einer zentralen Behörde. Es bestehen Bedenken, dass die Technologie Geldwäsche und andere illegale Handlungen erleichtert.

Zusammenfassend lässt sich allerdings sagen, dass Blockchain die Fähigkeit hat, das Online-Glücksspiel zu verändern. Die Bereitstellung einer Plattform, die sicherer und transparenter ist, könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Branche wiederherzustellen.

Dies würde sowohl den Spielern als auch den Betreibern zugute kommen, indem es das Engagement erhöht und eine längerfristige Loyalität fördert. Wer eines der interessantesten neuen Krypto Casinos besuchen möchte, sollte sich unbedingt Lucky Block genauer anschauen.

Krypto Casino Vergleich: FAQs

Was ist ein Krypto Casino?

Krypto-Casinos bieten eine dezentralisierte Strategie, die digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum nutzt, im Gegensatz zu herkömmlichen Online-Casinos, die dazu neigen, Fiat-Währungen zu bevorzugen. In den letzten Jahren haben Krypto- und Bitcoin-Casinos aufgrund ihrer Anonymität, schnellen Transaktionen und minimalen Kosten an Beliebtheit gewonnen.

Welche sind die besten Krypto?

Bitcoin (BTC): Die erste und bekannteste Kryptowährung hat sich seit der Einführung durch Satoshi Nakamoto im Jahr 2009 zu einer bekannten Marke und zum Marktführer entwickelt.

Ethereum (ETH): Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat seit ihrer Einführung im Jahr 2015 ein enormes Wachstum verzeichnet.

Bitcoin Cash (BCH): Bitcoin Cash ist das Ergebnis einer "Abspaltung" von Bitcoin im Jahr 2017, die von Entwicklern initiiert wurde, um die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Kryptowährung zu erhöhen.

Litecoin (LTC): Litecoin wurde 2011 als schnellere und effizientere Alternative zu Bitcoin eingeführt, daher auch der Spitzname "lite" oder, in den Worten des Entwicklers, "das Silber zum Gold von Bitcoin".

Cardano (ADA): Cardano wird von einigen als die "dritte Generation" der Kryptowährungen bezeichnet, da sie technologische Fortschritte gegenüber Bitcoin und Ethereum aufweist.

Wie komme ich an Krypto?

Hier die Schritt für Schritt Erklärung:

Broker oder eine Kryptowährung-Börse wählen. Erstellen und bestätigen des Kontos. Bargeld einzahlen, um zu investieren. Bestellung für Kryptowährung aufgeben. Methode der Krypto-Aufbewahrung auswählen.

Was kostet 1 Krypto?

Kryptowährungen fluktuieren täglich in ihren Preisen. Der sicherste Weg, um den aktuellen Preis einer bestimmten Kryptowährung ausfindig zu machen, ist die Registrierung bei einer offiziellen Krypto-Börse. Dort werden alle Preise der wichtigsten Kryptowährungen ständig aktualisiert.