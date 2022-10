IMPT Coin kaufen

Trotz des abgekühlten Krypto Marktes steigt die Adaption der Branche. Die Regulierungsbemühungen einzelner Regierungen unterstreichen diesen Trend. Derweil schießen immer mehr Projekte im Blockchain Bereich aus dem Boden. Darunter befinden sich hin und wieder Ideen mit wenig grundständigem Impact.

Nicht so die Plattform impt.io mit ihrem IMPT Coin. Das Unternehmen möchte einen Beitrag für das Klima leisten. Durch die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten und deren Handel wird dem Klimawandel maßgeblich entgegengewirkt. Da sich das Projekt momentan noch im Aufbau befindet, kann man bereits vor dem Listing an großen Börsen den IMPT Coin kaufen – im Presale. Wir erklären, wie man den IMPT Coin kaufen kann.

IMPT kaufen 2022 - Das Wichtigste über IMPT in Kürze

Trendthema Klimawandel: Impt.io trifft mit seinem Projekt den Nerv der Zeit. Gerade unter den jüngeren Generationen spielt Klimagerechtigkeit eine entscheidende Rolle.

Impt.io trifft mit seinem Projekt den Nerv der Zeit. Gerade unter den jüngeren Generationen spielt Klimagerechtigkeit eine entscheidende Rolle. Milliarden Markt: Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist ein Milliarden Markt. Dieser wird aktuell mit rund 271 Milliarden USD bewertet. In diesem Feld bewegt sich der IMPT Coin.

Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist ein Milliarden Markt. Dieser wird aktuell mit rund 271 Milliarden USD bewertet. In diesem Feld bewegt sich der IMPT Coin. Partnerschaften: Die impt.io Plattform und deren Partner können sich sehen lassen. So setzen bereits Unternehmen wie Apple, Adidas, Microsoft, Lewi’s, Booking.com und viele mehr auf eine Zusammenarbeit mit dem Projekt.

Die impt.io Plattform und deren Partner können sich sehen lassen. So setzen bereits Unternehmen wie Apple, Adidas, Microsoft, Lewi’s, Booking.com und viele mehr auf eine Zusammenarbeit mit dem Projekt. Nachhaltige Zukunft: Der Handel mit CO2-Zertifikaten verbessert die CO2-Bilanz von Unternehmen und Individuen. Durch Einsparungen beim Kauf von Emissionszertifikaten motiviert es sowohl Institutionen als auch Privatpersonen zum nachhaltigen Denken und Handeln.

Der Handel mit CO2-Zertifikaten verbessert die CO2-Bilanz von Unternehmen und Individuen. Durch Einsparungen beim Kauf von Emissionszertifikaten motiviert es sowohl Institutionen als auch Privatpersonen zum nachhaltigen Denken und Handeln. Einmalige soziale Plattform: Die Plattform impt.io ermöglicht es den Teilnehmern ihren CO2 Fußabdruck zu verbessern und nachzuvollziehen. Gezieltes Shopping wird belohnt und kann wiederverwendet werden.

Die Plattform impt.io ermöglicht es den Teilnehmern ihren CO2 Fußabdruck zu verbessern und nachzuvollziehen. Gezieltes Shopping wird belohnt und kann wiederverwendet werden. Multi-Channel: Derweil möchte das Projekt nicht in einer Schublade agieren, sondern alle Lebensbereiche abdecken. Von Unternehmen, über Hersteller und Industrie, über Regierungen und soziale Organisationen, hin zu jedem Einzelnen von uns.

Jetzt IMPT im Presale kaufen

Schritt für Schritt zum eigenen IMPT Coin

Nachdem sich der IMPT Coin noch im Presale – also im Vorverkauf – befindet, ist ein Kauf auf den einschlägigen Handelsplattformen für Kryptowährungen nicht möglich. Möchtest du stattdessen einen anderen Coin kaufen, empfehlen wir dir die Börse von Capital.com.

Hier können Kryptowährungen als CFDs gehandelt werden

Wer jedoch den IMPT Coin im Presale kaufen möchte, erhält in den folgenden Abschnitten eine Schritt für Schritt Anleitung hierfür.

Schritt 1: Impt.io Plattform aufrufen und Wallet verbinden

Über die Website der impt.io Plattform kann am Presale teilgenommen werden. Auf der Startseite der Homepage muss anschließend ein Krypto Wallet verbunden werden. Hiermit werden die Token bezahlt und die Empfängeradresse festgelegt.

Nach Klick auf „Wallet verbinden“ erscheint ein Auswahlfeld. Wir empfehlen die Verbindung mit „Metamask“. Hier geht es lang zu unserem Artikel: Metamask-Leitfaden: einrichten und loslegen .

Nach Eingabe des Passworts in der Metamask Browsererweiterung verbindet sich Metamask mit der impt.io Plattform . Nach Freigabe der notwendigen Erlaubnis für das Lesen der Walletadresse und das Starten von Transaktionen kann die Bezahlmethode ausgewählt werden.

Schritt 2: Bezahlmethode auswählen

Über verschiedene Wege können IMPT Token gekauft werden. Wir gehen auf alle Möglichkeiten genauer ein.

Ist auf der Metamask Wallet ETH verfügbar kann direkt auf „Kaufen Sie IMPT mit ETH“ geklickt werden. Die Anzahl der gewünschten IMPT Token eingeben, das ETH Feld füllt sich entsprechend des aktuellen Kurses. Anschließend auf „ETH umwandeln“ klicken.

Wessen Metamask Wallet neu ist oder aktuell kein Guthaben ausweist, muss die Wallet mit Coins auffüllen. Dies ist sowohl über die Browsererweiterung, als auch über die Metamask Smartphone App möglich.

Wer sein Guthaben per Smartphone aufladen möchte, sollte jedoch beachten, dass auf beiden Geräten der gleiche „Seed“, also die gleiche Walletadresse genutzt wird. Zur Unterstützung kann unsere Metamask Anleitung herangezogen werden: Metamask-Leitfaden: einrichten und loslegen .

Schritt 3: IMPT mit SEPA, Visa, Apple- oder Google-Pay kaufen

Alternativ kann über den zweiten Punkt ETH direkt in die Metamask Wallet geladen werden. Dazu auf „Kaufen SIE ETH mit Karte“ klicken. Die deutsche Übersetzung ist hier fehlerhaft, es ist selbstredend ETH, also Ether gemeint.

Hierüber kann ETH über verschiedene Bezahlmethoden bezogen werden. Dazu zählen: SEPA, Visa und Apple- oder Google-Pay.

Wer ETH anderweitig kaufen möchte, findet hier eine Anleitung: Wie kann man Ethereum kaufen? Sollten sich die ETH auf einer anderen Plattform befinden, können sie von dort auch auf das Metamask Wallet transferiert werden.

Derweil ist es ebenso möglich den IMPT Coin per USDT (Tether) zu kaufen. Hierzu muss die letzte Möglichkeit „Kaufen Sie IMPT mit USDT“ ausgewählt werden. Für diese Kaufanleitung wird eben dieser Schritt für die weitere Abwicklung ausgewählt.

IMPT kaufen am Beispiel USDT

Unabhängig von der ausgewählten Methode öffnet sich anschließend folgendes Fenster.

Für diese Kaufanleitung werden wir IMPT Coins mit USDT (Tether) kaufen. Im Metamask Wallet sind 100 USDT verfügbar. Wichtig: Sowohl USDT als auch IMPT gehören dem ERC-20 Standard an. Die Transaktionsgebühren werden in ETH bezahlt, daher ist es notwendig, auf derselben Wallet Adresse zumindest einen kleinen Betrag an ETH vorzuhalten.

Da 1 IMPT in der ersten Vorverkaufsphase 0,018 USD kostet, können für beispielsweise 100 USDT 5.555,55 IMPT erworben werden. Für unser Beispiel tragen wir 5.555 IMPT in das Feld „Gekauf“ ein. Im „Verkauft“ Feld erscheinen automatisch die dafür nötigen 99,99 USDT.

Anschließend auf „USDT umwandeln“ klicken.

Schritt 4: Autorisierung und Abschluss des IMPT Kaufs

Es öffnet sich ein Feld, dass den Prozess der Autorisierungsphase einläutet. Parallel dazu öffnet sich die Metamask Wallet. Hier werden die Transaktionsdaten angezeigt. Es wird Erlaubnis der Verkäufer Adresse erfragt. Dieser Adresse muss Zugriff auf das eigene Wallet gegeben werden, um den angegeben Betrag abbuchen zu können.

Glücklicherweise sind die Transaktionsgebühren im Ethereum Netzwerk zwischenzeitlich sehr stark gesunken. Nach dem Klick auf „Bestätigen“ wird die Transaktion angestoßen.

Während des Prozesses meldet sich ein weiteres Mal die Metamask Wallet. Es werden die gesammelten Informationen zum Abschluss des Kaufes abgefragt. Nochmal auf „Bestätigen“ klicken. Nach einer kurzen Wartezeit wird die Transaktion finalisiert und war dann schlussendlich erfolgreich.

Mit Klick auf „Transaktion ansehen“ öffnen sich ein Link zu etherscan.io. Hier werden nochmal alle Informationen über die Transaktion – also wie sie im Ethereum Netzwerk vermerkt wurde – aufgeführt. Nach Klick auf „Beenden“ erscheint die Startseite der impt.io Plattform.

Zurück auf der Startseite werden nun im Verkaufsfeld die erworbenen IMPT Coins eingeblendet. Leider hat die Plattform die ERC-20 Contract Adresse des IMPT Coins noch nicht veröffentlicht. Daher kann der IMPT Token (noch nicht) in der Metamask Wallet angezeigt werden.

Jetzt IMPT im Presale kaufen

Wer zu den aktuellen Entwicklungen auf dem neuesten Stand sein möchte und beispielsweise erfahren möchte, wann die Contract Adresse steht, folgt dem Projekt bestenfalls über deren Social Media Kanäle (auch zu finden auf der impt.io Plattform):

Erfahrungen beim Kauf von IMPT

Bei der Abwicklung des IMPT Kaufs kam es bei den ersten Versuchen zu Fehlermeldungen. Über die Homepage der impt.io Plattform konnte jedoch schnell per Telegram Hilfe angefragt werden. Die Community war schnell und hilfreich. Wie oben zu sehen ist, war letztlich der Kauf erfolgreich.

Die erste Fehlermeldung erschien beim Kaufanstoß. Hier wurde ausgewiesen, dass wohl nicht genug ETH/USDT für die Transaktion verfügbar seien. Obwohl der Anteil der zum Kauf georderten IMPT verringert wurde, ließ sich das Problem vorerst nicht lösen.

Wie bereits oben erwähnt, war der entscheidende Fehler, dass zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend ETH in der Wallet vorgehalten wurden. Nachdem Ethereum zwischenzeitlich auf das Proof of Stake Verfahren gewechselt ist, waren letztlich nur wenige USD in ETH notwendig. Merke: Immer einen gewissen Betrag in ETH im Metamask Wallet vorhalten, da sonst keine Transaktionen möglich sind!

Die zweite Fehlermeldung war etwas kurioser. Nachdem die Transaktion angestoßen und auf Metamask freigegeben wurde, konnte die Abwicklung nicht abgeschlossen werden. Über eine weitere Telegram Anfrage meldete sich ein Mitarbeiter des Supports. Scheinbar kam es zu einer zeitlichen Überschreitung bei der Transaktionsanfrage, weshalb sie nicht abgeschlossen werden konnte.

Der Mitarbeiter gab den Hinweis, einen möglicherweise aktiven VPN Klienten abzuschalten. Da kein VPN aktiv war, lag es letztlich am Browser. Der wahrlich empfehlenswerte Blockchain Browser „Brave“ verschleiert scheinbar wohl nicht nur die IP-Adresse sondern auch den Zeitstempel. Auf Empfehlung des Supports wurde der IMPT Kauf über den Google Chrome Browser abgewickelt. Dies führte schließlich zum Erfolg.

Was ist IMPT?

Der IMPT Coin repräsentiert den Token der Plattform impt.io. Das Unternehmen hebt den Handel mit CO2-Zertifikaten auf die Blockchain und deren Technologie.

Die Plattform befindet sich zwar noch im Aufbau (daher IMPT Coin kaufen nur im Presale möglich), doch die angedachten Features sind beeindruckend. Dabei dienen die IMPT Token als eine Art „CO2 (Wert-)Aufbewahrung“.

IMPT Token auf der Plattform kaufen oder

IMPT sammeln durch das Shoppen bei kooperierenden Unternehmen

Mit IMPT Token CO2-Zertifikate kaufen

CO2-Zertifikate wieder verkaufen oder

CO2-Zertifikate verbrennen und CO2-Fußabdruck kompensieren

IMPT Punkte sammeln und

Den eigenen CO2-Fußabdruck nachvollziehen

Impt.io stellt sich den Herausforderungen im Emissionshandel

Derweil möchte das Projekt mit Hilfe der Blockchain Technologie den klassischen Einschränkungen und betrügerischen Handlungen im Markt der CO2-Zertifikate begegnen. Diese Mängel sind unter anderem:

Ein Projekt verkaufen, das nicht existiert

Falsche Berechnung beziehungsweise übermäßige Berechnung der Anzahl der CO2 Gutschriften, die durch ein Projekt erzeugt werden können.

Doppelter Verkauf von Emissionsgutschriften durch Ausnutzung von nicht verfallenen Gutschriften

und den doppelten Verkauf von Zertifikaten an unverdächtige Kunden

Nicht ordnungsgemäße Durchführung von Rückstellungen (Löschung von Zertifikaten)

Fehlen der erforderlichen Dokumente, die die Legitimität des Projekts nachweisen

Impt.io löst die Mängel des Handels mit CO2-Zertifikaten

Die Lösungen dieser Problematiken liegen der Blockchain-Technologie letztlich inne. Die klassischen Eigenschaften beim Aufbau einer Blockchain können die Beschränkungen des bisherigen Vorgehens lösen. Impt.io geht dies derart an:

Die unveränderlichen Transaktionen (immutable Ledger) können nicht nachträglich verändert oder verfälscht werden

Die Tokenisierung der Zertifikate erlaubt den Nutzern eine sichere und transparente Aufzeichnung aller Transaktionen.

Ähnlichkeiten zwischen Blockchain und Emissionshandel: Bewertung, Lagerung, Handel und Verwaltung von Assets (hier: Emissionen)

Die Blockchain verhindert Betrug und doppelte Erfassung

Impt.io und IMPT Coin Daten

Der IMPT Coin stellt den Token der impt.io Plattform dar. Die ausführliche Bezeichnung des Projekts lautet „The Impact Project“. Leider ist über die Plattform nicht ersichtlich, wo die Firma hinter dem Projekt ihren Sitz hat, was negativ in die Bewertung einfließt.

Name & Symbol The Impact Project 🡪 IMPT Gründer von IMPT CEO – Denis Creighton, CTO – Mike English, CLO – Hugh Phelan IMPT Hauptsitz Nicht ersichtlich Software IMPT Token auf ERC-20-Standard (Ethereum) Start von IMPT Start Presale Phase 1: 3. Oktober 2022 Maximalversorgung IMPT Token 3.000.000.000 IMPT Kurs Kein Kurs, da noch im Presale Marktkapitalisierung Nicht definiert, da noch im Presale Aktuelle Umlaufversorgung IMPT Stand 6. Oktober 2022: 59.096.254 Token von 600.000.000 verkauft (Kaufpreis: 0,018 USD) Marktrang Nicht geführt, da noch nicht gelistet Transaktionen durch Teilnehmer im Presale

IMPT Coin Entwicklung 2022

Der IMPT Coin befindet sich noch im Presale. Vergleichbar ist diese Phase in seiner Art mit einem ICO, also einem „Initial Coin Offering“. Angelehnt an das klassische Wertpapiergeschäft ist damit der Verkauf von Token (Anteilen) vor Markteinführung gemeint.

Dabei bietet das Verfahren eine interessante Möglichkeit den IMPT Coin zu kaufen. Das Projekt ist vielversprechend, was zu einem deutlichen Zuwachs in der Bewertung führen kann:

Preis pro Token Phase 1: 1 IMPT = 0,018 USD

(Phase 1 endet, wenn die definierten 600.000.000 Coins verkauft sind oder am 25. November 2022)

(Phase 1 endet, wenn die definierten 600.000.000 Coins verkauft sind oder am 25. November 2022) Preis pro Token Phase 2: 1 IMPT = 0,023 USD

(Phase 2 beginnt nach Ende der Phase 1 oder zum 1. Dezember 2022)

(Phase 2 beginnt nach Ende der Phase 1 oder zum 1. Dezember 2022) Eine dritte Presale Phase ist noch nicht genauer definiert

Von Phase 1 zu Phase 2 erhöht sich der Preis des IMPT Coins um 27%. Eine vergleichbare Anzahl an umlaufenden Coins hat das Projekt Enjin Coin (ENJ). Dessen Kurs liegt mit Erstellung des Artikels bei 0,4539 USD. Sollte sich der IMPT Coin am Markt etablieren und ähnliches Kursniveau erreichen, sind Zuwächse von über 2.400% nicht auszuschließen. Ein 100 USD Investment würde dadurch rund 2.500 USD wert sein.

Ist es sinnvoll in IMPT zu investieren? Welche Kryptowährung ist das beste Investment?

Ein Investment im Bereich Blockchain und Krypto ist weiterhin als spekulativ einzustufen. Es kann nie mit genauer Sicherheit gesagt werden, wie sich die Kurse der Projekte letztlich entwickeln. Doch hilft die genauere Betrachtung häufig, um eine Abschätzung abzugeben. Das Lesen des Whitepapers kann hier sinnvoll sein. Aber auch die Einbettung in die Konkurrenzsituation.

Das Whitepaper auf impt.io und damit verbundene Idee lassen auf ein solides Projekt blicken. Die Thematik des Handels mit CO2-Zertifikaten ist brisant. Den Emissionshandel auf die Blockchain zu bringen, mehr als sinnvoll. Konkurrenz kommt dabei insbesondere aus dem erweiterten DAO (dezentrale autonome Organisation) Bereich. Die Organisation KlimaDAO ist bereits am Markt etabliert und wartet mit der gleichen Idee auf.

Der KLIMA Coin wird aktuell bei rund 3,30 USD gehandelt. Da Konkurrenz auch im Bereich Blockchain notwendig und sinnvoll ist, könnte es durchaus von Erfolg gekrönt sein, IMPT zu kaufen. Der Gedanke, über die Plattform den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen und nachvollziehen zu können, scheint das Projekt im Vergleich zur Konkurrenz darüber hinaus abzuheben. Zudem spricht die leichtere Zugänglichkeit für die impt.io Plattform.

Jetzt IMPT im Presale kaufen

Wo kann man IMPT kaufen und verkaufen? Wann erfolgt ein IMPT Listing?

Der IMPT Coin befindet sich in der Presale Phase und kann aktuell nur über die impt.io Plattform erworben werden. Entsprechend der Roadmap ist für das erste Quartal 2023 der Airdrop des Tokens vorgesehen. Ebenso in diesen Zeitraum – Januar bis März 2023 – soll der Coin auf Börsen zum Handeln gelistet werden.

Für das Ökosystem sind 15% der Token vorgesehen, für das Team 5%. Dem Marketing werden 10% der Einnahmen aus den Verkaufsphasen zugeschrieben, was enormen Spielraum für die Verbreitung von IMPT zulässt. Die restlichen 70% werden über die einzelnen Verkaufsphasen an interessierte Investoren verteilt.

Alternative Kryptowährungen und Plattformen

Als Alternative zum IMPT Coin bietet sich der Memecoin Tamadoge an. Über verschiedene Vorverkaufsrund konnte der Tamadoge rund 19 Millionen USD einsammeln. Seit 27.09.2022 ist der Coin TAMA auf OKX gelistet . Seit dem Listing hat sich der ursprüngliche Presale Preis von 0,01 USD zwischenzeitlich verzehnfacht! Hier zeigen wir dir, wie du Tamadoge kaufen kannst.

Hier Tamadoge bei OKX handeln

Auf Capital.com können neben Kryptowährungen auch viele weitere Anlageklassen gehandelt werden. Das Besondere: Capital.com lässt sich mit der Plattform für Charts und deren Analysen TradingView verbinden. Die Plattform verlangt keine Gebühren und verdient nach eigenen Aussagen nur durch den Kauf/Verkauf-Spread.

CFD Handel ist risikoreich, kann aber auch zu enormen Gewinnen führen. Eine eigenständige Recherche zur Thematik wird empfohlen.

Ebenso empfehlenswert, weil verständlich und einfach zu bedienen, ist eToro . Über die Handelsplattform kann nicht nur investiert, sondern auch mit Menschen interagiert werden. Als Social-Investing-Plattform bietet eToro neben Kryptowährungen auch weitere Anlageklassen an. Auch eToro verlangt keine Gebühren und setzt ebenso auf den Kauf/Verkauf-Spread.

IMPT im Wallet aufbewahren

Der IMPT Coin wird vorerst in jenem Wallet landen, über das der Kauf abgewickelt wurde. In unserem aufgeführten Beispiel wird der IMPT Coin an die Metamask Wallet Adresse gesendet, von der aus der Kauf getätigt wurde. Da es sich bei IMPT um einen ERC-20 Token handelt, wird der Coin im Ethereum Hauptwallet landen.

Viele Projekte arbeiten dabei bis zum tatsächlichen Airdrop mit sogenannten „Platzhalter“-Token. Wer bereits zu Beginn der ersten Presale Phase in das Projekt investiert, muss sich jedoch noch ein wenig gedulden, da die Contract-Adresse des Tokens noch nicht veröffentlicht wurde. Daher können die Coins im Wallet noch nicht „sichtbar“ gemacht werden.

Grundsätzlich können Token, die auf dem ERC-20 Standard beruhen, in allen ERC-20 kompatiblen Wallets aufbewahrt werden. Das Sichtbarmachen der Coins und ein eventuelles Handels mit dem Coin kann zur jetzigen Zeit nicht beantwortet werden.

Hat IMPT Potenzial in der Kryptowelt?

Der IMPT Coin hat sicherlich Potenzial in der Kryptobranche. Das Projekt hat ein solides Fundament. Durch die Umstellung von Ethereum auf den neuen Konsensmechanismus (Proof of Stake), steht ebenso der Skalierung und den Transaktionsgebühren der impt.io Plattform nichts im Wege.

Vielmehr baut der IMPT Coin mit seiner Zugehörigkeit zum ERC-20 Standard auf die enorme Sicherheit des Ethereum Netzwerks. Dies unterstützt den Gedanken des transparenten und sicheren Handels und Darstellens der CO2-Zertifikate.

Durch das Erreichen der weiteren Meilensteine der Roadmap kann sich das Projekt weiter entwickeln. Die namhaften Kooperationspartner werden der Entwicklung zuträglich sein. Das Potenzial des IMPT Coins kann daher als durchaus hoch eingestuft werden.

IMPT Trading - Sollte man IMPT langfristig halten oder kurzfristig handeln?

Ob langfristiges Halten (HODL) oder kurzfristige Gewinnmaximierung muss jedermanns eigene Sache sein. In der momentan angespannten Marktlage scheinen jedoch massive Kurszuwächse unwahrscheinlich. Im Bärenmarkt bietet es sich vielmehr an, seine Anlageklassen zu erweitern. Ein Investment in ein derartiges Projekt wie jenes von impt.io kann an dieser Stelle sinnvoll sein.

Sollte der Token nach Listing im Mainnet enorme Kurszuwächse erfahren, ist es möglich hier einen Gewinn mitzunehmen. Wer jedoch dem Projekt geduldig die Chance gibt zu wachsen und sich am Markt zu etablieren, könnte womöglich von noch größeren Wertzuwächsen profitieren. Bei einer langfristigen Strategie sollte von einem Anlagehorizont von rund 2-3 Jahren ausgegangen werden.

IMPT Kaufen oder Verkaufen?

Der Verkauf des IMPT Coins ist ausgeschlossen, da er sich noch im Vorverkauf befindet. Ein Verkauf ist es dann möglich, wenn der Token auf Krypto Exchanges zum Handel angeboten wird. Wobei die Coins auch später auf der impt.io Plattform veräußert und gehandelt werden können. Aktuell ist nur ein Kauf, also ein Einstieg ins Projekt möglich.

Folgende Punkte sprechen für einen Kauf: Gegen einen Einstieg ins Projekt spricht: ERC-20 Standard: hohe Sicherheit und Skalierbarkeit Fehlende Angaben zum Sitz des Projekts Projektidee mit solider Roadmap Fehlende Angaben zum Sitz des Projekts Projektidee mit solider Roadmap Insgesamt kritische Marktphase Erfahrene Gründer Wird die kritische Investitionssumme eingesammelt? Thematik um Klimaschutz tritt den Nerv der Zeit Kann sich das Projekt am Markt behaupten? Einstiegspreis gering Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit

IMPT kaufen oder nicht Fazit - Unsere Bewertung:

Die aktuelle Vorverkaufsphase des „The Impact Project“ mit dessen Token IMPT ist vergleichbar mit einem sogenannten Initial Coin Offering (ICO). Vergleichbar zum klassischen Wertpapierhandel wird damit die Möglichkeit bezeichnet, ein Krypto Asset zu kaufen, bevor dieses „an den Markt“ geht.

Derartige Chancen können vielversprechend sein, da keine Begrenzungen bei der Investition vorgesehen sind. Die Mindestkaufsumme beläuft sich auf 10 IMPT. Für die Presale Phase 1 bedeutet dies, dass bereits ab 0,18 USD investiert werden kann. Dies könnte insbesondere für Kleinanleger interessant sein. Das Whitepaper des Projekts und die gesamte Idee erlauben eine vielversprechende Entwicklung.

Die Anzahl der Coins ist vergleichbar mit dem Enjin Coin, der mittlerweile einen Kurs von rund 0,45 USD erzielt. Nachdem im Ökosystem vorgesehen ist, Token zu verbrennen, ist der IMPT Coin zudem deflationär, was wiederum den Kurs auf lange Sicht anheben könnte. Für spekulative Anleger ist der Einstieg ins Projekt sicher sinnvoll. Teilnehmen kann man über die impt.io Plattform.

Jetzt IMPT im Presale kaufen

IMPT Kaufen: FAQs

Was ist IMPT?

IMPT ist der native Token der Plattform impt.io. Die Abkürzung steht für „The Impact Project“. Die Plattform verfolgt das Ziel den Emissionshandel auf die Blockchain zu bringen. Den Nutzer soll zum einen die Möglichkeit eröffnet werden, Emissionszertifikate zu erwerben und zu handeln. Darüber hinaus können die Nutzer den eigenen CO2-Fußabruck tracken.

Wie kann man IMPT kaufen?

Der IMPT Coin befindet sich seit Anfang Oktober 2022 in der Presale Phase. Die weiteren Phasen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2023 enden. Um den IMPT Token kaufen zu können, muss am Vorverkauf über die impt.io Plattform teilgenommen werden.

Wird der IMPT Wert künftig steigen?

Der Preis des Coins wird mit fortschreitenden Presale Phasen erhöht. Wie hoch der Kurs nach Listing auf den einschlägigen Krypto Börsen sein wird, ist nicht abzusehen. Da das Projekt jedoch auf soliden Beinen steht, ist davon auszugehen, dass der IMPT Kurs auf lange Sicht steigen wird.

Kann ich mein Bitcoin Wallet auch für IMPT nutzen?

Da der IMPT Token im ERC-20 Standard implementiert wurde, ist es nicht möglich IMPT in einem Bitcoin Wallet zu halten. Es empfiehlt sich ein Kauf mit Metamask. Die Wallet basiert ebenso auf dem ERC-20 Standard. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Coin auf allen ERC-20 basierten Wallets gehalten werden können.

Wie finde ich IMPT bei einem Exchange?

Aktuell ist der IMPT Coin noch in keiner Exchange gelistet. Das Projekt findet sich in der Vorverkaufsphase und kann ausschließlich über die impt.io Plattform erworben werden. Ein Listing des IMPT Tokens auf größeren Exchanges hat das Team für das erste Quartal 2023 vorgesehen.