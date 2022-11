RobotEra (TARO) kaufen oder nicht? Wie und Wo RobotEra kaufen - Unsere Analyse für 2022

RobotEra ist ein brandneues Kryptospiel, das auf einem ETH-Blockchain P2E/PVP-Metaversum basiert und dem populären Metaverse-Spiel Sandbox stark ähnelt. Die native TARO Kryptowährung treibt die Wirtschaft dieser Welt an und kann für eine Reihe verschiedener Transaktionen verwendet werden, darunter der Kauf von NFT-Roboter-Avataren und -Grundstücken, die Teilnahme an Spielen sowie Veranstaltungen und vieles mehr.

In diesem Metaverse können Ingame-Assets ohne Programmierkenntnisse mit speziell integrierten Tools entwickelt werden, und Unternehmen oder Marken können ihre Produkte, Dienstleistungen sowie Veranstaltungen an beliebten Orten bewerben. Wer den vielversprechenden RobotEra Coin kaufen möchte, findet im folgenden Ratgeber alle wichtigen Hinweise rund um das neue Blockchain-Phänomen.

Jetzt zum RobotEra Presale

RobotEra kaufen 2022 - Das Wichtigste über RobotEra in Kürze

Brandneues Kryptospiel im Pre-Sale: RobotEra ist innerhalb kurzer Zeit zu einem der heißesten Krypto-Investitionen aufgestiegen, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wurden.

RobotEra ist innerhalb kurzer Zeit zu einem der heißesten Krypto-Investitionen aufgestiegen, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wurden. ETH-Blockchain Sandbox-System: Das Blockchain-basierte Projekt schafft ein eigenes Metaversum, das auf dem Ethereum-Netzwerk basiert.

Das Blockchain-basierte Projekt schafft ein eigenes Metaversum, das auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Native Kryptowährung TARO: Der native RobotEra-Token, TARO, wird verwendet, um jede Transaktion innerhalb des Metaverse zu ermöglichen.

Der native RobotEra-Token, TARO, wird verwendet, um jede Transaktion innerhalb des Metaverse zu ermöglichen. NFT-Roboter-Avatare und -Grundstücke: Es können Avatare sowie Grundstücke in Form von NFTs gekauft und gehandelt werden.

Es können Avatare sowie Grundstücke in Form von NFTs gekauft und gehandelt werden. Eigene Spiele & Erlebnisse erstellen: Programmierloses Entwickeln von InGame-Spielen und Events

Schritt für Schritt zum eigenen RobotEra Coin - Anleitung für Anfänger:

Weil der RobotEra Coin sich aktuell mitten in der Pre-Sale-Kampagne befindet, ist dieser vorerst nicht auf einer Krypto Börse verfügbar.

iIm Folgenden haben wir eine Schritt-für-Schritt Erklärung für alle Investoren, die bereits im Vorverkauf den RobotEra Coin kaufen möchten, um so von den potenziell niedrigsten Preisen zu profitieren.

Schritt 1: Krypto-Wallet installieren

Wer den RobotEra Coin kaufen möchte, muss über ein Wallet verfügen, wie zum Beispiel MetaMask. Nach einer kurzen Registrierung kann man direkt die für den Vorverkauf benötigte Kryptowährung kaufen und verwenden.

Schritt 2: Krypto-Wallet verbinden

Im nächsten Schritt muss das MetaMask Wallet mit RobotEra verbunden werden. Dafür reicht es die RobotEra.io Seite aufzurufen, und direkt auf Connect Wallet zu klicken.

Schritt 3: TARO Coin mit ETH oder USDT kaufen

Nun muss ausgewählt werden, welche Kryptowährung für den RobotEra Presale eingesetzt wird. Zur Verfügung steht USDT oder ETH und die gewünschte Summe kann nun bequem eingekauft werden.

Schritt 4: Warten bis der Presale beendet wird

Nachdem die Transaktion vollständig bestätigt ist, muss nun der Ablauf des Vorverkaufs beachtet werden, denn die TARO Coins werden erst transferiert, sobald der Presale vollständig abgeschlossen ist.

Jetzt TARO Coins im Presale kaufen

Was ist RobotEra?

RobotEra ist eine innovative neue Spielumgebung in einem Metaversum voller Ideen, dass sich um P2E- sowie PVP-Gaming-Erfahrungen auf einer ETH-basierenden Blockchain Plattform dreht. Das Spiel spielt auf dem Planeten Taro, auf dem Eingeborene Wesen intelligente Roboter erschaffen haben, die schließlich einen großen Konflikt gewannen und so die Kontrolle erlangten.

Spieler werden hier in der Lage sein, Roboter-Avatare in Form von NFTs zu nutzen, um sich in diesem Metaversum zu bewegen. Zusätzlich können weitere Avatare mit unterschiedlichen und eigenen Fähigkeiten erschaffen werden, sogenannte "Roboter-Begleiter", um den Haupt-Avatar in seiner Kampagne zu unterstützen.

Die Spieler haben Zugang zu Museen, Themenparks und mehr, während das Metaversum selbst mit alternativen Universen verbunden sein wird. Die Spieler werden auch in der Lage sein, Grundstücke in Form von NFTs zu erwerben und auf diesen Grundstücken Anlagen zu bauen. RobotEra verwendet seinen eigenen TARO-Token als Kryptowährung, mit dem die Nutzer Waren im Spiel, Avatar-Zubehör, Produkte, Dienstleistungen und mehr kaufen können.

⏏️ Name & Symbol RobotEra TARO 🧑‍💼 Gründer von RobotEra Jason Chan & Slimane Lee 🗺️ RobotEra Hauptsitz Singapore / Dezentralisiert ⚙️ Software Ethereum 🗓️ Start von RobotEra 2022 Q1 🪙 Maximalversorgung RobotEra Token 1.800.000.000 TARO 📈 Kurs (November 2022) 0,020$ (Presale - 1. Phase) 💰 Marktkapitalisierung N/V 🌌 Aktuelle Umlaufversorgung RobotEra (November 2022) 270.000.000 TARO (Nach Presale) 🥇 Marktrang N/V

RobotEra Kursentwicklung 2022

Mit der Einführung des Vorverkaufs gibt RobotEra Anlegern die Möglichkeit, seinen nativen TARO-Token mit einem Abschlag zu kaufen. RobotEra, das bereits einige solide Grundlagen für einen positiven Start geschaffen hat, hat das Zeug innerhalb eines Jahres zu einem langfristig lukrativen Angebot zu werden.

Darüber hinaus verfügt es über eine Finanzierung durch LBANK Labs, was ein Signal für die Dynamik ist, die es nach seinem Verkauf und den ersten Börsennotierungen entwickeln könnte. RobotEra hat den Start seines Vorverkaufs beschleunigt, um die Frist für die Alpha-Version einzuhalten, die für das Ende des ersten Quartals 2023 angesetzt ist. Obwohl der Vorverkauf gerade erst begonnen hat, wurden bereits mehr als 4.300.000 TARO verkauft, die in der 1. Vorverkaufsphase zu einem Preis von 0,020 $ angeboten werden.

Der Vorverkauf wird aus drei Phasen bestehen, in denen jeweils 90 Millionen TARO verkauft werden. Zusammen machen diese drei Phasen 15% des möglichen Gesamtangebots von TARO (1,8 Milliarden) aus, wobei der Großteil dieses Betrags für die DAO-basierte Schatzkammer und für P2E-Anreize für die Spieler reserviert ist. Der TARO Preis wird dabei während jeder Phase um ca. 25% steigen.

Entwicklung des RobotEra-Kurses in den vergangenen 48 Stunden in EUR

RobotEra befindet sich zur Zeit in der 1. Vorverkaufsphase und dementsprechend kann sich der Kurs nicht verändern, weil dieser auf 0,020$ fixiert ist. In der 2. Vorverkaufsphase wird der Kurs auf 0,025$ angehoben und in der 3. sowie letzten Vorverkaufsphase wird der Kurs nochmals auf einen fixierten Betrag von 0,032$ angehoben.

Allerdings kann man schnell feststellen, dass sich die Nachfrage nach dem Projekt sowie nach der TARO Kryptowährung in Form von Quellen und Social Media Aufrufen stark erhöht hat.

Jetzt zum RobotEra Presale!

Ist es noch sinnvoll in RobotEra zu investieren? Welche Kryptowährung ist das beste Investment?

Die TARO Kryptowährung von RobotEra befindet sich aktuell in der 1. Vorverkaufsphase und der Kurs wird dementsprechend während den zwei folgenden Phasen jeweils um ca. 25% steigen. Darüber hinaus ist RobotEra aktuell eine der interessantesten Krypto-Investitionen auf Grund der verschiedenen Anwendungsbereiche für die die Währung im RobotEra Metaversum eingesetzt werden kann.

Wenn man ähnliche Projekte betrachtet, wie zum Beispiel Dash 2 Trade, Tamadoge oder IMPT, dann könnte auch der RobotEra Kurs gewaltig fahrt aufnehmen, sobald die Börsennotierung offiziell ist. Wer mit dem größten Rendite-Potenzial einsteigen möchte, sollte sich die TARO Kryptowährung bereits in der 1. Vorverkaufsphase genauer anschauen.

Um an dem Vorverkauf teilzunehmen, können interessierte Anleger einfach die RobotEra-Website besuchen. Die Teilnehmer sollten sich jedoch beeilen, denn der TARO Preis wird direkt um 25% steigen, sobald die zweite Phase des Vorverkaufs beginnt. Wer auf der Suche nach anderen Projekten ist, der wird auch schnell fündig, denn vor allem D2T, IMPT sowie Tamadoge wurden in diesem Jahr von vielen interessierten Investoren ins Portfolio aufgenommen.

Wo kann man RobotEra kaufen und verkaufen? Unser Krypto-Broker und -Börsen Vergleich

Wie bereits erwähnt, befindet sich RobotEra derzeit in der 1. Vorverkaufsphase und aus diesem Grunde können interessierte Investoren den RobotEra Coin frühzeitig auf dem Robotera.io Portal direkt einkaufen. Sobald der Vorverkauf der TARO Kryptowährung sowie die finale Entwicklungsphase abgeschlossen ist, wird auch der TARO Coin in den entsprechenden Krypto-Börsen gelistet sein.

Möglichkeiten um in RobotEra zu investieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in Kryptowährungen zu investieren. Man kann zum Beispiel echte RobotEra Coins kaufen, mit RobotEra Derivaten auf die Kursentwicklung spekulieren oder CFD Handel betreiben, ohne die betroffenen Assets wirklich zu besitzen.

Echte RobotEra Coins

Die üblichste Methode in RobotEra zu investieren, ist echte TARO Coins kaufen und diese in einem eigenen Portfolio zu halten. Was danach mit den Coins passiert, basiert auf jeder persönlichen Handelsstrategie.

RobotEra Derivate

Anleger müssen Kryptowährungen nicht mehr direkt kaufen, sondern können mit diesen Derivaten einfach auf die Kursentwicklung spekulieren. Damit entfällt u.a. die Notwendigkeit, zeitaufwändige Wallets anzulegen und sich bei Kryptowährungsbörsen zu registrieren.

RobotEra Kaufen mit PayPal und alternativen Zahlungsmethoden (Kreditkarte, Sofortüberweisung)

RobotEra mit PayPal oder anderen alternativen Zahlungsmethoden zu kaufen ist zwar möglich, allerdings nur im indirekten Sinne. Zuerst müssen sich potenzielle Investoren bei einem Broker wie zum Beispiel eToro.com registrieren, um dort entsprechende Kryptowährungen wie ETH einkaufen zu können.

eToro eignet sich hier besonders gut, weil PayPal sowie andere Zahlungsmethoden dazu eingesetzt werden können. Der Vorteil von PayPal liegt hierbei klar auf der Hand, denn PayPal kooperiert nur mit sicheren Partnern und darüber hinaus ist eine Transaktion innerhalb weniger Sekunden durchgeführt.

Als nächstes muss man die entsprechende Kryptowährung auf ein Krypto Wallet wie MetaMask transferieren, das als Gateway für ein ETH-basiertes, dezentralisiertes Finanz- und NFT-Ökosystem agiert. Jetzt kann man RobotEra frühzeitig direkt im Presale zum Niedrigpreis einkaufen.

RobotEra im Wallet aufbewahren

Um RobotEra sicher aufzubewahren, wird ein Krypto-Wallet benötigt. Ein Krypto-Wallet ist eine Software, die dazu dient, öffentliche und private Schlüssel zu speichern, digitale Währungen zu übertragen und zu empfangen, Kontostände zu überprüfen und mit verschiedenen Blockchains zu kommunizieren. Jeder Anleger benötigt ein Wallet, um seine Krypto-Bestände zu verwalten und zu bewerten.

Es gibt viele verschiedene Arten von Krypto-Wallets, aber der Hauptunterschied besteht darin, ob sie Hot oder Cold sind. Ein Hot Wallet ist immer zugänglich, da es mit dem Internet verbunden ist. Ein Cold Wallet hingegen kann für die Offline-Aufbewahrung von Anlagen verwendet werden und ist nicht mit dem Internet verbunden.

Die meisten Krypto-Investoren wechseln zwischen kalten und heißen Wallets hin und her. Während Cold Wallets für die langfristige Aufbewahrung von Kryptowährungen vorzuziehen sind, sind Hot Wallets für den häufigen Handel praktischer.

Hat RobotEra Potenzial in der Kryptowelt?

Aufgrund des langfristigen Potenzials und der Einsatzmöglichkeiten selbst in schwachen Märkten haben GameFi-Projekte etwas besser abgeschnitten als bestimmte Währungen, die seit ihren Höchstständen einen Großteil ihres Wertes verloren haben. Aus diesem Grunde sind Krypto-Experten ziemlich begeistert von dem neuen Metaverse- und Play-to-Earn-Projekt RobotEra, nachdem es bereits während seiner ersten Vorverkaufsrunde für viel Aufregung gesorgt hat.

RobotEra könnte das interessanteste neue NFT-Projekt sein, in das man investieren kann, da es den Spielern Zugang zu mehreren Einkommensquellen im Ökosystem bietet, die über reine Spielanreize hinausgehen. Spieler können NFT-Grundstücke im RobotEra-Metaverse kaufen und es können Gebäude von NFT-Besitzern gebaut werden, die dann an andere Benutzer verkauft oder eingetauscht werden können.

Diese virtuellen Grundstücke ermöglichen neben dem Bau von Veranstaltungsorten auch das Hinzufügen von Spielen und Assets. Nach Angaben der Website wird eine NFT während des ersten TARO-Grundstück-Vorverkaufs 0,10 ETH kosten. In den kommenden Vorverkaufsphasen werden TARO-Grundstück-NFTs mit 0,018 ETH bzw. 0,20 ETH bewertet. Darüber hinaus können TARO-Besitzer die benutzerfreundlichen Tools der Plattform nutzen, die den Einsatz von komplexem Code überflüssig machen.

Mit diesen Werkzeugen können Spieler eigene Spiele, Objekte und Roboter-Begleiter erstellen. RobotEra wird es Designern ermöglichen, ihre eigenen digitalen Kreationen in den verschiedenen Metaverse-Museen auszustellen und die Plattform verspricht den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene interaktive Umgebung zu schaffen. Im virtuellen Themenpark können Spieler Events veranstalten, mit NFT-Communities in Kontakt treten und weitere Inhalte produzieren.

Spieler können nach TARO schürfen und ihre eigenen Spiele entwickeln, die auf ihrem Grundstück gespielt werden können. Der TARO Coin dient als Eintrittskarten für eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten, die von anderen Benutzern erstellt wurden. Infolgedessen können Spieler und NFT-Grundstücksbesitzer versuchen, im RobotEra-Metaversum Geld zu verdienen.

RobotEra möchte seinem Publikum neue Welten erschließen und daher wird die Plattform den Spielern ermöglichen, neue Metaversen zu erstellen, indem sie NFT-Communities aus anderen Domänen nutzen. Insgesamt wird dies mehrere Gemeinschaften über ein gemeinsames Multiversum vereinen, während die Spieler Zugang zu zusätzlichen erneuerbaren Ressourcen auf dem öffentlichen Kontinent erhalten.

Dementsprechend stellt RobotEra seinem zukünftigen Publikum eine Wirtschaftswelt zur Verfügung, in der Spieler mit dem Verkauf von NFTs, dem Abbau auf dem Planeten Taro, dem Betreiben von Kontinenten, Staking und dem Handel Geld verdienen können. Es wäre also keine Überraschung, wenn neue Spieler sich um den Einstieg reißen würden, da RobotEra NFT-Besitz, den Bau von Metaverse-Land und eine P2E-Komponente miteinander verbindet. RobotEra hat sicherlich das Potenzial, sich in der Kryptowelt zu etablieren und für neuen Wind zu sorgen.

RobotEra Trading - Sollte man RobotEra langfristig halten oder kurzfristig handeln?

Da sich RobotEra derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet, sind nur mittel- bis langfristige Handelszeiträume möglich. Wer jedoch frühzeitig genug einsteigt, kann in der 1. Vorverkaufsphase von einem 0,020$ pro TARO Kurs profitieren und sich somit den bestmöglichen Einstieg für potenziell hohe Renditen sichern.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, wie sich der Kurs in der Zukunft verhalten wird, allerdings ist das RobotEra Projekt eines der vielversprechendsten Initiativen voller interessanter Ideen und Kombination, die sicherlich eine Vielzahl von Spielern anziehen wird. Dementsprechend planen viele Investoren RobotEra eher für eine langfristige Investition ein, denn vor allem nach Veröffentlichung einer Partnerschaft mit einer Börse sollte der Kurs zusätzlichen Aufschwung erhalten.

RobotEra Kaufen oder Verkaufen? Unsere Vor- & Nachteile Analyse:

Vorteile:

TIefpreis im Vorverkauf

Beteiligung von NFTs

RobotEra ist vollständig auf das Metaverse ausgerichtet

Frühe Investoren erhalten viel Einfluss auf das Metaversum

Nachteile:

Frühzeitige Investition mit Risiko

Keine Einsicht in zeitnahe Nachfrageentwicklung

RobotEra kaufen oder nicht Fazit - Unsere Bewertung:

Das RobotEra Projekt hat in der kurzen Zeit der 1. Vorverkaufsphase viel Wind aufgewirbelt und wird bereits auf diversen Kanälen hoch angepriesen. RobotEra hat alle Voraussetzungen, um das öffentliche Interesse am Blockchain-basierten Multiversum wiederzubeleben, auch wenn der Bärenmarkt die Aufmerksamkeit vom Metaverse abgewendet hat.

Mit der Zeit könnte RobotEra mit Leichtigkeit ein Zufluchtsort für Innovatoren werden, da es über unverwechselbare Roboter- und Grundstück-NFTs sowie NFT-Erstellungsmöglichkeiten verfügt. Sobald RobotEra auf einer Börse notiert wird, könnte die Kombination dieser Variablen den Preis schnell ansteigen lassen.

Für diejenigen, die einen Vorsprung vor der Konkurrenz bevorzugen, ist der Vorverkauf jetzt aktiv. TARO kann derzeit für nur 0,020$ erworben werden. Auf diese Weise besteht die Chance, von den Preiserhöhungen bei TARO zu profitieren, die mit jedem Schritt des Vorverkaufs erfolgen. Wer in der Zwischenzeit nach anderen interessanten Investitionsmöglichkeiten sucht, dem wird D2T, IMPT & Tamdoge empfohlen.

Jetzt zum RobotEra Presale!

RobotEra Kaufen: FAQs

Was ist RobotEra?

RobotEra ist eine hochmoderne neue Spielumgebung in einem Metaverse voller Konzepte, die sich auf P2E- und PVP-Spiele auf einem auf ETH aufgebauten Blockchain-Netzwerk konzentriert. Das Spiel ist auf dem Planeten Taro angesiedelt, auf dem einheimische Kreaturen intelligente Roboter entwickelt haben, die schließlich die Macht übernommen haben.

Wie kann man RobotEra kaufen?

RobotEra ist derzeit im Vorverkauf auf dem RobotEra.io Portal verfügbar. Um den TARO Coin zu verkaufen, wird ein Wallet wie zum Beispiel die MetaMask sowie genügend Guthaben in Form von ETH oder USDT benötigt.

Wird der RobotEra Wert künftig steigen?

Der Wert des RobotEra Coins wird innerhalb der ersten Phasen garantiert steigen, denn wir befinden uns derzeit noch in der ersten von drei Vorverkaufsphasen und in jeder Phase wird der Wert des TARO Coins um ca. 25% erhöht. Des Weiteren kann man mit einer weiterhin positiven Kursentwicklung rechnen, sobald die TARO Kryptowährung an der Börse notiert wird.

Kann ich meinen Bitcoin Wallet auch für RobotEra nutzen?

Ja, Sie können ihr Bitcoin Wallet auf für RobotEra nutzen, solange sie über ETH verfügen. Die TARO Kryptowährung basiert auf der Ethereum-Blockchain und aus diesem Grunde müssen Investitionen über ETH eingeleitet werden.

Wie finde ich RobotEra bei einem Exchange?

RobotEra ist noch nicht an einer Börse notiert und dementsprechend kann man den TARO Coin so nicht ausfindig machen. Dies sollte sich allerdings innerhalb kurzer Zeit ändern und in diesem Fall ist es am besten direkt auf dem RobotEra Portal nach der gelisteten Börse zu suchen.

RobotEra im Presale kaufen. Eine gute Idee?

Grundsätzlich sind viele Investoren derzeit der Ansicht, dass es durchaus eine gute Idee ist, den Robotera Coin frühzeitig zu kaufen.