Altcoins kaufen 2022 – In welche Altcoins mit Potenzial sollte man investieren?

Nach der Popularität von Bitcoin wurden neue Kryptowährungen, sogenannte Altcoins, entwickelt. Diese positionieren sich in der Regel als hervorragende Alternativen zu Bitcoin. Als erste digitale Peer-to-Peer-Währung ebnete Bitcoin den Weg für viele andere Kryptowährungen.

Die meisten Altcoins versuchen, vermeintliche Mängel von Bitcoin zu beheben und in neueren Versionen wettbewerbsfähige Vorteile zu entwickeln. Das Grundgerüst, welches Bitcoin bietet, dient als Grundlage für die verschiedenen Altcoins. Trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die Altcoins jedoch stark voneinander.

Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, könnten Sie verlockende Renditen auf Ihre Kryptowährungsinvestitionen sehen, insbesondere wenn Sie bedenken, dass Sie wahrscheinlich die große Bitcoin-Welle verpasst haben.

Die angesagtesten Altcoins im Oktober 2022

Nachfolgend finden Sie einige der besten Altcoins, die nach Experteneinschätzung ein hohes

Potential haben:

Dash 2 Trade (Neuer Token, eigenes Ökosystem)

(Neuer Token, eigenes Ökosystem) IMPT (Neuer Coin, nachhaltige Kryptowährung, Top-Tipp)

(Neuer Coin, nachhaltige Kryptowährung, Top-Tipp) Tamadoge (Meme-Coin)

(Meme-Coin) Battle infinity (Sport, Defi und P2E-Spiele)

(Sport, Defi und P2E-Spiele) Lucky Block (NFT-Spitzenreiter, faire Wettbewerbe)

(NFT-Spitzenreiter, faire Wettbewerbe) Defi Coin (fiat coin, native blockchain networks)

(fiat coin, native blockchain networks) The Sandbox (virtuelle Welt, ihre Spielerfahrungen zu Geld machen)

(virtuelle Welt, ihre Spielerfahrungen zu Geld machen) Yearn finance (begrenztes Angebot, hohe Nachfrage nach YFI)

(begrenztes Angebot, hohe Nachfrage nach YFI) Cosmos (Univers, komplexes und geordnetes System)

(Univers, komplexes und geordnetes System) Decentraland (spielen, erkunden und interagieren)

(spielen, erkunden und interagieren) Uniswap (Uniswap-Protokoll, Handel mit Kryptowährungen)

Dash 2 Trade

Dash ist eine Open-Source-Kryptowährung, die auf dem Bitcoin-Code basiert und schneller und anonymer ist als Bitcoin. Es wird seit 2014 von Evan Duffield und einem Team von freiwilligen Entwicklern und Investoren weltweit entwickelt.

Die Währung wird auf einer Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) aufgebaut, die von den Nutzern selbst kontrolliert und verwaltet wird.

Im Januar 2017 gab es eine große Umstrukturierung der Dash-Organisation, die das Ziel hat, das Wachstum der Kryptowährung weiter zu beschleunigen. Ein Teil dieser Umstrukturierung ist nun die Einführung von Dash 2 Trade, einer Plattform für den Kryptowährungshandel, die es Nutzern ermöglicht, in Echtzeit zu handeln und sofort von Preisbewegungen zu profitieren.

IMPT

Das innovative Projekt IMPT hat in den ersten 48 Stunden nach Veröffentlichung bereits mehr als 500.000 Dollar erhalten und es sieht so aus, als ob es einen sehr interessanten Krypto-Vorverkauf geben wird. Der IMPT-Coin ist aufgrund der praktischen Anwendung des Projekts bei den Investoren sehr gefragt.

Im Gegensatz zu vielen neuen Kryptowährungsinitiativen, die aufgrund mangelnder praktischer Anwendungen im Sande verlaufen, zielt IMPT darauf ab, ein dringendes

Problem anzugehen: den Klimawandel. Dies wird durch die Belohnung der Nutzer mit IMPT-Tokens für ihre Einkäufe erreicht. Anschließend können die Token in Emissionsgutschriften umgetauscht werden, die zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von registrierten Einzelpersonen und Unternehmen verwendet werden. Der aktuelle Preis des IMPT-Tokens beträgt $0,0180.

Tamadoge

Das Play-to-Earn (P2E) Metaverse-Spiel, die Meme-Münze und die NFTs, aus denen Tamadoge besteht, sind eine neuartige Kombination. Das Plattformeigene Geld TAMA und virtuelle Haustiere, die als NFTs Ärger machen, sind das Herzstück des Spiels.

Tamadoge ist eine neue Kryptowährung, die den Markt für Meme-Münzen revolutioniert, indem sie ihm einen Nutzen verleiht. Mehr als 1.000.000 $ wurden für das Projekt in weniger als drei Wochen gesammelt, was zeigt, wie beliebt es bereits bei den Investoren ist.

Tamadoge kaufen kann man nun sowohl auf OKX als auch auf OKX DEX, da beide Börsen Tamadoge als Vermögenswert gelistet haben, der auf ihren jeweiligen Plattformen gehandelt werden kann. Bei OKX und OKX DEX handelt es sich um die gleichnamigen Börsen. Darüber hinaus ist der Kauf und Verkauf von TAMA NFTs nun eine praktikable Option auf Opensea.

Battle Infinity

Die Investoren haben eine Menge Verwendung für Battle Infinity. Daher ist es in verschiedene Plattformen unterteilt, von denen jede eine wesentliche Funktion bietet, um die Dinge einfach und benutzerfreundlich zu halten. Es gibt eine Fantasy-Sportliga, eine Auswahl an P2P-Spielen (Spieler-gegen-Spieler), eine Metaverse-Arena, einen NFT-Markt, eine dezentrale Börse und sogar einen eingebauten Staking-Mechanismus.

Seit seinem Debüt hat sich das Projekt gut entwickelt. In nur 25 Tagen sammelte Battle Infinity während der Vorverkaufsphase mehr als 16.500 BNB. Nach der ersten Notierung auf

PancakeSwap schoss der Token in die Höhe und kletterte von seinem Vorverkaufspreis um mehr als 300 % nach oben, wodurch er seinen Platz als eine der Top-Kryptowährungen mit dem größten Potenzial auf dem Markt sowie als eines der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsprojekte festigte.

Lucky block

Lucky Block (BLOCK), die weltweit führende NFT-Wettbewerbsplattform, ist ein weiterer der besten Altcoins in diesem Jahr. Da das Lucky Block-Team weiterhin an dem Projekt arbeitet und Verbesserungen vornimmt, ist BLOCK auf dem besten Weg, eine der besten Kryptowährungen für 2022 zu werden. Seit seiner Veröffentlichung zu Beginn des Jahres hat das Projekt auf dem Markt für Aufsehen gesorgt.

Lucky Block hat die Blockchain-Technologie genutzt, um eine Plattform für faire Wettbewerbe aufzubauen. Für die Teilnahme an jeder Lotterie kann ein NFT-Ticket verwendet werden, das auf dem NFT Launchpad erhältlich ist. Die Teilnahmegebühr hängt von dem potenziellen Jackpot ab, so dass eine Auswahl an Angeboten für jeden Geldbeutel zur Verfügung steht.

Defi Coin

Defi ist die Abkürzung für "dezentrales Finanzwesen". Der Übergang von konventionellen, zentralisierten Finanzinstituten zu Peer-to-Peer-Zahlungssystemen, die auf dezentraler Technologie basieren, wird als dezentrales Finanzwesen bezeichnet. Defi verwaltet Finanztransaktionen mit Hilfe von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie.

Zu den bekanntesten Defi-Protokollen gehören MakerDAO, Augur, 0x und Dharma. Diese Protokolle werden unter anderem für die Erstellung und den Austausch von digitalen Vermögenswerten, das Ausleihen und Verleihen von Geld und den Handel mit Derivaten verwendet. Darüber hinaus ermöglicht eine Vielzahl dezentraler Börsen (DEXs) den Nutzern den vertrauenswürdigen Handel mit Kryptowährungen.

Fast alle Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und andere, müssen derzeit einen Härtetest bestehen. Es ist jedoch klar, dass Investoren nach wie vor auch alternative Assets auf dem Kryptomarkt schätzen. Besonders unter Krypto-Enthusiasten sind sogenannte "DeFi Coins" derzeit sehr gefragt.

The Sandbox

Sandbox ist eine virtuelle Welt, in der die Teilnehmer Eigentümer der 166.000 einzigartigen Grundstücke sind, aus denen der Planet besteht und diese Parzellen nach ihren Wünschen verändern können. Auf den Grundstücken, die als non-fungible tokens auf der Ethereum-Blockchain dargestellt werden, können die Landbesitzer tun, was sie wollen: Spiele, virtuelle Museen oder andere fantasievolle Kreationen bauen, die ihnen einfallen.

Vielleicht einer der vielversprechendsten neue Altcoins auf dem Metaverse-Markt ist Sandbox (SAND). Neben Decentraland ist Sandbox eine der gigantischsten virtuellen Welten (Metaversen) in der Krypto-Sphäre. Sie ist bei Techies und Unternehmen, die ihren Horizont in der digitalen Welt erweitern wollen, sehr beliebt geworden.

Benutzer können in einer Sandbox Programme ausführen oder Dateien öffnen, da es sich um eine isolierte Testumgebung handelt, die verhindert, dass ihre Aktionen die Anwendung, das Betriebssystem oder die Plattform, auf der sie ausgeführt werden, negativ beeinflusst. Sandbox wird von zum Beispiel von Software-Ingenieuren verwendet, um neue Programmiercodes zu testen oder von Spezialisten in der Cybersicherheitsbranche, um möglicherweise gefährliche Software zu testen.

Yearn Finance

Auf der Ethereum-Blockchain ist Yearn Finance ein Protokoll mit einer steigenden jährlichen prozentualen Rendite (APY). Es arbeitet als dezentralisierte Bank mit dem ausdrücklichen Ziel, seinen Nutzern die höchstmöglichen Renditen für ihre Krypto-Bestände zu bieten.

Die Nutzer können über eine einfache Benutzeroberfläche auf verschiedene Kredit- und Handelsdienste zugreifen, darunter Vaults, Zap, Earn und APY (mehr dazu später). Der aktuelle yearn.finance-Preis liegt bei 7.844,90 USD mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 21.223.672 USD.

Unser YFI-zu-USD-Kurs wird ständig aktualisiert. In den letzten 24 Stunden ist yearn. Finance um 2,46% gesunken. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 287.419.104 USD liegt es auf dem aktuellen CoinMarketCap-Rang #106. Es hat 36.638 YFI Münzen im Umlauf und es gibt max. 36.666 Coins im Angebot.

Cosmos

Eine Kryptowährung namens Cosmos (ATOM) treibt ein Ökosystem miteinander verbundener, skalierbarer Blockchains an. Die Gruppe will "ein Internet der Blockchains" aufbauen, ein dezentrales Netzwerk von Blockchains, die miteinander kommunizieren können.

Eine Proof-of-Stake-Kette ist Cosmos. Mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 212.733.657 USD liegt der aktuelle Live-Kurs von Cosmos bei 12,32 USD.

Decentraland

Eine browserbasierte 3D-Plattform für virtuelle Welten heißt Decentraland. Nutzer können auf der Seite virtuelle Grundstücke in Form von NFTs mit dem MANA-Coin der Ethereum-Blockchain kaufen.

Die Öffentlichkeit hatte erstmals im Februar 2020 Zugang dazu, und die gemeinnützige Decentraland Foundation verwaltet sie. Designer können Kleidung und Accessoires für die Avatare der virtuellen Welt herstellen und vermarkten.

Der Preis von Decentraland liegt derzeit bei 0,6688 US-Dollar, und sein 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 110,36 Mio. US-Dollar. MANA hat im Laufe des letzten Tages (24.10.2022) 4,27 % verloren. Derzeit ist es 4,22% von seinem 7-Tage-Tief von $0,6417 und -6,46% von seinem 7-Tage-Hoch von $0,7149 entfernt. Zurzeit sind 1,86 B MANA im Umlauf.

Uniswap

Uniswap ist eine beliebte, auf der Ethereum-Blockchain basierende dezentrale Kryptowährungsbörse. Der Großteil des Kryptowährungshandels findet auf kontrollierten Börsen wie Coinbase und Binance statt.

Diese Plattformen, die von einer einzigen Behörde verwaltet werden, ermöglichen den Handel mit einer traditionellen Orderbuchmethode (das Unternehmen, das die Börse betreibt) und verlangen, dass Kunden Gelder in ihrem Besitz platzieren - der heutige Preis von 6,34 US-Dollar und das 24-Stunden-Handelsvolumen von 100,71 Mio. USDollar.

In den letzten 24 Stunden (am 24.10.2022) hat UNI 2,37% verloren. Der aktuelle Abstand von seinem Sieben-Tage-Hoch von 7,07 $ und seinem Sieben-Tage-Tief von 6,22 $ beträgt -10,35% bzw. 1,90%. UNI hat ein maximales Angebot von 1 B UNI und ein Umlaufangebot von 762,21 M UNI.

Was sind Altcoins?

Alle Kryptowährungen neben Bitcoin (BTC) werden unter dem Begriff Altcoins zusammengefasst. Da die meisten Kryptowährungen von Bitcoin oder Ethereum (ETH) abgeleitet sind, definieren einige Leute Altcoins als alle Kryptowährungen, die nicht zu diesen beiden gehören. Einige alternative Coins zielen darauf ab, sich von Bitcoin und Ethereum abzuheben, indem sie neue oder zusätzliche Funktionen oder Ziele anbieten.

Im Gegensatz dazu verwenden andere alternative Konsensverfahren, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu öffnen. Der Begriff "Altcoin" setzt sich aus den Wörtern "Alternative" und "Coin" zusammen. Er wird häufig verwendet, um sich auf alle digitalen Währungen und Token außer Bitcoin zu beziehen.

Altcoins sind ein Teil der Blockchains, für die sie speziell geschaffen wurden. Viele sind Forks von Bitcoin und Ethereum, also die Abspaltung einer Blockchain, die nicht mit der Hauptkette kompatibel ist. In der Regel gibt es mehrere Gründe für diese Abspaltungen.

Sind Altcoins ein gutes Investment?

Renditechancen

Mit Ausnahme von Stablecoins haben Altcoin-Investitionen oft ein höheres Risiko, gleichzeitig aber auch oftmals eine höhere Rendite. Obwohl Bitcoin unberechenbar ist, führt er den Markt an und hat seinen Wert bereits erheblich gesteigert. Altcoins haben zwar mehr Wachstumspotenzial, aber auch ein größeres Risiko des Scheiterns.

Diversifizierung

Ein "Altcoin" ist eine beliebige Währung (nicht Bitcoin), die von riesigen Blockchains mit hohem Marktwert bis hin zu winzigen neuen Projekten reicht. Altcoins werden häufig als entscheidend für die Diversifizierung eines Kryptowährungsportfolios angesehen. Die Investition in solide Kryptowährungen kann das Gesamtrisiko Ihres Portfolios verringern.

Eine verantwortungsvolle Anlagetechnik besteht darin, in viele Altcoin-Klassen zu investieren. Plattform-Token, Stablecoins, Defi-Token und sogar Meme-Coins fallen unter diese Kategorien.

Einstiegspreise

Wo und in welchen Währungen können Sie den Regular Presale kaufen? Besuchen Sie CoinMarketCap. CoinMarketCap bietet eine Liste von Kaufalternativen für jede Kryptowährung (auch bekannt als Marktpaare). Suchen Sie auf CoinMarketCap nach Regular Presale. Klicken Sie in der Nähe des Preisdiagramms auf die Schaltfläche „Market".

Innovationen

Die einfachste Methode, eine Pump-and-Dump-Strategie zu erkennen, besteht darin, dass eine nicht identifizierte Währung unerwartet und ohne stichhaltige Erklärung erheblich steigt. Eine einfache Möglichkeit, dies zu erkennen, ist das Preisdiagramm eines Coins. Zum Beispiel hat Coincheckup seine Benchmark als 5 % Preisanstieg in weniger als fünf Minuten definiert.

Wie kann man Altcoins kaufen? Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger

Dash 2 Trade kaufen

Schritt 1: MetaMask installieren

Um die MetaMask-Wallet zu nutzen, müssen Sie die entsprechende Browsererweiterung herunterladen. Diese Wallet wird von unserem Team aufgrund ihres hohen Sicherheitsniveaus und ihres unkomplizierten Kaufvorgangs sehr empfohlen. Nachdem Sie die Installation von MetaMask abgeschlossen haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Wallet

Sie können den Token kaufen, indem Sie die Wallet, die Sie verwenden möchten, mit D2T verknüpfen, sofern Sie diese Wallet bereits besitzen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die hier zum Einsatz kommen können. Zunächst kann der Token durch den Tausch von ETH erworben werden. Dazu müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Ihre Wallet einen ausreichenden Vorrat an ETH enthält.

Danach werden Sie aufgefordert, die gewünschte Menge an D2T einzugeben. Das absolute Minimum sind 1000 D2T. Im Anschluss daran müssen Sie die Transaktion validieren. Achtung! Bitte beachten Sie, dass eine Gas-fee anfällt. Der Kauf von Ethereum (ETH) per Banküberweisung oder Kreditkarte ermöglicht es Ihnen, in D2T-Token zu investieren, auch wenn Sie nicht genügend ETH in Ihrer Wallet haben.

Andererseits kann D2T auch mit USDT gekauft werden. Es ist deutlich unkomplizierter und wird grade Anfängern eher empfohlen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Zustimmung zu der Transaktion zweimal erteilen. Nach der Genehmigung des USDT-Contracts folgt die Verifizierung des Transaktionsbetrags.

Schritt 3: D2T-Token kaufen und anfordern

Sie können Ihre D2T-Tokens kaufen, sobald der Vorverkauf beendet ist. Gehen Sie dazu auf die entsprechende Website https://dash2trade.com/presale, klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfordern" und wir informieren Sie über die Einzelheiten, sobald das Datum der Ausgabe näher rückt.

IMPT kaufen

Der Kaufprozess für Kryptowährungen im presale, also im Vorverkauf, ist in der Regel etwas anders, da er von Coin zu Coin variieren kann, im Gegensatz zu Kryptowährungen, die über bekannte Krypto-Börsen erworben werden können. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung wird Ihnen helfen, wenn Sie zum ersten Mal an einem Krypto-Vorverkauf teilnehmen und den IMPT Coin kaufen wollen.

Trust Wallet oder Meta Mask downloaden und einrichten

Für IMPT und andere ICOs ist eine separate Wallet erforderlich, da neue Coins nicht auf gängigen Börsen gekauft werden können, bevor der Handel beginnt. Eine Desktop-Wallet oder eine mobile Wallet wird bevorzugt. Die sichersten und beliebtesten Wallets in diesem Bereich: Metamask und Trust Wallet, die von ihren jeweiligen Websites heruntergeladen werden können, sind ideal.

Sie müssen sich nur an die auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsanweisungen halten. Der private key oder der Wiederherstellungsschlüssel (auch als Seed-Phrase bezeichnet) muss in diesem Fall notiert werden, vorzugsweise offline und in zweifacher Ausfertigung und sicher aufbewahrt werden. Sollte die Hardware oder Software verlegt werden, kann der Schlüssel später verwendet werden, um den Zugang zur Wallet wiederherzustellen.

Wallet aufladen

Es ist wichtig wissen, dass die Wallet zuerst mit einer anderen Kryptowährung aufzuladen ist, damit Sie später damit IMPT kaufen können. Um dies zu erreichen, können Sie entweder Kryptowährungen von einer anderen Wallet, wie z.B. der eToro Wallet oder der crypto.com App, zu Metamask oder Trust Wallet übertragen oder Sie können Kryptowährungen direkt in der Wallet mit Ihrer Kreditkarte kaufen.

Aufgrund ihrer anfänglichen Kompatibilität mit IMPT sind Bitcoin, Ethereum, Matic, Solana und der Binance Coin besonders gut dafür geeignet. IMPT kann später in fast jede Kryptowährung umgetauscht werden, nachdem es an den ersten Börsen gelistet wurde.

Wallet mit IMPT verbinden

Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Wallet mit IMPT zu verbinden. Klicken Sie einfach auf "Connect wallet" auf der IMPT-Website und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie dies erfoglreich erledigt haben, ist Ihre Wallet mit IMPT verbunden.

IMPT kaufen

Mit den Kryptowährungen, die Sie - wie in Schritt 2 erklärt - gekauft oder in Ihre Wallet verschoben haben, können Sie nun IMPT kaufen. Dazu muss die gewünschte Anzahl von Token angegeben werden.

Diese Token können dann gegen eine der Kryptowährungen in der Wallet getauscht werden. Ein frühzeitiger Kauf ist sinnvoll, denn je besser der Einstiegskurs ist, desto höher sind die Renditechancen.

Was müssen Sie beim Kauf von Altcoins beachten?

Die Volatilität

Die gängigsten Handelszeiten für Kryptowährungen sind von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags Ortszeit. Auch wenn der Bitcoin-Markt rund um die Uhr verfügbar ist, werden Ihre Transaktionen wahrscheinlich während der Stoßzeiten bearbeitet. Außerhalb der Haupthandelszeiten kann es schwieriger sein, Geschäfte zu eröffnen und zu schließen.

Handelskosten

Die teuersten Kryptowährungen sind Bitcoin und Ethereum, während einige alternative Münzen wie Nano keine Transaktionskosten haben. Alles hängt von den Protokollen der Plattform ab. Daher ist es wichtig, sich zu informieren, welche kosten aus Sie zukommen, bevor Sie Kryptowährungen kaufen.

Regulierungen

Bitcoin unterliegt unterschiedlichen staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Während die CFTC Kryptowährungen als Ware betrachtet, erkennt die IRS sie als Eigentum an. Mehrere Kryptowährungsunternehmen haben es geschafft, Wertpapiergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften zu umgehen, indem sie Utility-Token anstelle von Security-Token verkaufen. Kurzfristige oder langfristige Investition?

Die meisten Händler versuchen, den Markt zu timen, aber Zeit ist die beste Investition für einen Anleger! Die Gewinne steigen in der Regel mit zunehmender Haltedauer. Es gibt sporadische kurzfristige Schwankungen. Die beste Strategie, um mit Kryptowährungen erfolgreich zu sein, ist traditionell das Festhalten an dem, was man gerade hat, da Krypto-Assets so unbeständig sind.

Vor- und Nachteile des Altcoin-Handels

Vorteile:

Da sie versuchen, wahrgenommene Mängel zu beheben, sind Altcoins meistens "bessere Versionen" von der Kryptowährung, von der sie abgeleitet wurden.

Altcoins, die mehr genutzt werden, wie Ether von Ethereum, haben eine bessere Überlebenschance, da sie eben genutzt werden.

Auf dem Kryptowährungsmarkt stehen den Anlegern verschiedene alternative Währungen mit unterschiedlichen Verwendungszwecken zur Verfügung.

Nachteile

Der Investitionsmarkt für Altcoins ist kleiner als der von Bitcoin. Seit Mai 2021 hat Bitcoin einen Marktanteil von 40 % an allen Kryptowährungen gehalten.

Die Liquidität auf dem Altcoin-Markt ist begrenzt.

Die Schwierigkeit, mit der es manchmal möglich ist, zwischen mehreren Altcoins und ihren spezifischen Anwendungsfällen zu unterscheiden, macht die Auswahl von Investitionen schwieriger und verwirrender.

Letztendlich haben mehrere "tote" Kryptowährungen die Anleger Geld gekostet.

Wo kann man Altcoins kaufen? Die besten Altcoin-Börsen 2022

Um herauszufinden, wo und mit welchen Währungen Sie Altcoins kaufen können, besuchen Sie CoinMarketCap. CoinMarketCap bietet eine Liste von Kaufalternativen für jede Kryptowährung (auch bekannt als Marktpaare). Geben Sie "AltCoin" bei CoinMarketCap ein, um mehr zu erfahren. Drücken Sie in der Nähe des Preisdiagramms auf die Schaltfläche „Market“.

Capital.com

Capital.com ist ein Krypto-Broker-Dealer, der es seinen Kunden ermöglicht, in eine Vielzahl von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple zu investieren.

Capital.com ist eine sichere und regulierte Plattform, die es ihren Kunden ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Kryptowährungen sind eine neue und aufregende Art des Investierens und Capital.com ermöglicht es seinen Kunden, in diese neue und aufregende Welt zu investieren.

eToro

eToro ist eine soziale Handels- und Investitionsplattform, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Devisen und Rohstoffe zu handeln und zu investieren. Die Plattform wurde 2007 gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden Online-Broker entwickelt.

eToro ist eine regulierte Plattform, die von mehreren Finanzaufsichtsbehörden überwacht wird, darunter die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Financial Conduct Authority (FCA) und die Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Binance

Für internationale Trader bietet Binance eine große Auswahl an Altcoins, Handelsmöglichkeiten und einige der niedrigsten Gebühren in diesem Sektor. Binance ist eine der beliebtesten Exchanges weltweit.

Kraken

Für Kryptowährungsinvestoren und -händler, die niedrige Handelsgebühren und die Verfügbarkeit verschiedener Coins suchen, ist Kraken eine hervorragende Option. Kraken bietet sichere Börsen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kryptowährungen. Kraken bietet eine große Anzahl von Altcoins an.

Coinmarketcap

CoinMarketCap ist die beliebteste Ressource zur Preisverfolgung auf dem schnell expandierenden Kryptowährungsmarkt. Ihr Ziel ist es, Privatkunden mit unvoreingenommenen, zuverlässigen und genauen Informationen auszustatten, damit sie ihre eigenen fundierten Entscheidungen treffen können.

Dies wird dazu beitragen, Kryptowährungen effizient und für jeden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, und CoinMarketCap ist einer der besten Anbieter, um Altcoins zu kaufen.

Ftx

Die schnell expandierende Kryptowährungsbörse FTX bietet anspruchsvolle alternative Futures und den Handel mit Leverage. Eine andere Börse namens FTX.US ist zugänglich, hat aber weniger Krypto-Angebote und kann von US-Bürgern aufgrund strenger Gesetze nicht genutzt werden. Aufgrund seiner marktführenden Liquidität ist FTX für Altcoins bekannt.

Wallet: Wie bewahre ich Altcoins am sichersten auf?

Eine komplette Hardware-Wallet-Lösung für Altcoins ist der Ledger Nano X. Das Ledger-Flaggschiff wurde mit Blick auf die Sicherheit und Bequemlichkeit der Nutzer entwickelt, daher hat das Team dahinter alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre Kryptowährungen zu schützen, während Sie die Wallet dank ihrer Portabilität überallhin mitnehmen können.

Ledger wurde für die konsequente Entwicklung von Bitcoin-Wallets mit exzellentem Sicherheitsniveau mit dem renommierten CSPN-Zertifikat (First Level Security Certificate) der französischen Nationalen Agentur für Sicherheit von Informationssystemen (ANSSI) ausgezeichnet.

Fazit: Lohnt es sich, Altcoins zu kaufen?

Im Gegensatz zu Investitionen in Stablecoins sind die meisten Altcoin-Investitionen mit einem größeren Risiko, aber auch einer höheren potenziellen Rendite verbunden. Obwohl Bitcoin unberechenbar ist, führt er den Markt an und hat seinen Wert bereits erheblich gesteigert. Altcoins haben zwar ein größeres Wachstumspotenzial, bergen aber auch ein höheres Risiko des Scheiterns.

Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und die aktuellen Marktbedingungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, welcher alternative Coin die beste Option für Sie ist.

Dash 2 Trade ist die empfehlenswertere Wahl im Vergleich zu IMPT. Dash 2 Trade ist ein brandneues Kryptowährungsunternehmen, welches viel mehr als nur einen neuen Token präsentieren will. Dash 2 Trade plant, einen dezentralen Austausch einzuführen. Diese Funktion wird Anfängern zugute kommen

Der IMPT Coin ist dennoch eine der vielversprechendsten Kryptowährungen in der aktuellen Zeit. Das innovative Projekt IMPT hat in den ersten 48 Stunden bereits mehr als 500.000 Dollar erhalten, und es sieht bereits so aus, als ob es einen sehr faszinierenden Krypto-Vorverkauf geben wird. Der IMPT Coin ist aufgrund der praktischen Anwendung des Projekts bei den Investoren sehr gefragt.

FAQ

Wo kann man alle Altcoins kaufen?

Die BitMart Exchange ist eine der besten Exchanges für Altcoins. BitMart bietet eine der umfangreichsten Auswahlen an Altcoins und die Handelskosten sind angemessen. Sie ist ausgezeichnet für erfahrene Investoren, weil sie eine Menge von komplexen Funktionen wie Leverage und Futures-Handel zur Verfügung stellt.

Welche Altcoins kaufen 2022?

Das innovative Projekt IMPT hat in den ersten 48 Stunden bereits mehr als 500.000 Dollar erhalten, und es sieht bereits so aus, als ob es einen sehr interessanten Krypto-Vorverkauf geben wird. Aufgrund der praktischen Anwendung des Projekts ist die IMPT-Münze bei den Anlegern sehr gefragt.

Wie findet man gute Altcoins?

Führen Sie eine unabhängige Recherche durch oder sprechen Sie mit unabhängigen Experten. Berücksichtigen Sie die dahinterstehende Technologie. Denken Sie an das Entwicklungsteam für den Altcoin. Schauen Sie sich das tägliche Handelsvolumen an. Schauen Sie sich weniger beliebte Krypto-Börsen an. Halten Sie Ausschau nach potenziellen ICO-Angeboten.

Welche Börse für Altcoins?

Die Wahl der richtigen Krypto-Börse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem verfügbaren Guthaben, den bevorzugten Kryptowährungen, dem bevorzugten Handelsstil und den Erwartungen an die Rendite. eToro und capital.com sind zwei beliebte Kryptobörsen die dafür gerne genutzt werden.