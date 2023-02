Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Der Dogecoin-Kurs ist am 31. Janura um 8 % auf 0,092839 $ gestiegen, nachdem gestern berichtet wurde, dass Twitter-Eigentümer Elon Musk entschlossen ist, die Integration von Zahlungen in das soziale Netzwerk voranzutreiben. DOGE ist nun innerhalb von zwei Wochen um 11% und nach der Nachricht um 32% gestiegen, wobei der Markt davon ausgeht, dass der Meme-Token einer der Hauptnutznießer von Twitters Krypto-Spielchen sein wird.

Der Markt hat lange erwartet, dass Twitter eines Tages Dogecoin-Zahlungen sehen wird, und wenn diese Erwartung realisiert wird, gibt es keinen Zweifel, dass DOGE als Ergebnis massiv steigen wird. In den jüngsten Berichten wird der Dogecoin jedoch nicht ausdrücklich erwähnt, und da Twitter Berichten zufolge auch an einer eigenen digitalen Währung arbeitet, gibt es keine Garantie dafür, dass das soziale Netzwerk DOGE einführen wird.

Der Chart von DOGE macht deutlich, dass der Altcoin derzeit eine Ausbruchsrallye erlebt, wobei der Relative-Stärke-Index (violett) aufgrund des steigenden Momentums auf 70 gestiegen ist. Gleichzeitig hat sein gleitender 30-Tage-Durchschnitt (rot) seinen 200-Tage-Durchschnitt (blau) überholt, was wiederum darauf hindeutet, dass ein Ausbruch - von unbestimmter Dauer - im Gange ist.

Der Hauptgrund für den heutigen Aufschrei ist ein Artikel, der gestern auf der Website der Financial Times veröffentlicht wurde. Darin berichten Insider, dass Twitter seine Pläne für den Zahlungsverkehr beschleunigt, indem das soziale Netzwerk bereits regulatorische Lizenzen in den USA beantragt hat.

In dem Bericht wird auch erwähnt, dass die Zahlungsdienste von Twitter "so aufgebaut sind, dass Krypto-Funktionen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden können". Dies ist die einzige Erwähnung von Kryptowährungen in dem gesamten Bericht, aber es war anscheinend genug, um eine Dogecoin-Rallye auszulösen, wobei der Coin ein 24-Stunden-Hoch von 0,095126 $ erreichte, nachdem er ein 24-Stunden-Tief von 0,085494 $ erreicht hatte (was einem Gewinn von 11 % entspricht).

Anfang Februar standen die Zinsentscheidungen der amerikanischen und der europäischen Notenbank an. Dabei wird allgemein eine neuerliche Zinserhöhung der beiden Zentralbanken erwartet. Doch diesmal könnte die EZB die Fed übertrumpfen.

Bislang hinkten Christine Lagarde und ihre Mitarbeiter den Amerikanern hinterher. Wie schon in vielen anderen Belangen auch reagierten die Europäer langsamer und wiederstrebender als die Amerikaner. Das zeigt sich in den aktuellen Zinssätzen, die in den USA derzeit bei 4,5, in Europa jedoch lediglich bei 2,5 Prozent liegen.

Europa hinkt hinterher

Hier hat die EZB also noch jede Menge Nachholbedarf und diesen dürfte sie am Donnerstag das erste Mal nutzen. Glaubt man den öffentlichen Statements der letzten Woche, dann denkt man in Frankfurt vorerst nicht daran, das Tempo zu reduzieren. Anders als in den USA, wo die Spekulationen über ein vorsichtiges Abbremsen bei den Zinserhöhungen schon längere Zeit kursieren.

Experten erwarten daher, dass sich die Fed diesmal mit einer Zinserhöhung von 0,25 Prozent begnügt, während für die EZB eine Anhebung von 0,50 Prozent erwartet wird. Das käme nicht überraschend, schließlich hat man in Frankfurt schon bei der letzten Anhebung verkündet, dass weitere Erhöhungen in diesem Jahr kommen werden.

Die Zinsen werden weiter steigen

Beobachter gehen daher davon aus, dass die Erhöhung in dieser Woche bei weitem nicht die letzte sein wird, sondern dass im März und im Mai weitere folgen werden. Anders als in den USA befindet man sich in Europa noch mitten im Kampf gegen die Inflation.

Der XRP-Preis hat in den letzten 24 Stunden um 1 % zugelegt und erreichte 0,402474 $, nachdem Ripple seinen Q4 Markets Report veröffentlicht hat. Der aktuelle Stand bedeutet einen Anstieg von 3,5 % innerhalb von zwei Wochen und einen Anstieg von 18 % in den letzten 30 Tagen. Der jüngste Bericht von Ripple zeigt, dass das Unternehmen im vierten Quartal etwas mehr als 220 Millionen US-Dollar in XRP verkauft hat, was auf die Nachfrage nach seinem On-Demand-Liquiditätsprodukt zurückzuführen ist.

Während diese positiven Ergebnisse den XRP-Kurs (zumindest im Moment) kaum beeinflusst haben, zeigen sie, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Ripple - und nach XRP - stark ist, auch wenn das Unternehmen weiterhin in seinem langjährigen Rechtsstreit mit der SEC verwickelt ist. Und da dieser Fall nun in seine Endphase eintritt, könnte diese Nachfrage exponentiell steigen, wenn Ripple einen positiven Ausgang erzielt.

XRP-Preisvorhersage, da das Ripple On-Demand-Liquiditätsprodukt 200 Millionen verkaufte XRP-Token übersteigt - XRP-Pumpe im Anmarsch?

XRPs Chart zeigt einen Altcoin, der kurz vor einer Erholung stehen könnte. Nach einem Rückgang in Richtung 50 ist der Relative-Stärke-Index (lila) in den letzten Tagen wieder angestiegen, was auf eine Erholung der Dynamik hindeutet.

In der Zwischenzeit nähert sich der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von XRP (rot) seinem 200-Tage-Durchschnitt (blau), wobei eine Überkreuzung eine mögliche Ausbruchsrallye signalisiert. Da sich der Markt weiterhin in einem unsicheren Zustand befindet, kann es natürlich leicht in beide Richtungen gehen.

Die DekaBank ist der Wertpapierdienstleister der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe und verwaltet mit ihren Tochtergesellschaften ein Kundenvermögen von 363 Milliarden Euro. Daneben ist die Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister und Immobilien-Asset-Manager Deutschlands. Jetzt bietet sie ihren institutionellen Anlegern den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen an.

Damit macht die Krypto-Branche in Deutschland einen weiteren großen Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz von Kryptowährungen. Die hundertprozentige Tochter der deutschen Sparkassen ist Teil dieser Finanzgruppe und hat ein dementsprechend gutes Standing am Markt.

Der Markt wird stabil

Durch den Einstieg der Bank in den Krypto-Markt gewinnt dieser an Seriosität, schließlich schreiten institutionelle Anleger zumeist voran, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen. Die DekaBank wird ihren Kunden verschiedene Möglichkeiten anbieten, in Kryptowährungen zu investieren.

Einerseits besteht für die institutionellen Anleger die Chance Fonds zu kaufen, die in Kryptowährungen investieren, andererseits können sie die digitalen Assets auch selbst handeln. Dazu hat man sich einen bewährten Partner aus der Schweiz an Bord geholt.

In einem defensiven Interview hat CEO Cathie Wood an ihrer These festgehalten, dass Bitcoin bis 2030 500.000 $ erreichen wird.

Wood ist die vorausschauende Leiterin von Ark Invests und dem Flaggschiff der irs, dem technologieorientierten ARKK ETF. Sie ist berüchtigt für ihre Wetten auf das Neueste und Beste in der Biotechnologie.

Im Jahr 2020 machte Wood Schlagzeilen mit der berüchtigten Vorhersage, dass Bitcoin (BTC) bis 2030 500.000 $ erreichen würde.

Und im November 2022 legte sie noch einen drauf, als sich herausstellte, dass das Flaggschiff Ark Innovation ETF weitere 62,7 Millionen Dollar in den Kryptobereich investierte.

Das Kapital wurde eingesetzt, um weitere Anteile an Coinbase, Silvergate und dem Grayscale Bitcoin Trust zu erwerben. Ein mutiger Schritt eine Woche nach dem Zusammenbruch des Giganten FTX.

Im Jahr 2020 erlebte der ARKK ETF eine sensationelle Rallye von 150 %. Aber das Vertrauen des Marktes in den ETF ist bis 2022 um 59 % gesunken (schlechter als der S&P500).

500.000 $ ist eine bärische Vorhersage für BTC im Jahr 2030

Nach einem schwierigen Jahr für Kryptowährungen trat Wood in Andrew Sorkins CNBC Squawk Box auf, um seine gewagte These zu verteidigen.

Auf die Frage, ob Ark Innovation an ihrer Vorhersage für 2020 festhält, sagte er

"Ja - wir liegen in unserem bearishen Fall für 2030 etwas höher als das.

"Und in unserem bullischen Fall viel höher", fügte sie hinzu.

Eine beeindruckende Behauptung inmitten eines langen Krypto-Winters, in dem die BTC-Preise in diesem Jahr auf bis zu 13.350 $ gefallen sind - nach dem Zusammenbruch von FTX.

