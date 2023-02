Die nächste deutsche Bank bietet den Handel mit Bitcoin an

Die DekaBank ist der Wertpapierdienstleister der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe und verwaltet mit ihren Tochtergesellschaften ein Kundenvermögen von 363 Milliarden Euro. Daneben ist die Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister und Immobilien-Asset-Manager Deutschlands. Jetzt bietet sie ihren institutionellen Anlegern den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen an.

Damit macht die Krypto-Branche in Deutschland einen weiteren großen Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz von Kryptowährungen. Die hundertprozentige Tochter der deutschen Sparkassen ist Teil dieser Finanzgruppe und hat ein dementsprechend gutes Standing am Markt.

Der Markt wird stabil

Durch den Einstieg der Bank in den Krypto-Markt gewinnt dieser an Seriosität, schließlich schreiten institutionelle Anleger zumeist voran, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen. Die DekaBank wird ihren Kunden verschiedene Möglichkeiten anbieten, in Kryptowährungen zu investieren.

Einerseits besteht für die institutionellen Anleger die Chance Fonds zu kaufen, die in Kryptowährungen investieren, andererseits können sie die digitalen Assets auch selbst handeln. Dazu hat man sich einen bewährten Partner aus der Schweiz an Bord geholt.

Partner aus der Schweiz

METACO ist ein führender Anbieter für die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten. Dazu wird man die Plattform Harmonize von METACO nutzen, um die Kryptowährungen zu verwalten. Diese Technologie ist bereits jetzt bei regulierten Finanzinstituten im Einsatz und soll der DekaBank helfen, ihre neuen Angebote schnell und sicher an im Markt zu platzieren.

Das Schweizer Technologieunternehmen METACO wurde erst 2015 gegründet und hilft Finanzinstituten dabei, das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten sicher zu verwalten. Die Plattform Harmonize sorgt nicht nur für die Verwahrung von Bitcoin und Co., sondern macht auch den Handel, Staking, Tokenization und das Smart Contract Management möglich. Sie verbindet also die traditionelle Welt des Bankings mit jener der dezentralen Finanzen.

Einstieg der Sparkassen als nächster Schritt?

Gut möglich, dass die DekaBank als Pionier für die deutschen Sparkassen fungiert, die bei Erfolg das Projekt endgültig an ihre Filialen ausrollen. Entsprechende Pläne wurden bereits im Vorjahr bestätigt und das trotz Warnungen der Deutschen Bankenaufsicht im Sommer 2022.

