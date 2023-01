Dogecoin Preisvorhersage als Elon Musk Krypto-Zahlungen für Twitter erwägt - Kann DOGE auf $1 steigen?

Source: TradingView

Der Dogecoin-Kurs ist heute um 8 % auf 0,092839 $ gestiegen, nachdem gestern berichtet wurde, dass Twitter-Eigentümer Elon Musk entschlossen ist, die Integration von Zahlungen in das soziale Netzwerk voranzutreiben. DOGE ist nun innerhalb von zwei Wochen um 11% und nach der Nachricht um 32% gestiegen, wobei der Markt davon ausgeht, dass der Meme-Token einer der Hauptnutznießer von Twitters Krypto-Spielchen sein wird.

Der Markt hat lange erwartet, dass Twitter eines Tages Dogecoin-Zahlungen sehen wird, und wenn diese Erwartung realisiert wird, gibt es keinen Zweifel, dass DOGE als Ergebnis massiv steigen wird. In den jüngsten Berichten wird der Dogecoin jedoch nicht ausdrücklich erwähnt, und da Twitter Berichten zufolge auch an einer eigenen digitalen Währung arbeitet, gibt es keine Garantie dafür, dass das soziale Netzwerk DOGE einführen wird.

Dogecoin Preisvorhersage, da Elon Musk enthüllt, dass er Krypto-Zahlungen für Twitter in Betracht zieht - kann DOGE $1 erreichen?

Der Chart von DOGE macht deutlich, dass der Altcoin derzeit eine Ausbruchsrallye erlebt, wobei der Relative-Stärke-Index (violett) aufgrund des steigenden Momentums auf 70 gestiegen ist. Gleichzeitig hat sein gleitender 30-Tage-Durchschnitt (rot) seinen 200-Tage-Durchschnitt (blau) überholt, was wiederum darauf hindeutet, dass ein Ausbruch - von unbestimmter Dauer - im Gange ist.

Source: TradingView

Der Hauptgrund für den heutigen Aufschrei ist ein Artikel, der gestern auf der Website der Financial Times veröffentlicht wurde. Darin berichten Insider, dass Twitter seine Pläne für den Zahlungsverkehr beschleunigt, indem das soziale Netzwerk bereits regulatorische Lizenzen in den USA beantragt hat.

In dem Bericht wird auch erwähnt, dass die Zahlungsdienste von Twitter "so aufgebaut sind, dass Krypto-Funktionen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden können". Dies ist die einzige Erwähnung von Kryptowährungen in dem gesamten Bericht, aber es war anscheinend genug, um eine Dogecoin-Rallye auszulösen, wobei der Coin ein 24-Stunden-Hoch von 0,095126 $ erreichte, nachdem er ein 24-Stunden-Tief von 0,085494 $ erreicht hatte (was einem Gewinn von 11 % entspricht).

Natürlich muss hervorgehoben werden, dass die Insider, die mit der Financial Times sprachen, zu keinem Zeitpunkt DOGE erwähnten. Sie schienen auch anzudeuten, dass Twitters Zahlungsdienste anfangs nur Fiat-Währungen umfassen würden, und dann ist da noch die Tatsache, dass Twitter, ähnlich wie wir es bei Facebook-Meta gesehen haben, auf erheblichen regulatorischen Druck stoßen könnte.

Daher wäre es verfrüht, massenhaft DOGE zu kaufen, in dem Glauben, dass der Kurs bald in Richtung 1 $ steigen wird. In den letzten Wochen gab es Nachrichten über einen sogenannten "Twitter Coin", eine angeblich hauseigene digitale Währung, die Twitter die Verwendung von Dogecoin (oder einer anderen Kryptowährung) überflüssig machen könnte.

Doch trotz solcher Vorbehalte kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass Elon Musk, wenn er sich durchsetzt, dafür sorgen wird, dass Twitter irgendwann Kryptowährungszahlungen in irgendeiner Form anbietet (auch wenn das noch Jahre dauern kann). Und nur um die Dogecoin-Besitzer da draußen bei Laune zu halten, gibt es eine sehr gute Chance, dass DOGE massiv ansteigen würde, falls Twitter es integriert.

Mit dieser Möglichkeit im Hinterkopf peilen die DOGE-Befürworter weiterhin 1 $ als mittel- bis langfristigen Preis für den Altcoin an.

Auf der anderen Seite schlagen Beobachter außerhalb der Dogecoin-Gemeinschaft weiterhin realistischere Ziele vor. So prognostizierte ein Expertengremium im Dezember, dass DOGE das Jahr bei 0,08 $ beenden würde (tatsächlich schloss er bei etwa 0,07 $) und dann bis 2025 auf 0,19 $ steigen würde.

Es erübrigt sich zu sagen, dass solche konservativen Ziele für eingefleischte DOGE-Enthusiasten wahrscheinlich enttäuschend sein werden. Aber in einer Welt, in der die Akzeptanz von Twitter keine Selbstverständlichkeit ist, werden sie wahrscheinlich genauer sein als alles, was ein DOGE-Inhaber vorschlagen könnte.

Das soll nicht heißen, dass DOGE in Bezug auf die Kursentwicklung ausschließlich von Twitter abhängig ist. Es gab auch eine kleine Rallye zum Jahresende, als es von Bitstamp notiert wurde, die laut CoinMarketCap die fünftgrößte Börse der Welt nach Volumen ist.

Das zeigt, dass möglicherweise etwas mehr hinter DOGE steckt als die Hoffnung, dass Elon Musk es retten wird.

Dogecoin jetzt kaufen

Dogecoin-Alternativen

Wenn Sie auf der Suche nach anderen vielversprechenden Krypto-Projekten neben DOGE sind, haben wir die Top 15 Kryptowährungen für 2023 überprüft, wie sie vom CryptoNews Industry Talk Team analysiert wurden.

Die Liste wird wöchentlich mit neuen Altcoins und ICO-Projekten aktualisiert.

Haftungsausschluss: Der Bereich "Industry Talk" bietet Einblicke von Akteuren der Kryptoindustrie und ist nicht Teil des redaktionellen Inhalts von Cryptonews.com.