XRP Preisvorhersage: Ripple On-Demand Liquidität Produkt übersteigt $ 200 Millionen verkaufter XRP Token

Der XRP-Preis hat in den letzten 24 Stunden um 1 % zugelegt und erreichte 0,402474 $, nachdem Ripple seinen Q4 Markets Report veröffentlicht hat. Der aktuelle Stand bedeutet einen Anstieg von 3,5 % innerhalb von zwei Wochen und einen Anstieg von 18 % in den letzten 30 Tagen. Der jüngste Bericht von Ripple zeigt, dass das Unternehmen im vierten Quartal etwas mehr als 220 Millionen US-Dollar in XRP verkauft hat, was auf die Nachfrage nach seinem On-Demand-Liquiditätsprodukt zurückzuführen ist.

Während diese positiven Ergebnisse den XRP-Kurs (zumindest im Moment) kaum beeinflusst haben, zeigen sie, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Ripple - und nach XRP - stark ist, auch wenn das Unternehmen weiterhin in seinem langjährigen Rechtsstreit mit der SEC verwickelt ist. Und da dieser Fall nun in seine Endphase eintritt, könnte diese Nachfrage exponentiell steigen, wenn Ripple einen positiven Ausgang erzielt.

XRP-Preisvorhersage, da das Ripple On-Demand-Liquiditätsprodukt 200 Millionen verkaufte XRP-Token übersteigt - XRP-Pumpe im Anmarsch?

XRPs Chart zeigt einen Altcoin, der kurz vor einer Erholung stehen könnte. Nach einem Rückgang in Richtung 50 ist der Relative-Stärke-Index (lila) in den letzten Tagen wieder angestiegen, was auf eine Erholung der Dynamik hindeutet.

In der Zwischenzeit nähert sich der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von XRP (rot) seinem 200-Tage-Durchschnitt (blau), wobei eine Überkreuzung eine mögliche Ausbruchsrallye signalisiert. Da sich der Markt weiterhin in einem unsicheren Zustand befindet, kann es natürlich leicht in beide Richtungen gehen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten von XRP ist jedoch definitiv irgendwann eine Rallye zu erwarten. Wie der oben erwähnte Q4-Bericht deutlich macht, zieht das On-Demand-Liquiditätsprodukt (ODL) von Ripple - eine XRP-basierte Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen, die in etwa 40 Märkten weltweit verfügbar ist - weiterhin beständiges Geschäft an.

Tatsächlich verzeichnete Ripple im vierten Quartal des Jahres nicht nur einen Nettoumsatz von 226,31 Millionen US-Dollar mit XRP, sondern auch 310,68 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Quartal. Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach XRP ist ziemlich konstant, trotz des gut dokumentierten Streits von Ripple mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde.

Und das ist von großer Bedeutung, da der Fall Ripple-SEC kurz vor dem Abschluss steht, was dazu führen könnte, dass der Nettoumsatz von XRP wirklich anspringt.

So sagte CEO Brad Garlinghouse kürzlich in einem Interview mit CNBC, dass er davon ausgeht, dass der Fall bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 oder spätestens bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was den Stand der Dinge in Bezug auf das Gesetz und die Fakten angeht", sagte er und unterstrich damit das Vertrauen von Ripple in seine Position.

In ähnlicher Weise twitterte der in den USA ansässige Anwalt James K. Filan am 20. Januar, dass in Bezug auf den Fall "alles im Briefing" sei, was bedeutet, dass Ripple und seine Unterstützer nur noch darauf warten müssen, dass Richterin Analisa Torres ein Urteil im Schnellverfahren fällt.

Interessanterweise wurde gestern eine weitere Entwicklung bekannt, die darauf hindeutet, dass Ripple eine reelle Chance hat, in seinem Fall zu obsiegen. Insbesondere bestätigte ein Richter in der Berufung von LBRY gegen den Sieg der SEC in ihrem Fall mit der Wertpapieraufsichtsbehörde, dass der Verkauf und Handel von LBC durch Dritte (d. h. an Börsen) keinen Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren darstellt.

Auch wenn sich dies nicht auf die Frage auswirkt, ob Ripple selbst bei seiner Markteinführung unregistrierte Wertpapiere verkauft hat, so bestätigt es doch, dass nicht alle Verkäufe von Kryptowährungen von den US-Aufsichtsbehörden, Beamten und Richtern als unregistrierte Wertpapierangebote angesehen werden dürften. Es besteht also eine gute Chance, dass Ripple davon profitieren könnte.

Auf der anderen Seite sind einige Beobachter - selbst diejenigen, die Ripple unterstützen - nicht 100%ig zuversichtlich, dass Ripple das erhoffte Ergebnis erzielen wird. Dazu gehört der Anwalt John E. Deaton, der in der vergangenen Woche andeutete, dass der Fall in den nächsten Tagen möglicherweise nicht im Schnellverfahren entschieden wird, sondern stattdessen vor eine vollständige Jury gehen könnte.

Dies wäre schlecht für Ripple, zumindest insofern, als es den Fall viel länger hinauszögern würde, möglicherweise bis 2024 und darüber hinaus. Dies würde bedeuten, dass der Schwebezustand von XRP anhalten würde.

Nichtsdestotrotz glauben viele in der Kryptowährungsgemeinschaft, dass Ripple einen starken Fall hat, während die SEC einen relativ schwachen Fall hat. Insbesondere wird behauptet, dass die Wertpapieraufsichtsbehörde nicht in der Lage war, nachzuweisen, wie Ripple ein "gemeinsames Unternehmen" - wie im Howey-Test beschrieben - entwickelt hat, das den Wert von XRP steigern würde.

Es gab auch eine Reihe positiver Urteile, die Ripple im letzten Jahr erwirkt hat. Dazu gehört, dass das Gericht Ripple das Recht zugestanden hat, eine "Fair Notice"-Verteidigung vorzulegen, und dass Richter Torres dem Unternehmen Zugang zu wichtigen Dokumenten und E-Mails im Zusammenhang mit einer Rede des damaligen Vorsitzenden William Hinman aus dem Jahr 2018 gewährt hat.

In Anbetracht all dessen hat Ripple tatsächlich eine reelle Chance auf ein positives Ergebnis, was den XRP-Kurs fast zwangsläufig in die Höhe treiben würde. Es ist wahrscheinlich, dass er sein aktuelles Allzeithoch von 3,40 US-Dollar, das im Januar 2018 erreicht wurde, deutlich überschreiten würde.

Was die längerfristigen Ziele betrifft, so haben einige Inhaber 10 $ ins Auge gefasst, was einem Anstieg von mehr als 2.000 % gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen würde. Das mag extrem ehrgeizig sein, aber im Falle eines Sieges von Ripple wäre der Weg frei für das Unternehmen, um weltweit viel, viel mehr Geschäfte zu machen.

