Die fünf besten Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial für 2023: Tenbagger-Coins für das kommende Jahr

Kryptowährungen werden auch im Jahr 2023 nicht vom Radar renditeorientierter Anleger verschwinden, obgleich das aktuell manch ein (vermeintlicher) Experte beschreit. Der Bärenmarkt ist intakt – so viel steht fest. Ob wir bereits in der ersten Jahreshälfte einen neuen Bull-Run sehen, bleibt ob der makroökonomischen Situation und der Krypto-immanenten Probleme ebenfalls fraglich. Dennoch gibt es auch für das kommende Jahr Kryptowährungen mit Potenzial in 2023.

Denn manch ein Coin startet erst in seine (hoffentlich erfolgreiche) Zukunft, sodass Anleger noch im frühen Vorverkaufsstadium die nativen Coins akkumulieren können. Demgegenüber gibt es manch eine andere Kryptowährung, dessen fundamentale Entwicklung schlichtweg nicht mit den aktuellen Kursverlusten korrespondiert. Hier könnten wir im Bärenmarkt eine Übertreibung sehen, die sich bei bullischer werdendem Sentiment nach oben auflösen lässt.

1. FightOut (FGHT)

Der Presale von FightOut startete erst vor rund einer Woche und war bereits in der Lage, rund 2,3 Millionen $ an Raising Capital trotz Bärenmarkt einzusammeln. Die Bekanntheit ist nach kurzer Vorverkaufszeit selbstredend ausbaufähig. Dennoch gibt es valide Argumente, dass FightOut 2023 möglicherweise mehr Krypto-Anleger anlockt und das Move-2-Earn-Konzept, wie wir es heute kennen, grundlegend verändert. Denn ein Blick zurück auf bestehende Altcoins im M2E-Segment zeigt uns den Fokus auf das Tracking von Schritten und das Erfordernis, teure initiale Investments zu tätigen.

Bei FightOut wird alles anders. Denn die Partizipation am modernen Web3-Fitness gelingt mit einem erschwinglichen Abo. Zugleich können die Nutzer einen eigenen NFT prägen, der als digitaler Avatar im Fitness-Metaverse fungiert. Der Fokus auf wachstumsstarke Zielmärkte, das unterhaltsame Branding und die umfassende M2E-Adoption schüren Hoffnung auf einen besseren Move-2-Earn-Coin, der nachhaltig auch dank Eröffnung realer Fitnessstudios Erfolge erzielt.

2. Chiliz (CHZ)

Der Pump aus dem November ist bei Chiliz (CHZ) lange vorbei. Während man in der Spitze fast 30 US-Cent erreichte, notiert der native Token der Socios.com Blockchain aktuell wieder bei rund 0,11 $ - eine Korrektur von weit über die Hälfte vernichtete massiv Marktkapitalisierung. Aktuell wird Chiliz mit rund 600 Millionen $ bewertet, die vollständig verwässerte Bewertung liegt demgegenüber bei rund eine Milliarde $.

Im Laufe des Jahres expandierte Chiliz aggressiv und kaufte sich beispielsweise im digitalen Hub vom FC Barcelona ein. Zugegebenermaßen war die Hoffnung auf eine WM-Rallye im Rückblick übertrieben bzw. wurde diese von CHZ vorweggenommen. Dennoch könnten sich Anleger 2023 wieder den fundamentalen Fortschritten zuwenden. Mit Chiliz 2.0 wird die führende Kryptowährung für Sport & Entertainment für Unternehmen ein Stück interessanter, möglicherweise in 2023 auch für Anleger.

3. Dash 2 Trade (D2T)

Fast 10,5 Millionen $ konnte der Dash 2 Trade Token mittlerweile einsammeln und damit ein beeindruckendes Momentum im Presale generieren. Zugleich stellte man bereits das Presale-Feature auf dem offiziellen YouTube-Kanal vor. Hier ergibt sich ein positiver Eindruck – in Zukunft könnten Privatanleger zu einem erschwinglichen Preis Presales analysieren, mittels innovativen Dash Score bewerten und ansprechende Rankings nutzen. Bei jeder Presale-Analyse beziehen Analysten und Algorithmen verschiedene Kriterien, wie Tokenomics, Team, Konzept, Engagement in Social Media und vieles mehr ein.

In Zukunft sollen weitere Features veröffentlicht werden, wie zum Beispiel On-Chain-Daten, Handelssignale, Auto-Trading, Social-Trading oder Sentiment-Scores. Mit bereits drei bestätigten CEX-Listings scheint ausreichend Liquidität für den ICO im Januar gesichert, bei welchem der native ERC-20-Token D2T bereits das mittelfristige Kurspotenzial andeuten könnte. Denn Dash 2 Trade möchte nicht nur kurzfristig hypen, sondern vielmehr eine wichtige Rolle im digitalen Währungsmarkt übernehmen – mehr Zugänglichkeit zu professionellen Handelsfeatures für private Händler.

4. Sound (SOUND)

Der SOUND Token gehört wohl zu den noch unbekannteren Investments für Krypto-Anleger. Potenzial könnte dank einer fundamental erfolgreichen Entwicklung dennoch für mutige Investoren bestehen. Denn als eine der führenden Plattformen für Musik-NFTs war das Wachstum trotz Bärenmarkt hoch. Im Oktober erreichte die Anzahl der geprägten Songs ein neues Rekordhoch. Die dynamische Entwicklung setzte sich fort, sodass sich die Musik-NFTs im November abermals auf über 12.000 Stück verdoppelten. https://dune.com/0xnative/Music-NFTs

5. Optimism (OP)

Optimism ist nach Polygon eine der bekanntesten Layer-2-Skalierungslösungen, deren fundamentale Entwicklung nicht wirklich mit dem aktuellen Kursrückgang korrespondiert. Beim Schreiben dieses Artikels liegt der Kurs rund 58 % unter dem All-Time-High. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 200 Millionen $ - zum Vergleich, die führende Layer-2 Polygon wird aktuell vom Markt mit fast sieben Milliarden $ bewertet. Dabei verzeichnete Optimism zuletzt ein neues Rekordhoch bei den täglichen Transaktionen.