FightOut Coin kaufen - Fitness im Metaverse

FightOut ist ein neues Gaming-Ökosystem, das Menschen darin unterstützt, ihre gesundheitlichen und mentalen Ziele zu erreichen, indem es ihre Trainingsleistungen in eine digitale Welt überführt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Smartwatches, Smartphones oder Fitness Sensoren werden die Ergebnisse mit einem digitalen Avatar im FightOut Ökosystem verbunden.

So können Spieler sehen, wie ihr Avatar Fortschritte macht und sich entwickelt, während sie ihre eigenen Ziele erreichen. Der Avatar Fortschritt wird mit speziellen Belohnungen und Erfolgen bewertet. Wir erklären, wo man FightOut kaufen kann und was es mit dem Token auf sich hat.

Der FightOut Presale 2022: Was ist FightOut?

FightOut ist eine Plattform, die sich auf die Förderung von Fitness und Wohlbefinden konzentriert. Dazu baut FightOut eine Fitness App und eine High End Fitnesskette auf. Im Kern ist FightOut eine Move to Earn-Plattform, die Benutzer für den Abschluss von Workouts belohnt, ob im Fitnessstudio oder zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Benutzertrainings werden auf ihre Ziele und Fähigkeiten zugeschnitten, und ihre Fortschritte und Erfolge werden analysiert und direkt in den Attributen ihres digitalen Avatars verarbeitet.

So erhalten sie nicht nur Belohnungen, sondern sehen auch, wie sich ihre Fortschritte im Laufe der Zeit auf ihre Fitness und ihren Körper auswirken. Die Plattform soll Benutzern auch helfen, eine tiefere Verbindung zu ihrer Bewegung und ihrem Körper aufzubauen. Dies wird durch die Integration visueller Elemente, Gamifizierung, eine Community-Plattform und Benutzerinteraktionen ermöglicht.

Darüber hinaus erhalten Investoren Zugang zu einem hochwertigen Portfolio an Fitnesszentren und Trainern, die die Benutzer über die Plattform buchen und mit ihnen trainieren können. Sollten Sie FightOut kaufen wollen, so lohnt sich der aktuelle Presale, welcher am 14.12.2022 startet.

➡️ Name & Symbol FightOut ; $FGHT 🧑🏻‍💼 Gründer von FightOut Block Media Ltd 🌍 FightOut Hauptsitz Sofia, Bulgaria 🖥️ Software ERC-20 📅 Start von FightOut 14.12.2022 🪙 Maximalversorgung FightOut Token 1 Milliarde

FightOut kaufen 2022 - Das Wichtigste über FightOut in Kürze

$FGHT bietet einen starken ROI (Return on Investment): Durch die steigende Nachfrage in der gesamten Gesundheitsbranche wird FightOut möglicherweise einen hohen ROI erzielen. Da es sich um ein Token handelt, das auf einer sicheren und zuverlässigen Blockchain Plattform ausgegeben wird, ist auch die Sicherheit des Kapitals garantiert.

Starke Community: $FGHT wird eine starke Community haben, die sich aufgrund des Potenzials, das das Unternehmen bietet, schnell entwickeln kann. Dies bedeutet, dass Investoren einen besseren Wert und eine bessere Liquidität für ihre Investitionen erhalten wenn sie FightOut kaufen und halten.

Anwendungsmöglichkeiten: $FGHT bietet in Zukunft eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten, die es Investoren ermöglichen, ihre Investitionen zu diversifizieren. Da es sich um ein Metaverse Coin handelt, können Investoren ihn beispielsweise auch als Verbraucher verwenden und Waren und Dienstleistungen mit $FGHT kaufen - zum Beispiel im Metaverse oder im Merchandise Shop.

Move to Earn: Der Move to Earn Mechanismus von FightOut ist speziell zur Beseitigung von Einstiegshürden für Mainstream-Benutzer entwickelt worden. Move to Earn Projekte ermöglichen es Benutzern, eine Belohnung zu erhalten, wenn sie eine bestimmte Aktion ausführen. FightOut nutzt den Move to Earn Mechanismus, um Benutzern zu ermöglichen, kostenlos $FGHT zu verdienen.

Schritt für Schritt zum eigenen FightOut Coin - Anleitung für Anfänger mit eToro:

Wer FightOut kaufen möchte, ist mit eToro gut beraten. eToro ist eine Börse, die es ermöglicht neue Kryptowährungen aber auch ETH und USDT zu kaufen, um sie anschließend auf der FightOut Plattform zu verwenden und so den eigenen FightOut Coin ($FGHT) kaufen zu können. Wir erklären, wie es in wenigen Schritten zum eigenen eToro konto geht:

Schritt 1: Anmeldung

Wenn Sie noch kein Konto auf eToro haben, müssen Sie zuerst eins eröffnen. Sobald Ihr Konto erstellt ist, müssen Sie einige grundlegende Informationen über sich selbst angeben, damit Ihr Konto verifiziert werden kann.

Schritt 2: Konto - Verifizierung & Kauf von ETH oder USDT

Als nächstes müssen Sie Ihr Konto mit einer Bankverbindung,Kreditkarte oder einer anderen Zahlungsart verknüpfen, damit Sie Geld auf das Konto einzahlen können. Nachdem Sie Geld auf Ihr Konto eingezahlt haben, können Sie ETH und/oder USDT kaufen.

Schritt 3: $FGHT kaufen und verwenden

Sobald sie ETH oder USDT in ihrem Wallet haben, können sie auf der Homepage von FightOut Ihr Wallet vernetzen und die soeben erworbenen ETH oder USDT gegen die vielversprechende Kryptowährung, den $FGHT Token tauschen und $FGHT kaufen.

Wie funktioniert die Fightout Move-To-Earn Plattform?

FightOut NFT

Am Anfang jeder FightOut Erfahrung steht die Erstellung des Kontos und der einzigartigen NFT Avatare. Dieser Avatar ist in der FightOut Welt an Ihre Identität gebunden. Der Avatar repräsentiert Ihren Kontostand an Erfahrungspunkten, die Sie während der Nutzung der Plattform sammeln. Dieser Avatar kann all Ihre Erfolge in der FightOut Welt darstellen, einschließlich Ihres Trainings, Ihrer FightOut Preise, Ihres Fortschritts und Ihrer Erfolge.

Wenn Sie sich registrieren, können Sie Ihren Avatar anpassen und gestalten, so dass er zu Ihnen passt. Eine der besten Möglichkeiten, um $FGHT zu verdienen, ist der Wettkampf. FightOut bietet seinen Usern eine Reihe von Wettkampf Funktionen, mit denen sie Geld, Ruhm und Titel verdienen können. Dazu gehören Turniere, Ligen und spezielle Kampfmodi. Die Turniere werden regelmäßig von der FightOut-Community oder von externen Partnern organisiert.

FightOut Rewards

Für alle FightOut Benutzer gibt es ein einzigartiges Belohnungssystem, um die gesunden Aktivitäten der Nutzer zu unterstützen. Mit Move To Earn können Sie bei jedem Workout sogenannte REPS verdienen. Dies sind die einzigartigen Token, mit denen Sie im FightOut Ökosystem bezahlen können und gesammelte REPS gegen spezielle Belohnungen eintauschen können.

Unter anderem können Sie REPS für die Teilnahme an Live-Kursen, für Kaufvorgänge, für Einladungen neuer Benutzer und vieles mehr sammeln. Je mehr Sie aktiv sind, desto mehr REPS können Sie verdienen.

Auf dem FightOut Marktplatz können Sie Ihre REPS dann gegen exklusive FightOut Angebote wie spezielle Trainingseinheiten, Geschenkkarten, Prämien und viele andere Belohnungen eintauschen. Die Möglichkeiten sind endlos! Durch das Sammeln von REPS wird Ihr Workout nicht nur zu einer gesünderen, sondern auch zu einer viel lohnenderen Erfahrung.

FightOut Gyms

Die FightOut GYM Plattform ist auf dem Move to Earn Prinzip aufgebaut, bei dem Benutzer durch Training und Bewegung sogenannte GYM Punkte verdienen können. Diese Punkte können dann für einzelne Belohnungen unter anderem in Fitnessstudios eingelöst werden. Als Teil der Move to Earn Erfahrung werden Benutzer bei der Fortschrittsverfolgung unterstützt. FightOut GYM stellt hierfür intelligente Geräte und Erfassungsstationen in jedem Fitnessstudio zur Verfügung.

Die intelligenten Geräte sind in der Lage, die Performance eines Benutzers zu messen und zu erfassen. Dadurch können die Benutzer leichter verfolgen, wie viele Punkte sie durch ihr Training erzielt haben. Zudem werden in den Gyms verschiedene Fitnessgeräte und -übungen angeboten, die von der Plattform verfolgt und bewertet werden.

Durch die Nutzung der intelligenten Geräte und Stationen können die Benutzer die Punkte, die sie verdienen, automatisch überprüfen und validieren. Mit dieser Plattform können Sie Ihr Training dank der perfekten Aufzeichnung und Verfolgung Ihrer Leistungen auf den nächsten Level heben!

FightOUT Avatars

FightOut hat sich richtig ins Zeug gelegt, ein integriertes Erlebnis zu schaffen, welches es den Mitgliedern ermöglicht, ihren persönlichen Avatar zu kreieren und in der Realität zu zeigen. Ein ganz besonderer Aspekt der Plattform ist die Funktion "Avatar in the Gym", der es den Mitgliedern ermöglicht, ihre Avatar Version in den FightOut Fitnessstudios zu zeigen.

FightOut hat in jedem Studio eine Reihe von Technologien implementiert, die eine erhöhte Interaktion mit dem Avatar ermöglichen.

In jedem Studio werden Spiegel installiert, die die Benutzer direkt mit ihrem Avatar interagieren lassen. Mit Hilfe dieser Spiegel können die Mitglieder ihre Avatare in ihrem Training sehen, ihre Fortschritte verfolgen und sich auf bestimmte Fitnessziele vorbereiten.

Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe von Bildschirmen, die es den Mitgliedern ermöglichen, ihre Avatare mit anderen Mitgliedern zu teilen, zu vergleichen und zu konkurrieren. All dies ermöglicht es den Nutzern, mehr von ihrer Persönlichkeit in einer Umgebung zu zeigen, in der man sich normalerweise nur in Trainingskleidung sieht.

FightOut Ambassador

FightOut strebt danach, die besten Kämpfer der Welt ins Team zu holen und das Image der Marke als eines der coolsten und innovativsten Sportunternehmen der Welt aufzubauen. Aus diesem Grund arbeitet FightOut aktiv mit Boxweltmeistern, MMA Kämpfern, Profi Ringern und anderen Spitzensportlern zusammen, die dem Unternehmen bei der Eroberung der digitalen Welt helfen sollen.

Als FightOut Botschafter werden sie die Marke in den sozialen Netzwerken bewerben, an Live- oder Remote Wettkämpfen und an Community Events von FightOut teilnehmen.

Zudem werden sie als virtuelle Avatare im FightOut Metaverse vertreten sein und ihr Bild für die Erstellung limitierter Kämpfer NFTs (Non Fungible Tokens) verwenden. Mit einem Team von Kämpfern und Weltmeistern, das aus einer breiten Palette von Talenten und Fähigkeiten besteht, kann sichergestellt werden, dass eine Community aufgebaut wird, die auf sportbegeisterte Menschen auf der ganzen Welt abzielt.

FightOut Roadmap

Q4 2022 - Der Presale beginnt

Es ist soweit: $FGHT kann ab sofort im Presale gekauft werden. für 0,0167 USD kann man 1 $FGHT kaufen. Die FightOut Vorverkaufsphase ist ein entscheidender Schritt zur Schaffung eines neuen Ökosystems für Athleten und Fans. Dazu muss nicht nur die Token Verteilung sichergestellt werden, sondern auch eine Reihe weiterer Aktivitäten unternommen werden.

Die Institutionelle Runde ermöglicht den Investoren, in das Projekt zu investieren und ermöglicht so, FightOut Geldmittel für die Entwicklung des Ökosystems zu sammeln. Damit die Investoren an der Verteilung der Token teilhaben können, muss der Token Vertrag auf Solidity erstellt und auf der Blockchain veröffentlicht werden. Bei der Entwicklung wird der Token Vertrag von externen Prüfungsunternehmen überprüft, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Nach dem Abschluss der institutionellen Runde wird die Marketing Kampagne starten, um die FightOut Community zu erweitern und aufzubauen und möglichst viele Menschen zu finden, die FightOut kaufen wollen. Es werden verschiedene soziale Kampagnen für Athleten und Botschafter gestartet, um die Bekanntheit des Projekts zu erhöhen und die Performance der Kampagne zu maximieren.

Zusätzlich wird das FightOut Merchandise gestartet, um mehr Teilnehmer in die Community zu bringen. Dies wird durch die Erstellung einer Reihe von Kampagnen, Anreizprogrammen und Merchandise erreicht.

Q1 2023

in Q1 2023 gibt es viel zu tun: Als erstes wird die Notierung der FightOut Kryptowährung an der Crypto Exchange (CEX) abgeschlossen. Anschließend wird die Gründungsrunde abgeschlossen und das erste offizielle FightOut Fitnessstudio in der Heimatstadt der Gründer übernommen. Als nächstes steht die Einführung von Kämpfer NFTs in limitierter Auflage auf dem Plan von FightOut.

Diese Non-Fungible Tokens (NFTs) werden einzigartig sein und den Besitzern eine Vielzahl von Vorteilen und Zugang zu speziellen Funktionen bieten. Diese Kämpfer-NFTs werden für die Teilnahme an Kämpfen erforderlich sein und den Teilnehmern im Verlauf des Kampfes spezielle Belohnungen gewähren. Diese Token werden auch als $FGHT-Einheiten dienen, die ein Teil der anderen kostenpflichtigen Funktionen von FightOut sein werden, wie z.B. die Kampfbuchungen und der Kampfzugang.

Außerdem wird es auch $FGHT Staking Möglichkeiten geben, bei denen Benutzer ihre Tokens zur Förderung des Kampfes hinterlegen können und dann Belohnungen erhalten, wenn ihr Kampf erfolgreich ist. Als nächstes wird die offizielle FightOut Website live geschaltet und Benutzer können die Beta App downloaden, um zum Beispiel Einladungen anzufordern und zu bestätigen.

Die App wird dann sowohl auf Android- als auch auf iOS Geräten verfügbar sein. Die App wird Benutzern auch Zugang zu exklusiven Funktionen geben, einschließlich einer Kampffreigabe, der Teilnahme an Veranstaltungen und der Teilnahme an einzigartigen kollaborativen Kampf Events.

Q2 2023

Der Stable App Launch von FightOut steht auf dem Programm: Die neue FightOut App ist nun in den App Stores von iOS und Android sowie im Web verfügbar. Es gibt viel zu erforschen und zu erleben. Es werden Einführungs- und Erklärvideos veröffentlicht, um einen einfachen Einstieg in die App zu gewährleisten.

Die App ist auch mit dem innovativen Funktionsmerkmal ausgestattet - den NFT Avataren. Mit diesen NFT Avataren können Fighter einen einzigartigen Look erstellen und sich von anderen abheben.

Jeder Avatar wird gespeichert und ist ein einzigartiges Stück Eigentum, immer im Besitz des Besitzers. Die Nutzer können ihre Avatare aktualisieren und anpassen, wann immer und wie sie wollen, können sie allerdings nicht verkaufen.

Zudem starten die ersten Profi Kämpfer Workouts, die dem Benutzer die Möglichkeit geben, von den Besten der Branche zu lernen und mit ihnen zu trainieren. Die FightOut App verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden, das eine neue Ära des Kampfsports einläutet.

Q3 2023

FightOut freut sich, die Einführung neuer Funktionen bekannt zu geben, die den Investoren ein unglaubliches Potenzial bieten, um ihre Kampf- und Trainingsfähigkeiten zu verbessern. Mit der jüngsten Software-Aktualisierung können Investoren jetzt zusätzliche Funktionen nutzen, einschließlich zusätzlicher Möglichkeiten zur Verfolgung von Übungen und neuer Möglichkeiten zum Sammeln von REPS.

Darüber hinaus wird der Boxkurs "First Steps" veröffentlicht, mit dem Investoren die Grundlagen des Boxens erlernen können.

Abgerundet wird die neue Funktionalität durch die Einführung erster NFT-Kosmetika. Außerdem werden mehr verdienbare Abzeichen freigeschaltet, mehr Workouts auf Abruf angeboten und erweiterte soziale Funktionen in der App eingeführt. Investoren können jetzt den Fortschritt ihrer Fortschritte in Echtzeit verfolgen und in verschiedene Workouts eintauchen.

Diese Tools sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihre kämpferischen Fähigkeiten zu verbessern, indem Sie die App personalisieren, Ihre Kraft und Ausdauer weiter aufzubauen und in der Community zu wachsen.

Q4 2023 und später

Mit der Eröffnung des FightOut Fitnessstudios gehen innovative Features und Funktionen einher. Der wichtigste Bestandteil des neuen Studios ist der In-App Marktplatz, auf dem alle Mitglieder Zugang zu einer Vielzahl von On Demand- und Live Workouts, Herausforderungen und PVP-Wettbewerben (Player versus Player) erhalten.

Der Marktplatz ermöglicht es den Mitgliedern, eine einzigartige Fitness Erfahrung zu genießen, die sie beim Training immer wieder motiviert.

FightOut stellt den Mitgliedern auch ein virtuelles Metaverse zur Verfügung, in dem sie für ihre Erfolge belohnt und mit anderen Spielern verbunden werden. Außerdem bietet das Metaverse ein umfangreiches Ökosystem, in dem die Spieler Belohnungen und Währungen verdienen können. Dies wird es Nutzern ermöglichen, sich in einer ganz neuen und aufregenden Welt zu bewegen.

Mit diesen neuen Möglichkeiten, die das FightOut Fitnessstudio bietet, können User ihr Fitnesslevel verbessern, neue Herausforderungen und Wettbewerbe erleben und sich mit anderen Kunden im Metaverse treffen.

Fightout Tokenomics: $FGHT Umlaufversorgung & Nutzen



Der $FGHT Token bildet die Basis des FightOut Ökosystems. Durch den Token wird die Zahlung für verschiedene Dienstleistungen im Ökosystem verarbeitet. Um den Token in Umlauf zu bringen, wurde ein Initial Coin Offering (ICO) gestartet, bei dem die Token erworben werden können. Insgesamt werden 10 Milliarden $FGHT Token in Umlauf gebracht, welche in drei Pools aufgeteilt werden.

Zuerst werden 60 % der Token im Rahmen des Vorverkaufs verkauft, um Mittel für den Start des Projekts zu beschaffen. 10% der Token werden für die Liquidität auf zentralen und dezentralen Börsen verwendet. Bis zu 30 % der Token werden als Prämien an early Bird Käufer von $FGHT vergeben, abhängig von der erworbenen Menge und der gewählten Sperrfrist.

Bei teilweise oder vollständiger Sperrung werden die Prämien während der Laufzeit in verschiedenen Stufen gewährt. Die Prämien sind eine Möglichkeit, die Investoren für das Engagement zu belohnen und sicherzustellen, dass sie auch in Zukunft an dem Projekt interessiert sind und möglicherweise weiter einkaufen.

REPS

REPS sind eine wesentliche Komponente, um die Nutzererfahrung in der FightOut App zu verbessern. Mit REPS können Nutzer ihre Fortschritte beim Training, bei der Bewältigung von Fitness Herausforderungen und beim Konsum von In-App Fitness Inhalten messen. Diese REPS können dann gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden. REPS können auch durch verschiedene soziale Aktivitäten verdient werden, die zur FightOut Community beitragen, wie zum Beispiel das Teilen von Erfolgen beim Training mit Freunden und das Einladen neuer Nutzer zu FightOut.

Der verdiente Betrag hängt von der jeweiligen Aktivität, dem Schwierigkeitsgrad, der Dauer und davon ab, ob sich der Nutzer in einem FightOut Fitnessstudio oder zum Beispiel Zuhause befindet. Nutzer können ihre verdienten REPS auf ihrem Konto aufbewahren und für verschiedene Belohnungen einlösen, darunter Gutscheine für Fitnessartikel, Zugang zu exklusiven Trainingsprogrammen und vieles mehr.

Mit REPS können Nutzer auch neue Workouts und Trainingsprogramme anfordern, die dann speziell an ihre persönlichen Fitnessziele angepasst werden. Mit der Nutzung von REPS können Nutzer ein ansprechendes Trainings- und Belohnungserlebnis erhalten, das sie dazu ermutigt, einen gesünderen und aktiveren Lebensstil zu führen.

Metaverse

$FGHT ist die offizielle Währung des FightOut Metaversums. Der Nutzer kann seine FightOut Token kaufen und zwar bequem und sicher über die FightOut Wallet. Diese Token können dann verwendet werden, um an Ligen, Turnieren und speziellen Spielmodi teilzunehmen, für die Teilnahmegebühren in Form von $FGHT anfallen und Preisgelder eingenommen werden.

Die Einkäufe im Metaversum, einschließlich der Nutzung von Lehrern, Coaches und Trainern, werden ausschließlich mit $FGHT bezahlt. Darüber hinaus können die Nutzer auch $FGHT in Peer to Peer Wetten (mit Freunden oder durch die Smart Matching Engine von FightOut) auf hochkarätige Wettbewerbe (Streamer, Prominente, Legenden usw.) setzen.

Alles in allem ist $FGHT die einzige Währung im FightOut Metaversum und bietet Investoren eine unglaubliche Gelegenheit, über vielseitige Aktivitäten und Interaktionen zu partizipieren und zu profitieren.

Stake for Membership

Mit dem Stake for Membership Modell wird die Investition in FightOut belohnt. Je mehr und je länger Sie investieren, desto größere Belohnungen können Sie erhalten. Wenn Sie sich für das Stake for Membership Modell entscheiden, werden Ihre Investitionen in Stufen eingeteilt, die auf Ihre Investitionshöhe und Ihre Investitionsdauer basieren.

Je mehr Sie investieren und je länger Sie investieren, desto höher ist Ihr Tier Level, was Ihnen wiederum Zugang zu exklusiveren Prämien ermöglicht. Beispiele für Prämien für verschiedene Tier Level sind:

Mitgliedschaft im Fitnessstudio

Ermäßigungen im Gesundheitszentrum

Kostenlose Waren

Co-Working Space Zugang

Dienstleistungen von Dritten

Kostenlose 1zu1 -Trainingseinheiten

Limitierte Ausgabe von Fighter NFTs

Zugang zu exklusiven Veranstaltungen und Aktivitäten

FightOut Presale Kauf Bonus

Beim Presale mit FightOut gibt es einen exklusiven Bonus für Investoren, der bis zu 50% mehr $FGHT Token als Belohnung bietet. Sobald Sie $FGHT im Vorverkauf gekauft haben, haben Sie die Möglichkeit, ein Sperrfrist Programm zu wählen, in dem Sie zusätzliche $FGHT Token erhalten, basierend auf der Anzahl der $FGHT Tokens, die Sie im Vorverkauf gekauft haben, und der Länge der Sperrfrist, für die Sie sich entscheiden.

Dabei können Investoren, die mehr als 2.000 $FGHT kaufen, bis zu 50% mehr $FGHT Token als Belohnung erhalten. Je länger die Sperrfrist, desto höher ist der Bonus. So erhalten Investoren, die sich für eine 12-Monats Sperrfrist entscheiden, einen Bonus von 25% auf die Anzahl der $FGHT Tokens, die sie im Vorverkauf erworben haben.

Investoren, die sich für eine 24-Monats Sperrfrist entscheiden, erhalten einen Bonus von 50%. Weitere Informationen über die Vergabe der Boni können dem Whitepaper oder der Projektseite entnommen werden.

Gibt es eine FightOut App?

Ja, FightOut entwickelt eine mobile App, die laut Roadmap im Q2 2023 an den Start gehen wird, die Benutzern ein umfassendes Set an Funktionen für das Tracking ihres Trainings und ihrer Erfolge bietet. Die App ist kostenlos und für Android- und iOS-Geräte im Google Play Store und im App Store verfügbar.

Sie bietet Benutzern die Möglichkeit, ihren Fortschritt bei Kampfkünsten, Krafttraining und Konditionstraining zu verfolgen, indem sie einfache, benutzerfreundliche Anleitungen und Erinnerungen erhalten. Benutzer können sich auch mit anderen Mitgliedern der FightOut Community vernetzen, um zusammen zu trainieren und ihre Ziele zu erreichen.

Zusätzlich zu den traditionellen Funktionen einer Trainings App bietet die FightOut App auch einzigartige Funktionen wie eine virtuelle Umgebung zum Trainieren mit Freunden, ein Onlineshop für Kampfsportausrüstung und eine Livestreaming Funktion, mit der Benutzer Live Trainingsstunden aufnehmen und teilen können.

Die App bietet also alles, was Benutzer benötigen, um ihr Kampftraining zu optimieren. Außerdem können Benutzer ihre Fortschritte im Kraftsport mit einem benutzerdefinierten Profil verfolgen und teilen.

Die bisherige FightOut Kursentwicklung

FightOut wird am 14. Dezember 2022 seinen Presale-Start feiern. Für Investoren stellt dies eine einzigartige Gelegenheit dar, in ein Unternehmen zu investieren, das auf dem besten Weg ist, ein führendes Unternehmen im Bereich Kampfsport- und Kampfkunst Training zu werden.

Der FightOut Preis wird in Phase 1 bei 0,0167 USD liegen und wird dann in den nachfolgenden Phasen steigen. Der Gesamtvorrat an FightOut Tokens liegt bei 10 Milliarden, wobei der Preis für einen Token je nach Phase unterschiedlich sein wird. Im Presale werden Investoren einen Bonus von bis zu 50 % auf den Token Preis erhalten, je nach Investitionshöhe und Haltedauer.

FightOut Wallet

Der Kaufprozess von $FGHT ist für Web2 Benutzer sehr einfach und erfolgt über Transaktion und unsere speziell entwickelte FightOut Wallet. Sobald ein Benutzer das erste Mal $FGHT erwirbt, wird er automatisch dazu angeregt, sowohl mit $FGHT als auch mit Fiat zu bezahlen und In-App Käufe zu tätigen, anstatt sich nur auf verdiente REPS zu verlassen.

Mit der Einfachheit und den Anreizen, die die FightOut Wallet bietet, können Web2-Benutzer schnell anfangen, sicher und bequem FightOut Token kaufen und eine Massenakzeptanz für $FGHT zu fördern.

Hat FightOut Potenzial/Zukunft in der Kryptowelt?

FightOut ist ein innovatives und spannendes Coin Launch und NFT Projekt, das auf dem Weg ist, eine neue Ära der Fitness- und Körperbildungsindustrie einzuläuten. Es verbindet digitale und physische Elemente, um eine benutzerfreundliche und effiziente Lösung für Amazonen und Spartaner zu schaffen.

Das Konzept ermöglicht es, ein einzigartiges, anpassungsfähiges und ansprechendes Trainingserlebnis zu schaffen, das sich direkt an jeden einzelnen Benutzer anpasst. Durch innovative Trainingsprogramme, maßgeschneiderte Trainingspläne, Live Trainings und nicht zuletzt den Anreiz, Geld in Form von $FGHT zu verdienen, ist FightOut ein einzigartiges Projekt, das Investoren eine ganz neue Art der Investitionsmöglichkeit bietet.

Neben den genannten Features warten in Zukunft weitere Highlight auf die Nutzer. Es ist also stark davon auszugehen, dass $FGHT den markt revolutionieren wird und definitiv Potenzial in sich trägt.

In FightOut investieren oder nicht? Unsere Vor- & Nachteile Analyse:

Vorteile Nachteile Profitieren Sie vom Presale

Bis zu 50% Bonus

Eigene App mit vielen Features

Die Fitnessbranche hat eine große Zielgruppe Junges Projekt

Nur wenige FightOut Studios in der Anfangszeit

Keine Garantie auf gewinnbringende Investitionen

Anfangs können Bugs auftreten, da die Plattform in der Entwicklung steckt

FightOut kaufen oder nicht Fazit - Unsere Bewertung:

FightOut ist ein revolutionäres Projekt, das Sport digital und physisch verbindet. Es kombiniert ein revolutionäres Blockchain-basiertes E-Sport-System mit professionellem Kampfsporttraining, um Kampfsportevents und Wettbewerbe zu veranstalten. Mit diesem innovativen Ansatz bietet FightOut die einzigartige Kombination aus digitaler Erfahrung, elektronischer Einrichtung und realem Kampf.

Durch die Kombination der beiden Konzepte können E-Sport-Spieler in einem echten Kampf konkurrieren und sich gegenseitig herausfordern. FightOut ist ein einzigartiges Projekt, das einen ganz neuen Weg in der Welt des Sports eröffnet. Es ermöglicht es den Spielern nicht nur in der digitalen Welt zu konkurrieren, sondern gleichzeitig auch in der realen Welt miteinander zu konkurrieren.

Der $FGHT Token ist das Herzstück des Projekts. Er ermöglicht es den Spielern, an E-Sport-Wettbewerben teilzunehmen, ihre Fähigkeiten im Kampfsport zu testen und ihre Erfahrungen mit anderen auf der Plattform zu teilen. Unsere klare Empfehlung lautet daher, dass Investoren den $FGHT kaufen und an den E-Sport-Wettbewerben teilnehmen und die Vorteile des Projekts nutzen.

FAQs

Was ist FightOut?

FightOut ist eine innovative move 2 earn Fitness App und Fitnessstudio-Kette, die den Fitness-Lebensstil spielerisch gestaltet. Benutzer erhalten Belohnungen für das Absolvieren von Workouts und Herausforderungen, verdienen Abzeichen und wachsen in der Community. Die App verwendet moderne Technologien wie Web3, Machine Learning und Blockchain, um das Training zu personalisieren.

Wie und Wo FightOut kaufen?

Wenn Sie FightOut Coin kaufen möchten, benötigen Sie zuerst eine der Kryptowährungen, die für den Tausch gegen FightOut akzeptiert wird. Derzeit akzeptiert FightOut Ethereum (ETH) oder Tether (USDT). Um diese Coins zu kaufen, empfehlen wir aufgrund der einfachen Handhabung und der schnellen Abwicklung eToro.

Wird der FightOut Wert künftig steigen?

Der FightOut Token-Wert hängt im Wesentlichen von der Dynamik des Crypto-Marktes ab und ist abhängig von der Nachfrage und den Angebot auf dem Markt. Da das Projekt eine revolutionäre Idee und ein neues Konzept ist, ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Wert des Tokens in Zukunft steigen wird.

Wie finde ich FightOut bei einer Exchange?

FightOut wird am 14. Dezember 2022 offiziell in den Presale starten. Ab diesem Tag können Investoren $FGHT über die Homepage von FightOut mit ETH oder USDT erwerben. Der Preis für jeden FightOut liegt zunächst bei 0,0167 USDT.