Meme Coin Tamadoge startet Beta des Arcade Games

Die Tamadoge Community hat lange auf diesen Tag gewartet. Das Game, mit dem Tama Dog wurde bereits in zahlreichen Prognosen als Kurstreiber beschrieben. Seit wenigen Tagen können sich die Token-Holder für die Beta-Version des Arcade Games registrieren. Heute durften die ersten User das Spiel testen.

Bereits im Vorverkauf erlebte die Kryptowährung Tamadoge seinen eigenen kleinen Hype. Die TAMA Token waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft und der Presale konnte vorzeitig beendet werden. Seitdem wartet die Community auf neue Informationen und die Veröffentlichung des Games.

Im vergangenen Monat machten es die Entwickler noch einmal spannend. Sie veröffentlichten einige Bilder zu den geplanten Spielen. Mitte Dezember gaben sie bekannt, dass das Kryptogame „so gut wie fertig“ sei.

5. Januar: Die Beta-Testungen beginnen

Nun ist es also so weit. Die ersten Token-Holder durften sich über einen Zugang zu den Beta-Spielen freuen. Die Gamer dürfen „To the Moon“, „Super Doge“ und „Rocket Doge“ testen.

In einem Twitter-Post veröffentlichte das Team die Nachricht über den Start der Beta. Dazu schreiben sie:

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der Beta-Test jetzt beginnt. Wir können es kaum erwarten Ihr Feedback zu erhalten und das Endprodukt zu gestalten! Vielen Dank an all unsere Tester, die Unterstützung und Begeisterung.

Hier können sie bereits ihre persönlichen Tamadoge NFTs nutzen. Diese werden bereits seit Oktober vergangenen Jahres verkauft. Wer Geld in ein besonders seltenes und limitiertes Exemplar investieren wollte, musste dabei bis zu 1,6 ETH zahlen. Spieler, die sich keinen eigenen NFT Dog gekauft haben, spielen mit dem klassischen Shiba Inu.

Wie in den vorherigen Blog-Beiträgen des Tamadoge Teams versprochen, wurden zunächst die Arcade Games veröffentlicht. Hier haben die Gamer die Aufgabe, mit ihren Shiba Inu Hund geschickte Jump and Run Level zu durchqueren. Dabei können sie zahlreiche Münzen einsammeln und gegen einige Monster kämpfen.

Die Spiele stehen in zwei verschiedenen Modellen zur Verfügung. In der „Free to Play“ Variante entstehen keine Kosten für die Gamer. Hier spielen die Tamadoge-User nur zum Zeitvertreib. Wer den versprochenen Play to Earn Mechanismus nutzen möchte, muss zunächst 1 Tamadoge Token pro Game investieren.

Wer anschließend auf das Leaderboard unter den Top 9 Spielern ansteigt, kann sich über eine Belohnung in Form von TAMA Token freuen. Falls das Game jedoch nach zwei Sprüngen verloren ist, ist auch der gesetzte Coin weg.

Das Entwicklerteam arbeitete das Play to Earn Prinzip im vergangenen Monat weiter aus und beschreibi es in einem Blog-Beitrag wie folgt:

Unsere Belohnungsstruktur durchläuft auch eine Überarbeitung dessen, was wir ursprünglich geplant hatten, was bedeutet, dass Sie mehr Chancen haben, Belohnungen mit mehreren Spielranglisten zu verdienen. Wir hoffen, dass dies Sie ermutigen wird, verschiedene Spiele zu spielen und zu erkunden!

Die Beta Version steht den Nutzern nun für 5 Tage zur Verfügung. Die Entwickler bitten darum, mögliche Hacks oder Bugs zu melden. Wer einen Fehler im Spiel findet, wird sogar mit 1.000 Token belohnt.

Die Entwickler planen bereits weitere Spiele

Die Arcade Games von Tamadoge sollen nur der Anfang im Tamaverse sein. Die Entwickler möchten in dieser Kategorie weitere Spiele wie „Tamadoge Run“ oder „Tama Blast“ veröffentlichen. So sollten alle User, die Jump and Run Games gernhaben, etwas für ihren Geschmack finden.

Neben dieser Spielkategorie möchten die Entwickler auch ein Game schaffen, in dem es darum gehen soll, seinen eigenen Hundewelpen großzuziehen. Dabei sollen die Benutzer sich rund um die Uhr um ihren Vierbeiner kümmern müssen. Ähnlich wie bei den Tamagotchis aus den 90er Jahren, muss er gefüttert, gewaschen und ins Bett gebracht werden.

Auch hier soll durch eine erweiterte Spielversion der Play to Earn Mechanismus integriert werden. Die Tamadoge-Gamer sollen gegen andere Hundebesitzer antreten können, nachdem sie ihren Hund weiterentwickelt und kampfbereit gemacht haben.

Des Weiteren ist für dieses Jahr die Veröffentlichung einer App geplant, durch die die Nutzer ihre Vierbeiner auf von unterwegs aus versorgen könnten.

Die Gründer von Tamadoge entwickelten also eine Kryptowährung, die in Zukunft einen Use-Case bieten soll. Sie möchten nicht, dass ihr Coin ausschließlich zum Handel genutzt wird.

Damit unterscheidet sie sich von anderen Projekten. Der Anwendungsfall, durch den die Benutzer Spaß an dem Coin haben können und gleichzeitig sogar echtes Geld verdienen können, könnte sich in Zukunft als Kurstreiber für Tamadoge herausstellen.

Der aktuelle Tamadoge-Preis: Ein Anstieg bleibt vorerst aus

Anders als erwartete reagiert der Tamadoge Kurs bisher nicht auf den Beta-Test. Zuletzt fiel der TAMA Preis um fast 2 Prozentpunkte. Damit befindet er sich heute auf einem Wert von 0,01323 USD. In den vergangenen Monaten musste der Coin bereits eine deutlich negative Entwicklung durchlaufen. Zum Handelsstart sah dieses Bild noch etwas anders aus. Innerhalb weniger Stunden stieg der Preis auf 0,19 USD.

Es ist gut möglich, dass ein Anstieg erst nach einer erfolgreichen Testung und Überarbeitung des Spiels entsteht. Sollten die Nutzer mit der endgültigen Variante des Games zufrieden sein, könnte sich eine starke Nachfrage entwickeln. Davon würde wiederum der Kurs profitieren.

Interessierte Händler finden den Coin unter anderem auf Uniswap, Cryptocart, LBank und OKX. Das Team hinter Tamadoge arbeitet neben der Entwicklung der Spiele, weiter an regelmäßigen Listungen an den Kryptobörsen. So erhält das Projekt weiteres Publikum.

Um eine Listung auf der Deepcoin Plattform zu feiern, wurde eine Verlosung veröffentlicht. Tama-Käufer, die sowohl Tamadoge als auch Deepcoin auf Twitter folgen, können Token im Wert von 500 USD gewinnen.

Sobald das Tamadoge Game noch einmal überprüft und veröffentlicht wurde, könnte es in den nächsten Wochen und Monaten erneut spannend für den Kurs werden. Wer über den Verlauf des Tamas und weiteren jungen Kryptoprojekten auf dem Laufenden gehalten werden möchte, sollte die Dash 2 Trade Plattform besuchen. Hier erfahren Nutzer alle Informationen über ICOs und neue Kryptowährungen.

Alle Informationen auf einem Dashboard: Dash 2 Trade

Die Analysten von Dash 2 Trade konzentrieren sich auf Vorverkäufe und neue Projekte. Sie möchten den Händlern tiefgehende Informationen bieten, die sie sich bisher selbst zusammensuchen mussten. Sie werden sich den Coin, die Entwickler, die Finanzierung und die Roadmap einer Kryptowährung ganz genau ansehen. Im Anschluss soll eine aufschlussreiche und übersichtliche Bewertung des Projektes entstehen.

Der Dash 2 Trade Vorverkauf wurde heute beendet werden. Das Finanzierungsziel von 13,7 Millionen USD wurde um 2 Millionen USD überschritten. Die Plattform soll in den kommenden Wochen ebenfalls in einer Beta Version an den Start gehen.