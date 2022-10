Dogecoin Prognose nach Twitter-Kauf: pusht Elon Musk Doge auf 1 $?

Laut der aktuellen Dogecoin Kurs-Prognose kann der Meme-Coin bis 2027 über 1.100 % steigen. Die Gründe dafür sind einerseits die weiter anhaltende Begeisterung für die Spaß-Währung und andererseits der gerade abgewickelte Verkauf von Twitter an Elon Musk.

Dass der reichste Mensch der Welt mit einem einzigen Tweet ganze Märkte zum Beben bringen kann, hat er bereits mehrfach in der Vergangenheit bewiesen.

Dogecoin: von 0,000232 USD auf 0,11 USD

23,97 % heute im Plus

Elon Musk pumpt Dogecoin-Kurs weiter nach oben

So wie im Mai 2021, als Elon Musk den Dogecoin-Kurs erst hochgetrieben hat und ihn dann abstürzen ließ. So sieht das zumindest ein Dogecoin-Investor, der Musk damals auf 258 Milliarden US-Dollar verklagte.

Diese Summe würde grob der Hälfte des deutschen Bundeshaushaltes im Jahr 2021 entsprechen. Wie die Sache ausgegangen ist, ist leider nicht bekannt. Zurück bleibt aber die Erkenntnis, dass Elon Musk Dogecoin liebt – oder doch nicht!

Schafft Dogecoin 1 Dollar?

Die Kryptowährung war eigentlich nur als Scherz zwischen zwei Entwicklern gedacht und hat bis heute keinen echten Mehrwert oder intrinsischen Nutzen. Trotzdem ist Dogecoin ungemein beliebt und sein Kurs schon häufig in die Höhe geschnellt.

Es gibt keine Obergrenze für die Menge an Dogecoin, die abgebaut werden kann, was ein schwieriges Marktumfeld erzeugt. Dogecoin überzeugt Sie nicht? Dann doch lieber Altcoins kaufen.

Aber Dogecoin hat enorme Kraft aus seiner Community, die auch 2021 für einen Anstieg von fast 12.000 % sorgte, als der Meme-Coin beim bisherigen ATH mit 0,74 US-Dollar stand.

Reddit hatte ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen, auch wenn sich zwischenzeitlich der Meme-Trend etwas abgekühlt hat. Das sind die besten Meme-Coins des Jahres.

Nach Marktkapitalisierung steht Dogecoin auf Nummer 9 der erfolgreichsten Kryptowährungen und das hatte ihm wohl auch niemand zu Beginn zugetraut.

Andere Coins unter 1 Dollar

Dogecoin wird seinen Weg gehen und man darf optimistisch sein, dass auch die spannende Marke von 1 USD geknackt wird. In der Zwischenzeit lohnt aber ein Blick auf den aktuellen Kryptomarkt.

Denn es gibt noch andere Coins unter 1 Dollar. Davon ist BTC nach der Bitcoin Kurs-Prognose 2022 weit entfernt.

Krypto-Schnäppchen 2022

Derzeit gibt es folgende Krypto-Schnäppchen am Markt. Davon sind einige Pre-Sales bereits erfolgreich ausverkauft. Bei anderen Coins, wie beispielsweise D2T oder IMPT, läuft der Vorverkauf der Utility-Token noch.

Aber hier müssen Anleger schnell sein, denn das Echo am Markt war beispielsweise bei der Strategie-Plattform für Krypto-Handelssignale so überragend, dass Phase 1 in nur 5 Tagen komplett ausverkauft war.

