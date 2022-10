Beste Meme Coins

Memes Matter – so heißt ein witziger Twitter- und YouTube-Kanal, der sich selbst und die Meme Coins nicht ganz so ernst nimmt. Die besten Meme Coins 2022 müssen aber nicht zwangsläufig witzig sein, sie können auch einfache Symbole wie das Peace-Zeichen beschreiben.

Dogecoin DOGE ist der bekannteste Meme Coin und sein Wert war zu Anfang lediglich durch die Verbindung zum beliebten Meme eines Shiba-Inu Hundes zu erklären. Bis Elon Musk den Preis für lange Zeit in die Höhe trieb und die Kurse zu kontrollieren schien.

Kritiker sehen in dem Trend der besten Meme Coins 2022 nicht mehr als den starken Glauben an die Sterne und wie die kosmischen Prozesse unser Schicksal beeinflussen. J.C. Morgen sagte dazu einmal:

“Millionaires don’t use astrology, billionaires do.”

Die besten Meme Coins 2022 sind weit mehr als Astrologie oder witzige Internetphänomene. Investoren wissen längst, dass das Krypto-Ökosystem der Meme Coins ein nicht mehr wegzudenkender Markt ist, der sich gegen bekannte Kryptowährungen behaupten kann. Meme Coins 2022 zeigen auf, dass sich neben traditionellen Coins auch irrationale Memes zu einer lohnenswerten Investition einsetzen lassen.

Das sind die 10 besten Meme Coins 2022

Tamadoge – der Überflieger ist seit Wochen der beste Meme Coin 2022

– der Überflieger ist seit Wochen der beste Meme Coin 2022 Dogecoin – Kiss my Doge! Gene Simmons entwickelt Fan-Token

– Kiss my Doge! Gene Simmons entwickelt Fan-Token Shiba Inu – Der ewige Konkurrent von Dogecoin

– Der ewige Konkurrent von Dogecoin Dogelon Mars – Dogecoin, Elon Musk und der Mars im Memecoin

– Dogecoin, Elon Musk und der Mars im Memecoin Baby Doge Coin – süß, lieblich, entzückend – Jetzt investieren

– süß, lieblich, entzückend – Jetzt investieren MonaCoin – Nicht die Mona Lisa, aber ein Top Memecoin 2022

– Nicht die Mona Lisa, aber ein Top Memecoin 2022 Samoyedcoin – schwer auszusprechen – aber unter den besten Krypto-Memes

– schwer auszusprechen – aber unter den besten Krypto-Memes Shiba Predator – Hat nur eins im Kopf: Shiba Inu zu vernichten

– Hat nur eins im Kopf: Shiba Inu zu vernichten Pitbull – Rassehund trifft Meme Coin und wird zum perfekten Investment

– Rassehund trifft Meme Coin und wird zum perfekten Investment ERC20 - Smart Contract macht User zu Liquiditätsgebern

An diesen 5 Faktoren erkennen Sie Meme Coins

Kryptowährungen gibt es viele am Markt, Meme Coins scheinbar auch, zumindest steigt ihre Zahl immer weiter. Zu verdanken haben sie das auch berühmten Influencern wie Elon Musk oder Gene Simmons, die dafür sorgen, dass ihre reichweitenstarken Kanäle die Botschaften der Coins in der Gemeinschaft verankern.

Raoul Pal, ehemaliger Hedgefonds-Manager von Goldman Sachs, hat Meme Coins als soziale Token bezeichnet. Er ist überzeugt, dass sich die besten Meme Coins 2022 als Community Token oder Social Token positionieren werden.

Es gibt 5 wesentliche Kriterien, an denen man einen Meme Coin erkennt. Nicht alle Kriterien müssen dabei erfüllt sein und sie dienen lediglich als Orientierungshilfe.

Nur die besten Krypto-Memes 2022 haben eine hohe virale Aufmerksamkeit. Wer in den sozialen Medien stark vertreten ist, hat es in die Meme Hall of Fame geschafft. Die Namen der besten Meme Coins 2022 sind ausgefallen und leicht zu merken. Die sozialen Medien werden über alle Kanäle von den besten Meme Coins 2022 genutzt und die außergewöhnliche Botschaft des jeweiligen Projektes über Twitter, Discord, Instagram, LinkedIn, Facebook, Reddit und andere Kanäle verteilt. Ein Marketingkonzept steuert alle Aktivitäten zur Vermarktung des Meme Coins. Dezentralisierte Krypto-Börsen, die DEXs, wie Pancake Swap oder Uniswap, sind normalerweise die Orte, an denen die besten Memecoins 2022 gehandelt werden. In der Regel haben Memecoins keinen echten Nutzen, sie existieren einfach, weil es Spaß macht, sie zu besitzen oder zu handeln. In den neuen Generationen der P2E-Games wie Tamadoge, Battle Infinity oder Lucky Block werden sie auch eingesetzt, um In-Game-Käufe zu tätigen.

Warum Meme Coins 2022 so erfolgreich sind

Durch die Entwicklung von NFTs und ihrer starken Verbreitung am Markt sind Meme Coins 2022 überdurchschnittlich erfolgreich gewesen. Ihre Akzeptanz stieg deutlich gegenüber den Vorjahren und sie stehen für kreative, ausgeflippte, andersartige Ansätze.

Genau wie die Bored Apes oder die Crypto Punks. Sind diese Figuren teilweise recht “unschön”, finden die meisten User die Monster aus Axie Infinity noch ganz niedlich. Aber auch hier zeigt sich der Mut zum Anderssein. Tamadoge, der niedliche Hund des rasant wachsenden Ökosystems, verspricht Anlegern Wertsteigerungen im vierstelligen Prozentbereich.

Warum Tamadoge solch ein enormes Potenzial hat, liegt ganz einfach an der Bereitschaft der Menschen, ihre Freizeit in virtuellen Welten zu verbringen und dort mit den besten Meme Coins 2022 zu bezahlen oder, noch besser, den Coin als Belohnung zu erhalten und von der Wertsteigerung als Anlage zu profitieren.

#1 der besten Meme Coins 2020 - Tamadoge

Auch hier spielt ein Hund die Hauptrolle. Ähnlich wie bei Dogecoin und Shiba Inu, versorgen Coin-Inhaber ihre virtuellen Haustiere und lassen sie in spannenden Wettbewerben gegeneinander antreten. Wer macht die meisten Punkte? Welcher Hund hat die beste DNA im Metaverse der Plattform? TAMA, der native Meme Coin von Tamadoge, bricht gerade nahezu alle Rekorde am Markt.

Übrigens stammt der Begriff “Meme” aus dem Buch “The Selfish Gene” von Richard Dawkins aus dem Jahr 1976. Er beschreibt darin ein Meme-Gen, das sich selbst kopiert und durch die natürliche Fortpflanzung in der gesamten Spezies verbreitet.

Ähnlich ist es mit Tamadoge, dem besten Meme Coin 2022, denn seit dem fulminanten Pre-Sales, der 14 Millionen US-Dollar einbrachte, verbreitet sich auch dieser Meme Coin über alle Märkte. Tamadoge to the Moon!

Was ist das Besondere am #1 Meme Coin 2022 Tamadoge?

Das Meme ist auf kollektiver Ebene im gesamten Krypto-Markt akzeptiert, und das innerhalb kürzester Zeit. Das liegt primär an der schnellen Verbreitung des niedlichen Hundes und seiner virtuellen Aufzucht. Aber der Hund im Tamadoge-Ökosystem ist nur ein Aspekt für den Erfolg. Der Reiz von Meme Coins wie Tamadoge liegt in der Gemeinschaft und der Viralität.

Die starke Präsenz in den sozialen Medien und der Fachpresse sowie die große, leidenschaftliche Community machen es möglich, sich gegen inzwischen über 20.000 Kryptowährungen durchzusetzen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Meme Coins laden zum Spielen, Unterhalten und Verweilen ein. Während andere Coins und Token den Mehrwert der Blockchain-Technologie entwickeln, verspricht die Nummer 1 der besten Meme Coins 2022 eine gute Zeit.

#2 der besten Meme Coins 2022 - Dogecoin

Bei den besten Meme Coins 2022 darf natürlich Dogecoin nicht fehlen. Mit ihm fing alles an, der Coin ebnete den Weg für alle folgenden Meme Coins und machte überhaupt erst möglich, dass eine Kryptowährung auch Spaß machen darf. Dass diese Strategie aufgehen würde, damit hat am Anfang vielleicht nicht jeder gerechnet, auch wenn Dogecoin schon früh prominente Unterstützer wie Gene Simmons hatte, der sich auch als God of Dogecoin bezeichnet.

Die süße Hunderasse Shiba Inu erschien 2010 zum ersten Mal in einem Blog, erhielt 2011 den ersten Monolog auf Tumblr, wurde 2013 verwendet, um Reddit zu spammen und schließlich im selben Jahr Namensgeber des Krypto-Projektes. Dogecoin ist ein Fork von Luckycoin, der wiederum ein Fork von Litecoin, der sich ebenfalls durch eine Fork, in diesem Fall von Bitcoin, abgetrennt hatte. Heute ist eine ernsthafte Community mit der Weiterentwicklung der #2 der besten Meme Coins 2022 beschäftigt.

“Wenn jemand 100 $ in DOGE als Scherz im, sagen wir, Dezember 2020 gekauft hat (0,0030 $ pro Token), und es dann im ATH verkauft hat, hat er in weniger als sechs Monaten rund 24.333 $ bekommen, ohne etwas anderes zu tun.”

Das Besondere an der Nummer 2 der besten Meme Coins 2022 Dogecoin

Nummer 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Proof-of-Work-Konsens mit Minern

Auf der Binance Smart Chain als BEP-20 Tokenstandard aufgesetzt

Hat gerade die Anzahl von 4,4 Millionen Wallet Adressen erreicht

Als alberne Interpretation zu Bitcoin gedacht

#3 der besten Meme Coins 2022 - Shiba Inu

Der Konkurrenz-Coin zu Dogecoin ist im August 2020 veröffentlicht worden und auf Twitter folgen der Nummer 3 der besten Meme Coins 2022 bereits fast ½ Million User. Das Besondere an diesem Memecoin ist sein unglaublich niedriger Preis, denn dieser lag selbst beim ATH am 27.10.2021 nur bei 0,00006899 €. Grund dafür ist der hohe Bestand an Token, der bewusst so gewählt wurde, damit die Einstiegshürden auch für Kleinanleger niedrig sind.

Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit des Handels von Shiba Inu als CFD. Ein Krypto-CFD bildet den Kurswert einer Kryptowährung ab, Sie müssen dafür jedoch den Coin nicht physisch erwerben. Bei Capital.com steht SHIB/USD als Krypto-CFD zur Verfügung. Die Händlerstimmung ist derzeit ideal, denn 99 % der Handelsbewegungen gehen auf Käufer zurück und nur 1 % auf Verkäufer.

Bei eToro besteht die Möglichkeit, den Coin in seiner physischen Version zu traden. Als Shiba in Millions, SHIBxM, ist er nur auf eToro zu finden, wo eine Shiba Inu Einheit genau einer Million Shiba Inu Coins entspricht. Basierend auf einem zweistelligen Dezimalsystem erfolgt so eine transparente Preisgestaltung. Der Handel von Shiba Inu gelingt am besten mit der eToro App.

#4 der besten Meme Coins 2022 - Dogelon Mars

Was ergibt Dogecoin + Elon Musk + Mars? Na klar, die Nummer 4 der besten Meme Coins 2022. Dogelon Mars wird zwar auf der Webseite des Entwicklerteams etwas spannender beworben, aber im Grunde steckt der Hype um Dogecoin und Elon Musk dahinter. Ein echtes Krypto-Meme eben. Die Abkürzung ELON ist ebenfalls ein klarer Hinweis, aber sei es drum.

Laut Homepage sind wir im Jahr 2420 auf dem inzwischen kolonialisierten Mars, wo sich der junge Dogelon Mars auf die Erde zurücktransportiert. Dort schafft er die intergalaktische Währung Dogelon Mars, um sie zum Mars zu bringen und dort für Wohlstand zu sorgen. Die Dogelon Mars Prognose zeigt die Entwicklung und den Kursverlauf.

Übrigens ist der Gründer von Dogelon Mars bisher unbekannt, wir wissen nur, dass der ICO 2021 stattfand und der Meme Coin auf der Ethereum- und Polygon-Blockchain läuft. Mit mehr als ½ Million Follower auf Twitter erfüllt der Top 5 Best Meme Coin 2022 auf jeden Fall den Aspekt der hohen Viralität. Nach nur etwas mehr als 1 Jahr liegt der Meme Coin immerhin schon bei Rang 158 nach Marktkapitalisierung, was bei der Gesamtzahl von über 20.000 Kryptowährungen eine beachtliche Leistung darstellt.

"Ich bin Dogelon. Dogelon Mars. Schließt euch mir an, und gemeinsam werden wir die Sterne erreichen!“

#5 der besten Meme Coins 2022 - Baby Doge Coin

Wir lieben Tiere und wollen nicht, dass es ihnen schlecht geht. Und wer könnte diese süßen Augen von BabyDoge schon widerstehen? Virtuelle Haustiere sind bei den besten Meme Coins 2022 der große Trend und die Tamagotchis von heute. Der “World’s Best Community Coin” behält 5 % aller Transaktionen automatisch ein, um sie unter den Besitzern der virtuellen Hunde zu verteilen.

Das Code-Audit für Baby Doge Coin wurde von Certik durchgeführt, die den Meme Coin mit einem Trustscore von 85 von 100 möglichen Punkten auszeichnet. Damit gehört Baby Doge Coin nicht nur zu den Best Meme Coins 2022, sondern auch zu den angesagtesten Top 10 Meme Coins laut Certik . Der große Erfolg dieses Memecoins zeigt sich auch bei den bereits ausverkauften Baby Doge NFT, die als wunderschöne 3D-NFT bei OpenSea verfügbar waren.

#6 der besten Meme Coins 2022 - MonaCoin

Noch nicht genug von den besten Meme Coins 2022? Prima – dann geht es mit dem MonaCoin gleich weiter. Die Marktkapitalisierung liegt bei 28 Millionen €, die Kryptowährung stammt aus Japan, wo man auch in vielen Läden, Restaurants und sogar Automaten damit zahlen kann. 150 Millionen Token stehen zur Verfügung, seit das Projekt 2014 veröffentlicht wurde. Beachtlich ist die Geschwindigkeit der vom Litecoin abgetrennten Blockchain, die nach dem Fork bei 1,5 Minuten Blockzeit liegt. Zum Vergleich Litecoin benötigt aktuell 2,5 Minuten pro Block.

MonaCoin ist in der japanischen Heimat ausgesprochen beliebt und wird oft im Fernsehen gezeigt. Die Nummer 6 der besten Meme Coins 2022 basiert auf dem Charakter der Mona. Einer Figur, die mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen erzeugt wurde und als ASCII-Art gilt.

Key Facts zum besten Meme Coin MonaCoin

Art: Verteiltes Bezahlsystem

Land: Japan

Algorithmus: Lyra2RE(v2)

Neuer Block: alle 1,5 Minuten

Block Belohnung: 12,5 MONA

Maximaler Bestand: 105,12 Millionen Coins

Halving: ca. alle 3 Jahre, nach 1.051k Blöcken

Preminted: nein

Wird MonaCoin 2023 explodieren?

Die nachfolgende Tabelle zeigt sehr schön die aktuellen Entwicklungen des MonaCoin-Kurses. Stellvertretend für viele der besten Meme Coins 2022 können Sie erkennen, wie die Verluste sich nach und nach Richtung Null bewegen. Jetzt ist die richtige Zeit, um in die besten Meme Coins 2022 zu investieren.

Zeitrahmen Eröffnungskurs Hoch Niedrig Handelsvolumen pro Tag Veränderung % 1 Woche 0,439376 0,471599 0,408067 3.009,72 -0,005535 -1,26 % 1 Monat 0,462843 0,49362 0,408067 2.234,70 -0,029003 -6,27 % 3 Monate 0,480132 0,76015 0,408067 1.868,35 -0,046292 -9,64 % 6 Monate 0,986707 0,998395 0,137384 8.410,40 -0,552867 -56,03 % 1 Jahr 1,33 2,88 0,137384 14.545,75 -0,894661 -67,34 % 3 Jahre 1,17 17,32 0,049897 34.326,90 -0,732698 -62,81 % 5 Jahre 0,449967 20,23 0,049897 227.339,08 -0,016127 -3,58 %

#6 der besten Meme Coins 2022 - Samoyedcoin

Mit der Nummer 6 der besten Meme Coins 2022 sind wir bei Solana und ihrer süßen Botschafterin Samoyed angekommen. (Das wird Sam-oy-d ausgesprochen)

Hunde eignen sich offensichtlich hervorragend, wenn es um Aufmerksamkeit geht und wie man neue Kunden in ein Blockchain-Ökosystem bekommt. Die zugrundeliegende Blockchain ist hier Solana, die in letzter Zeit mit mehreren Ausfällen zu kämpfen hatte. Den bereits vierten Ausfall gab es am 03.10.22 und basierte auf einem falsch konfigurierten Knoten. Samoyedcoin ist der erste Meme Coin auf der Solana-Blockchain und wurde im April 2021 veröffentlicht.

Seine Transaktionszeiten dauern nur durchschnittlich 0,8 Sekunden und die Gebühren liegen bei 0,0005 US-Dollar. Auch hier ist der Sinn des Meme Coins die Aufrechterhaltung des Netzwerkes, und zwar in Form von Aufzucht digitaler Hunde. Sie benötigen Essen, Heilung oder Energie, um gesund zu wachsen und ein glückliches Hundeleben zu führen. Im eigentlichen Zweck geht es aber auch darum, die Community zu unterstützen, Solana näherzubringen und die User zu schulen.

Vision: Beschleunigung der Einführung, Entwicklung und Wachstum des Solana-Ökosystems

Beschleunigung der Einführung, Entwicklung und Wachstum des Solana-Ökosystems Mission: Samoyedcoin als Solanas Botschafter etablieren, um zu zeigen, was in einer Web 3.0 Community möglich ist.

Samoyedcoin als Solanas Botschafter etablieren, um zu zeigen, was in einer Web 3.0 Community möglich ist. Strategie: Marktteilnehmern Wissen, Ressourcen und die Gemeinschaft zur Verfügung stellen, um Solana besser zu verstehen.

#7 der besten Meme Coins 2022 - Shiba Predator

Aus dem hübschen Shiba Inu wird jetzt ein Raubtier: Shiba Predator. QOM ist ein ERC-20 Ethereum-Token und will SHIB nicht weniger als den Rang streitig machen. Der gesamte Tokenbestand ist öffentlich, das bedeutet, die Entwickler haben keine Token zurückgehalten, um von steigenden Kursen zu profitieren. Ziel ist es, dass so viele Nutzer wie möglich ihre SHIB in QOM tauschen.

User können am QOM-Staking teilnehmen und erhalten dafür außergewöhnliche NFTs in Form von Sammelkarten wie die QOM-Karte Satoshi. Ob sich der echte Satoshi Nakamoto über dieses Bild freut, ist leider nicht bekannt.

#8 der besten Meme Coins 2022 - Pitbull

Pitbulls haben ihre Wurzeln im Mittelalter, wo sie für Hundekämpfe eingesetzt wurden. Die aus den USA stammenden Hunde sind treue Seelen und haben viele liebenswerte Qualitäten. Der Familien- oder Begleithund ist aber auch ein Kraftpaket, was ihm einen negativen Ruf eingebracht hat. Im echten Leben benötigen Pitbulls erfahrene Besitzer, beim Investieren in PIT dürfen es aber auch gerne Anfänger und Neueinsteiger sein.

Im September machte der beste Meme Coin 2022 durch ein Plus von über 17 % auf der Krypto-Börse OKX auf sich aufmerksam. Damit war er auf Platz 1 der Meme Coin Übersicht, mit 17,33 % im Plus gegenüber dem Vortag. Veröffentlicht wurde der Coin am 17. März 2021 auf der Binance Smart Chain BSC.

PIT ist nicht nur Platz 8 der besten Meme Coins 2022, sondern auch ein Community-Projekt. Es gibt bereits mehr als 500.000 Token-Besitzer des vollkommen dezentralisierten Meme Coins. Der als LP-Token, also Liquidity Provider Token, bezeichnete Meme Coin ermöglicht den Tausch zweier Vermögenswerte ohne dritte Instanz. Dafür verbrennt Pitbull regelmäßig automatisch 55 % jeder Transaktion im “schwarzen Loch”.

#10 der besten Meme Coins 2022 - ERC20

Unter ERC20.tech gibt es weitere Informationen über die Nummer 10 der besten Meme Coins 2022. Der Tokenstandard auf der Ethereum Blockchain ist hier natürlich beibehalten worden. Mit dem Meme Coin kann jeder Tokeninhaber von ERC20-Token Liquidität bereitstellen und Zinsen verdienen. Der Meme Coin ist noch sehr jung, ideal also, um mit Beträgen weit unter 1 € ins Investment einzusteigen. Einzusetzen ist die Liquidität bei Uniswap, Pancakeswap und 1inch.

Top 10 Best Memecoins 2022 nach Marktkapitalisierung

Zeichen Rang im Umlauf vom Gesamtbestand Veränderung letzte 7 Tage DOGE 10 132.670.764.300 n/a +3,92 % SHIB 14 549.063.278.876.302 n/a +2,99 % ELON 158 547.589.558.602.593 54,76 % -4,17 % BabyDoge 229 115.113.333.036.839.008 27,41 % +20,69 % MONA 511 65.729.675 62,53 % -5,75 % SAMO 512 3.657.134.467 77,04 % -6,82 % QOM 549 599.886.333.333.333 59,99 % +7,17 % PIT 577 40.192.158.063.660.000 40,19 % -3,92 % ERC20 738 1.128.632.512 n/a -11,15 %

Wo kann ich Meme Coins kaufen?

Der Handel mit den besten Meme Coins 2022 kann sich lohnen. Vorausgesetzt, Sie entscheiden sich jetzt dazu, Meme Coins zu kaufen. Auf verschiedenen Plattformen stehen die Memecoins zur Verfügung, wir haben aber hier mal die drei führenden Handelsbörsen zusammengefasst.

Die besten Meme Coins 2022 bei eToro kaufen

Warum Sie gerade bei eToro die besten Memen Coins 2022 kaufen sollten? Bei dem beliebten Krypto-Broker eToro stehen Ihnen zwei grundsätzliche Trading-Optionen zur Verfügung. Einerseits der Kauf der Kryptowährung als physischen Coin, den Sie dann in Ihrer Wallet aufbewahren.

Andererseits als Krypto-CFD, bei dem Sie auf die Kursentwicklung eines Krypto-Memes spekulieren. Doch eToro bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile, denn die Plattform ist für das Social Trading berühmt. Dabei kopieren Sie die Investmentstrategie erfahrener Trader und übernehmen ihre Order 1:1. Sie brauchen also nichts weiter zu tun, als sich einen Trader herauszusuchen und sein Portfolio zu kopieren.

Social Trading passt hervorragend zu den Eigenschaften der besten Meme Coins 2022, denn Viralität und Social Media spielen hier eine große Rolle. Wie sehr die sozialen Medien von den besten Meme Coins 2022 beeinflusst werden, zeigt auch dieses brandaktuelle Meme.

Die besten Meme Coins 2022 bei Capital.com kaufen

Auch bei Capital.com, einem beliebten Krypto-Broker, kaufen Sie die besten Meme Coins 2022.

Der Krypto-Broker befasst sich intensiv mit Meme Token und Meme Coins, denn als Experte auf dem Gebiet, ist den Entwicklern klar, dass es sich bei den besten Meme Coins 2022 um einen langanhaltenden Trend handelt. Der Vorteil bei Capital.com ist der, dass Sie den Meme Coin nicht kaufen müssen, sondern lediglich als CFD eine Spekulation auf den weiteren Kursverlauf handeln.

So geht die Registrierung als Neukunde bei Capital.com

Die besten Meme Coins 2022 bei OKX kaufen

Auch bei der Krypto-Börse OKX können Sie die besten Meme Coins 2022 traden. Schon beim Betrachten der außergewöhnlich kreativen und lustigen Werbung wird klar, die besten Meme Coins sind bei OKX bestens aufgehoben.

Auf der Handelsplattform traden Sie beispielsweise DOGE/USDT mit einem + von 9,15 % am heutigen Handelstag. Oder SHIB/USDT mit +2,96 %. Aber vor allem ist OKX interessant, weil Sie hier TAMA/USDT, mit einem unfassbaren Plus von 35,81 %, traden können.

Die besten Meme Coins 2022 als CFDs bei OKX traden

Haben Meme Coins eine Zukunft?

Nimmt man die Marktkapitalisierung von Dogecoin und Shiba Inu zusammen, dann ist diese Summe ungefähr doppelt so hoch wie das gesamte Vermögen von AMC Entertainment oder 36-mal so hoch wie das tägliche Handelsvolumen der Hyatt Hotels Corporation. Während Bitcoin, Ethereum und andere beliebte Kryptowährungen darum kämpfen, sich von den jüngsten Preisrückgängen zu erholen, verzeichnen Meme Coins enorme Gewinne. Tamadoge setzt dabei neue Maßstäbe für die ganze Branche.

Meme Coins haben eine Zukunft, denn sie machen Kryptowährungen als Ganzes bekannter und populärer. Sie tragen dazu bei, dass so viele Menschen über Kryptowährungen Bescheid wissen. Auf seltsame Weise ist das Halten eines der besten Meme Coins 2022 wie das Anfeuern eines guten Teams, denn es zählt der Gemeinschaftssinn. Wie bei Kryptowährungen auch, warnten Experten davor, dass Anleger ihr Geld verlieren würden. Heute sind Bitcoin und die nachfolgenden Kryptowährungen nicht mehr aus dem Finanzgeschehen wegzudenken.

Meme Coins sind das Ergebnis einer Gruppe von Entwicklern, die sich über Kryptos wie Bitcoin lustig machen wollten, indem sie einen wertlosen Token nur zum Spaß veröffentlichten. Aus diesen wertlosen Coins sind aber inzwischen wertvolle und wertsteigernde Vermögenswerte geworden.

Warum jetzt in Tamadoge, den besten Meme Coin 2022, investieren?

Tamadoge ist ein solcher aufstrebender Meme Coin, der mit einem hervorragenden Nutzen ausgestattet ist. Und genau um diese Utility wird es in Zukunft verstärkt gehen.

Inspiriert von den Tamagotchis der frühen 90er-Jahre, bietet die Plattform ein pulsierendes Metaversum namens Tamaverse, einen integrierten NFT-Store und Play-to-Earn-Mechaniken. Der Utility Token des Projektes, TAMA, wird für alle Transaktionen innerhalb des Tamaverse verwendet.

Angelehnt an das Metaversum, legt Tamadoge bereits heute den Grundstein für seine zukünftige Verwendung. Die Token haben ein Nulltransaktionsprotokoll und 65 % aller innerhalb eines Monats verwendeten Coins werden an die Inhaber zurück verteilt.

Tamadoge ist auf CoinSniper bereits vollständig KYC-fähig und hat das Sicherheitsaudit von Solid Proof bestanden.

Fazit – Sie sollten jetzt in Meme Coins investieren

Die besten Meme Coins 2022 sind sicherlich schon Grund genug, in einen spannenden, kreativen und vor allem lukrativen Markt zu investieren. Memecoins, auch Krypto-Memes genannt, bieten Spaß, Abwechslung und sehr niedrige Kurse, da ihr Tokenbestand meist sehr hoch ist. Bei den geringen Beträgen macht das Investieren in Meme Coins gleich nochmal so viel Spaß und mit Capital.com, eToro und OKX stehen gleich drei namhafte Krypto-Börsen zur Verfügung.

Um in die besten Meme Coins 2022 investieren zu können, brauchen Sie lediglich ein Konto bei einem der Broker und starten mit EUR oder einem Meme-CFD. Genießen Sie das Ausprobieren mit den Hunde-Coins, gewinnen Sie in Wettbewerben Punkte und erhalten Sie noch mehr Coins, wenn Sie die anderen Spieler bezwingen. Vergessen Sie dabei aber nie, das entzückende Hündchen oder den wilden Pitbull zu füttern und zu pflegen. Nur dann bringt der Meme Coin Ihnen auch im nächsten Jahr ein glückliches Händchen beim Investieren in einen der besten Meme Coins 2022.

Meme Coins Kaufen: FAQs

Was ist Meme-Kryptowährung?

Eine Meme-Kryptowährung beschreibt einen Meme Coin, also eine Kryptowährung für ein Meme-Projekt.

Wo kaufe ich Meme Coins?

Meme Coins können auf verschiedenen dezentralisierten Börsen (DEX) oder zentralisierten Handelsplätzen (CEX) gehandelt werden.

Welcher Coin hat Potenzial?

Jeder der besten Meme Coins 2022 hat riesiges Potenzial, allen voran ist aber Tamadoge der Meme Coin, der 2023 explodieren wird.

Meme Coins jetzt kaufen oder warten?

Sie sollten Meme Coins jetzt kaufen, der Markt wandelt sich, die Indikatoren dafür haben wir im Bericht aufgeführt. Halten Sie sich dabei immer an die besten Meme Coins 2022 und behalten Sie Tamadoge stets im Auge.