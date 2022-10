Krypto ICO kaufen: Die 10 besten ICO Coins 2022 im Überblick

Wer sich mit Kryptowährungen und Anlegen beschäftigt, ist vielleicht schon über den Begriff ICO gestolpert. Was bedeutet das und kann man damit wirklich Geld verdienen?

ICO steht für Initial Coin Offering und bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein Projekt zu investieren, das zukünftig hohe Renditen abwerfen könnte. Alle wichtigen Informationen über ICOs und wie man sie erwerben kann, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Zusätzlich stellen wir unsere Top 10 ICO Kryptowährungen vor, was dahintersteckt und wie hoch ihr Potenzial ist. In unserem ICO-Kalender gibt es alle wichtigen Details zum ICO kaufen. Zum Schluss geben wir unser persönliches Fazit und eine Empfehlung für alle Anleger.

Die 10 besten ICO Coins 2022

IMPT.io (IMPT): Eine Plattform, die Unternehmen und Einzelpersonen mit wirkungsvollen, seriösen Umweltprojekten verbindet. Sie bietet eine sichere Möglichkeit, Initiativen zu unterstützen, die unseren Planeten retten. Tamadoge: Ein Meme-Coin mit Hunde-Logo, der auf dem Play-to-Earn Konzept basiert. Battle Infinity: Ein Fantasy Sport Game basierend auf dem Play-to-Earn Konzept. Lucky Block: Lucky Blocks, mit denen man die Chance auf große Gewinne, wie einen Lamborghini oder 1 Million Dollar in Bitcoin, hat. O-MEE: Ein soziales Netzwerk das Creator, Brands und Unternehmen bei der Erstellung exklusiver Inhalte unterstützt. Fusotao: Verifizierungsprotokoll für Matching-Systeme, das Daten und Vermögenswerte schützt. MetaClash: Ein Blockcain-PvP-Game. Solidus AI Tech: Entwicklung eines HPC-Rechenzentrums für umweltfreundliche KI. Agro Deal Pro: Mobile Anwendung zur Verwaltung von Beziehungen und Transaktionen im Agrarsektor. Social-Service: Ein soziales Projekt, bei dem für beide Seiten vorteilhafte Dienstleistungen erbracht werden.

Was ist ein Initial Coin Offering (ICO) – Definition & Erklärung

Ein Initial Coin Offering (ICO) ist der Verkauf von Anteilen an einer neuen Kryptowährung, die noch nicht auf dem Markt ist. Es funktioniert ähnlich wie Crowdfunding oder Crowdinvesting. Junge Unternehmen oder Start-ups nutzen ICOs zur Unternehmensfinanzierung. Anleger können ICO Token kaufen, die für den Zugang zu einem zukünftigen Feature des finanzierten Projekts stehen.

Einige dieser ICO Coins fallen unter ähnlich strenge Regulierungen wie normale Börsengänge. Ein erfolgreiches Beispiel ist Ethereum. 2014 startete diese Plattform als ICO Kryptowährung und wurde über den Verkauf von Tokens finanziert.

Wer damals in den Ethereum ICO coin investiert hat, wurde reichlich belohnt. Hat der Krypto ICO damals noch 0,40 USD gekostet, war er vier Jahre später 1.250 USD wert. Wer clever investiert, kann mit ICO coins in kurzer Zeit viel Geld verdienen.

Wie kaufe ich ICO Tokens? Schritt-für Schritt Anleitung

In dieser Anleitung erklären wir Schritt-für-Schritt, wie man ICO kaufen kann.

1. Registrierung auf der Webseite des ICO Herausgebers

Die Krypto ICO lassen sich über die Webseite des jeweiligen Projekts erwerben. Ein seriöses Unternehmen mit seriösem ICO coin erkennt man daran, dass das Projekt ausführlich vorgestellt wird.

Man sollte Informationen wie die Ziele, das benötigte Kapital, die Features und die Investitionsphase vorfinden. Viele Start-ups geben ihre erreichten und geplanten Milestones in Form einer Timeline oder ähnlichem an.

Über die Webseite des ICO coins erfolgt auch die Registrierung. Vorsicht vor Krypto ICO Anbietern, die keine Registrierung verlangen und kaum Informationen preisgeben. Es könnte sich um Betrüger handeln. Die nötige Schaltfläche sollte problemlos zu finden sein.

2. Bitcoin oder Ether kaufen

Um ICO Token zu kaufen, muss man zuerst eine Kryptowährung kaufen bzw. man benötigt entweder Bitcoin oder Ethereum. Ist man nicht im Besitz dieser Währungen, muss man diese erwerben, bevor man ein ICO kaufen kann. Dabei sollte der mindest Investitionsbetrag beachtet werden. Dieser liegt in der Regel zwischen 10 und 100 USD.

Ether ist in der Krypto ICO Welt die beliebteste Bezahlmethode geworden, obwohl Bitcoin weiterhin der dominierende Coin ist. Das könnte daran liegen, dass Ethereum selbst durch ein ICO Crypto Projekt finanziert wurde.

3. Bitcoins oder Ether in eigenes Krypto-Wallet übertragen

Bei dem Wallet ist die persönliche Sicherheit enorm wichtig. Von Wallets, die über Krypto-Börsen erstellt wurden, raten wir dringend ab.

Das kann ein hohes Sicherheitsrisiko für Anleger darstellen und bietet ihnen wenig bis keine Kontrolle über ihren Besitz. Software-Wallets oder Hardware-Wallets sind bessere Alternativen. Bei der Wahl ist lediglich wichtig, dass der ERC20 Token-Standard unterstützt wird.

4. ICO Coin kaufen

Nach der Registrierung und Übertragung der Kryptowährung kann man beliebig ICO Token kaufen. Wichtig ist es darauf zu achten, dass diese an die richtige Adresse gesendet werden.

Direkt IMPT im Pre-Sales kaufen!

5. Teilnahme am ICO indem Sie Krypto verschicken

Das Erwerben des Krypto ICO ist meistens sehr einfach und unkompliziert gestaltet. Es ist im Interesse des Start-ups, so viel Kapital wie möglich zu beschaffen, weshalb sie es Investoren kinderleicht machen, ihren ICO coin zu kaufen.

Bevor allerdings große Summen Bitcoin oder Ether investiert werden, sollte man sich ausreichend über die Seriosität des Unternehmens und des ICO coins informieren. Die trendige Art zu traden lockt leider auch Betrüger aus ihren Nestern.

Bevor Sie ICO coins kaufen, sollten Sie sich ausführlich über den Crypto ICO informieren, sicherstellen, dass Sie auf der richtigen Webseite sind und zusätzlich die Wallet-Adresse genau überprüfen. Betrüger können Webseiten leicht fälschen, an der Wallet-Adresse lässt sich feststellen, ob das Geld an das richtige Projekt versendet wird.

Zusätzlich muss der Betrag bei der Transaktion etwas höher anfallen, damit diese wirklich durchgeführt wird. Das ist quasi eine Transaktionsgebühr innerhalb des Ethereum Netzwerks. Die benötigte Gebühr findet man auf der Webseite.

6. Erhalten Sie die ICO Tokens auf ihre Adresse

Die erworbenen Tokens werden anschließend auf Ihre Wallet-Adresse übertragen. Das dauert manchmal ein bisschen und ist kein Grund zur Sorge. Zwischen Sofort-Übertragung und ein paar Monaten ist alles möglich.

Über verschiedene Foren oder Netzwerke des Herausgebers kann man immer auf dem neuesten Stand bleiben und Kontakt aufnehmen. Hat man die Tokens erhalten, sollte man sie sicher in einem Wallet, das ICO coins unterstützt, verwahren.

Wie kauft man IMPT?

Der IMPT Token lässt sich kinderleicht über die IMPT.io Website erwerben. Dafür muss man lediglich ein MetaMask-Wallet im Browser installiert haben. Sobald das Wallet verbunden ist, kann man zwischen drei verschiedenen Bezahlmethoden auswählen.

Man kann entweder seine Karte verbinden, um ETH zu erwerben, direkt mit ETH bezahlen oder mit USDT bezahlen. Diese Token lassen sich in CO2-Zertifikate in Form von NFTs umwandeln.

Diese NFTs kann man entweder halten oder “verbrennen”. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck reduziert und man erhält ein individuelles NFT-Sammlerstück. Diese wurden speziell für das Projekt angefertigt. Nähere Informationen und eine detaillierte Anleitung zum Kauf von IMPT haben wir auch in einem Artikel für Sie verfasst.

Direkt IMPT im Pre-Sales kaufen!

Welche Arten von Krypto ICOs gibt es?

Hier stellen wir die wichtigsten Krypto ICOs vor.

Security Token

Security Token werden auch elektronische Schlüssel bezeichnet. Sie sind Bestandteil eines Systems zur Zugriffskontrolle mit der Zwei-Faktor-Authentisierung. Sie werden personalisiert und somit eindeutig dem Besitzer untergeordnet. In Deutschland unterliegt er bestimmten Regulierungen und ist deshalb besonders sicher und schützt vor Manipulation und Fälschungen.

Security Token sind Assets und werden wie herkömmliche Wertpapiere definiert, da sie für Anleger verlockende Renditen abwerfen können.

Der größte Unterschied zu einer Aktie liegt allein im Medium, von der Urkunde zum Token und von der elektronischen Wertpapierregistern zur Blockchain. Es handelt sich weiterhin um finanzielle Vermögenswerte, wie Unternehmensanteile.

Currency Token

Der wohl bekannteste Currency Token ist der Bitcoin. Auch bei Ethereum und Ripple handelt es sich um Currency Token. Sie stellen eine dezentrale Währung dar und unterliegen strengen finanzregulatorischen Auflagen.

Utility Token

Utility Token lassen sich mit einem digitalen Gutschein vergleichen. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt gegen eine bestimmte Leistung eingetauscht werden. Da er nicht als Finanzinstrument gilt, unterliegt er weniger strengen Auflagen und Regulierungen.

Alle Token werden auf bereits bestehenden Blockchains gebaut und haben, anders als Coins, außerhalb dieses Ökosystems keinen großen Nutzen. Anders als der Security Token dürfen Utility Token keine Art der Rendite versprechen, sie sind lediglich mit Dienstleistungen oder Sachwerten verbunden. Sie sind deshalb keine richtigen Wertpapiere und werden weniger streng reguliert.

Das können beispielsweise Funktionen in einer App oder bestimmte Prämien und Services sein. Sie werden von Entwicklern verkauft, um Geld für ein Projekt zu sammeln. Ist die Umsetzung abgeschlossen und das Projekt geht an den Start, haben Investoren bereits die Token, die ihnen Zugriff auf die Features des Projekts ermöglichen. Beispiele für Utility Token sind Chainlink (LINK), Zilliqa (ZIL) und Basic Attention Token (BAT).

Krypto ICO gegen Fiat-Währung

Fiat-Währungen sind alle Währungen, die von der Regierung unterstützt werden. Also beispielsweise der Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken. Allerdings werden diese in der Welt der Kryptowährungen immer unbedeutender. Bitcoin und Ethereum sind für Krypto ICO gängige Zahlungsmittel. Diese Coins können später wieder in “reale” Währungen eingetauscht werden.

Krypto ICO gegen andere Kryptowährung

Krypto ICO sind quasi Kryptowährungen der Zukunft. Diese Token repräsentieren zukünftige Werte und Währungen, die aktuell noch nicht existieren. Kryptowährungen werden genutzt, um in diese ICO coins zu investieren.

ICO Crypto: Die verschiedenen Industrien

ICO Kryptowährungen können von den verschiedensten Industrien und Unternehmen erstellt werden. Diese Projekte sind besonders beliebt bei Start ups, da es eine gute Möglichkeit ist schnell an Kapital zu kommen. ICO Crypto wird zur Unternehmensfinanzierung genutzt.

Aktuelle Crypto ICO’s: Die 10 besten Initial Coin Offerings 2022

Das sind die 10 besten ICOs in 2022:

1. IMPT

IMPT soll in erster Linie den Markt für Emissionsgutschriften oder CO2-Zertifikate revolutionieren. Es soll Nutzer das einfache Erwerben dieser Zertifikate ermöglichen und sie in einzigartige NFTs umwandeln.

Dieses neue Konzept könnte eine attraktive Möglichkeit zein, unkompliziert und mit Spaß etwas Gutes für unseren Planeten zu tun.

Das Erwerben der Zertifikate passiert kinderleicht, zum Beispiel durch tägliche Einkaufe. Das wird durch zahlreiche Partnerschaften mit großen Marken ermöglicht und lässt sich ein bisschen mit Payback-Punkten vergleichen. Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit mit IMPT.io zusammenzuarbeiten und Teil des Projekt zu werden.

Für die Zukunft könnte das ein großes Ökosystem aus nachhaltigen und umweltbewussten Marken schaffen. Deswegen sprechen wir hier auch über eine nachhaltige Kryptowährung.

Jedes Business bekommt so die Chance, CO2-neutral oder sogar CO2-negativ zu werden. Wir sehen bei der IMPT Prognose sehr viel Potenzial in dem Coin und finden, er steht zu Recht auf Platz Nummer 1. Also eine perfekte Investitionsmöglichkeit für Anleger.

Direkt IMPT im Pre-Sales kaufen!

2. Tamadoge (TAMA)

Der Meme-Coin ist unser absoluter Favorit. Mit dem süßen Shiba Inu ist der Krypto ICO ein echter Hingucker. Von vielen Crypto-News Seiten, Analysten und Experten wird er als die vielversprechendste Kryptowährung 2022 dargestellt. Wir stecken also viel Hoffnung in den Hunde-Coin.

Der ICO coin basiert auf dem Play-to-Earn Konzept, was ihn noch spannender macht. Spaß haben und dabei Geld verdienen? Wir sind dabei. Im Metaverse hat man sein eigenes Tamagotchi-Haustier, das man pflegen, züchten und trainieren kann, um andere Hunde zu bekämpfen.

Jeden Monat hat man die Chance, an der Spitze der Rangliste zu stehen. Später soll sich das Spiel von Play-to-Earn um Augmented-Reality-Erfahrungen erweitert werden. Dann kann jeder mit seinen Freunden im Tamaverse spielen. Damit würde Tamadoge die Zukunft von Play-to-Earn revolutionieren.

Direkt Tamadoge kaufen!

3. Battle Infinity (IBAT)

Ein weiteres Play-to-Earn Spiel ist Battle Infinity. Ein NFT basiertes Fantasy Sport Game, integriert in das Metaverse. Dort kann man sein eigenes Team erstellen, trainieren und sich mit Spielern auf der ganzen Welt messen. Spielwerte und Charaktere können gekauft und verkauft werden, genauso wie gewonnene NFTs. So lässt sich während dem Spielen Geld verdienen.

Dieses Projekt soll die bisherige Welt des Gamings revolutionieren und ist weltweit das erste Sportspiel auf einer dezentralen Blockchain. Es bietet Nutzern dadurch ein sicheres und transparentes Umfeld. Ein weiterer, sehr vielversprechender Krypto ICO, der von vielen Experten positiv bewertet wird.

Direkt Battle Infinity kaufen!

4. Lucky Block (LBLOCK)

Lucky Block ist eine Plattform für Verlosungen. Mit den Lucky Block NFTs erhält man Zugang zu verschiedenen Wettbewerben. Je länger man den Block hält und je mehr man davon besitzt, desto mehr Zugang hat man zu Belohnungen und Prämien. Solange man den ICO coin besitzt, erhält man Prämien. Dabei gibt es verschiedene Lucky Block Kollektionen, die mit einem Gewinnspiel verbunden sind.

Sobald die NFT-Kollektion ausverkauft ist, wird ein Gewinner ausgelost. Auf der Webseite laufen aktuell Gewinnspiele um einen Lamborghini, 1 Millionen Dollar in Bitcoin, ein Haus im Wert von 1 Millionen Dollar und einen 5-Sterne Urlaub. Diesen ICO zu kaufen hat etwas von Glücksspiel, weshalb er wahrscheinlich so beliebt ist.

Anleger können gleich doppelt gewinnen: Einerseits steigt der Wert der Kryptowährung und andererseits haben Investoren die Möglichkeit, Prämien zu erhalten sowie an Gewinnspielen teilzunehmen.

Direkt Lucky Block kaufen!

5. O-MEE (OME)

O-MEE ist ein soziales Netzwerk und ein Marktplatz für NFT. Seine Zielgruppe sind vor allem Creator, Brands und Unternehmen, die sich schwer tun, auf normalen sozialen Netzwerken ihre Arbeit zu vertreiben. Das liegt unter anderem an den vielen geschalteten Werbungen, merkwürdigen Algorithmen und der Herausforderung, aus der Masse herauszustechen.

O-MEE unterstützt kreative Köpfe bei der Erstellung exklusiver Inhalte im Web3. Das Projekt möchte Unternehmen und Creator unterstützen, einen Mehrwert aus ihrer Arbeit zu schaffen und eine neue Plattform zu gestalten, um sich mit Fans und anderen Creatorn zu verbinden.

In O-MEE steckt viel Potenzial, besonders für junge Unternehmen und neue Creator. Für diese kann es auf den “alten” sozialen Medien schwer sein, zwischen bereits erfolgreichen Brands herauszustechen. Obwohl ihr Content enorm qualitativ und einzigartig ist, bekommen sie dort nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. O-MEE könnte das in Zukunft ändern.

6. Fusotao Protocol (TAO)

Fusotao ist ein neues, verbessertes Verifiezierungsprotokoll. Es soll Handeln und Ihr Vermögen sicher aufbewahren. Es besteht aus drei Komponenten: dem zuverlässigen Verifizierungsprotokoll, einer dezentralisierten Infrastruktur und einem Off-Chain-Client, der Aufträge ausführt und prüft.

Hier werden Vermögenswerte der Anleger sicher geschützt und aufbewahrt. Transaktionen werden vorher geprüft und verifiziert, damit weder menschliches Vertrauen nötig ist, noch Betrug möglich ist.

Ein weiteres Highlight ist, dass es keine “Gas” Gebühren gibt, wie beispielsweise bei Ethereum. Sollte sich Fusotao durchsetzen, könnte es Anlegern in Zukunft enorme Sicherheit und Kontrolle über ihre Vermögenswerte ermöglichen, was definitiv in unserem Interesse ist. Die Kosten und Gebühren sind ebenfalls verhältnismäßig niedrig.

7. MetaClash (PCORE)

Ein weiteres Metaverse Spiel auf einer Blockchain. Bei MetaClash handelt es sich um ein Battle-Game. Durch das Erwerben des Crypto ICO erhält man im Spiel exklusive Vorteile. Das Game spielt in einer postapokalyptischen Welt, nachdem diese durch Umweltverschmutzung und Atomkriege zerstört wurde.

Fahrzeuge wurden zu Waffen umfunktioniert und sind der Spiel-Avatar. Die Kriegsfahrzeuge erinnern an Panzer und können sich in einer Arena gegenseitig bekämpfen.

Wir sehen viel Potenzial in MetaClash, da postapokalyptische Spiele bei vielen Gamern gut ankommen und Interesse wecken. Das Design der Website macht enorm neugierig auf das Spiel und lässt jedes Gamer-Herz höher schlagen. Es versetzt einen sofort in Weltuntergangsstimmung und erzeugt Spannung.

8. Solidus AI Tech (AITECH)

AI TECH ist weltweit der erste ICO coin für künstliche Intelligenz. Über die zukünftige Plattform sollen vor allem Groß- und mittelständische Unternehmen, Freiberufler sowie Behörden KI-Dienstleistungen erwerben können. Die künstliche Intelligenz soll über ein umweltfreundliches HPC-Rechenzentrum aufgebaut werden.

So soll KI in Zukunft natürlicher werden und die Umwelt weniger belasten. Die Einsatzgebiete in diesem Bereich werden stetig vielseitiger von selbstfahrenden Autos, virtueller Assistenz über die Verwendung in der Gesundheitsversorgung bis zur Vermögensverwaltung, Wahlen und Steuern.

Dieses System könnte die Zukunft der KI revolutionieren und sicherer machen. AI TECH speichert zuverlässig Daten und wertet diese aus. Ohne den Einfluss von Menschen würden auch Abläufe wie Wahlen um einiges sicherer und zuverlässiger werden.

9. Agro Deal Pro (AGD)

Agro Deal Pro ist eine mobile Anwendung für Verwaltungen im Agrarsektor. Beziehungen und Transaktionen werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz sicher verwaltet. Die Plattform bietet Features, wie das Verwalten landwirtschaftlicher Flächen und das Erstellen von Aufträgen, um diese zu bearbeiten. Man kann Ausrüstung sowie Aufträge verwalten, Feedback geben und Daten einsehen.

Dies soll sowohl Händlern als auch Käufern das Mieten von Landmaschinen erleichtern und den Verkauf erwirtschafteter Produkte ermöglichen. Zudem würde es den Zwischenhändler aus der Gleichung entfernen, wodurch Farmer und Landwirte die Gelegenheit hätten, mehr Geld verdienen zu können.

Dieser Krypto ICO ist besonders für Anleger aus der Agrarindustrie interessant, doch auch Investoren, die Landwirte unterstützen möchten sollten diesen ICO kaufen. Das Projekt könnte die Zukunft der Landwirtschaft verbessern und produktiver gestalten.

10. Social-Service (SSE)

Ein sehr interessantes soziales Projekt, welches Menschen ermöglichen soll, Dienstleistungen auszutauschen. Dabei sollen soziale Interaktionen, unabhängig von Status und Wohnort ermöglicht werden. Damit möchte das Projekt vor allem der wachsenden Ungleichheit und dem Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich entgegenwirken.

Menschen sollen wieder vereint werden und die Möglichkeit bekommen, nötige Dienstleistungen kostenlos zu bekommen, indem sie ebenfalls gefragte Dienstleistungen anbieten. So findet ein Austausch statt, von dem beide Seiten profitieren, ohne, dass Kosten entstehen. Gleichzeitig kann man neue Kontakte knüpfen und sein soziales Netzwerk erweitern.

Das Projekt verfolgt für uns ein nobles Ziel und hat die Möglichkeit unsere Gesellschaft wieder näher zusammenzubringen und der Armut entgegenzuwirken. In diesen ICO sollte man schon aus diesem Grund investieren, um ein soziales Projekt zu unterstützen.

Sind ICO Tokens eine gute Investition? Chancen und Risiken von ICO Coins

Sollte man in ICO investieren? Diese Frage stellen sich aktuell viele Anleger. Krypto ICO sind seit längerer Zeit beliebt und haben schon vielen Menschen zu großen Geldsummen verholfen. Doch das ist leider nicht immer so. Erfolgsgeschichten wie Ethereum sind Einzelfälle und viele crypto ICOs scheitern, bevor sie wirklich loslegen können.

ICO coins kaufen ist für viele Anleger sehr spekulativ, andere schwören darauf. Es hängt wohl auch vom persönlichen Anlage-Stil ab und wie viel Risiko man bereit ist einzugehen. Wer ein bisschen Glück hat oder ein gutes Händchen für ICO Kryptowährungen, ist in dieser Welt gut aufgehoben.

Oft kann man durch Foren und Netzwerke ein gutes erstes Bild über das Unternehmen und ihr Projekt bekommen. Das kann bei der Entscheidung helfen, ob es sinnvoll ist ihren Crypto ICO zu kaufen.

Vorteile von Crypto ICOs Nachteile von Crypto ICOs ✅ Der Security Token in Deutschland gilt als besonders sicher ❌ Noch in den Kinderschuhen und anfällig für Betrug ✅ Hohe Renditechancen (siehe Ethereum) ❌ International, weshalb es noch keine einheitliche rechtliche Grundlage gibt ✅ Hohes Zukunftspotenzial ❌ Keine Garantie auf Erfolg ✅ Unkomplizierte, schnelle und günstigere Methode zur Kapitalaufnahme für junge Unternehmen und Start ups ❌ Viele Start ups scheitern

ICO Token Kalender: Die ICO Coinlist für 2022

Projekt ICO Preis Phase Start Enddatum Aktueller Wert IMPT 0,018 USD pre sale 03.10.2022 bis sell out oder 25.11.2022 Noch unbekannt Tamadoge 0,01 bis 0,03 USD beendet 25.07.2022 09/2022 Noch unbekannt Battle Infinity Noch unbekannt beendet 11.07.2022 Noch unbekannt Noch unbekannt Lucky Block 0,00019 USD beendet 01.12.2021 Januar 2022 0,00097 USD O-MEE 0,05 USD beendet 26.04.2022 Mai 2022 Noch unbekannt Fusotao Protocol Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt MetaClash 0,00075 USA Privat Sale beendet Oktober 2022 Noch unbekannt Noch unbekannt Solidus AI Tech 0,02295 USD Pre Public Sale Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Agro Deal Pro 0,03 USD Public Sale 01.06.2022 Noch unbekannt Noch unbekannt Social-Service 0,1 USD Pre Sale 21.12.2022 21.06.2023 Noch unbekannt

ICO investieren: Unsere Top 3 Krypto ICO Empfehlungen 2022

1. IMPT

Kryptowährungen und Klimaschützen - diese zwei Begriffen stehen grundsätzlich gegeneinander. Bis jetzt: IMPT wird durch das Digitalisieren von CO2-Zertifikaten den Kryptomarkt revolutionieren. Die Einbindung eines solch wichtigen und aktuellen Themas könnte dafür sorgen, dass der Wert des Coins in Zukunft stark steigt und frühe Anleger entlohnt.

Direkt IMPT im Pre-Sales kaufen!

2. Tamadoge

Tamadoge hat ähnlich hohes Potenzial, wie vergleichsweise IMPT. Vor allem weil der Krypto ICO mit einem Internet-Meme, einem süßen Hund und viel Hype verbunden ist. Nebenbei ist es mit einem Spiel verbunden, das an die früheren Tamagotchi erinnert. Für dieses Spielerlebnis allein lohnt sich schon die Investition.

Direkt Tamadoge kaufen!

3. Lucky Block

Lucky Block gehört in unsere Top 3, weil es ein komplett neues ICO Crypto Konzept ist. Mit dem Erwerb des Coins nimmt man automatisch an Gewinnspielen teil. Durch das halten des ICOs wird man mit Prämien belohnt. In diesen ICO investieren ist fast wie Glücksspiel in Las Vegas. Der damit verbundene Reiz und die Chance auf hohe Gewinne machen den Lucky Block für viele Investoren interessant.

Direkt Lucky Block kaufen!

Wie kann man an ICOs teilnehmen?

Mit diesen Optionen hat man die Möglichkeit, über neue Crypto ICOs auf dem Laufenden zu bleiben und in die nächste ICO und neue Kryptowährung zu investieren.

Soziale Medien wie Reddit und Twitter nutzen

Über die sozialen Medien und Kanäle der jeweiligen Projekte kann man auf dem neuesten Stand bleiben, wie am Beispiel der Reddit Kryptowährungen und über kommende Investitionsphasen informiert werden. Viele nutzen Telegram, um über Neuigkeiten zu informieren, so können Anleger über Telegram ICO kaufen.

Discord ist ebenfalls eine beliebte Methode, um up-to-date zu bleiben und sich mit anderen auszutauschen. Mehr Infos rund um den IMPT Sale gibt es in der IMPT Telegram Gruppe: https://t.me/IMPTprogram und auf dem IMPT Discord https://discord.com/invite/pxPSREPKxw

ICO-Kalender

In unserem ICO-Kalender gibt es die wichtigsten Informationen rund um unsere Top 10, inklusive Preis, Start und Enddatum. Diese Kalender eignen sich dafür, einen schnellen Überblick über alle wichtigen Details zu bekommen.

ICO-Plattformen

Über Plattformen wie Coinlist ICOs bleibt man über neue Tokens und aktuelle Coins am laufenden. Viele andere News-Plattformen und Foren bieten ähnliche Listen und Analysen.

Unser Fazit & Empfehlung zum Investieren in ICO Kryptowährung 2022

Abschließend lässt sich sagen, Krypto ICO sind eine spannende neue Möglichkeit des Anlegens. Sie ermöglichen hohe Renditen und zukünftige Dienstleistungen. Konzepte wie Play-to-Earn werden sinnvoll mit dem ICO coin verknüpft und bieten Investoren viele Vorzüge. Wer neu ist in der Welt der ICO Kryptowährungen, dem empfehlen wir einen unserer Top 3 ICO zu kaufen.

Diese erwarten in der Zukunft großen Hype und bieten Anlegern die Möglichkeit, durch die Teilnahme weitere Gewinne zu erzielen. Wer in ICO investieren möchte, sollte sich vorher ausreichend über das Unternehmen und das Projekt informieren, um Risiko und Betrug zu vermeiden.

ICOs haben immer etwas spekulatives und sind mit Risiko verbunden, deshalb sollte man in ICO coins investieren, die einen wirklich interessieren. So unterstützt man ein gutes Projekt und kann eventuell in der Zukunft davon profitieren. Wir glauben, ICO Kryptowährungen werden zukünftig immer relevanter und es ist sinnvoll, sein Portfolio frühzeitig damit zu bereichern.

FAQs: Häufig gestellte Fragen zu Initial Coin Offerings

Wie kaufe ich ICO?

Um ICO coins kaufen zu können, muss man sich auf der jeweiligen Webseite des ICO Projekts registrieren. Dort kann man mit Bitcoin oder Ether ICO kaufen.

Wo finde ich einen ICO?

Über Coinlist ICOs oder anderen Plattformen kann man über die neuesten Projekte und Crypto ICOs informiert bleiben. So verpasst man keinen Sale mehr. Man kann auch über Plattformen wie Telegram ICO kaufen bzw. finden.

Wie läuft ein ICO ab?

Das ICO ähnelt einem regulären Börsengang. Meistens legt das Unternehmen vorher einen Zeitraum für die Investitionsphase fest und beginnt dann mit dem gesammelten Kapital ihr Projekt umzusetzen.

Welche ICO Coins lohnen sich?

Unserer Meinung nach sind IMPT, Tamadoge, und Lucky Coin die Top 3 ICOs für 2022. Mehr Informationen gibt es in unserem Artikel.