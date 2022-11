NFT Games 2022 - Top 10 Blockchain Spiele für Play to Earn

Die Einführung von NFT Games ist nichts weniger als eine Revolution in der Gamingbranche. Es gibt viele verschiedene Methoden, um Ihre Zeit, die Sie mit NFT-Spielen verbringen, zu monetarisieren, um nebenher ein zusätzliches Einkommen zu generieren.

Online-Spiele, die die Blockchain nutzen, um In-Game-Objekte als nicht-fungible Token (NFTs) auszugeben, werden Blockchain-Spiele oder NFT-Spiele genannt. Spieler haben die Möglichkeit ihre Gegenstände in ihren Wallets aufzubewahren und ebenso über diese Wallets ihre Gegenstände zu handeln.

Die zehn besten NFT Games im November 2022

Tamadoge NFT - Das beste NFT-Spielprojekt im Jahr 2022 Top NFT Game: Calvaria - Auf der Grundlage mexikanischer Mythologien wurde ein neues Krypto-Spiele-Projekt geschaffen Silks NFT - Ein erstaunliches NFT-Projekt für Rennpferd-Spieler und Sammler Battle Infinity NFT - Ein dezentralisiertes NFT-Blockchain-basiertes Fantasy-Sportspiel. Lucky Block NFT - Eines aufregendsten NFT-Gaming-Projekte, gekoppelt mit einer Glücksspielfunktion Axie Infinity - Ein beliebtes Blockchain-Spiel, das auf Ethereum basiert Splinterlands - Spieler, die eifrig Gegenstände sammeln wollen, finden hier zusätzlich spannende Quests Alien Worlds Defi NFT Gaming Metaverse: Ein galaktisches Abenteuer Gods Unchained - Ein Kartenspiel, das online mit NFT-Utility-Tokens gespielt wird Farmers World - In diesem NFT-Spiel verwalten Sie Ihren eigenen Bauernhof

Was sind NFT-Spiele?

NFT- Spiele haben die Besonderheit, dass dem Spieler die Möglichkeit geboten wird NFT's zu verdienen, während er sich spielerisch mit anderen Spielern oder NPC's (Non-Player-Character) misst.

Jede Art von Spiel, egal ob es sich um ein mobiles Spiel oder ein Onlinespiel handelt, kann als NFT-Spiel betrachtet werden, solange die im Spiel verwendeten Vermögenswerte, auch bekannt als In-Game-Objekte, in Form von NFTs verteilt werden.

Nach dem NFT-Buzz Anfang 2021 ist der Begriff "NFT", der für einen nicht fungiblen Token steht, derzeit in aller Munde. Unabhängig davon ist die Idee von "NFT Games" oder auch "Blockchain Games" genannt, eine sehr junge Entwicklung, die uns in Zukunft sicher noch begleiten wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es im Zusammenhang mit dem Begriff viel Unsicherheit und Missverständnisse gibt. In der Regel ist es allerdings nicht allzu schwierig, die Bedeutung des Begriffs "NFT-Spiele" für jedermann verständlich zu machen.

Wie funktionieren NFTs in Spielen?

Jeder einzelne Gegenstand im Spiel, wie z. B. ein Avatar, brauchbares Zubehör, Kleidung für Charaktere, Waffen, Munition, etc. wird in Form eines einzigartigen nicht-fungiblen Tokens (NFT) verteilt. Alle Gegenstände haben je nach Seltenheit und Nachfrage unterschiedliche Sammlerwerte.

Je nach Spiel, können die Gegenstände als Belohnung für abgeschlossene Quests oder für das Erreichen von Meilensteinen ausgeschüttet werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass die Spieler sich Gegenstände die sie benötigen, auf dem NFT-Gaming Markt selber kaufen können. Verdiente oder gekaufte NFT's werden direkt in der Wallet des Spielers gespeichert. Der Spieler ist somit rechtmäßiger Inhaber dieser NFT's.

Die besten NFT-Spiele 2022 - Vergleich & Test

Platz 1: Tamadoge NFT Spiel

Die legendären Doge-Hunde toben sich im fesselnden Tamadoge-Metaverse, auch Tamaverse genannt, nach Herzenslust aus und bieten den Top-Spielern verlockende Play2Earn-Belohnungen! Tamadoge ist ein NFT-Spiel, welches in seiner Kategorie einzigartig ist. Der aktuelle Vorverkauf für die Kombination aus NFT-Spiel, Play2Earn-Spiel und dem Metaverse-Projekt sorgt für starkes Aufsehen unter begeisterten Blockchain-Fans.

Dem Team, das an dem Projekt arbeitet, ist es erstmals gelungen, einen Play2Earn-Blockbuster zu entwickeln, der die berühmten Doge-Hunde erfolgreich zum Leben erweckt. Als Spieler haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Doge zu prägen, zu züchten und als NFT zu trainieren, bevor Sie ihn in die Arena bringen, um gegen andere Doge-Hunde antreten zu lassen. Derjenige, der als Sieger hervorgeht, kann seinen Gewinn gegen Preise in Form von TAMA Coins eintauschen.

Die TAMA Münze fungiert sowohl als Token des Ökosystems als auch als Währung auf der Tamadoge-Plattform. Das Tamaverse ist die zentrale Funktion des Spiels; es ist eine immersive Version des Tamadoge-Metaverse, in dem sich die Spieler mit ihrem Doge als Avatar bewegen können. Innerhalb des Tamaverse werden die Spieler mit einer Vielzahl von Herausforderungen und Quests konfrontiert, für deren erfolgreiche Bewältigung sie zusätzliche Spielbelohnungen erhalten.

Tamadoge Vorteile:

Es bietet seinen Spielern eine große Vielfalt an Erfahrungen. Sie können Ihren Doge aufziehen, pflegen und trainieren, damit sie zu Ihren täglichen Begleitern werden.

Dogepoints ermöglichen es Nutzern der deflationären Kryptowährung Tamadoge, miteinander um die Spitzenplätze auf der Anzeigetafel zu konkurrieren.

Die Energie für das System wird von TAMA, dem plattformeigenen Kryptowährungs-Token, bereitgestellt, der auf der Ethereum (ETH)-Blockchain basiert.

Tamadoge Nachteile:

Hohe Konkurrenz im Bereich der Meme-Coins ( Tama schafft allerdings einen Nutzen)

Junges Projekt, daher ist ein Totalverlust des Investments nicht ausgeschlossen

Platz 2: NFT-Spitzenspiel: Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity ist zweifelsohne das Highlight unter den NFT-Spielen. Calvaria, ein traditionelles Kartenspiel und wurde als Play2Earn-Spiel ebenso aber auch separat als reguläres Online-Spiel ohne die Verwendung von Kryptowährung entwickelt. Die Mythologie Mexikos und der Tag der Toten inspirierten die Erzählung in Calvaria: Duels of Eternity.

Das Entwicklerteam möchte somit, sowohl begeisterte Play2Earn-Anhänger als auch bisher Krypto kritische Spieler oder gar "No-Coiner" ansprechen, die eine weitaus größere Zielgruppe darstellen. Die Intention ist es, dass die ,,No-Coiner'' das Spiel aufgrund des attraktiven Aufbaus lieben lernen und somit zusätzlich noch aktiv an dem Spielspaß Geld verdienen können.

Alles in ,,Calvaria: Duels of Eternity'' dreht sich um das Leben nach dem Tod oder um das, was unmittelbar nach dem Tod geschieht. Die Spieler müssen sich mit geeigneten Methoden und Strategien ein starkes Deck von Charakteren zusammenstellen, um sich im direkten Duell gegen andere Spieler durchsetzen zu können. Dies gelingt mit zunehmender Spielerfahrung immer besser.

Mit jedem erfolgreich abgeschlossenen Kampf erhält man Zugang zu weiteren Fakten und Besonderheiten des Spiels. Diese Details liefern zusätzliches Wissen über die Geschichte des Spiels, die Fähigkeiten und Stärken der einzelnen Charaktere und die allgemeine Spielstrategie. Wenn die Spieler also ihr Kartenspiel erfolgreich und effizient einsetzen, werden sie feststellen, dass dies nach gewisser Zeit deutlich leichter von der Hand geht als zu Anfang.

Calvaria Vorteile:

Alle Spieleigenschaften und Funktionen sind aktiv und können kostenlos genutzt werden.

10 % aller Käufe fließen in den Einsatzpool und die restlichen 90 % in den Preispool.

Mit dem "Play-to-Earn"-System können Benutzer, die aktiv an Turnieren teilnehmen, $eRIA-Token im Austausch für ihre Siege erhalten.

Calvaria Nachteile:

Im Bärenmarkt häufig kurzfristige keine großen Gewinne möglich

Möglicher Totalverlust des Investments nicht ausgeschlossen

Teils zu hohe Preise pro Token ausgeschrieben

Platz 3: Silks NFT

NFT-Fans und Spielbegeisterte können sich darauf freuen, dass die Silks NFT-Kollektion eine Reihe von digitalen Rennpferden enthält, deren Anzahl stark begrenzt ist. Das Entwicklerteam von Silks NFT hat ehrgeizige Pläne, den spannenden Pferderennsport zu verändern, indem es ein ausgeklügeltes Metaverse für digitale Pferderennen schafft. Einzelne Rennpferde werden bald als NFTs geprägt werden und im Silk Metaverse gegeneinander antreten können.

Das Team, das an diesem Projekt arbeitet, hat bereits Kooperationen mit einigen der bekanntesten Unternehmen und Lieferanten in der Pferderennbranche geschlossen und gibt dem Start des Metaverse derzeit den letzten Schliff, den es braucht, um erfolgreich an den Start gehen zu können. Interessierte Investoren können sich bereits jetzt einen Platz auf der limitierten Early-Access-Liste für Silk NFTs sichern und als erste Zugang zum kommenden Metaverse erhalten.

Dies ermöglicht ihnen die Teilnahme am Betatest von Silk NFTs. Wir sind zuversichtlich, dass sich der NFT-Kurs für Investoren sehr günstig entwickeln wird, was auf die Kombination aus den vielen hochkarätigen Partnerschaften, dem erfahrenen Gründerteam und der Einzigartigkeit des NFT-Projekts für einen Markt zurückzuführen ist, der in der Vergangenheit von großer Leidenschaft geprägt war.

Es ist klar, dass das Silks NFT-Team große Ambitionen hat, den Pferderennsport zu revolutionieren. Wenn sie in der Lage sind, ihr Metaverse erfolgreich zu entwickeln und zu lancieren, könnten die Investoren, die in die Silks NFT-Kollektion investieren, von den steigenden Preisen der digitalen Rennpferde profitieren. Wenn Sie also auf der Suche nach einer lukrativen NFT-Investition sind, sollten Sie die Silks NFT-Kollektion in Betracht ziehen.

Vorteile:

Leistungsdaten von realen Rennpferden

Pferde pflegen, züchten und Land bewirtschaften

Mehr als 10.000 Avatare verfügbar

Nachteile:

Silks ist noch in der Entwicklung

Ein Investmentverlust ist durchaus möglich

Suchtgefahr durch Wettspiele

Platz 4: Battle Infinity NFT-Spiel

Battle Infinity ist eine Blockchain-basierte Spieleplattform, die eine Vielzahl von Blockchain Games anbietet und vollständig dezentralisiert ist. Das langfristige Ziel von Battle Infinity ist es, sich als die erste Anlaufstelle für alle Fans von Play2Earn-Videospielen zu etablieren. Die IBAT Premier League wird die erste Blockchain-basierte Fantasy-Sport-Liga der Welt sein, und es wird das erste Spiel sein, welches auf der Spieleplattform gespielt werden kann.

Die Spieler können Teams zusammenstellen, ihre bevorzugten Spieler als non-fungible-Tokens (NFTs) erwerben und Play2Earn-Preise in Form von IBAT Tokens verdienen, die auf dem tatsächlichen Erfolg ihrer Teams in der Liga basieren.

Investoren haben die Möglichkeit, von Anfang an am Wachstum der Battle Infinity Gaming-Plattform teilzuhaben: Es ist in Ihrem besten Interesse, jetzt in den IBAT-Token zu investieren, solange er sich noch in der Vorverkaufsphase befindet. Aufgrund des geplanten Ausbaus der Plattform wird es in naher Zukunft wahrscheinlich zu einem deutlichen Preisanstieg kommen.

Battle Infinity Vorteile:

Nutzer können mit ihren BSC-kompatiblen Wallets die spannendsten NFT-Spiele auf einer bewährten Plattform nutzen.

Alle gehosteten Spiele auf der Battle Infinity NFT-Spieleplattform verwenden den nativen IBAT-Token. Unabhängig davon, wie gut ein bestimmtes Spiel abschneidet, sorgt die ständig wachsende Anzahl von Spielen dafür, dass es immer eine starke Nachfrage nach dem IBAT-Coin gibt.

Über die Plattform können die Nutzer auf ihre Lieblingsspiele zugreifen und sich ständig über neue Top-NFT-Spiele informieren.

Battle Infinity Nachteile:

Junges Projekt, mit schwacher Marktposition

Zunehmende Konkurrenz in den Bereichen NFT, Gaming und Metaverse

Hohe Volatilität im SLP Markt

Platz 5: Lucky Block NFT

Es stimmt, dass die Platinum Rollers Club NFT Collection von Lucky Block nicht ganz dasselbe ist, wie ein traditionelles NFT-Spiel. Aber da Glücksspiele auch Spiele sind und das Lucky Block NFT den Sektor in diesem Bereich eindeutig dominiert, setzen wir es auch auf unsere Top 10 unserer Topliste der NFT-Gaming-Sites. Genauer gesagt, ist das Lucky Block NFT das effektivste Glücksspiel-NFT was es derzeit auf dem Markt gibt.

Lucky Block ist eine einzigartige dezentralisierte Glücksspielplattform, die die Nachteile zentralisierter Glücksspielsysteme wie mangelnde Transparenz, langsame Auszahlungen und unzureichende Sicherheit überwindet. Als Besitzer von Lucky Block NFT haben Sie zum Beispiel die einzigartige Möglichkeit, an den Lottoziehungen teilzunehmen. Die Lucky Block-App ist die bequemste Methode, an der Lotterie Teilzunehmen. Die App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar und bietet eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche.

Innerhalb von weniger als zwei Monaten hat Lucky Block mehr als 50.000 aktive Nutzer und der LBLOCK-Coin hat in Rekordzeit eine Marktkapitalisierung von mehr als 300 Millionen US-Dollar erreicht. Einer der aufregendsten Teile ist die Einführung der Lucky Block Platinum High Roller NFT Collection auf dem NFT LaunchPad.

In der Lucky Block Platinum High Roller Club NFT Collection sind insgesamt 10.000 NFTs enthalten. Die NFTs dienen nicht nur als Eintrittskarten, sondern bieten den Inhabern auch die exklusive Möglichkeit, an zusätzlichen Lotterieverlosungen teilzunehmen. Diese erste Sammlung von 10.000 NFTs hat die Form von Videodateien mit der Endung.mp4, von denen jede Ihre spezielle Bonusnummer zeigt. Für jedes NFT gibt es eine Nummer, wenn also bei den täglichen Ziehungen der NFT-Lotterie Ihre Nummer ausgewählt wird, erhalten Sie einen Geldpreis. Der NFT-Jackpot entspricht 2 % des Preispools für die Hauptziehung der Lucky Block Lotterie.

Lucky Block Vorteile:

Auch die kostenlose Teilnahme an Gewinnspielen ist möglich! Laden Sie einfach die neueste Lucky Block-App herunter, um ein kostenloses Lucky Block-Los zu erhalten.

Wenn Sie ein Wallet mit der Lucky Block App verknüpfen, erhalten Sie automatisch das Bonusticket.

Das Gratisticket ist unbegrenzt gültig. Bei jeder Ziehung haben Sie die Chance, eine echte Belohnung zu gewinnen. Im Jackpot befinden sich derzeit mehr als zwei Millionen US-Dollar.

Lucky Block Nachteile:

Suchtgefahr, da es Glücksspiel ist

Es ist ein recht einfaches Spiel, bei dem es schnell langweilig werden kann

Zufall und Glück liegen nah beieinander

Platz 6: Axie Infinity

Axie Infinity ist ein nicht-traditionelles Kampfspiel, in dem die Spieler die Kontrolle über liebenswerte Monster übernehmen, die als "Axies" bekannt sind und in Kämpfen und Duellen gegeneinander antreten. Das Blockchain-Spiel basiert im Wesentlichen auf Ethereum und alle Transaktionen im Spiel werden über die Ronin-Blockchain abgewickelt, die als Side-chain implementiert ist. Dadurch können Transaktionen schnell und kostengünstig abgewickelt werden. Das rundenbasierte Kampfsystem ist der Hauptfokus des Blockchain-Spiels, das entweder gegen Axie-Teams, die von der KI des Spiels gesteuert werden, oder gegen echte Menschen, die online gegeneinander antreten, gespielt werden kann.

Im Fall von Axie Infinity sind die Dinge im Spiel, die als nicht-fungible Token (NFT's) dargestellt werden, die liebenswerten Monster. Diese werden auch als ,,Axies'' bezeichnet. Die Spieler haben die Möglichkeit, diese NFTs freizuschalten oder zu gewinnen, indem sie in den Kampfduellen als Sieger hervorgehen. Sie können sie auch direkt auf dem NFT-Marktplatz von Axie Infinity kaufen oder ihre verdienten NFTs gegen eine „echte“ Währung eintauschen.

Es können auch Axies gezüchtet werden, was Ihnen die Möglichkeit gibt, potenziell stärkere Teams zusammenzustellen und Ihnen zusätzliche NFTs einbringen kann, die Sie gewinnbringend auf dem Marktplatz verkaufen können. Es hat Transaktionen gegeben, bei denen ein einziges Axie-NFT für bis zu 300 Ether gekauft wurde. Das Blockchain-Spiel besteht vollständig aus Ingame-Vermögenswerten, und es gibt derzeit keine Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne zuerst die drei Axie-NFTs zu kaufen, die für den Aufbau des ersten Teams erforderlich sind.

Axie Infinity Vorteile:

Play2Earn-Modelle und die Wirtschaft der Blockchain

Läuft auf mobilen Betriebssystemen und auf dem Desktop

Das Gameplay besteht aus Kaufen, Verkaufen und Kämpfen und bietet eine hohe Nachfrage bei den Nutzern

Axie Infinity Nachteile:

Hohes Anfangsinvest für den Einstieg in Axie Infinity

Bei der Verwendung von Axis Infinity können die Anfangskosten recht hoch sein

Gewinnobergrenzen und Beschränkungen, die für das Spiel gelten

Platz 7: Splinterlands

Splinterlands ist ein dezentralisiertes, Blockchain-gestütztes digitales Sammelkartenspiel, das völlig kostenlos gespielt werden kann. Das Spielprinzip ist mit dem von ,,Magic: the Gathering'' und ,,Hearthstone'' vergleichbar, denn es geht um die Zusammenstellung von Kartendecks, von denen jede Karte über eine Reihe von einzigartigen Fähigkeiten und Statistiken verfügt.

Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten entstehen somit spannende und zum Teil lange Duelle zwischen den einzelnen Spielern. Die Spieler können ihre Gegenstände auf der Blockchain handeln, kaufen und verkaufen, genau wie bei echten physischen Sammelkarten. Je mehr Kämpfe man gewinnt, desto höher steigt man in den Rängen auf und desto mehr Auszeichnungen erhält man, was wiederum zu besseren Decks führt.

Als Spieler erhält man zu Beginn des Spiels ein kostenloses Kartendeck, damit man sofort loslegen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch weder möglich, einen Spielstand zu speichern noch eine eigene Kartensammlung anzulegen. Wer an der Play2Earn Komponente des NFT-Spiels teilnehmen möchte, muss zuerst das „Zauberbuch des Beschwörers“ kaufen.

Splinterlands Vorteile:

Zahlreiche Coins werden unterstützt

Eine Vielzahl an Sammelkarten zum Spielen und tauschen

Handelsmöglichkeiten mit anderen Spielern

einfacher Registrierungsprozess

Aufladen mit einer Bankkarte

Splinterlands Nachteile:

Ausgabe nur mit DEC-Token

Die Web App befindet sich noch in der Alpha Version und wird immer noch getestet und weiterentwickelt

Platz 8: Alien Worlds

Alien Worlds ist ein DeFi NFT Game Metaverse, das wirtschaftlichen Wettbewerb und Kooperationen zwischen Spielern nachahmt. Alien Worlds wurde von Cyan Worlds entwickelt. Die Spieler konkurrieren gegeneinander um Trillium (TLM), eine Kryptowährung, die benötigt wird, um die Kontrolle über rivalisierende Dezentrale Autonome Organisationen (auch bekannt als "Planet DAOs") und Zugang zu weiteren Spielinhalten zu erhalten.

Innerhalb des Alien Worlds-Metaversums haben die Spieler die Möglichkeit, NFTs zu kaufen. Diese Gegenstände ermöglichen es Ihnen, sich am TLM-Mining zu beteiligen, sowie an Kämpfen und Quests teilzunehmen. Da non fungible Token (NFTs) für bestimmte Dinge erworben werden können, sollten Spieler entweder akzeptable NFTs kaufen oder geeignete NFTs bauen, die am besten zu ihrer Einsatzstrategie passen, um bestmögliche Spielergebnisse zu erleben.

Alien Worlds Vorteile:

Benutzerfreundlichkeit steht scheinbar an erster Stelle

verschiedene Spielmechanismen

Zahlreiche Coins werden unterstützt

eine Fülle von digitalen Vermögenswerten

einfacher Registrierungsprozess

Alien Worlds Nachteile:

Konvertierung von Kryptowährungen erforderlich

Probleme beim Geldverdienen auf der Plattform und beim Einzahlen

Platz 9: Gods Unchained

Gods Unchained ist ein Online-Blockchain-Spiel, bei dem die Spieler mächtige Kartendecks zusammenstellen oder zusammenstellen lassen, um ihre Gegner in einem Kopf-an-Kopf-Kampf versuchen zu besiegen. Das NFT-Spiel ist vergleichbar mit bekannten Klassikern wie Runeterra oder Hearthstone. Da alle Karten in Gods Unchained als unveränderliche NFTs ausgegeben werden, ist es den Machern des Spiels nicht möglich, den Wert der Karten nachträglich zu ändern, sie den Spielern wegzunehmen oder sie anderweitig zu widerrufen.

Gods Unchained war nach seinem Beta-Debüt im Jahr 2018 eine der ersten und bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten des NFT-Spiels. Es nutzt den nativen GODS-Token als Utility-Token und ist auf der Ethereum-Blockchain (ERC20-Token-Standard) aufgebaut.

Der Token ist eine Art globales Geld, das für den Austausch und für Zahlungen verwendet werden kann. Darüber hinaus nutzt die Plattform die innovative Vertragstechnologie von Ethereum, um NFTs abzubauen, bei denen es sich im Wesentlichen um Sammelobjekte im Spiel handelt.

Gods Unchained Vorteile:

Es basiert auf einem Motiv aus einem bekannten Kartenspiel.

Gods Unchained verwendet das Play2Earn-System.

Es setzt auf eine dezentrale Verwaltung.

Es ist ein kostenloses Spiel.

Gods Unchained Nachteile:

ETH werden vorausgesetzt

Kein garantierter Erfolg

Platz 10: Farmers World

Gelegenheitsspieler haben seit langem eine starke Vorliebe für Videospiele mit dem Thema Landwirtschaft. In Spielen dieses Genres können die Spieler ihre eigenen Farmen betreiben und sich um ihre verschiedenen Tiere und Pflanzen kümmern ganz nach Ihrem eigenen Geschmack. Farmers World ist ein NFT Spiel, das durch die Verschmelzung der oben genannten Gameplay-Elemente mit der Blockchain-Technologie ein starkes Landwirtschaftsspiel schafft und für optimalen Spielspaß sorgt für all jene, die sich in diesem Gameplay Sector wohl fühlen.

Farmers World ist in Südamerika angesiedelt und wurde am 1. August 2021 in Japan von G.JIT veröffentlicht. Die Geschichte des Videospiels basiert auf der Entdeckung einer Bauerngemeinde durch eine Gruppe portugiesischer Entdecker im Jahr 1573. Diese Entdecker verließen die Stadt Bandeirantes auf der Suche nach der Goldmine in Muribeca im riesigen Gebiet von Sertón, das sich im nordöstlichen Teil Brasiliens befindet.

Farmers World Vorteile:

Generieren Sie ein zusätzliches Einkommen

Ausgezeichnete Spieloptionen

Ein Spiel ohne zentralen Server oder Kontrolle

Farmers World Nachteile:

Hohe Anfangsinvetsitionen sind notwendig.

Unzureichende oder nicht vorhandene Sicherheitsmaßnahmen der Informationsweitergabe.

NFT-Games spielen in 3 Schritten - Anleitung zum Kauf von Tamadoge NFTs

Schritt 1: Einrichten und Koppeln der Wallet

Um an der Versteigerung der super seltenen Tamagoge NFTs teilzunehmen, benötigt man zwei Dinge: ein kompatibles Wallet und ETH. ETH kann man bei Uniswap gegen andere Kryptowährungen tauschen. Man kann es aber auch bei einem anderen, persönlich bevorzugten, Online-Broker bekommen.

Schritt 2: Tamadoge ultra rare NFT suchen

Der Tamadoge NFT wird nur für eine begrenzte Zeit und in einer begrenzten Anzahl zur Verfügung gestellt. Als Erstes besuchen Sie OpenSea, die Pioniere der NFT-Branche. Dort suchen Sie nach dem NFT, das Sie kaufen oder verkaufen möchten. Das geht am schnellsten und einfachsten, wenn Sie die Suchleiste verwenden.

Schritt 3: NFT suchen und kaufen

Wenn Sie bereit sind, ein Gebot abzugeben, finden Sie die entsprechende Option in der erweiterten Ansicht. Wenn Sie darauf klicken, beginnt sofort die Kaufabwicklung, und Sie müssen nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Wenn Sie die "super rare" Kollektion von Tamadoge NFT nicht ausprobieren möchten, können Sie jederzeit auf die "rare" oder "common" Kollektionen warten. Ab wann Sie auf sie zugreifen können, erfahren Sie auf dieser Seite, auf Telegram oder im öffentlichen Discord-Channel.

Kann ich mit NFT-Spielen Geld verdienen?

NFTs existieren auf einer Blockchain, einem digitalen öffentlichen Register, das alle Transaktionen verfolgt und verifiziert. Kryptografische Vermögenswerte können Kunst, Musik, Spielgüter und mehr darstellen. Sie enthalten eindeutige IDs und Metadaten, die das Eigentum nachweisen. Die meisten NFTs werden mit Kryptowährungen gekauft. Die Schöpfer von hochwertigen NFTs können zum Beispiel über Smart Contracts Lizenzgebühren erhalten und somit Geld verdienen.

NFT-Token und NFTs erhalten

NFTs sind individuelle Token, die jeweils eine große Menge an wichtigen Informationen enthalten. Sie können ähnlich wie andere materielle Güter gekauft und verkauft werden, da ihr Wert hauptsächlich durch den Markt und die Nachfrage nach ihnen bestimmt wird. Da jeder NFT seine eigenen, einzigartigen Daten enthält, ist es einfach, den Besitz von NFTs zu überprüfen und zu bestätigen sowie Token zwischen Besitzern zu übertragen.

Anpassen von Charakteren und Avataren

Wenn Sie sich mit Ihrer Metamask-Wallet anmelden, können Sie Ihren NFT-Avatar mit Hilfe der vom 8biticon-Kryptokunsthersteller bereitgestellten Tools selber nach Ihren wünschen gestalten. Nachdem Sie alles erledigt und Ihren Avatar fertiggestellt haben, wird der nicht-fungible Token von selbst ausgegeben und macht Sie so zu einem echten NFT-Kunstsammler.

Nutzen Sie kostenlose NFT-Spiele

Wenn Sie nicht viel verdienen, könnte das eine beträchtliche Menge Geld sein, die Sie auf einmal ausgeben müssen um einige NFT Spiele spielen zu können. Andererseits gibt es einige NFT-Spiele, bei denen Sie nichts im Voraus bezahlen müssen, um teilnehmen zu können. Dies sind die so genannten Free-to-Play NFT Spiele. Sie ermöglichen den Handel mit Figuren oder Token, die man beim Spielen erhält, ähnlich wie bei den Premium-Spielen, aber sie sind eben kostenlos nutzbar.

Welche NFT-Spiele gibt es?

Play-to-Earn NFT Spiele

Durch die Einführung von NFTs in der Spieleindustrie ist eine neue Art von Spielen entstanden, die als "Play-to-Earn-Spiele" (P2E)bekannt sind. Die Spielgegenstände, Gewinne und sogar die Spielumgebung können in einem NFT-Spiel in NFTs umgewandelt werden, indem sie in Token umgewandelt werden.

Die Spieler haben nun die Möglichkeit, durch NFT-gesteuerte P2E-Spiele, die auch einfach als "Kryptospiele" bezeichnet werden, echtes Eigentum an ihren Spielgütern zu erwerben. Um den Spielern diese Möglichkeit zu bieten, hinterlegen die Entwickler von P2E-Spielen die Vermögenswerte im Spiel als NFTs auf der Blockchain, sodass sie dem jeweiligen besitzer zweifelsohne zugeordnet werden können.

Battle NFT Spiele

Battle NFT Games ist eine neue Art von Spiel, das Investoren und Spieler gleichermaßen anzieht. Das Konzept ist einfach: Spieler treten in einem taktischen Kampf gegeneinander an, um eine begrenzte Anzahl an NFTs (Non-Fungible Tokens) zu gewinnen. Jeder Spieler hat die Chance, seine eigene Armee aufzustellen und zu verwalten, um so die bestmöglichen Chancen zu haben, zu gewinnen.

Im Battle Market können die Spieler Spielgegenstände wie Charaktere, Waffen, Fahrzeuge oder gewonnene NFTs kaufen und verkaufen. Investoren können in das Spiel investieren, um die Preise der NFTs zu steigern und so mehr Gewinn zu machen.

Die Reaktionen sind durchweg positiv. Spieler und Investoren sind begeistert von der neuen Art des Spiels und sehen großes Potenzial darin.

Karten NFT-Spiel

Map NFT Games sind eine neue Art von Decentraland-Spielen, bei denen Spieler ihre eigenen Karten erstellen und verwalten können. Die Karten werden als non-fungible tokens (NFTs) auf der Ethereum-Blockchain gespeichert und können von anderen Spielern gekauft, verkauft oder getauscht werden.

Das Besondere an diesen Spielen ist, dass sie vollständig dezentralisiert sind und nicht von einem zentralen Unternehmen kontrolliert werden. Jeder kann ein Map NFT Game erstellen und verwalten, und es gibt keine Grenzen für die Kreativität.

Map NFT Games sind eine großartige Möglichkeit, um mit anderen Spielern zu interagieren und zu spielen, und sie bieten auch Investoren eine einzigartige Möglichkeit, in die Zukunft der Blockchain-Gaming-Industrie zu investieren.

Mobile NFT Spiele

NFTs sind "non-fungible tokens", was bedeutet, dass sie nicht austauschbar sind. Jeder NFT ist einzigartig und hat seinen eigenen Wert. Es gibt viele verschiedene Arten von NFTs, aber eine der beliebtesten ist die Kryptowährung.

In den letzten Jahren haben sich die NFTs jedoch weiterentwickelt und sind in vielen verschiedenen Branchen zu finden. Eine der neuesten und aufregendsten Entwicklungen ist die Einführung von NFTs in die Welt der Videospiele. Diese neue Art von Spielen wird als "Mobile NFT Games" bezeichnet. In diesen Spielen sind die Spieler in der Lage, einzigartige virtuelle Gegenstände zu erwerben und zu verkaufen.

NFT Spiel mit Grundstücken

Die Nutzer können die NFT-Immobilien mit ihren 3D-Avataren in einer virtuellen Welt erkunden. Es handelt sich dabei um ein programmierbares Stück Land. Die Nutzer können NFTs erwerben, die an bestimmte Grundstücke im Metaversum gebunden sind, um den exklusiven Besitz ihrer Immobilien zu kennzeichnen. Das jeweilige Projekt bestimmt, was Sie mit dem Grundstück erreichen können.

Die Decentraland-Plattform ist eine Virtual-Reality-Umgebung, die es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen 3D-Welten zu errichten, indem sie Land kaufen und es innerhalb der Umgebung der Plattform entwickeln. Wenn ein Spieler ein Grundstück erwirbt, kann er damit alles machen, was er will, z. B. ein völlig neues Spiel entwickeln oder ein Online-Geschäft eröffnen, das in Betrieb ist und Kunden empfängt. Ein Spieler hat auch die Möglichkeit, andere Nutzer dafür zu bezahlen, dass sie sein Land bewachen, während er nicht im Spiel angemeldet ist.

Chancen und Risiken von NFT-Spielen

Chancen

Eine Methode zur Erteilung von Genehmigungen für die Nutzung digitaler Kreationen

Ermöglicht es Ihnen, mit digitalen Gütern Geld zu verdienen

Handel und Investitionen in Nicht-Finanzinstrumente sind möglich

Ermöglicht die Übertragung von Eigentum mit allen damit verbundenen Rechten und

erhöht Ihren Schutz vor Diebstahl von digitalem Eigentum.

Schafft neue Möglichkeiten für Marketing und künstlerischen Ausdruck

Risiken

Bedenken, die der Einsatz der Blockchain-Technologie in Bezug auf die Umwelt aufwirft

Die Aufregung um die NFTs und die Sorgen um die Sicherheit in diesem Sektor

Das Erstellen von NFTs ist ein schwieriger und zeitaufwändiger Prozess.

Das Risiko, im Falle eines Marktzusammenbruchs (große) finanzielle Verluste zu erleiden.

Wo kann man Kryptowährungen und In-Game-Assets für NFT-Spiele kaufen?

OKX

OKx ist eine zukunftsweisende Kryptowährungsbörse, die auch modernste Finanzdienstleistungen anbietet. Sie verlassen sich auf die Blockchain-Technologie, um alles zu bieten, was Sie für den erfolgreichen Handel und die Investition in Kryptowährungen benötigen. Profitieren Sie von den Hunderten von Token und Handelspaaren, die zur Verfügung stehen.

Wenn Sie OKX nutzen, werden Sie in der Lage sein, an einer der geschäftigsten Kryptowährungsbörsen in Bezug auf das Volumen zu handeln. OKX bietet Dienstleistungen für Millionen von Kunden in mehr als hundert Ländern an. Sie bieten Dienstleistungen in den Bereichen Spot-Handel, Margin-Handel, Futures-Handel, Optionshandel, Perpetual-Swaps-Handel, Kreditvergabe, Mining und DeFi an, steigen Sie noch heute ein und erleben Sie die volle Kontrolle über Ihre Investitionen.

eToro

eToro unterstützt (noch) nicht den Kauf von Non-Fungible-Tokens (NFTs). Kunden von eToro haben jedoch die Möglichkeit, von einem seriösen Broker viele andere Coins ihrer Wahl zu kaufen, die für das NFT-Gaming erforderlich sind. eToro ist unter anderem eine der wenigen Handelsplattformen, die die Kryptowährung Decentraland (MANA) unterstützen.

eToro ist ein Broker mit Sitz in Zypern, der seine Geschäfte auf globaler Ebene abwickelt und einer internationalen Regulierung unterliegt. Das Sicherheitsniveau ist extrem hoch, so verwahrt eToro beispielsweise Kundengelder und Firmenvermögen auf komplett getrennten Konten. Die Kunden wiederum profitieren von einer einfachen und angenehmen Handhabung.

Fazit zu den besten NFT-Spielen

Angesichts der Tatsache, dass der Gaming-Markt riesig ist, sieht es so aus, als wären NFT-Spiele gut für den Erfolg positioniert. Die jüngsten Trends bei NFT-Spielen deuten darauf hin, dass das Wachstum zwar nicht exponentiell sein wird, aber dennoch stetig nach oben gehen könnte.

Wenn NFT-Spiele genügend Aufmerksamkeit und Popularität erhalten, könnten sie sich als Standard in der Spieleindustrie durchsetzen. Die Spiele haben bereits erhebliche Verbesserungen erfahren, die den Spielspaß deutlich erhöhten. Das Play-to-Earn-Kartenspiel Calvaria wurde separat als Standard-Online-Spiel ohne Kryptowährungen entwickelt und gilt als Geheimtipp unter den Blockchain Games.

Tamadoge hingegen ist das aktuell das beste nft-Spiel auf dem Markt. Die Zukunft von Tamadoge scheint rosig, zahlreiche Indikatoren deuten darauf hin, dass TAMA in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren weiter expandieren und sich weiterentwickeln wird. Für Investoren bietet sich eine fantastische Gelegenheit, sich jetzt zu beteiligen und von der Entwicklung des Projekts zu profitieren.

FAQs

Was sind NFT-Spiele?

NFT-Spiele, auch NFT-Games genannt, sind Spiele, die online mit der Blockchain-Technologie gespielt werden. Alle Spielgegenstände und Spielkarten werden als nicht-fungible Token (NFTs) auf einer Blockchain-Plattform wie eToro, OKX oder einer anderen ähnlichen Plattform ausgegeben. Die von den Spielern gekauften Gegenstände können nach Lust und Laune behalten, verwendet, getauscht oder verkauft werden.

Was ist die Abkürzung NFT?

Der Begriff "Non-Fungible Token" (abgekürzt als "NFT") bezieht sich auf ein digitales Token, das zum Nachweis des Eigentums an einem digitalen Vermögenswert sowie dessen Echtheit verwendet werden kann. Da es einzigartig ist, kann es für Grafikdateien, Audiodateien, Videodateien, Blockchain-Domains und andere Arten von digitalen Vermögenswerten genutzt werden.

Welche NFT-Spiele lohnen sich?

Tamadoge und Calvaria sind zwei neue NFT Games, die kürzlich auf den Markt gebracht wurden. Sie haben bereits einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und man geht davon aus, dass sie es wert sind, genauer angeschaut zu werden. NFT Games sind spannend, weil sie die Möglichkeit bieten, in eine völlig neue Form des digitalen Spielens zu investieren. Diese Spiele sind nicht nur unterhaltsam, sondern bieten zusätzlich auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Deshalb sind Tamadoge und Calvaria sowohl für Investoren als auch für Spieler interessant sind.

Wie funktionieren die Blockchain-Spiele?

Blockchain-Spiele sind ein relativ neues Konzept und sie gewinnen immer mehr an Popularität.

NFT Games sind Online-Spiele, die auf einer Blockchain-Plattform wie Ethereum oder Bitcoin laufen. Diese Spiele sind dezentralisiert und daher nicht von einer zentralen Autorität kontrolliert. Einige der beliebtesten Blockchain-Spiele sind tamadoge, Calvaria und Gods Unchained.

In einem Blockchain-Spiel kauft oder verdient man ein digitales Gut, das auf der Blockchain gespeichert wird. Dieses digitale Gut kann ein CryptoKitty, ein Monster oder eine Karte in Gods Unchained sein. Da die Blockchain dezentral ist, kann niemand das Gut manipulieren oder löschen.