Dogecoin Kurs Prognose: DOGE crasht um 10 % - kann der Dogecoin jemals 1 $ erreichen?

Der breite Markt ist schwach, der Dogecoin heute schwächer. In den vergangenen 24 Stunden crashte der Dogecoin um rund 10 % und notiert aktuell unter 0,085 $. Damit wird der Dogecoin aktuell mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Milliarden $ bewertet. Bei einem Handelsvolumen von rund 870 Millionen $ waren die Bären zuletzt in der deutlichen Überzahl und vernichteten mit Gewinnmitnahmen die Monatsgewinne beim Dogecoin. Der Ausbruch über die psychologisch wichtige Grenze von 0,10 $ war erneut nicht nachhaltig. Langsam mehren sich die Zweifel, ob der Dogecoin wirklich irgendwann das ambitionierte Kursziel von 1 $ erreichen kann. Dogecoin Kurs Prognose:

Dogecoin crasht im schwachen Gesamtmarkt: Über 15 % Verluste auf Wochensicht

Die zwischenzeitlich beträchtlichen Kursgewinne aus der November-Rallye wurden fast gänzlich abgegeben. Der Dogecoin notiert auf Monatssicht nur noch 3,5 % im Plus. Zwischenzeitlich waren es mehr als 30 %. Nun könnte sich die Korrektur weiter fortsetzen, nachdem der Dogecoin auf Tagesbasis auch das 61,8 Fib Retracement unterschritten hat. Während bei 0,085 $ ein erster Support wartet, könnte auch ein Test des 78,6 Fib Retracement der letzten Aufwärtsbewegung bei 0,077 $ anstehen. In diesem Bereich verläuft auch der SMA 100.

Tesla & Elon Musk ziehen Dogecoin in Abwärtsstrudel

Die Tesla Aktie verlor im vergangenen Monat rund 10 % ihres Werts. Auch der erste Hype um Twitter und Elon Musk scheint vorbei. Denn die Dogecoin-Implementierung lässt wohl noch auf sich warten. Bis dato wurden gesperrte Twitter-User wieder zugelassen und der blaue Haken als Abo eingeführt. So wirklich innovativ wirkt das noch nicht, obgleich man Elon Musk wohl etwas mehr Zeit zugestehen sollte. Schließlich zeigte er mit Tesla und Co. bereits, was er entgegen der landläufigen Meinung erreichen kann.

Doch wie in guten so in schlechten Zeiten – das schlechte Sentiment rund um Tesla & Elon Musk dürfte auch die Fantasie beim Dogecoin kurzfristig herausnehmen und zumindest einen Beitrag zu den Kursverlusten leisten. Doch die Geschichte des ältesten Meme-Coins zeigt uns, wie schnell sich das Blatt hier wendet und dass bereits kleinere News erneute Pumps verursachen können. Wer Dogecoin long oder short handelt, sollte sich dieser Dynamik bewusst sein.

Dogecoin Kurs Prognose: Wann kann sich der Dogecoin erholen?

Eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden $ kann der Dogecoin mit seinem heutigen Konzept und den Anwendungsfällen noch nicht rechtfertigen. Doch am Finanzmarkt handelt man mitunter die Zukunft – hier könnte der Dogecoin mit einem starken Befürworter wie Elon Musk durchaus einen attraktiven Adoptionsgrad erreichen. Für einen Kurs von 1 $ bräuchte es deutlich über 100 Milliarden $ Marktkapitalisierung. Nun könnte man anführen, dass dafür neben dem nächsten Bull-Run auch fundamentale Entwicklungen erforderlich sind.

Das letzte All-Time-High bei fast 0,74 $ ohne wirkliche Fundierung offenbart jedoch, dass bereits viel Fantasie und Hype ausreichen. Ein Kurs von 1 $ scheint zweifelsfrei möglich – ob sich dieser mit dem Konzept und der Relevanz des Dogecoins rechtfertigen lässt, bleibt bewusst dahingestellt.

