Die Top 5 Krypto-News der Woche

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche.

Die Vorhersage des Cardano-Kurses scheint leicht rückläufig zu sein, da der Coin ein dreifaches Bodenniveau von $0,4150 erreicht und ein absteigendes Dreiecksmuster gebildet hat. Nach Abschluss eines weiteren bedeutenden Upgrades funktioniert Cardano wieder einwandfrei. Das Cardano-Team hat immer versucht, das Netzwerk und die Gesamterfahrung seiner Nutzer zu verbessern.

Die Episode war jedoch genau das Gegenteil von dem, was die Community erwartet hatte, da die Leute dachten, der ADA-Preis würde nach der Hard Fork in die Höhe schießen, aber letztendlich geriet er unter Verkaufsdruck.

Während des Wochenendes befand sich Cardano im Bärenmodus und hatte Schwierigkeiten, nach der mit Spannung erwarteten Vasil-Hardfork, die Anfang September durchgeführt wurde, ermutigende Gewinne zu verzeichnen.

Kurioserweise haben die Cardano-Entwickler gerade ein weiteres Update veröffentlicht: koios-go-client v2.0.0. Abgesehen von den positiven Umweltveränderungen deuten die Indikatoren der ADA auf düstere Zeiten hin.

Charles Hoskinson, ADA tritt in eine neue Ära ein

Charles Hoskinson nutzte wie üblich Twitter, um seine Fans über bevorstehende Entwicklungen zu informieren. Der Schöpfer von Cardano hat kürzlich eine neue Epoche für das Netzwerk ausgerufen. Das von ihm vorgeschlagene "Zeitalter von Voltaire" könnte zur Verbreitung der Dezentralisierung des Netzwerks beitragen.

Am Anfang war nur Bitcoin – heute gibt es laut Coinmarketcap.com hingegen schon mehr als 21.000 Kryptowährungen. Coins, von denen ein Großteil bereits gestorben ist oder sich mit einem Bein im Grab befindet, wie aktuelle Daten zeigen. Experten warnen zudem vor einer Todesspirale: Demnach werden es im laufenden Bärenmarkt selbst gute Projekte schwer haben, sich über Wasser zu halten. Droht ein neues Krypto-Sterben?

Digitale Assets unter Druck

Bitcoin-Anleger begrüßen aktuell zwar einen kleinen Tagesgewinn in Höhe von 4% – bezogen auf den Rest der Krypto-Märkte haben allerdings selbst derart kleine Zuwächse Seltenheitswert. Denn: Wie Bloomberg in Zusammenarbeit mit Krypto-Datenanbieter Nomics.com herausgefunden hat, befinden sich sage und schreibe 12.100 Kryptowährungen aktuell mit einem Bein im Grab.

Hintergrund: Die Coins sind technisch betrachtet zu Zombies geworden. Sie existieren zwar noch – zeigen darüber hinaus aber keine Lebenszeichen. Sie werden beispielsweise nicht mehr entwickelt, haben schon länger kein Update mehr bekommen – oder die einst strahlende Homepage wurde plötzlich abgeschaltet. Diese Assets liegen bei den Krypto-Börsen jetzt wie Blei in den digitalen Regalen.

Sprich: Niemand will die 12.100 Coins traden, die Liquidität ist seit mindestens einem Monat bei Null. Das entspricht der doppelten Menge an Coins aus allen vorherigen Jahren kombiniert, schreibt Bloomberg.

Zum Vergleich: 2019 gab's lediglich 766 „Zombie-Coins“, wie Nomics.com vorrechnet. 2020 waren es 1.500 – und 2021 bereits 3.700 Stück. Es zeigt sich: In den letzten 12 Monaten ist die Anzahl toter Projekte förmlich explodiert. Jacob Joseph, Analyst beim Marktforschungsunternehmen CryptoCompare, kommentiert:

„Während des Bullenmarktes von 2021 gab es viel Geld, Aufmerksamkeit und Liquidität für neue und bestehende Projekte. Im laufenden Bärenmarkt werden jedoch selbst gute Projekte mit Nutzen Schwierigkeiten haben, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, da sie den Zugang zu Kapital und Finanzierung verlieren.“

Der Dogecoin-Kurs ist heute um fast 9 % gestiegen, da die Übernahme von Twitter durch Elon Musk wieder auf dem Tisch liegt. Wird sich der Dogecoin dennoch zu seinen Höchstständen von 2021 erholen?

Neueste Elon Musk SEC Einreichung

In einem Schreiben der Musk-Parteien" an die Anwälte von Twitter auf der Website sec.gov heißt es:

Gentlemen: Im Namen von X Holdings I, Inc., X Holdings II, Inc. und Elon R. Musk (die "Musk-Parteien") schreiben wir Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Musk-Parteien beabsichtigen, die in der Fusionsvereinbarung vom 25. April 2022 vorgesehene Transaktion zu vollziehen.

Die Twitter-Aktien haben ebenfalls auf die Nachricht reagiert, und zwar stärker als DOGE - könnte die Kryptowährung hinter den Aktien zurückbleiben und der DOGE-Preis höher steigen?

Der Kurs der Twitter-Aktie schloss am Dienstag mit einem Plus von 22 % bei 52,05 $. Elon Musk will Twitter für 54,20 Dollar pro Aktie kaufen, für 44 Milliarden Dollar.

Ethereum hat es seit „The Merge“ eher schwer: Der Kurs schwächelt, die Preisaktion enttäuscht. Ein Top-Krypto-Broker ist aber sicher: Drei bestimmte Faktoren lassen den Ethereum-Kurs bald durch die Decke gehen. Um welche handelt es sich?

Wird Ethereum zur „Hauptanlaufstelle für Kryptowährungen“?

Die Krypto-Märkte bauen seit Jahresbeginn zwar ab – für die Ethereum-Community gibt's dennoch reichlich Grund zur Freude: Das Mega-Upgrade „The Merge“ ging reibungslos über die Bühne, der Wechsel vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus hin zu einem Proof-of-Stake-Modell ist geglückt.

Lediglich ein Aspekt stimmt Anleger bearish: der ETH-Kurs. The Merge konnte den Preis der führenden Smart-Contract-Plattform nicht wie erhofft beflügeln, im Gegenteil: Direkt nach Aktivierung des Upgrades begann der Kurs eine anhaltende Abwärtsbewegung, die den Coin von zuvor rund 1.700 Dollar auf bis zu 1.265 Dollar brachte.

So tradet Ethereum gegenwärtig mehr als 72% unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar, das am 16. November 2021 erreicht wurde (Daten von Coinmarketcap.com).

Ethereum ist auch mit einem Mega-Upgrade nicht gegen die harsche Realität auf den Märkten immun. Die Kursflaute könnte allerdings nur vorübergehend sein – und ETH infolge bald höher und schneller steigen als andere Coins.

Entsprechend bullish äußert sich zumindest Joshua Lim, Ex-Manager bei Genesis und Galaxy Digital. Er nennt drei positive Faktoren für Ethereum und prophezeit, dass ETH zur „Hauptanlaufstelle für Kryptowährungen“ wird. Wie kommt der Analyst darauf?

Mike Novogratz prognostiziert einen Bullenmarkt für Bitcoin (BTC), sobald die US-Notenbank ihre aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation zurückfährt.

Der aktuelle Zyklus war für die erstgeborene Kryptowährung besonders schwierig, da sie sowohl unter ungünstigen Aussichten als auch unter den Auswirkungen der wachsenden Korrelation mit dem traditionellen Finanzwesen leidet. Folglich glaubt Novogratz, dass der Vermögenswert ein Comeback erleben wird, sobald sich das miserable Makroklima abkühlt.

Novogratz äußerte sich am Dienstag in einer CNBC-Squawk-Box-Folge zu diesen Ansichten. Der 53-jährige CEO von Galaxy Investment Partners deutete an, dass Bitcoin seinen Status als wirksame Absicherung gegen Inflation verloren hat, als der Fed-Vorsitzende Jerome Powell seine Kampagne der Zinserhöhungen begann.

Bitcoin, das oft als Absicherung gegen Inflation angepriesen wird, brach zusammen mit anderen Risikoanlagen ein, als die Fed ihre Reaktion auf die Inflation inszenierte. Die jüngste Korrelation des Vermögenswerts mit dem traditionellen Finanzwesen trug zu seinem Fall bei.

"Als Powell anfing, der Inflation mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf zu schlagen, fiel Bitcoin natürlich zurück, wie auch viele andere Vermögenswerte", bemerkte Novogratz.

Dennoch argumentierte der amerikanische Milliardär und Investor, dass Bitcoin wahrscheinlich einen Ausbruch erleben wird, sobald der Vorsitzende Powell "den Kampf gegen die Inflation aufgibt." Laut Novogratz haben Powells Schritte zur Inflationsbekämpfung eine schädlichere Wirkung auf Bitcoin als die Inflation selbst.

