Top-Broker erläutert: Diese 3 Faktoren werden den Ethereum-Preis explodieren lassen

Ethereum hat es seit „The Merge“ eher schwer: Der Kurs schwächelt, die Preisaktion enttäuscht. Ein Top-Krypto-Broker ist aber sicher: Drei bestimmte Faktoren lassen den Ethereum-Kurs bald durch die Decke gehen. Um welche handelt es sich?

Wird Ethereum zur „Hauptanlaufstelle für Kryptowährungen“?

Die Krypto-Märkte bauen seit Jahresbeginn zwar ab – für die Ethereum-Community gibt's dennoch reichlich Grund zur Freude: Das Mega-Upgrade „The Merge“ ging reibungslos über die Bühne, der Wechsel vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus hin zu einem Proof-of-Stake-Modell ist geglückt.

Lediglich ein Aspekt stimmt Anleger bearish: der ETH-Kurs. The Merge konnte den Preis der führenden Smart-Contract-Plattform nicht wie erhofft beflügeln, im Gegenteil: Direkt nach Aktivierung des Upgrades begann der Kurs eine anhaltende Abwärtsbewegung, die den Coin von zuvor rund 1.700 Dollar auf bis zu 1.265 Dollar brachte.

So tradet Ethereum gegenwärtig mehr als 72% unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar, das am 16. November 2021 erreicht wurde (Daten von Coinmarketcap.com).

Der Monatschart von Ethereum verdeutlicht den Rückgang seit „The Merge“. Bild: Coinmarketcap.com

Das zeigt: Ethereum ist auch mit einem Mega-Upgrade nicht gegen die harsche Realität auf den Märkten immun. Die Kursflaute könnte allerdings nur vorübergehend sein – und ETH infolge bald höher und schneller steigen als andere Coins.

Entsprechend bullish äußert sich zumindest Joshua Lim, Ex-Manager bei Genesis und Galaxy Digital. Er nennt drei positive Faktoren für Ethereum und prophezeit, dass ETH zur „Hauptanlaufstelle für Kryptowährungen“ wird. Wie kommt der Analyst darauf?

Diese 3 Faktoren sind bullish für Ethereum

Lim ist sicher: Der Energieverbrauch von Ethereum, seine deflationäre Beschaffenheit und die Unterschiede zu Bitcoin machen die Kryptowährung jetzt attraktiv. So attraktiv, dass Ethereum Krypto-Platzhirsch Bitcoin sogar als „Krypto-Reserve- und -Finanzierungs-Asset“ herausfordern könnte, zeigt sich Lim gegenüber Business Insider überzeugt.



Hintergrund: Durch den Wechsel zu Proof-of-Stake wird weniger Ethereum auf die Märkte ausgegeben. Analysen zufolge soll Ethereum so zu einem deflationären Asset werden – eine Aussicht, die ETH laut Lim „für Investoren geringfügig attraktiver macht“.

Doch was bedeutet das konkret? Kann Ethereum Bitcoin überholen und zur Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung werden?

Lim glaubt schon: Zwar werde Ethereum die Marktkapitalisierung von BTC frühestens in „einigen Quartalen“ überholen – das sogenannt „Flippening“ sei aber möglich. Es brauche womöglich eine weitere große makroökonomische Rallye für Risikoanlagen, „um die institutionelle Präferenz für Ethereum zu zementieren“.

Früher sei es bereits zu „massiven Zuflüssen in Ethereum als Finanzierungsanlage“ gekommen. Im Zyklus 2017 hätten sich Kleinanleger auf Ethereum als Einstiegsmöglichkeit in ICOs gestürzt. Im aktuellen Zyklus hingegen hätten institutionelle Anleger Ethereum als Basis für einen Großteil der DeFi- und Stablecoin-Aktivitäten erkannt. Die Folge: Nicht über Bitcoin (BTC) sei reichlich frisches Kapital in die Kryptomärkte geströmt – sondern über Ethereum (ETH).

Nach einem Anstieg um 1,12% innerhalb der letzten 24 Stunden kostet ETH aktuell 1.360 Dollar.