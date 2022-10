T-Mobile-Muttergesellschaft startet Ethereum Staking Validator

Die Deutsche Telekom (DT), die Muttergesellschaft des Mobilfunkanbieters T-Mobile, hat angekündigt, dass ihre Tochtergesellschaft T-Systems MMS das Ethereum-Blockchain-Netzwerk durch Infrastruktur in Form von Validierungsknoten unterstützen wird.

In einer Pressemitteilung teilte der deutsche Tech-Gigant mit, dass T-Systems im Rahmen einer Partnerschaft mit dem ETH-Staking-Service-Anbieter StakeWise auch liquide Ether (ETH) Staking-Services anbieten wird.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird sich die DT-Tochter an der Verwaltung der dezentralen Anwendung (dApp) beteiligen, da sie der dezentralen autonomen Organisation (DAO) von StakeWise beigetreten ist.

Laut DT soll dieser Schritt die Präsenz des Unternehmens im Blockchain-Bereich festigen und gleichzeitig zur Transparenz des zweitgrößten Blockchain-Netzwerks beitragen.

Mit diesem Schritt soll auch die Umstellung des Ethereum-Netzwerks auf einen Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus unterstützt werden. T-Systems MMS unterhält bereits andere "nachhaltige Blockchain-Netzwerke" wie Flow, Celo und Polkadot.

"Nach der Zusammenarbeit mit Flow, Celo und Polkadot gehen wir nun den nächsten entscheidenden Schritt in der Blockchain-Welt und leisten hier Pionierarbeit mit Ethereum. Als Node-Operator ist unser Einstieg in das Liquid Staking und die enge Zusammenarbeit mit einer DAO ein Novum für die Deutsche Telekom", sagt Dirk Röder, Head of Blockchain Solutions Center bei T-Systems MMS.