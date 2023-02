Shiba Inu Preisprognose: Skalierungsplattform Shibarium kommt im Februar

SHIB verzeichnet seit Jahresbeginn einen Anstieg von rund 74 Prozent. Auch in den vergangenen Stunden ist der Kurs noch einmal massiv gestiegen. Während sich der Gesamtmarkt eher seitwärts bewegt, geht es für den Hundecoin weiter nach oben. Wohin kann die Reise für Shiba Inu noch gehen, nachdem das heiß erwartete Shibarium-Upgrade für diesen Monat angekündigt wurde?

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Kurs 0,0000144 US-Dollar (-5,18 %) (06.02. 11: 45 Uhr) Marktkapitalisierung 7.906.589,585 (-5,29 %) Handelsvolumen 24h 847.843.622 (-32,60 %) Zirkulierendes Angebot 49.063.278.876.302 SHIB

Shiba Inu im Kontext des Gesamtmarktes



Nach einem leidvollen Jahr 2022 gab es zum Beginn des neuen Jahres eine kräftige Erholung. Im Januar ist der Wert aller Kryptowährungen um mehr als 250 Milliarden US-Dollar gestiegen und die Marktkapitalisierung beträgt insgesamt über 1,05 Billionen US-Dollar.

Wer einen Blick von außen auf den Kryptomarkt wirft, beschränkt sich üblicherweise auf Bitcoin. In einigen Fällen kommt auch Ethereum ein Teil der Aufmerksamkeit zu. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass einige Coins besser als die Leitwährung performen.

In der Liste der größten Kryptowährungen befinden sich einige Coins, die außerhalb der Kryptogemeinde kaum bekannt sind, aber in bemerkenswert großem Volumen gehandelt werden. Im Fall von Shiba Inu handelt es sich genau um eine solche Digitalwährung, die außerhalb des Radars von vielen traditionellen Anlegern liegt.

Dabei belegt der Coin laut CoinMarketCap (Link: https://coinmarketcap.com/currencies/shiba-inu/ ) mit 7,9 Milliarden US-Dollar Rang 12 unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

SHIB startete im August 2020 und erfreut sich heute einer treuen Anhängerschaft. Die auf dem Ethereum-Netzwerk basierende Münze ist zudem mit dem NFT-Projekt Shiboshis verwandt, welches im Herbst 2021 an den Start ging,

Der Hundecoin zählte in den vergangenen Wochen sogar zu den beliebtesten Münzen, wie eine On-Chain-Analyse von Nansen zeigt. Die Experten der Kryptoanalyse-Plattform haben entdeckt, dass SHIB insbesondere bei Krypto-Einsteigern überaus beliebt ist.

Laut den Analysten verzeichnete das Netzwerk auf Wochensicht einen Token-Zufluss im Wert von mehr als 56 Millionen US-Dollar, verteilt auf 12.000 neu eröffnete Wallets. Damit folgt der ERC-20-Token unmittelbar auf die gelisteten Stablecoins.

SHIB Preisprognose



Die Gewinne aus den vergangenen Wochen stehen offensichtlich in einem starken Zusammenhang mit einer allgemeinen bullischen Phase des Kryptomarktes. Begünstigt wurden die Kursanstiege unter anderem vom Rückgang der Inflation in den USA sowie von Liquidierungen, die sich auf den Devisenmärkten zeigten.

Bei Coins, die an Dogecoin, die Lieblings-Kryptomünze von Elon Musk angelehnt sind und japanische Hunderassen zum Thema haben, hat sich in der Vergangenheit eine äußerst hohe Volatilität gezeigt. Die Token sind für enorme Pumps gut und folgen teils einer eigenen, von Bitcoin und Altcoins weitestgehend abgekoppelten Marktlogik.



Eine davon isolierte Betrachtung ist aber durch die Konzentration auf das Chartbild möglich. Auf dem Tageschart zeigt sich eine absteigende parallele Handelsspanne, die als Signal für einen Ausbruch verstanden werden kann. Bei weiteren Anstiegen könnte das Niveau von 0,000015 US-Dollar angepeilt werden.

Darüber hinaus bewegt sich der Kurs aktuell nahe dem Widerstand bei etwa 0,00001517 US-Dollar. Bei einem Test dieses Niveaus würde ein Rückschlag wahrscheinlich werden und der Kurs könnte im Februar auf 0,00001300 bis 0,000013000 US-Dollar fallen. Vom derzeitigen Preisbereich ausgehend, entspräche dies einem Rückgang von 13 bis 20 %.

Ein positiveres und ebenso interessantes Bild ergibt sich bei der Betrachtung des Paares SHIB/DOGE. Auf Monatssicht zeigt sich hier, dass Shiba Inu mehr als 35 Prozent gegenüber dem Musk-Liebling hinzugewinnen konnte.

Während SHIB seit dem 01. Januar rund 74 Prozent hinzugewinnen konnte, hat Dogecoin “nur” um etwa 36 Prozent zugelegt.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Anleger derzeit stark auf den bevorstehenden Shibarium-Start fokussieren. Die Layer-2-Blockchain, auf Basis des Ethereum-Mainnets, soll Mitte dieses Monats live gehen. Anleger und Fans erwarten viel von dem angekündigten Upgrade, das in wenigen Tagen als Beta-Version zugänglich sein wird.

Die technologische Erweiterung wird als entscheidender Schritt zum Erwachsenwerden des einstigen Meme-Coins betrachtet. Die Layer-2-Blockchain-Protokolle können verschiedene Bereiche wie Metaverse, Web3-Innovation und Gaming-Angebote für das Netzwerk erschließen.

Es ist aber keinesfalls garantiert, dass die Kurse positiv auf den Launch von Shibarium reagieren werden. Die hohe Volatilität und das Zusammenwirken von verschiedenen Einflussfaktoren erschweren eine Prognose.

Vor dem Jahreswechsel waren es vor allem die Neuemissionen, die im Fokus standen und sich weitestgehend immun gegen die Widrigkeiten des Marktes zeigten. Vor allem im Bereich der Krypto-Games gab es innovative Projekte, die trotz der Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs Investoren begeistern konnten.

Eines dieser Start-ups im GameFi-Sektor ist Calvaria, eine neue Plattform, in deren Zentrum das Kampfkartenspiel Duels of Eternity (DOE) steht.

Calvaria (RIA)





Das Krypto-ICO beherbergt mehrere Kryptogames unter seinem Dach. DOE ist einer der Titel, in dem Spieler mit ihren NFT-Karten gegeneinander in eine virtuelle Schlacht ziehen.

Darüber hinaus erwartet die Nutzer ein P2E-Marktplatz, eine mobile App, ein Stipendiensystem, 3D-Charaktere und einen Story-Modus, in dem sie sich besonderen Herausforderungen stellen müssen. Das Calvaria-Universum kennt drei Fraktionen, denen sich die Spieler anschließen und sich damit in den Wettbewerb mit anderen Spielern begeben.

Die Karten stellen dabei die Spielcharaktere mit individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten dar, welche im Kampf eingesetzt werden können. Der Spieler, der das beste Kartendeck besitzt, steigt bis zur Spitze der Rangliste auf. Die Decks sowie die Einzelkarten werden zudem zu NFTs, die in das Eigentum der Nutzer übergehen und als Kryptowert gehandelt werden können.

Den monetären Antrieb des Ökosystems stellt der RIA-Token dar. Die native Währung der Plattform dient zur Incentivierung der Spieler und kann eingesetzt werden, um sich ein konkurrenzfähiges Kartendeck zusammenzustellen oder um Power-Ups zu kaufen, die ihnen einen Vorteil im Spiel verschaffen.

Neben dem Einstieg in die virtuelle Gaming-Welt bietet RIA auch die Möglichkeit, am wirtschaftlichen Erfolg des zu partizipieren. Der Token hat den Entwicklern im Vorverkauf, der vor wenigen Tagen zu Ende ging, mehr als 3 Millionen US-Dollar eingebracht.

Im nächsten Schritt stehen der Launch bei KuCoin, Gate.io, XT.vom sowie CEX-Listings und NFT-Drops an. Die aktuelle Phase ist nicht nur für die Entwickler äußerst spannend. Denn in den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob der native Token auch am freien Markt, also ohne die im Presale eingebauten Preissteigerungen, eine gute Performance hinlegen kann.