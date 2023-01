Original Bitcoin Core Entwickler hat BTC aus Wallet gestohlen - das ist passiert

Image Source: Pixabay

Der Core Bitcoin-Entwickler Luke Dashjr hat enthüllt, dass er fast sein gesamtes BTC-Vermögen verloren hat, nachdem sein PGP-Schlüssel (Pretty Good Privacy) kurz vor dem Jahreswechsel kompromittiert worden war.

In einem Tweet vom Sonntag erklärte der Entwickler, dass sein PGP-Schlüssel, eine gängige Sicherheitsmethode, die zwei Schlüssel verwendet, um Zugang zu verschlüsselten Informationen zu erhalten, irgendwie von Hackern kompromittiert wurde, was zum Diebstahl von mehr als 200 BTC-Coins im Wert von über 3,5 Millionen Dollar führte.

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob er sich Gedanken darüber mache, wie die Angreifer Zugang zu seinem Schlüssel erlangt haben könnten, antwortete Dashjr, er habe "keine Ahnung".

Einige in der Krypto-Community wiesen auf einen möglichen Zusammenhang mit einem früheren Twitter-Post von Dashjr vom 17. November hin, in dem es hieß, dass sein Server durch "neue Malware/Backdoors im System" kompromittiert worden sei. Allerdings konnte der Entwickler auch dies nicht bestätigen.

In der Zwischenzeit riet Dashjr der Bitcoin-Community davon ab, Bitcoin Knots herunterzuladen, einen kombinierten Bitcoin-Knoten und -Wallet, der sicherstellt, dass die Bitcoins, die man erhält, sowohl echt als auch wirklich die eigenen sind, bis das Problem gelöst ist. Er sagte:

"LADEN SIE BITCOIN KNOTS NICHT HERUNTER UND VERTRAUEN SIE IHM NICHT, BIS DAS PROBLEM GELÖST IST. Wenn Sie es in den letzten Monaten bereits getan haben, sollten Sie in Erwägung ziehen, das System vorerst abzuschalten."

Laut seinem LinkedIn-Profil ist Luke Dashjr seit 2011 ein Bitcoin Core-Entwickler. Er hat Berichten zufolge auch über 23 Jahre Programmiererfahrung.

In einem Kommentar sagte der CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dass er über den Vorfall traurig sei und Unterstützung anbiete. Er erwähnte auch, dass die Selbstverwahrung mit gewissen Risiken verbunden ist, da die Nutzer ihre privaten Schlüssel selbst vor Diebstahl schützen müssen. Er schrieb:

"Es tut mir leid, dass Sie so viel verloren haben. Wir haben unser Sicherheitsteam informiert, das den Vorfall überwacht. Wenn es zu uns kommt, werden wir es einfrieren. Wenn wir Ihnen sonst noch helfen können, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir haben oft mit solchen Fällen zu tun und unterhalten weltweit Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden."

Der Vorfall entfachte auch erneut eine Debatte über die Selbstverwahrung, die nach dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen Jahr zu einem heißen Thema wurde. Joe Vezzani, der CEO von LunarCrush, einer Plattform, die Social-Listening-Analysen für Kryptowährungsinvestoren bereitstellt, behauptete, dass der Verlust im Vergleich zu den Milliardenverlusten bei zentralisierten Börsen unbedeutend sei.

Der Krypto-Boss erwähnte jedoch, dass die Mehrheit der Selbstverwahrungsverluste nicht gemeldet wird. Er fügte hinzu, dass nicht alle Krypto-Börsen FTX sind und nicht jeder in der Krypto-Branche ist wie Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der Börse. He said: