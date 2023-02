Elektroladelösung mit Krypto-Bezahlsystem sammelt 470.000 USD im Vorverkauf ein: jetzt einsteigen?

E-Auto fahren und dafür belohnt werden? C+Charge möchte dieses System für seine Nutzer einführen und kündigt selbstbewusst zahlreiche weitere Pläne an. Kann sich ein Investment lohnen? Wir haben uns mit der neuen Kryptowährung auseinandergesetzt.

E-Mobilitätstoken im Vorverkauf

C+Charge ist ein junges Unternehmen, dass ein robustes Zahlungssystem für Elektrofahrzeug-Ladestationen aufbauen möchte. Das entwickelte System basiert auf der Blockchain-Technologie und will es Nutzern ermöglichen, das Laden ihrer Elektrofahrzeuge mit dem nativen CCHG-Token zu bezahlen und sogar Belohnungen für die E-Mobilität zu erhalten.

Aktuell befindet sich der Token noch im Vorverkauf und hat bereits 470.000 $ von Investoren einsammeln können. In der ersten Vorverkaufsphase können Nutzer den Token für 0,013 $ pro Coin erwerben. Insgesamt sollen vier Presale-Phasen zur Verfügung stehen. Der Preis des Tokens soll in der letzten Stufe auf 0,0235 $ pro Coin ansteigen.

Mit C+Charge nachhaltiger Auto fahren?

Das Ökosystem um den Token CCHG soll eine nachhaltige Zukunft fördern, indem es eine Innovation im Bereich der Elektromobilitätslösungen schafft. Die Entwickler möchten laut ihrer Website mit dem Konzept ein Netzwerk aus „Ladestationen auf der ganzen Welt“ schaffen, mit dem Nutzer auch Emissionsgutschriften für das Laden von Fahrzeugen sammeln können. Dazu steht das Unternehmen in einer Partnerschaft mit Flowcarbon , die tokenisierte CO2-Gutschriften über ihren Token GNT bereitstellen.

„Inhaber von C+Charge-Token erhalten Kohlenstoffgutschriften als Reflexion von 1 % der erhobenen Transaktionssteuern. Autofahrer, die über die App verfügen, können außerdem zusätzliche Emissionsgutschriften verdienen, wenn sie ihr Auto über ihr C+Charge-Wallet aufladen.“, schreiben die Entwickler in den FAQs .

Das Team arbeitet außerdem daran, das Netzwerk von Ladestationen auszubauen, das es den Nutzern erleichtern soll, ihre Elektrofahrzeuge überall aufzuladen. Dadurch möchte das Projekt langfristig eine einheitliche Ladeökonomie für elektrische Fahrzeuge schaffen. Diese Ziele beschränken sich nicht nur auf PKWs, die Lösung könne auch auf Stadtbusse oder LKWs ausgeweitet werden. Die Belohnungen für die Elektromobilität könnten dabei einigen Fahrern Anreize geben, ihre elektrischen Fahrzeuge häufiger zu nutzen.

Daneben soll die Plattform auch die Nutzung von Elektrofahrzeugen im Allgemeinen attraktiver gestalten. Ladevorgänge sollen verfolgt und Kosten für Aufladungen überwacht werden können. Dazu möchten die Entwickler des Ökosystems seinen Nutzern eine App anbieten, die alle Dienste und Services des Vorhabens umfassen und damit die zentrale Plattform des Ökosystems werden soll. Diese App soll in der finalen Launch-Phase des Projekts an den Start gehen.

Der CCHG-Token, wie kann man einsteigen?

Das eingebettete Peer-to-Peer-Zahlungssystem ermöglicht es Nutzern, direkt miteinander zu handeln, ohne, dass eine zentrale Autorität erforderlich wird. Die Transaktionen sollen dabei mithilfe von Smart Contracts abgewickelt werden. Der Token CCHG kann dazu verwendet werden, Ladestunden an Ladestationen zu bezahlen, die Teil des Netzwerks sind. Außerdem soll die Verwendung des Tokens die Sicherheit der Zahlungen garantieren.

Derzeit kann der Token nur über die offizielle Website von C+Charge erworben werden. Token Halter können sich ihre erworbenen Coins nach Abschluss der Vorverkaufsphase ausbezahlen lassen. Nach Angaben des Teams sollen erste Listings des Coins Ende März 2023 erfolgen.

Token können in drei einfachen Schritten erworben werden:

Schritt 1: Wallet auf der Website verbinden

Der Kauf von Token im Browser geht über das bekannte Wallet Meta Mask. Für die mobile Version empfiehlt sich das Trust Wallet. Sobald das Wallet im Browser installiert ist, kann es mit der Plattform verknüpft werden. Beide Anbieter führen über den Login Prozess zu den Kaufoptionen von CCHG.

Schritt 2: Wallet-Konto aufladen

Das Wallet muss vor dem Kauf mit ETH oder USDT aufgeladen werden, wenn kein Guthaben vorhanden ist. Nach dem Klick auf das Feld „Buy $CCHG with ETH/USDT“ können die Angaben und Gebühren vor dem Kauf noch einmal überprüft werden.

Schritt 3: CCHG-Token kaufen

Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster. Hier wird nun die gewünschte Anzahl in ETH oder USDT eingegeben. Die Anzahl der Token, die dafür ausgezahlt werden, wird automatisch berechnet.

Riesenpotenzial oder doch nur eine weitere Blase?

Insgesamt gelingt es dem Team hinter C+Charge, mit ihrem Vorhaben in einen Sektor einzusteigen, der sich in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Nicht nur Elektrofahrzeuge sind auf den Straßen immer häufiger zu sehen, sondern auch der Klimaschutz an sich findet immer mehr Anhänger. Gerade auch im Kryptosektor ist die Frage nach nachhaltigeren Coins tendenziell wachsend. Daher steigt das Unternehmen auf jeden Fall in eine Trendbewegung ein und es ist nicht verwunderlich, dass einige Anleger an den Erfolg des Projekts glauben. Jacob Crypto Bury erklärt bei Youtube , dass der Token seinen Wert verzehnfachen könnte. Und fragt sich, ob „es die nächste explodierende Krypto 2023 wird“.

Nach Angaben im Whitepaper hat C+Charge eine erste internationale Partnerschaft mit Perfect Solutions Türkei abgeschlossen, wonach mindestens 20 % der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Türkei in das Netzwerk aufgenommen werden sollen. Damit wäre zumindest für Nutzer dieses Landes bereits eine erste reale Anwendungsmöglichkeit in Aussicht gestellt. Grundsätzlich bleibt es aber fraglich, ob sich angesichts der vielen Akteure in Bereich der E-Mobilität ein Konzept die Brücke zwischen den verschiedenen Anbietern schließen kann. Die Entwickler zeigen sich überzeugt, dass C+Charge dieses Projekt ist.

Zu beachten ist, dass neue Kryptoprojekte auf dem umkämpften Markt sehr volatil sein können und eine Wertsteigerung damit nicht garantiert werden kann. Auch wenn das Unternehmen mit einem Mehrwert und dem Umweltaspekt wirbt, kann das nicht als Erfolgsgarant angesehen werden. Generell bleiben Kryptowährungen, die noch nicht offiziell auf einer Börse gelistet sind, in der Vorverkaufsphase eher spekulativ und können von starken Schwankungen nach dem Launch betroffen sein. Daher lohnt es sich, das Risiko vor einem Kauf gut abzuwägen.