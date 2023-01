Eine neue Form Künstlicher Intelligenz erobert das Netz

Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das seit Jahrzehnten die Fantasie der Menschen beflügelt. Doch die Technologie ist noch immer weit entfernt von dem Netzwerk „SkyNET“ aus den Terminator-Filmen bzw. von einer Singularität, wie sie der Erfinder der Simulationstheorie, Nick Bostrom, in seinem Bestseller „Superintelligenz - Szenarien einer kommenden Revolution“ beschreibt. Vor kurzem sorgte jedoch ein neuer Chatbot für Aufsehen im Netz.

ChatGPT ist ein Chatbot, der von der OpenAI entwickelt wurde und auf dem GPT-3-Modell basiert. Er ist in der Lage, menschenähnliche Konversationen zu führen und kann auf eine Vielzahl von Themen antworten.

Informationen schnell und einfach finden

Der Chatbot wurde entwickelt, um Menschen zu helfen, schnell und einfach Informationen zu finden, indem sie einfach eine Frage stellen. ChatGPT kann auf verschiedenen Plattformen genutzt werden, wie zum Beispiel auf Websites, in mobilen Apps oder auf sozialen Medien.

Eines der besonderen Merkmale von ChatGPT ist seine Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen. Der Chatbot ist in der Lage, Konversationen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und vielen weiteren Sprachen zu führen. Dies macht ihn besonders nützlich für Menschen, die nicht in ihrer Muttersprache kommunizieren möchten oder für diejenigen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.

Fragen beantworten, Empfehlungen aussprechen

ChatGPT kann auch dazu verwendet werden, um Kunden bei der Lösung von Problemen zu helfen oder ihnen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Er kann beispielsweise Fragen zu Produkten beantworten und dem Kunden Empfehlungen geben.

Insgesamt bietet ChatGPT eine bequeme und effektive Möglichkeit, schnell Informationen zu finden und Fragen zu stellen. Er ist eine nützliche Ergänzung für jedes Unternehmen oder jede Person, die schnellen Zugriff auf Informationen benötigt.

Trainiert von Mensch und Maschine

Der Entwickler OpenAI hat eine Reihe von Chatbots entwickelt und trainiert, darunter GPT-3, ein sehr leistungsfähiges Sprachmodell, das für verschiedene Anwendungen einsetzbar ist, einschließlich der Entwicklung von Chatbots. OpenAI hat GPT-3 und andere Sprachmodelle mithilfe von maschinellem Lernen und großen Datensätzen trainiert, indem sie sie auf Aufgaben wie das Vorhersagen von Worten oder Sätzen in einem Text oder das Verstehen von menschlicher Sprache angewendet haben.

Noch befindet sich das erstaunliche Produkt in der Betaphase, doch es eignet sich bereits hervorragend, um seine Fähigkeiten zu testen. Allerdings warnt OpenAI davor, dass einzelne Antworten durchaus auch falsch sein können. Der Bot kann sogar verschiedene Sprachstile imitieren oder Gedichte schreiben.

Elon Musk gehört zu den Geldgebern

OpenAI ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit der Erforschung Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Zu den Geldgebern zählen nicht nur Microsoft, sondern auch Twitter-Boss Elon Musk. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann das Tool hier kostenlos ausprobieren.

Anmerkung: Teile dieses Artikels wurde von ChatGBT selbständig und ohne Anleitung durch den Autor verfasst.

