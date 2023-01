Cardano Prognose: On-Chain-Daten zeigen mögliche Unterbewertung von $ADA

Cardano ist eine der renommiertesten dezentralen Finanzlösungen in der Kryptobranche. Die Smart-Contract-Plattform ist eine beliebte technologische Basis für Unternehmenslösungen. Dem ADA-Token nutzt dies aktuell nichts. Auftrieb könnte die Meldung von Trust Wallet geben, um ADA-Staking über die Smartphone-App zu ermöglichen.

Aktuelle Cardano-Daten im Überblick

Kurs: $ 0,2411

Marktkapitalisierung: $ 8,3 Milliarden

Handelsvolumen: $ 187,918 Millionen

24h-Hoch: $ 0,2465

24h-Tief: $ 0,2404

Cardano Preis Prognose

Der Cardano-Preis fiel unter die abfallende Widerstandslinie, die bis zum Allzeithoch von 3,101 US-Dollar im August 2021 reicht. In diesem Monat zeigte die digitale Währung einen Mindestpreis von 0,241 US-Dollar. Die seit Anfang 2021 existente Unterstützung bei 0,350 US-Dollar wurde horizontal durchbrochen und könnte künftig einen Widerstand darstellen.

Seit dem Durchbrechen der wichtigen Unterstützung sinkt der ADA-Kurs sukzessive gesunken und wird aktuell bei 0,2411 US-Dollar gehandelt. Der nächstgelegene Unterstützungsbereich befindet sich bei 0,150 US-Dollar. Sollten die Preise bis zu diesem Niveau nachgeben, entspräche dies einem Rückgang von 38 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Neben der absteigenden Widerstandslinie und dem Durchbrechen der ehemaligen Unterstützung bei 0,350 US-Dollar signalisiert auch der RSI auf Wochenbasis eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends. Der Relative-Stärke-Indikator wich von seiner zinsbullischen Divergenz-Trendlinie ab und fiel unter den Wert 30.

Die rückläufigen Indikatoren-Werte machen einen Kursrückgang bis in den Bereich von 0,150 US Dollar zur wahrscheinlichsten Prognose. Um den Abwärtstrend zu beenden, müsste der Preis aus der Widerstandslinie ausbrechen und das Niveau von 0,350 US-Dollar dauerhaft zurückerobern.

Der RSI auf Tagesbasis ist auf 23 gefallen, befindet sich also nicht mehr im überverkauften Bereich, was als ein zinsbullisches Zeichen betrachtet wird. Historisch betrachtet hat sich der Kurs schon einmal aus diesem Bereich heraus erholen können, was aber aufgrund der hohen aktuellen Ablehnung unwahrscheinlich scheint.

Bei Rückeroberung der absteigenden Widerstandslinie, scheint eine Erholungsrallye in Richtung von 0,305 US-Dollar möglich. Wie zuvor betont, ist eine Trendumkehr aber nur erreicht, wenn der Token den Widerstand von 0,350 US-Dollar durchbricht und das Niveau verteidigt.

Santiment-Analyse zeigt Unterbewertung von ADA

Der Preis von ADA, dem nativen Token der Smart-Contract-Plattform Cardano könnte laut den On-Chain-Analysten von Santiment "stark unterbewertet" sein. Laut der Analyse haben Hai- und Wal-Adressen, mit 100.000 bis 10 Millionen Token, in den vergangenen sechs Wochen in aggressiver Weise den Coin akkumuliert. Diese Akkumulation bei großen Adressen fand parallel zum ADA-Kursabfall statt.

Schon seit Juni wurden wohl kontinuierlich Token von Haien angehäuft, die nun über 4 Milliarden $ADA kontrollieren. Nach dem FTX-Zusammenbruch hat sich laut CryptoCompare ein Trend entwickelt, Vermögenswerte bei zentralisierten Krypto-Plattformen abzuziehen und in sie in dezentrale Lösungen und selbstverwaltete Börsen zu verlagern. Auch bei dieser Entwicklung zeigte sich bereits eine Wal-Akkumulation von Token, die auch Cardano betrifft.

Dies zeigt sich laut der Crypto Compare-Analyse anhand der Zahl der täglich aktiven Nutzer, die sich in diesem Monat um 15,6 % auf 75.800 erhöht hat. Das ist die größte Nutzerzahl seit Mai dieses Jahres. Auch die Anzahl der monatlichen Transaktionen im Netzwerk stieg im vergangenen Monat um 5,34 % auf 2,32 Millionen. Eine Zahl, die zuletzt im April erreicht wurde.

Aus der vorgenannten Santiment-Analyse geht zudem hervor, dass die realisierten Gewinne und Verluste eine Erschöpfung der Verkäufer signalisieren. Der Grund dafür ist, laut den Analysten, dass es bei einem erheblichen Preisverfall kontinuierlich weniger Münzen gibt, die sich mit einem Verlust bewegen. DIe Daten zeigen eine Volumenlücke zwischen der 0,19 und 0,26 US-Dollar, die kurz bevorsteht und "ernsthafte Käufe" erwarten lässt.

Auch das Team der Analyse-Plattform Messari hat sich mit Cardano beschäftigt und ein vergleichsweise hohes Verhältnis von Marktkapitalisierung und Transaktionsvolumen (TVL) festgestellt. Zum Zeitpunkt der Analyse zeigte ADA ein TVL von 78 Mio. US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 15 Mrd. US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Marktkapitalisierung/TVL-Verhältnis von 190, womit der Coin deutlich über dem Mitbewerber Ethereum, mit einem Wert von 6 sowie über den Konkurrenten Solana, mit 17 oder BNB, mit einem Wert von 10 liegt.

Die Schlussfolgerung des Messari-Analysten lautet:

Basierend auf den oben genannten Dingen glaube ich, dass der Preis an Wert gewinnen wird. Ohne weitere Daten ist es jedoch schwierig, die Gültigkeit dieser Analyse genau zu beurteilen. Bei Investitionsentscheidungen ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen und die verfügbaren Daten sorgfältig auszuwerten.

Hier zeigt sich wieder einmal, dass Prognosen zu Bitcoin und Altcoins dieser Tage ein sehr schwieriges Unterfangen sind. Die Unsicherheit am Markt ist, abseits der HODLer, groß und die Auswirkungen des FTX-Crashs sind noch immer spürbar. Für viele Anleger scheinen daher Neuemissionen in den Wachstumsmärkten GameFi und Move-to-Earn (M2E) eine Art Rettungsanker zu sein.

Neues M2E-Projekt: Fight Out verbindet Web 2.0 und 3.0

STEPN ist eine der bekanntesten Apps im M2E-Bereich und ist ein Wegbereiter für neue Web3-Fitness-Projekte, die ihre Nutzer mit einer In-App-Währung für sportliche Aktivität belohnen möchten. FightOut geht dabei über die Belohnung für bloße, messbare Bewegungen hinaus und will das Belohnungsprinzip in eine eigene Fitnessstudio-Kette implementieren.

Dazu werden die Sensoren von Fitnessgeräten in den Studios zusätzlich zur App genutzt, um weitere Fitnessaktivitäten und körperliche Fortschritte erfassen und visuell darstellen zu können.

Das M2E-Modell von Fight Out ist breiter gefasst und geht über die Festlegung von herkömmlichen Fitnesszielen hinaus. Nicht nur das Erreichen einer bestimmten Schrittzahl pro Tag soll als Ziel dienen, sondern die Nutzer sollen für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil motiviert und entlohnt werden.

Zur Visualisierung der Trainingsfortschritte nutzen die Entwickler einen Avatar, der zur individuellen In-App-Identität eines jeden Nutzers wird . Abgebildet werden auch Attribute wie Kraft, Muskulatur, Herz-Kreislauf-Leistung und, ganz besonders relevant für Kampfsportler, das Skill-Level in Bezug auf die erlernten Kampftechniken.

Markenbotschafter sollen Token an die Massen bringen

Die Trainingsprogramme sind durch die “Fight Camps” inspiriert, die professionelle MMA-Kämpfer in der UFC und Weltklasse-Boxer durchlaufen, um sich auf ihre Kämpfe vorzubereiten. Durch die Erfassung von Statistiken aus den realen Trainingssessions der Nutzer steigen die Avatare im Scoring-System auf, wodurch alle Fortschritte anschaulich in der App dargestellt werden.

Die Entwickler hatten frühzeitig namhafte Elite-Kämpfer und Influencer als Markenbotschafter für ihr Projekt angekündigt. Die Namen der Elite-Kämpfer und Fitness-Persönlichkeiten wurden vor wenigen Tagen enthüllt:

Zu den Gesichtern der Marke gehören unter anderem Amanda Ribas (Top 10 UFC-Kämpferin), Taila Santos (#2 im Fliegengewicht der UFC) und Tremayne Dortch (Fitness Influencer).

Die “Ambassadors” werden, neben ihrer Tätigkeit als Repräsentanten, auch als Coaches tätig werden und die Nutzer über Videos zusätzlich für das Training motivieren.

FGHT-Token Vorverkauf

Das Gesamtangebot der Plattform-eigenen Währung beträgt 10 Milliarden FGHT. 60 % der Coins werden im Vorverkauf ausgegeben und 10 % dienen als Liquiditätsreserve. Weitere 30 % werden für Nutzer-Belohnungen und das Wachstum des Projekts reserviert.

Besonders interessant ist das Belohnungsprogramm für Investoren, die sich im Vorverkauf engagieren. Ihnen werden Token-Boni von bis zu 25 % gewährt. Für alle frühen Investoren gilt eine Sperrfrist von drei Monaten. Wer seine Token länger hält, wird mit einem 10 % Bonus (ab 6 Monaten) und ab 24 Monaten mit einem 25 % Bonus in Form von zusätzlichen Token belohnt.

In den wenigen Tagen konnten die Entwickler bereits beinahe 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Angesichts der Geschwindigkeit, in der sich die verfügbaren Coins verkaufen, könnte der Presale noch vor dem offiziellen Finale am 31. März 2023 enden.