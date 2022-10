Bitcoin-Preis und Ethereum - wird der Oktober ein Bullenmonat?

Bitcoin, die führende Kryptowährung, wird derzeit bei $20.140,48 gehandelt, ein Plus von 0,09 %. Obwohl der Bitcoin-Preis immer noch weit über $20.000 liegt, sind die Werte der Kryptowährungen heute stark gefallen.

Ether, das Token, das mit der Ethereum-Blockchain verbunden ist und die zweitgrößte Kryptowährung ist, wird jedoch bei 1.358,95 $ gehandelt und ist um 1,00 % gestiegen. Dogecoin ist heute um 6,80% auf 0,06 $ gestiegen, während Shiba Inu um fast 2,20% auf 0,000011 $ gestiegen ist.

Dies deutet darauf hin, dass eine Änderung des Musters eine Trendumkehr signalisieren könnte, und der Oktober könnte ein bullischer Monat für Kryptowährungen sein.

Wird der Oktober ein zinsbullischer Monat sein?

Justin Bennett, ein bekannter Kryptowährungshändler, hat gerade sein Bitcoin (BTC) Playbook für den Monat Oktober zusammen mit einer Reihe von Marktanalysen veröffentlicht.

Solange $18.700 hält, ist dies mein #Bitcoin Spielbuch für Oktober.

Der Analyst sagt voraus, dass das Flaggschiff der Kryptowährung im kommenden Monat über $18.700 bleiben wird.

Aufgrund der bisherigen Performance könnte der Oktober ein guter Monat für Investitionen in Bitcoin sein. Marktbeobachter für Kryptowährungen haben festgestellt, dass der Oktober in der Regel ein guter Monat für die Währung ist. Aufgrund des Wachstums aus dem Vorjahr erreichte sie Anfang November ein Rekordhoch von etwa 66.000 $.

Galois Capital, ein Kryptowährungs-Hedgefonds, der für die korrekte Vorhersage des Zusammenbruchs von Terras algorithmischem Stablecoin UST bekannt ist, hat getwittert:

Der Meme wurde schnell auch von anderen Konten mit beträchtlicher Anhängerschaft übernommen.

Oktober-Effekt könnte Aufwärtstrend bei Kryptowährungen antreiben

Obwohl der Begriff "Uptober" relativ neu ist, gewann er während des rekordverdächtigen Anstiegs im letzten Jahr an Popularität. Konventionelle Weisheiten sagen jedoch voraus, dass Oktober und November gute Monate für Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, sein werden.

Die Bitcoin-Performance im Oktober war acht Mal in den letzten 12 Monaten positiv, und BTC hat in acht der letzten zwölf Jahre eine positive Performance gezeigt, mit einer durchschnittlichen Rendite von rund 30 %. Bislang haben 66 % der im Oktober getätigten Investitionen einen Gewinn erbracht.

Den Daten von Coinglass zufolge war der Oktober historisch gesehen ein positiver Monat für die beliebteste Kryptowährung in Bezug auf die monatlichen Renditen.

Bitcoin monthly returns. Source: Coinglass

Entgegen der landläufigen Meinung gilt der "Oktober-Effekt", der den Oktober als Verlustmonat vorhersagt, nur für die traditionellen Aktienmärkte.

Der Oktober ist für Kryptowährungen von besonderer Bedeutung, da Satoshi Nakomoto, der pseudonyme Gründer des Projekts, am 31. Oktober 2008 zum ersten Mal das White Paper des Projekts veröffentlichte.

Oktober bietet die höchsten Renditen für Kryptowährungen

Der Kryptowährungsstratege James Altucher, Gastgeber und Gründer von InvestAnswers, glaubt, dass der Oktober, wenn das letzte Quartal des Jahres offiziell beginnt, traditionell ein starker Monat für Bitcoin sein wird.

James Altucher sagte:

"Schauen wir uns an, wie der Oktober im Vergleich zu anderen Monaten in der Geschichte von Bitcoin abschneidet. Hier können Sie sehen, dass der September rot ist, der August ist so gut wie ausgeglichen. Aber der Oktober ist der drittbeste Monat in der Geschichte. Deshalb nennen ihn viele Leute auch "Uptober".

Basierend auf der historischen Rendite für Oktober glaubt er, dass Bitcoin in den nächsten vier Wochen 26.000 $ erreichen könnte.

Laut James hatte der Oktober die dritthöchsten durchschnittlichen monatlichen Renditen. Er glaubt, dass der Oktober historisch gesehen der drittbeste Monat ist. Daher wird er von vielen auch als "Uptober" bezeichnet.

Krypto-Community ist im Oktober optimistisch für Ethereum

Viele Kryptowährungen notieren auf ihren Tages- und Wochencharts im grünen Bereich. Dazu gehört auch Ethereum (ETH), einer der größten Token, was die Krypto-Community zu der Prognose veranlasst hat, dass der Markt bis Ende Oktober weiter steigen wird.

Den Daten von Coinglass zufolge hat sich der Ethereum-Preis im Oktober in der Vergangenheit außergewöhnlich gut entwickelt.

Ethereum monthly returns. Source: Coinglass

Die Community-Stimmen bei CoinMarketCap sagten voraus, dass der Ethereum-Token am 31. Oktober 2022 zu einem durchschnittlichen Preis von 1.578 US-Dollar gehandelt werden würde, so die jüngsten Daten, die am 27. September mit dem Tool "Preisschätzungen" der Plattform ermittelt wurden.

Bemerkenswert ist, dass die Prognose der Kryptowährungsgemeinschaft für den Ethereum-Preis, die 2.244 Stimmen erhielt, einen Anstieg von 13,34 % aufweist.

Bitcoin-Preis und technischer Ausblick

Bitcoin wird derzeit in der Nähe der psychologischen Marke von $20.000 gehandelt. In meinem letzten Bitcoin-Update habe ich erwähnt, dass das BTC/USD-Paar ein absteigendes Dreiecksmuster gebildet hat, das einen bedeutenden Widerstand bei $20.478 ausbildet.

Bitcoin ist es nicht gelungen, den Widerstand der Trendlinie zu durchbrechen und bewegt sich nun in Richtung Süden, um den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu unterschreiten, was in diesem Fall unmittelbare Unterstützung nahe der psychologischen Marke von $20.000 bietet.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Führende technische Indikatoren wie der RSI und der MACD (Moving Average Convergence and Divergence) liegen über 50 und 0, was weiterhin auf einen Kauftrend hindeutet. Das Kerzenmuster des "hängenden Mannes" deutet jedoch auf eine mögliche Abwärtskorrektur für heute hin.

Auf der Abwärtsseite liegt die unmittelbare Unterstützung für Bitcoin weiterhin bei $20.000, wobei $18.650 als unmittelbare Unterstützung unterhalb dieses Niveaus dient.

Ethereum-Preis und technischer Ausblick

ETH konsolidiert sich derzeit in einer engen Handelsspanne von 1.300 $ bis 1.400 $ und wartet möglicherweise auf einen starken fundamentalen Grund, der einen Ausbruch auslösen könnte. Aus technischer Sicht handelt das ETH/USD-Paar geringfügig höher, nachdem es sich von der psychologischen Unterstützungsmarke von $1.300 erholt hat.

Auf der Tages-Chart bietet ein kleines aufsteigendes Dreiecksmuster unmittelbaren Widerstand nahe der Marke von 1.400 $. Bei aufsteigenden Dreiecksmustern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nach oben ausbrechen, so dass die Chancen für eine zinsbullische Tendenz der ETH hoch bleiben.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

Ein positiver Crossover über $1.400 könnte daher den Weg für einen Aufwärtstrend bis $1.575 oder $1.650 ebnen. Sollte der ETH-Preis weiter steigen, könnte er 1.795 $ pro Coin erreichen. Die Unterstützung hingegen liegt weiterhin in der Nähe von $1.300 und $1.227.

Neue Altcoin-News

Neben den führenden Kryptowährungen sorgen auch neue Altcoins für Schlagzeilen. IMPT, ein neues Protokoll, wird entwickelt, um Unternehmen und Menschen dabei zu helfen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verfolgen und zu kontrollieren. Das Protokoll ist so konzipiert, dass es Nutzer für ihre Teilnahme belohnt und Anreize schafft.

IMPT befindet sich im Vorverkauf und hat bereits in nur vier Tagen mehr als 1,4 Millionen Dollar eingenommen.

Daneben steht auch Tamadoge im Rampenlicht, das seit seinem Allzeittief von 0,01683 $ um mehr als 300 % gestiegen ist. Die ersten Tamadoge NFTs sind jetzt auf OpenSea erhältlich, zusammen mit 100 ultraseltenen Tamadoge Pets.

