Bitcoin Kurs Prognose: Krypto-Trader sieht endgültigen Ausbruch – kann Bitcoin jetzt explodieren?

Am laufenden Wochenende konsolidiert der breite Kryptomarkt. Bitcoin fällt wieder unter 24.000 $. Die erste Euphorie nach der Fed-Sitzung ist verfolgen, obgleich das übergeordnete Sentiment weiterhin bullisch bleibt. Spannend könnte jedoch der langfristige Tageschart sein, in welchem nun ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend zunehmend wahrscheinlicher wird. Der Krypto-Trader @rovercrc mit 440.000 Twitter-Followern verweist auf den Ausbruch aus dem 436 Tage dauernden Abwärtstrend. Kann die Dynamik kurzfristig wieder zunehmen und BTC endlich über 25.000 $ katapultieren?

Bitcoin Kurs: Leichte Korrektur bei rückläufigem Handelsvolumen, Dynamik wird schwächer

In den letzten 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 23.293 und 23.657 $ getradet. Das Handelsvolumen ging nach Daten von CoinMarketCap um über 30 % zurück und fiel dabei auf rund 18 Milliarden $ - soweit nichts Ungewöhnliches bei der historisch geringeren Handelsaktivität am Wochenende. Aktuell notiert der Bitcoin Kurs rund 0,3 % im Minus, wenn man die Entwicklung in den vergangenen 24 Stunden betrachtet. Auf Wochensicht gibt es immerhin noch ein kleines Plus von rund 1,5 %. Die aktuellen Gewinnmitnahmen vernichten somit zunächst einmal nur die Kursgewinne nach dem Fed-Zinsentscheid und den überraschend starken Quartalszahlen von Meta – bzw. einem optimistischen Ausblick im „Jahr der Effizienz“.

Während ein Blick auf den Tageschart somit zumindest nicht bearisch wirkt, nimmt die Dynamik doch deutlich ab. Die letzten Pumps erfolgten noch mit einem hohen Handelsvolumen und starken Kursausschlägen. Doch kontinuierlich sinkt die Dynamik der Bullen. Die vorher explosive Aufwärtsbewegung weicht aktuell mehr einer konsolidierenden Seitwärtsbewegung.

Auch im 4-Stunden-Chart bewegt sich der Bitcoin Kurs in einer leicht aufwärtsgerichteten Seitwärtsspanne. Die verschiedenen Kurssprünge (1-4) nehmen in ihrer Dynamik deutlich ab. Vorerst scheinen die Bullen mit dem erreichten Kursniveau zufrieden.

Erst Fed-Rallye, dann Halving-Pump?

Bullische Kursimpulse aus einer Fundamentalperspektive könnten sich in den nächsten Wochen aus der Makroökonomie geben. Denn der Korrelation-Indikator zwischen BTC und dem S&P 500 zeigt eine zuletzt weiter ansteigende positive Korrelation zwischen diesen beiden Assets.

Die Makroökonomie – besser die Inflation – und die Geldpolitik der Fed, die eben auf die Inflation reagiert, sind die maßgeblichen Kurstreiber für Aktien und auch Kryptos. Sollten sich die Daten bestätigen und die Teuerung in den USA weiter abkühlen, dürften weitere Kursgewinne wahrscheinlich sein. Sollte der Arbeitsmarkt weiterhin robust bleiben (mehr Spielraum für die Fed und die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale) und die Makroökonomie enttäuschen, könnte auch eine deutliche Korrekturbewegung anstehen.

Sofern die Belastungsfaktoren der Makroökonomie im Laufe des Jahres schwinden, könnten sich die Krypto-Anleger dem nächsten Mega-Event beim Bitcoin zuwenden – dem Halving im Frühjahr 2024. Denn in der Pre-Halving-Phase gab es in der Vergangenheit evident Bull-Runs. Zwar nehmen die fundamentalen Auswirkungen auf den Supply kontinuierlich ab (über 90 % der BTC sind schon gemint), dennoch handeln Marktteilnehmer das Halving. Tendenziell werden sich nachhaltige Kursgewinne bei einer Berücksichtigung der Angebotskurve jedoch aus einer steigenden Nachfrage ergeben.

Sollte man jetzt in Bitcoin investieren?

Der Bärenmarkt ist (noch) nicht vorbei. Zumindest wird man dies erst retroperspektivisch beurteilen können. Der Ausbruch über dem langfristigen Abwärtstrend macht Hoffnung auf weitere Kursgewinne. Demgegenüber birgt ein Death Cross im Wochenchart das Risiko von Gewinnmitnahmen. Die Lage bleibt kurzfristig verzwickt. Um bullische Long-Setups zu identifizieren, sollte der Bitcoin Kurs zunächst 24.200 $ überwinden, dann den SMA 200 bei rund 24.600 $ erobern und bestenfalls im Anschluss über die Verlaufshochs aus dem August bei 25.200 $ erreichen. Dann steigen die Chancen auf eine baldige Rallye oberhalb der 30.000 $.

Bitcoin Alternativen

Wer von einer positiven Kursentwicklung beim Bitcoin nicht überzeugt ist und kurzfristig kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis identifiziert, könnte auch den Artikel über die besten Kryptowährungen anschauen. Denn unser Industry-Talk-Team analysiert kontinuierlich den digitalen Währungsmarkt und stellt spannende Kryptowährungen vor, mit denen durchaus eine marktschlagende Rendite möglich sein könnte.