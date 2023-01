XRP Preisvorhersage: Ripple Rechtsstreit sollte 2023 enden - Kann XRP $ 10 erreichen, wenn Ripple den Fall gewinnt?

Source: TradingView

Der XRP-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um fast 5 % gestiegen und erreichte 0,425152 $, nachdem Ripple-CEO Brad Garlinghouse eine Woche lang vorausgesagt hatte, dass der Rechtsstreit des Unternehmens mit der SEC im Jahr 2023 enden wird. Der aktuelle Preis des Altcoins stellt einen Anstieg von 10 % in einer Woche und einen Anstieg von 20 % in den letzten 30 Tagen dar, der durch die Markterwartung, dass der oben erwähnte Fall in seine Endphase eingetreten ist, nach oben getrieben wurde.

In der Tat scheinen die XRP-Besitzer (wie auch Ripple und die SEC) vor allem auf eine Entscheidung des Richters zu warten, da nun alle Schriftsätze eingereicht wurden. Und unter der Annahme, dass diese für Ripple günstig ausfällt (d.h. eine Entscheidung, die besagt, dass XRP KEIN Wertpapier ist), dann könnte XRP massiv ansteigen und sein aktuelles Allzeithoch von 3,40 $ übertreffen und neue Höhen erreichen.

XRP-Preisprognose, da der Ripple-Prozess 2023 abgeschlossen sein wird - Kann XRP $10 erreichen, wenn Ripple den Prozess gewinnt?

Der Chart von XRP deutet auf ein positives Momentum hin. Sein Relative-Stärke-Index (lila) ist in den letzten Tagen sehr nahe an 70 gestiegen, ein Indikator dafür, dass der Optimismus rund um den Ripple-Fall dem Markt zusätzlichen Kaufdruck verliehen hat.

Source: TradingView

Gleichzeitig hat sich der gleitende 30-Tage-Durchschnitt (rot) von XRP nach oben in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (blau) bewegt, was auf einen potenziellen Ausbruch hindeutet, insbesondere wenn der kurzfristige Durchschnitt sein längerfristiges Gegenstück überholt.

All dies geschieht vor allem deshalb, weil die Anleger die Aussichten von Ripple in seinem zweijährigen Verfahren mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde positiv einschätzen. In der vergangenen Woche erklärte CEO Brad Garlinghouse gegenüber CNBC, dass er davon ausgeht, dass der Fall spätestens Ende dieses Jahres, wenn nicht sogar bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen sein wird.

"Die Richter brauchen so lange, wie sie brauchen", sagte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz. "Wir sind optimistisch, dass das Problem im Jahr 2023 gelöst sein wird, vielleicht sogar schon in der ersten Jahreshälfte. Wir werden also sehen, wie es weitergeht. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, wo wir in Bezug auf das Gesetz und die Fakten stehen.

In einem Tweet vom 20. Januar erklärte der bekannte Anwalt und regelmäßige Kommentator des Falles Ripple-SEC, James K. Filan, dass in Bezug auf den Fall "alles unter Dach und Fach ist" und dass "wir jetzt abwarten", was darauf hindeutet, dass das Wichtigste, was noch zu tun ist, darin besteht, dass die vorsitzende Richterin Analisa Torres ein Urteil im Schnellverfahren fällt.

Diese Stimmung hat die Erwartungen an XRP beflügelt, das eine gute Woche und einen anständigen Monat hinter sich hat. Und wenn ein Beobachter frühere Entwicklungen im Fall Ripple-SEC betrachtet, könnte er zu dem Schluss kommen, dass Ripple wirklich eine ernsthafte Chance hat, ein Urteil zu seinen Gunsten zu erlangen.

So gelang es Ripple im November, 14 Amicus-Schriftsätze - darunter einen von Coinbase - zu seinen Gunsten beim vorsitzenden Gericht einzureichen, wobei jeder dieser Schriftsätze Zeugenaussagen und Beweise zu seinen Gunsten enthielt. Im Gegensatz dazu gelang es der SEC, nur ein einziges einzureichen, was darauf hindeutet, dass sie Schwierigkeiten hat, Dritte zu finden, die in ihrem Namen Beweise vorlegen.

Ripple hat im vergangenen Jahr auch positive Urteile erlangt, darunter das Gericht, das sein Recht bestätigte, eine Fair-Notice-Verteidigung vorzulegen. Dazu gehört auch, dass Richter Torres dem Unternehmen Zugang zu wichtigen Dokumenten und E-Mails im Zusammenhang mit einer Rede von William Hinman aus dem Jahr 2018 gewährte, wobei diese Dokumente möglicherweise Beweise dafür enthalten, ob die SEC XRP zuvor als kein Wertpapier betrachtet hat.

Gleichzeitig deuten andere Entwicklungen darauf hin, dass die SEC einen relativ schwachen Fall gegen die SEC hat. Dies wurde letzte Woche deutlich, als sie NEXO wegen des Verkaufs eines nicht registrierten Wertpapiers (über ein Kreditprodukt) anklagte und sich am selben Tag mit dem Unternehmen einigte, während sie im Gegensatz dazu seit über zwei Jahren darum kämpft, ein Urteil gegen Ripple zu erwirken.

In den letzten Wochen haben größere Investoren XRP akkumuliert, wahrscheinlich in der Erwartung, dass es in den kommenden Monaten zu einer großen Rallye kommen wird, bis der Fall gelöst ist.

Was die tatsächlichen Preisvorhersagen betrifft, so reichen die Meinungen von realistischeren Prognosen von 1,30 $ (nach Beendigung des Ripple-SEC-Falles) bis hin zu längerfristigen Zielen von 10 $ oder noch höher.

Dies ist in fernerer Zukunft sicherlich möglich, aber es hängt davon ab, dass Ripple seinen Fall gewinnt und dass die makroökonomischen Bedingungen wieder positiver werden. Während der Kryptowährungsmarkt in der letzten Woche einen kleinen Aufschwung erlebt hat, ist er immer noch nicht zu den vollständig zinsbullischen Bedingungen zurückgekehrt und wartet auf eine vollständige Erholung der Weltwirtschaft, bevor er wieder zu steigen beginnt.

XRP jetzt kaufen

Alternativ können Sie auch einen Blick auf MEMAG, FGHT, CCHG oder RIA werfen, neuere Altcoins, die derzeit ihre Vorverkäufe abhalten und frühen Investoren das Potenzial bieten, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.