XRP Kurs Prognose: XRP schießt 10 % ins Plus, Gerichtsentscheidung treibt Ripple Kurs an – jetzt kaufen?

Der gesamte Kryptomarkt notiert aktuell leicht fester. Tendenziell stellt sich die Marktphase für die überwiegende Anzahl an Kryptos als konsolidierende Bewegung dar. Während der Bitcoin kaum spürbar in den vergangenen 24 Stunden im Minus notiert, ist bei Ethereum das Kursplus ebenso minimal – Wechsel sind hier im Minutentakt angesagt.

Anders sieht es bei XRP aus. Denn XRP pumpte in den vergangenen 24 Stunden um zwischenzeitlich über 15 %, aktuell notiert der XRP Kurs immerhin noch 8,5 % im Plus. Erneut ist es eine Entscheidung des zuständigen US-amerikanischen Bezirksgerichts, die die Käufer zu XRP zurückbrachte. Kann die Aufwärtsbewegung nun die psychologisch wichtige Kursmarke von 0,40 $ endlich wieder durchbrechen? Schließlich bröckelte der XRP Kurs in den vergangenen Wochen entgegen den Erwartungen leicht weg. Unsere XRP Kurs Prognose:

XRP Kurs: Support bei 0,32 $ hält, neue Aufwärtsbewegung möglich

Im Stunden-Chart konnte XRP nun einen erneuten Aufwärtstrend etablieren, nachdem der Test bei 0,32 $ erfolgreich verlief und der Support halten konnte. Im Anschluss kehrte auch Kaufvolumen zu XRP zurück, sodass die SMA 20 und 50 durchbrochen werden konnten. SMA 20 und 50 bildeten ein Golden Cross, ein bullisches Kaufsignal. Aktuell hängt der XRP Kurs an dem SMA 200 auf Stunden-Basis, der bei 0,384 $ verläuft. Sollte auch dieses Kursniveau durchbrochen werden, könnte der XRP Kurs kurzfristig das Resistance-Level bei 0,40 $ angreifen.

Der langfristige Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Der Wochen-Chart zeigt seit längerer Zeit Tendenzen eines fallenden Dreiecks, dessen Auflösung sich jedoch nähern dürfte. Fundamentale Impulse könnten ein Urteil des zuständigen Gerichts im Rechtsstreit SEC vs. Ripple Labs liefern.

Ripple Labs vs. SEC: Gericht treibt XRP Kurs an – wann kommt das XRP-Urteil?

Eine neue Gerichtsentscheidung dürfte maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass XRP heute den breiten Markt locker outperformt. Denn die zuständige US-Bezirksrichterin Torres gab nun den Anträgen auf Einreichung von sogenannten Amicus-Curiae-Schriftsätzen statt, bei welchen sich Drittparteien mit ihrer Rechtsauffassung in das Verfahren einbringen. Von den 16 nun bis zum 18. November auszufüllenden Amici-Schriftsätzen sollen 13 Antragssteller Ripple unterstützen, während nur zwei die US-Börsenaufsicht in ihrer Rechtsauffassung bestätigen dürften (bei einer neutralen Auffassung).

Möglicherweise ist XRP für Anleger auch in unsicheren Zeiten nach dem FTX-Crash eine vergleichsweise solide Möglichkeit, um weiterhin Geld in Kryptowährungen zu investieren und ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu erwischen.

Neuer 10x Coin? Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT (IMPT)

Zweifelsfrei visieren bullische Trader auch bei XRP eine 10x Performance an, wenn Unsicherheit hinsichtlich des offenen Gerichtsverfahrens schwindet und möglicherweise das hohe Aufholpotenzial realisiert wird. Dennoch dürfte es bis dato ein weiter Weg sein, den XRP-Holder bestreiten müssen. Ebenfalls potenziell spannend bei der Suche nach Tenbaggern im Kryptomarkt sind neue Coins & Presales. Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT konnte in rund fünf Wochen Vorverkauf über 13 Millionen $ einsammeln – ein rundum gelungener Auftakt.

Die Verantwortlichen des nachhaltigen Coins wollen in Zukunft mehrere Plattformen launchen, die auf die umweltfreundliche Konzeption des Online-Shoppings sowie eine disruptive Strukturierung des Emissionshandels via Blockchain-Technologie abzielen. Bei IMPT.io sollen somit Sicherheit und Transparenz signifikant erhöht werden. Als Konsumenten erhalten die Käufer auf der breit aufgestellten E-Commerce-Plattform Rewards, die sie später in Carbon Credits umtauschen können. Die Kompensation des ökologischen Fußabdrucks ist durch das Token-Burning einfach möglich. Wer „Gutes tun und Rendite erzielen“ verbinden möchte, könnte auf IMPT.io setzen.

