Wie Polygon Hard Fork die Netzwerkleistung und den MATIC-Preis steigern wird

Die Polygon PoS-Kette bereitet sich auf ein bedeutendes Upgrade am 17. Januar vor, durch eine Hard Fork, die darauf abzielt, die Leistung und Vorhersagbarkeit zu verbessern. Die vorgeschlagenen Änderungen umfassen die Reduzierung von Gas-Spikes und die Behebung von Problemen bei der Reorganisation der Kette, die von der Community und dem Polygon-Team als Prioritäten für die Entwicklung des Netzwerks identifiziert wurden.

Neben der Abspaltung hatte Polygon (MATIC) auch sonst einen beeindruckenden Start ins neue Jahr, mit einer Reihe von hochkarätigen Partnerschaften und Markteinführungen mit großen Namen wie Disney und Reddit, sowie dem Start seines Web3-fokussierten Inkubators mit Mastercard.

Der MATIC-Token ist in den letzten sieben Tagen um 14,12 % gestiegen und hat in den letzten 24 Stunden um 1,4 % zugelegt, während die allgemeine Kryptomarktrallye vorerst ins Stocken geraten ist.

Polygon (MATIC) Hard Fork Details

Die von der Hard Fork vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Schwere von Gas-Spikes zu reduzieren und Ineffizienzen bei der Reorganisation der Kette zu beheben, um die Zeit bis zur Finalität zu verkürzen (die Zeitspanne, die eine Transaktion benötigt, um auf der Blockchain als endgültig und unumkehrbar zu gelten).

Das erste vorgeschlagene Upgrade zielt darauf ab, Gas-Spikes zu reduzieren, indem der BaseFeeChangeDenominator von 8 auf 16 geändert wird. Dies wird dazu beitragen, den Anstieg/Abfall der Grundgebühr (die Mindestgebühr für die Aufnahme in einen Block) zu glätten, wenn die Gasmenge in einem Block die Zielgasmengen über- oder unterschreitet.

Der Grund für diese Änderung ist, dass bei hoher Nachfrage auf der Kette die Grundgebühr für Gas exponentiell ansteigt, was bei Nachfragespitzen auf einem Blockchain-Protokoll weder normal noch gut ist. Indem der Nenner von 8 auf 16 erhöht wird, kann die Wachstumskurve abgeflacht werden, was zu einer nahtloseren Erfahrung bei der Interaktion mit der Kette führt.

Das zweite vorgeschlagene Upgrade befasst sich mit Kettenreorganisationen (Reorgs), indem die Sprintlänge von 64 auf 16 Blöcke reduziert wird.

Was ist ein Sprint und wie wirkt sich dies auf das Netzwerk aus?

Wenn Prüfer Blöcke produzieren, tun sie dies in einer Abfolge, die "Sprint" genannt wird. Die Sprintlänge bezieht sich auf die Anzahl der Blöcke, die während eines einzelnen Sprints produziert werden. Durch die Verringerung der Sprintlänge verringert sich die Zeit, in der ein Prüfer kontinuierlich Blöcke produziert, was wiederum die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ein sekundärer oder tertiärer Prüfer (der den primären nicht entdeckt hat) einspringt, um Blöcke zu produzieren, was insgesamt zu weniger Reorganisationen ("Reorgs") führt.

Dies bedeutet, dass ein einziger Blockproduzent kontinuierlich Blöcke für eine viel kürzere Zeit (~32 Sekunden) produziert als derzeit (~128 Sekunden). Dies verringert die Tiefe der Reorgs und macht die Kette berechenbarer.

Was ist eine Reorganisation?

Eine Reorganisation oder "Reorg" ist eine Änderung in der Geschichte der Blockchain. Dies geschieht, wenn eine andere Kette, die mehr akkumulierte Arbeitsnachweise hat als die aktuelle Kette, der Blockchain hinzugefügt wird.

In einem Blockchain-Netzwerk arbeiten die Validierer daran, die Integrität der Kette aufrechtzuerhalten, indem sie einen Konsens über die Reihenfolge der Transaktionen erzielen. In einer PoS-Protokollkette wie Polygon "setzen" die Validierer einen bestimmten Betrag des nativen Tokens ein, um am Konsensprozess teilzunehmen. Sollten sich die Validatoren nicht über die Reihenfolge der Transaktionen einig sein, kann dies zu einer Spaltung der Kette führen, wobei verschiedene Validatoren an unterschiedlichen Versionen der Kette arbeiten.

Wenn dies geschieht, "reorganisiert" sich das Netzwerk, um der Kette mit den meisten gesammelten Arbeitsnachweisen zu folgen. Reorgs können aus verschiedenen Gründen geschehen, z. B. wenn ein Prüfer Blöcke auf einer alten Version der Kette produziert oder ein Fehler im Protokoll eine Kettenspaltung verursacht.

Sie können zu Verwirrung und Unvorhersehbarkeit für Benutzer und Entwickler führen, weshalb das Polygon-Team Änderungen an der Sprintlänge vorschlägt, um die Tiefe der Reorgs zu verringern und die Kette vorhersehbarer zu machen.

Durch die Umsetzung dieser Änderungen hofft die Polygon PoS-Kette, die Leistung und Vorhersagbarkeit für Benutzer, Validierer und Entwickler zu verbessern.

Wie wird sich die Hard Fork auf den Preis der MATIC auswirken?

Kurz gesagt ist diese Hard Fork ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Polygon und der MATIC; er hat das Potenzial, die Leistung des Netzwerks erheblich zu steigern und seine Beliebtheit bei Nutzern und Entwicklern gleichermaßen zu erhöhen. Dies wiederum könnte zu einem Anstieg des MATIC-Preises führen, da die Nachfrage nach dem Token steigt.

Wenn dieses Ereignis die Anleger genauso begeistert wie andere Nachrichten von anderen Projekten in diesem Bereich, könnten wir in den kommenden Tagen große Kursbewegungen bei der MATIC sehen. Sollte die Rallye am Kryptomarkt jedoch weiter an Schwung verlieren und potenzielle Käufer diese Nachricht bereits eingepreist haben, ist es möglich, dass der MATIC-Kurs nicht sofort von der Abspaltung profitiert.

Unabhängig davon ist es aus der Perspektive der langfristigen Fundamentaldaten klar, dass diese harte Abspaltung einen großen Wert für MATIC und das Polygon-Netzwerk bringen wird und den Weg für weitere Entwicklungen in der Zukunft ebnet.

Polygon (MATIC) Technische Analyse und Kursprognose

Aus technischer Sicht drückt der aktuelle MATIC-Kurs gegen die 1 $-Marke, während die Bullen versuchen, diese wichtige psychologische Widerstandsmarke zu durchbrechen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 57,32 und zeigt, dass sich MATIC im neutralen" Bereich befindet und weder überkauft noch überverkauft ist. Die nächste Unterstützung liegt im Bereich von 0,9418 bis 0,9683 $, während der nächste Widerstand zwischen 1,31 und 1,33 $ liegt, wenn der Kurs über 1 $ steigt.

Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt ein zinsbullisches Potenzial, während die Ichimoku-Basislinie bei 0,9013, der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 0,8750 und der gleitende Rumpfdurchschnitt (9) bei 1,0161 liegt. All dies deutet darauf hin, dass sich MATIC in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet und möglicherweise von der bevorstehenden Hard Fork profitieren könnte.

Wie immer sollten Anleger ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor sie Geld in Kryptowährungen oder andere digitale Vermögenswerte investieren, und Maßnahmen zum Risikomanagement ergreifen, wie z. B. das Setzen von Stop-Losses.

Insgesamt hat MATIC ein großes Potenzial, langfristig im Wert zu steigen, da das Polygon-Team weiterhin neue Funktionen und Updates zur Verbesserung der Netzwerkleistung einführt. Obwohl es unmöglich ist, genau zu sagen, um wie viel der MATIC-Kurs infolge dieses Ereignisses steigen wird, sollten langfristige Investoren alle Entwicklungen und Änderungen, die vor und während der Abspaltung auftreten, im Auge behalten.