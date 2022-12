Wale sagen voraus, dass diese 4 Presales im Wert steigen werden, sollten Sie investieren?

Wie jeder aufmerksame Anleger weiß, befindet sich der Kryptomarkt derzeit in einem Abwärtstrend, und das sind gute Nachrichten für Anleger, die zu einem niedrigeren Preis einsteigen wollen.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten als nur den Kauf von Kryptowährungen an Börsen. Vorverkäufe bieten Anlegern die Möglichkeit, in Coins einzusteigen, bevor sie auf den Markt kommen, und bieten hohe Rabatte, wenn man vielversprechende Projekte mit starken Fundamentaldaten findet.

Vier spezielle Token-Vorverkäufe haben die Aufmerksamkeit der Wale auf sich gezogen, die seit ihrer Einführung stark investiert haben: D2T, IMPT, TARO und RIA. Alle vier repräsentieren Projekte, die aufgrund ihrer ehrgeizigen Pläne, starken finanziellen Unterstützung und soliden Teams vielversprechend sind.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade ist eine neue Plattform, die Tools für Kryptowährungsinvestoren anbieten wird, um die Stimmung zu verfolgen, Daten zu analysieren und Strategien zu entwickeln. Einige Funktionen der bald startenden Plattform umfassen: Kauf- und Verkaufssignale, Social Sentiment Tracking, On-Chain-Analyse zur Identifizierung von Trendmünzen, Trading-Tools, die es einfach machen, neue Strategien auszuprobieren, und ein einzigartiges Scoring-System zur Bewertung von Krypto-Vorverkäufen.

Die Plattformfunktionen von Dash 2 Trade (D2T) können nur von Nutzern mit dem D2T-Token genutzt werden. Der Vorverkauf für D2T-Token hat bis heute 9 Millionen Dollar eingebracht und befindet sich nun in der letzten Phase, der Phase 4. Fast 70 % der Token wurden bisher verkauft. Da erwartet wird, dass der Wert des D2T-Tokens nach dem Start der Plattform steigen wird, wird erwartet, dass sein Preis zusammen mit der Popularität der Plattform steigen wird.

Die Beta-Version des D2T-Vorverkaufs-Dashboards wird bald veröffentlicht, was wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Token-Verkäufe führen wird.

IMPT (IMPT)

IMPT.io verbindet Nutzer mit Hunderten von Umweltprojekten auf der ganzen Welt und arbeitet mit Tausenden von bekannten Einzelhandelsmarken zusammen, die einen bestimmten Teil ihrer Verkaufsspanne an die Projekte spenden.

Die Verbraucher können über das IMPT-Web-Widget oder die IMPT-App online oder per Handy einkaufen, und ein Teil des Geldes wird an ein geprüftes Umweltprojekt gespendet, das sich für die Kohlenstoffbindung einsetzt. Für Verbraucher und Unternehmen ist es ein Leichtes, ihren Kohlenstoff gegen einzigartige, von anerkannten Künstlern gestaltete NFT-Sammelprämien zu "verbrennen". Nicht ausgemusterte Credits können weiterhin auf dem IMPT-Marktplatz gehandelt werden.

Die innovative Plattform von IMPT hat bereits mit Tausenden von Partnern zusammengearbeitet - darunter große Namen wie Netflix, Microsoft, Amazon, Samsung, Macy's, Dominos und viele mehr.

Der IMPT-Token wird zu einem Preis von 0,0253 $ notiert, 10 % über dem endgültigen Vorverkaufspreis, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Nachricht kommt nur fünf Tage vor dem Ende des Fundraisings für das Projekt am 11. Dezember. Das Projekt hat in knapp zwei Monaten 15,5 Millionen Dollar gesammelt, davon 350.000 Dollar allein in den letzten Tagen.

In der Zwischenzeit hat das Unternehmen zusätzlich zu den bereits feststehenden Börsenzulassungen bei den Börsen LBank und Changelly vor kurzem bekannt gegeben, dass weitere sieben Börsenzulassungen in Vorbereitung sind.

RobotEra (TARO)

In RobotEra übernehmen die Spieler die Kontrolle über Robotergefährten, um den zerstörten Planeten Taro zu erkunden und wiederaufzubauen. Mit den Tools im Spiel können die Spieler ihre eigenen Roboter und andere Objekte bauen, ohne Programmierkenntnisse zu haben. Das Spiel bietet außerdem ein Spiel-zum-Verdienen-Gameplay mit NFTs und Weltenbau-Elementen, die es einzigartig und fesselnd machen.

Die Spieler können auch zusätzliches Geld verdienen, indem sie an Aktivitäten wie Quests, Community-Events und Einsätzen teilnehmen. Außerdem können sie Platz auf Plakatwänden oder Strukturen in der Spielwelt verkaufen. Und wenn Sie sich besonders unternehmerisch fühlen, können Sie Veranstaltungen ausrichten und Eintrittsgelder verlangen.

ür das Jahr 2023 ist geplant, virtuelle und erweiterte Realität (VR/AR) in das Spiel zu integrieren. Dank des breiten Funktionsumfangs von RobotEra werden die Spieler in der Lage sein, ihre eigenen Spielwelten zu entwerfen und damit Geld zu verdienen. Dies hat das Potenzial, das Spiel immer beliebter zu machen, sogar während der Bärenmärkte für Kryptowährungen, und ebnet den Weg für zukünftigen Erfolg.

Seit dem Start des Vorverkaufs hat RobotEra mehr als 430.000 $ eingebracht.

Calvaria (RIA)

Das Spiel Calvaria: Duels of Eternity verwendet NFT-Sammelkarten, mit denen die Spieler in einer vom Leben nach dem Tod inspirierten Welt Strategien entwickeln und gegeneinander antreten können.

NFT-Handelskarten werden auf dem internen Marktplatz von Calvaria mit RIA-Tokens gekauft und gehandelt. Inhaber von RIA haben auch die Entscheidungsgewalt über die dezentralisierte autonome Organisation (DAO) des Spiels und der Token kann eingesetzt werden, um passiv zusätzliches Einkommen zu generieren.

Bislang hat der Presale des Spiels 2,26 Millionen Dollar von den angestrebten 3 Millionen Dollar eingebracht, und die Entwickler beenden ihn früher als geplant, um die Entwicklung schneller voranzutreiben. Es werden nur noch 150 Millionen Token statt der ursprünglichen 300 Millionen verfügbar sein.

