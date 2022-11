Wale glauben, dass dieser neue Metaverse-Krypto das nächste 10x-Projekt ist - Zeit zum Kaufen

Das Metaverse hat im Laufe der letzten Jahre erheblich an Zugkraft gewonnen, wobei viele Projekte während des letzten Bullen-Runs mit 100-fachen Multiples geprahlt haben.

Zu den größten Gewinnern gehören das OG-Metaverse Decentraland sowie die relativen Newcomer Axie Infinity (AXIE) und Sandbox (SAND).

Es gibt jedoch ständig neue Metaversen, die in den Wettbewerb eintreten, und eine, die im Moment viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist RobotEra.

RobotEra erobert sich seine eigene Nische

RobotEra ist ein brandneues Metaversum, das sich eine eigene Nische im Metaversum schaffen will.

Der Schwerpunkt des RobotEra-Metaversums liegt nicht auf der Schaffung einer virtuellen Welt, die von Robotern beherrscht wird, sondern auf der Anlehnung an frühere Metaversen.

Jeder Benutzer, der im RobotEra-Metaverse spielt, hat die Möglichkeit, sein eigener Roboter zu werden, sein eigenes Land zu kaufen und dieses Land auf jede Art und Weise zu gestalten, die er für angemessen hält.

Fokus auf Dezentralisierung

Einer der Hauptschwerpunkte des RobotEra-Teams liegt auf der Dezentralisierung. Dezentrale autonome Organisationen haben in den letzten Jahren dank ihrer Fähigkeit, die Verwaltung von Projekten zu dezentralisieren, viel an Zugkraft gewonnen, insbesondere im Krypto-Bereich.

Daher wird der TARO-Token auch als Governance-Token für die RobotEra DAO fungieren.

Dies bedeutet, dass das Team von RobotEra in der Lage sein wird, an der Spitze des Kryptowährungsökosystems zu bleiben, da sie in der Lage sein werden, den Bienenstockgeist ihrer Gemeinschaft und ihrer Mitwirkenden zu nutzen.

Unterstützt von LBank Labs

Das Team von RobotEra hat fleißig daran gearbeitet, Partnerschaften einzugehen, die ihnen auf ihrem Weg zu einem dominanten Metaverse helfen werden, und so haben sie sich die Unterstützung von LBank Labs gesichert, dem Team hinter der LBank-Börse.

Eine solch wichtige Partnerschaft in einem so frühen Stadium ist für die zukünftige Entwicklung des Projekts von entscheidender Bedeutung und wird es TARO wahrscheinlich sehr viel einfacher machen, an zentralen Börsen gelistet zu werden, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist.

Der RobotEra-Vorverkauf ist jetzt live

Der Vorverkauf für die native Währung des RobotEra-Metaverse und -Ökosystems, TARO, ist jetzt auf der RobotEra-Website live.

Derzeit liegt der Preis für TARO bei nur $0,02, aber da der Vorverkauf in verschiedenen Phasen abläuft, wird der Preis nach und nach steigen.

In der nächsten Phase des Vorverkaufs wird der Preis auf 0,025 $ pro TARO gestiegen sein.