Solana Kurs Prognose: Crasht SOL jetzt auf 10 $ - verkaufen oder den Crash aussitzen?

Stabile Performance am Kryptomarkt in den vergangenen 24 Stunden. Doch Solana gibt erneut um 3,5 % nach und notiert mittlerweile bei rund 13,70 $. Damit ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Der Abverkauf war in den vergangenen Tagen nach dem FTX-Crash massiv. Das Momentum ist bei Solana stark bearisch. Nun könnte der Kurs zeitnah unter 10 $ crashen. Sollte man SOL jetzt verkaufen oder auf einen Turnaround setzen? Unsere Solana Kurs Prognose:

Solana Crash nach FTX-Desaster: doch Solana ist nicht FTX

Zunächst einmal ist ein Blick auf die Ursachen des massiven Solana-Crashs erforderlich, der dem ehemaligen Top 10 Coin im letzten Monat über 55 % der Marktkapitalisierung kostete. Solana (SOL) notiert 95 % unter ATH – der Abschlag ist für investierte Anleger mehr als heftig. Der ehemals als Ethereum-Killer gehandelte Coin wird stark abverkauft. Dennoch sollte man sich vor Augen führen, dass Solana nicht gleich FTX ist.

Kurzfristig scheint der Abverkauf bei Solana dennoch berechtigt. Denn der Abwärtsdruck durch die erforderliche Liquidation von SOL bei Alameda Research führte zu einer breiten Kapitalflucht aus dem Solana-Netzwerk, dessen TVL um mehr als die Hälft einbrach. Zu stark waren die Verstrickungen zwischen SBF, FTX, Alameda Research und Solana.

Fundamentale Probleme sind somit vorhanden. Doch diese gab es auch bei anderen Kryptowährungen, wie ein Twitter-Nutzer ansprechend darstellt. Ein Turnaround scheint somit keinesfalls ausgeschlossen, obgleich das Vertrauen aktuell massiv beschädigt wurde.

Binance stoppt USDT (SOL) & USDC (SOL) Einzahlungen

Am gestrigen Donnerstag gab die umsatzstärkste Handelsbörse Binance einen Stopp von Einzahlungen von USDT und USDC (SOL) bekannt. Nach dem Einzahlungsstopp der Stablecoins, die auf dem Solana-Netzwerk basieren, gab es einen weiteren Kursrutsch. Die Verbindungen zu FTX kosten Solana immer mehr Vertrauen. Eine genauere Erklärung für die Maßnahme gab es vonseiten Binance nicht. Weitere Major-Exchanges wie OKX und Bybit zogen nach.

Der harte Fall von Solana (SOL)

Solana ist eine vielversprechende Layer-1-Blockchain, die mit dem integrierten Proof of History die Blockchain-Welt disruptieren und insbesondere die marktführende Layer-1 Ethereum angreifen wollte. Doch die engen Verbindungen zu SBF und der insolventen FTX-Exchange haben Solana in einen signifikanten Abwärtstrend getrieben. Der Einbruch von Solana erfolgte korrespondierend mit dem FTX Token, allerdings in einem etwas geringeren Umfang.

Fällt Solana jetzt unter 10 $?

Das Abwärtsmomentum bleibt stark. Doch Solana konnte sich im Stundenchart an einer Unterstützungszone bei 13,5 $ stabilisieren. Sollten die Bären den Kurs unter diesen Support drücken, dürfte der Solana Kurs zeitnah auf 12,40 $ fallen.

Hoffnung auf eine baldige Trendumkehr macht auch der langfristige Tages-Chart nicht. Eine kurzfristige Gegenbewegung könnte aufgrund eines überverkauften Zustands mit einem RSI von 23 indiziert sein. Das hohe Verkaufsvolumen macht weiterhin einen bearischen Eindruck.

