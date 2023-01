Polygon Kurs Prognose: Fünf Gründe, warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, um in Polygon zu investieren

Trotz einer leichten Korrekturbewegung in den letzten 24 Stunden, bei welcher Polygon (MATIC) wieder unter die 1,15 $ fiel, sieht die aktuelle Kursentwicklung positiv aus. Rücksetzer könnten bei einer stark bullischen Einschätzung als Kaufchance interpretiert werden. Erst recht, wenn man sich die fundamentale Entwicklung anschaut. Deshalb wollen wir uns in der Polygon Kurs Prognose fünf Gründe anschauen, warum man aktuell in Polygon investieren könnte.

Nach Daten von CoinMarketCap ging das Handelsvolumen bei Polygon in den letzten 24 Stunden um rund 36 % zurück und fiel auf 630 Millionen $. Dabei notiert MATIC rund 1 % ins Minus. Von einem 24-Stunden-Hoch bei 1,16 $ gab es einen kleinen Rücksetzer. Mit einer Handelsspanne zwischen 1,10 und 1,16 $ verläuft die Konsolidierung jedoch wenig volatil.

Im 4-Stunden-Chart sahen wir zuletzt einen schönen Ausbruch aus der Konsolidierung, der von einem stark ansteigenden Handelsvolumen geprägt war. Nun deutet sich eine erneute Seitwärtsbewegung an, bei welcher wir bei makroökonomisch weiterhin zuversichtlicher Lage einen weiteren Ausbruch nach oben präferieren.

Zugleich könnte man auch die Fib Retracements der langfristigen Abwärtsbewegung betrachten. Hier zeigte sich beim 23,6 Fib Retracement bei rund 0,88 $ eine spannende Kurszone, in der sich Bullen und Bären in den letzten Wochen mehrere intensive Auseinandersetzungen lieferten. Mit einem bullischen Impuls könnte nun das 38,2 Fib Retracement bei rund 1,24 $ anvisiert werden.

Unabhängig von einer technisch tendenziell bullischen Ausgangslage gibt es weitere Fundamentaldaten, die ein langfristiges Investment in Polygon vielversprechend erscheinen lassen.

Die Entwickleraktivität von Polygon zeugt von der Zukunftsfähigkeit. Schließlich korreliert die Anzahl der aktiven Blockchain-Entwickler – eine begrenzte Ressource – mit der zukunftsorientierten technologischen Weiterentwicklung. Nach der Anzahl der Entwickler ist Polygon nach einem neuen Developer-Report bereits eine Top 5 Blockchain. Von 2021 auf 2022 stieg die Anzahl der „Direct Contracts“ von 309.000 auf 795.000 – bei den Creators für „Direct Contracts“ betrug das Wachstum im gleichen Zeitraum sogar 7,4x.

Die steigende Aktivität zeigte sich zuletzt nicht nur bei den Entwicklern. Denn auch bei den täglich aktiven Adressen im Polygon-Netzwerk gab es eine stark bullische Entwicklung. Diese stiegen im vierten Quartal 2022 von weniger als 400.000 Daily-Active-Adresses auf über eine Million Adressen zum Jahresende. Ein zwischenzeitliches Hoch wurde sogar über 1,6 Millionen markiert.

Gefühlt gibt es im Wochentakt bei Polygon neue Kooperationen mit etablierten Real-World-Unternehmen, die ihre Web3-Aktivitäten über Polygon vorantreiben möchten. Augenscheinlich hat sich die Layer-2 als das Mittel der Wahl für die größten Unternehmen der Welt positioniert. Die Marketingabteilung leistet exzellente Arbeit. Starbucks, Reddit, Meta, Adidas, Prada, JPMorgan oder Walt Disney sind nur einige Beispiele für Unternehmen, die NFTs oder Web3-Aktivitäten mit Polygon umsetzen.

Nach Daten von DefiLlama beträgt der Anteil am gesamten Total Value Locked aktuell 2,54 %. Damit befindet sich Polygon auf dem vierten Platz und vereint mehr TVL als viele Layer-1-Blockchains wie Avalanche, Fantom, Solana oder Cardano.

Polygon wird auch bei den Non Fungible Token zunehmend beliebter. Wenn man sich die Daten des umsatzstärksten NFT-Marktplatzes OpenSea anschaut, sieht man einen deutlichen Anstieg der aktiven Polygon-Trader. Nach einer deutlichen Korrektur im Bärenmarkt 2022 sehen wir hier seit September 2022 eine Trendwende.

Kumuliert steigt die Anzahl der OpenSea Polygon Nutzer immer weiter und überschritt zuletzt erstmals die Anzahl von 1,6 Millionen.

Die jüngste Kursrallye bei Polygon dürfte auch durch das bevorstehende zkEVM-Update angetrieben werden. Seit dem Oktober letzten Jahres werden die Auswirkungen im Testnet überprüft. Schon bald möchte man den offiziellen Launch des Mainnets bekannt geben, dieser ist zweifelsfrei für das Q1 2023 geplant.

Mit Polygon zkEVM möchte man als Layer-2-Skalierungslösung das Potenzial von Zero-Knowledge-Proofs bei hoher Kompatibilität mit Ethereum ausschöpfen. Mit einer hohen Sicherheit und Zensurresistenz dürfte sich zkEVM insbesondere für DeFi auf Ethereum eignen, um in kurzen Zeitperioden beispielsweise Ein- und Auszahlungen durchzuführen.

„Polygon zkEVM is a Layer 2 scaling solution for Ethereum that leverages the scaling power of zero-knowledge proofs while maintaining Ethereum compatibility. Developers and users on Polygon zkEVM can use the same code, tooling, apps, etc that they use on Ethereum, but with much higher throughput and lower fees.“