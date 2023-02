Krypto News: Bull-Run bei AI-Coins! +221% für SingularityNET – jetzt noch AGIX kaufen?

Ob SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET) oder Artificial Liquid Intelligence (ALI): AI-Token sind die Coins der Stunde! Keine andere Krypto-Kategorie pumpt derzeit auch nur annähernd so massiv wie AI-Coins. Dabei derzeit führend: SingularityNET (AGIX). Mehr als 221% konnte der AI-Token innerhalb der letzten Woche zulegen, auch aktuell geht AGIX durch die Decke. Worum handelt es sich bei der AI-Kryptowährung genau – und könnte sich der Einstieg jetzt noch lohnen?

Was sind AI Crypto Token?

Der Bereich Künstliche Intelligenz (KI, im englischen Artificial Intelligence, AI) boomt bereits seit Jahren – doch jetzt beginnt langsam die Verzahnung mit Kryptowährungen. Jüngstes Hype-Thema im Bereich KI: ChatGPT, die künstliche Intelligenz von OpenAI. Zehn Milliarden Dollar will IT-Gigant Microsoft investieren – das hat nicht nur die Krypto-Community aufhorchen lassen. Zahlreiche Anwendungsfälle sind denkbar: Ein Chat-Bot á la ChatGPT könnte beispielsweise direkt mit der Blockchain kommunizieren – und ganz neue Interaktionen möglich machen. Experten gehen davon aus, dass sich dadurch die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander interagieren, vollständig transformieren könnte.

Bei einer Kryptowährung kann sich eine KI beispielsweise um Aspekte wie Sicherheit und Skalierbarkeit kümmern, auch die Benutzererfahrung verbessern. Für Programmierer bieten sich dadurch zudem völlig neue Möglichkeiten für Anwendungen und Dienste – beispielsweise für Krypto-Marktplätze oder KI-gestütztes Portfoliomanagement.

Was ist SingularityNET (AGIX)?

SingularityNET ist eine Blockchain-gestützte Plattform, über die Anwender KI-Dienste erstellen, teilen und monetarisieren können. Möglich wird das durch den zugehörigen KI-Marktplatz, den sogenannten SingularityNET-Marktplatz – ein Marktplatz für neue, innovative KI-Werkzeuge. Der erlaubt es Nutzern, KI-Dienste zu testen und zu kaufen. Programmierer können außerdem selbsterstellte KI-Tools verkaufen. Angekündigt wurde die Plattform erstmals 2017, und schon im Dezember desselben Jahres konnte das Projekt über ein Initial Coin Offering (ICO) in nur einer Minute 36 Millionen Dollar einnehmen.

Das Team hinter SingularityNET ist in der Welt der Künstlichen Intelligenz nicht unbekannt, im Gegenteil: Von ihm stammt eine KI namens Sophia – besser bekannt als „ausdrucksstärkster Roboter der Welt“. Das Ziel von SingularityNET: Sophia soll die menschliche Sprache vollständig verstehen und so eines Tages zu einer künstlichen Intelligenz auf menschlichem Niveau werden – oder sogar mehr.

SingularityNET (AGIX) explodiert: +221% in 7 Tagen

Das hat sich für frühe Investoren richtig gelohnt, die Zahlen können sich sehen lassen: +357% in den letzten 12 Monaten, +794% (!) in den letzten vier Wochen, 210% in der vergangenen Woche – und auch innerhalb der letzten 24 Stunden konnte AGIX kräftig steigen und satte 30% zulegen.

AGIX auf dem Tageschart. Bild: Coinmarketcap.com

Die Folge: Hype. Tausende Anleger suchen aktuell nach SingularityNET (AGIX). Der Token ist extrem stark nachgefragt, kommt auf ein Tagesvolumen von fast 420 Millionen Dollar (Daten von Coinmarketcap.com). CoinGecko kommentiert auf Twitter: SingularityNET (AGIX) befindet sich auf Platz 1 der Top-Trending-Coins.

Prognosen für AGIX sind dennoch durchwachsen: Gov.capital rechnet innerhalb der nächsten 12 Monate mit einem Rückgang von jetzt 0,44 Dollar auf 0,24 Dollar, auch Walletinvestor.com sieht eine Korrektur kommen – hier auf 0,33 Dollar.

Lediglich Priceprediction.net äußert sich zuversichtlich: Hier steigt AGIX in 2023 auf 0,66 Dollar (+50%), pumpt 2024 auf 1 Dollar und erreicht bis 2027 dann stolze 3,15 Dollar (+615%).

Spannende SingularityNET Alternativen

