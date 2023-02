Fit und bezahlt werden? Das steckt hinter Fight Out (FGHT)

Ein vielversprechendes neues Projekt für Investoren könnte Fight Out (FGHT) werden. Die neue Kryptowährung basiert auf der Ethereum-Blockchain basiert und möchte die „Zukunft der Move-2-Earn Plattformen“ definieren.

Fitnessziele mit Belohnungssystem

Ethereum bleibt weiterhin eine beliebte Blockchain, auf die einige Unternehmen im Kryptosektor setzen. So auch Fight Out. Dessen Entwickler konzentrieren sich auf den Zusammenschluss von realen Workouts mit der virtuellen Welt von Web3 und dem Metaverse. Ziel ist es ein ETH-basiertes Trainingssystem zu schaffen, das Fitnessziele attraktiver gestaltet und Nutzer der Plattform langfristig an den sportlichen Lifestyle binden soll. Das Ganze soll als Move-2-Earn-Prinzip eingerichtet werden, bei dem Belohnungen für das Erreichen von Fitnesszielen und dem Abschließen von Workouts ausgeschüttet werden. Die Entwickler möchten Fitness begeisterten und jenen die es werden wollen, Hilfestellungen zur Entwicklung einer Trainingsroutine bieten.

Der Verkauf des Tokens hat im Dezember begonnen und hat bereits mehr als 3,7 Millionen $ eingebracht. Derzeit ist FGHT in der zweiten Presale-Phase zu einem Preis von 0,019 $ über die offizielle Website des Projekts erhältlich. Der Vorverkauf soll bis Ende März 2023 abgeschlossen sein. Ab April will das Unternehmen erste CEX-Listings seines Coins haben und die App für Nutzer offiziell starten.

Fitnessprüfungen, private Sessions und vieles mehr

Die Fortschritte sollen dabei auch in der Fight Out-App gezählt werden. Die Entwickler nennen sie den „Personal Trainer in der Tasche“, die speziell auf den Nutzer zugeschnittene Workouts einrichten soll. Sie wollen eine breite Palette an Trainingseinheiten, darunter Box- und MMA-Kurse, im Netzwerk einrichten.

Neben dem Fokus auf App-basierte Trainingseinheiten ist es auch geplant ein erstes reales Fitnessstudio in das Move-2-Earn Prinzip einzubinden. Diese Einrichtung soll als „Markenzentrum“ für das Projekt dienen und dazu beitragen, die „Community zu stärken und die Nutzerbasis der App zu vergrößern“, außerdem sollen dort Inhalte für Online-Kurse gedreht werden. Über eine mögliche Lage des Studios haben die Entwickler bislang keine Auskunft gegeben.

„Steigere deine Gesundheit, verdiene Belohnungen und trete im Metaverse an. Fight Out verfolgt dein Training im echten Leben und verbessert die Werte deines Avatars, während du Fortschritte machst“, erklärt das Team hinter Fight Out im Whitepaper.

FGHT-Token

Mit dem Ethereum-basierten ERC20-Token erhalten Nutzer Zugang zur Fitness-App des Ökosystems. Der native Token der Plattform wird dabei an Nutzer als Belohnungen ausgeschüttet und kann wieder in das Projekt reinvestiert werden. Der Token soll im Ökosystem selbst vor allem für In-App Käufe verwendet werden.

Mit dem Token sollen Nutzer Gym-Pässe und Merch erwerben können oder ihren Avatar an in der App neu gestalten können. Zudem sollen Token-Inhaber auf exklusive Events und zu persönlichen Trainingseinheiten eingeladen werden. Die Entwickler wollen auch eine Möglichkeit anbieten, bei der Nutzer in Challenges gegeneinander antreten und dabei Belohnungen in Token-Form gewinnen können. Das Projekt wird von Ambassadeuren unterstützt, die im Fitnessbereich tätig sind. Darunter sind Boxer und MMA-Kampfer und Fitness-Influencer.

Bei Twitter hat das Unternehmen kürzlich sein erstes Listing auf einer Kryptobörse bekannt gegeben. Ab dem Launch im März soll der FGHT-Token bei der bekannten Exchange LBank zu finden sein.

FGHT-Presale Kaufanleitung

Der Erwerb von Token in der Vorverkaufsphase ist nur über die offizielle Website des Projekts möglich. Erworbene Token werden nach Abschluss der Presale-Phase an die Halter ausgeschüttet.

Schritt 1: Wallet auf der Website verbinden

Der Kauf von FGHT-Token im Browser geht über das bekannte Wallet Meta Mask. Für die mobile Version empfiehlt sich das Trust Wallet zu verwenden. Sobald das Meta Mask oder Trust-Wallet im Browser installiert ist, kann es mit der Plattform verknüpft werden. Beide Anbieter führen über den Login Prozess zu den Kaufoptionen des Tokens.

Schritt 2: Wallet-Konto aufladen

Wenn kein Guthaben auf dem Wallet vorhanden ist, muss es vor dem Kauf aufgeladen werden. Dazu werden derzeit ETH oder USDT benötigt. ETH oder USDT können von einem anderen Wallet gesendet oder in direkt der Meta Mask Anwendung über Kreditkarte erworben werden. Nach dem Klick auf das Feld „Buy $FGHT with ETH/USDT“ können die Angaben und Gebühren vor dem Kauf noch einmal überprüft werden.

Schritt 3: FGHT-Token kaufen

Im nächsten Schritt erscheint ein Fenster, in dem nun der gewünschte Betrag in ETH oder USDT eingegeben werden soll. Die Anzahl der Token, die dafür ausgezahlt werden, wird automatisch berechnet. Zu beachten ist, dass die erworbenen Token erst nach Abschluss des Vorverkaufs an die Halter ausgezahlt werden.

Lohnt sich der Einstieg?

Anleger können jetzt ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems werden, indem sie online über ihr Krypto-Wallet in den Token investieren. Dabei kann ein früher Einstieg von Vorteil sein, wenn man den gesundheitlichen Aspekt bedenkt. Daher könnte Fight Out ein Fitnesskonzept werden, welches sich in Zukunft zu beobachten lohnt. Einige Analysten glauben an das Potenzial, dass das Team hinter der Move-2-Earn Plattform verspricht, dieses Bild zeigt sich vor allem auch daran, dass Fight Out innerhalb von kurzer Zeit fast 4 Millionen $ einsammeln konnte.

Die Entwickler konnten zwar für einige Investoren die Ernsthaftigkeit des Vorhabens bereits unter Beweis stellen. Dennoch befindet sich das Projekt derzeit noch in einem frühen Stadium. Gerade bei volatilen Kryptowährungen bedeutet ein vermeintlicher Nutzen nicht zwingend, dass auch der Erfolg garantiert werden kann.

ZalSpace bei Youtube glaubt, dass das Projekt ein Scam sein könnte. Gerade bei jungen Kryptos ist eine gründliche Recherche und die Beobachtung der Marktentwicklung ratsam, bevor man sich zum Kauf entscheidet. Bei Fight Out wird die Akzeptanz der Trainingseinheiten im Metaversums durch die Nutzer bestimmt und auch die Umsetzung der Kooperationen mit Fitnessstudios wird den Erfolg des Tokens mitbeeinflussen. Es bleibt also abzuwarten, wie erfolgreich die Move-2-Earn Plattform in Zukunft nach dem Launch sein kann.