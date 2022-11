Fantom Kurs Prognose: FTM pumpt um 10 % - das ist der Grund für das bullische Momentum – jetzt kaufen?

Während der breite Markt heute rund 2,5 % im Plus notiert und zur Wochenmitte äußerst stabil bleibt, gehört Fantom zu den größten Gewinnern. Zwischenzeitlich lag das Kursplus im zweistelligen Bereich. Beim Schreiben dieses Beitrags schwankte der Fantom Kurs zwischen 8 und 10 % im Plus. Damit konnte FTM auf Wochensicht über 30 % steigen - das Momentum ist bullisch. Kein anderer Top 100 Coin konnte in den vergangenen sieben Tagen eine vergleichbare Performance erzielen. Doch warum performt der FTM Coin aktuell den breiten Markt aus und kann sich die Rallye fortsetzen? Unsere Fantom Kurs Prognose:

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Fantom Coin zwischen 0,215 und 0,244 $ gehandelt. Damit erreichte man ein neues 7-Tage-Hoch. In den vergangenen Stunden gab es leichtere Gewinnmitnahmen, aktuell notiert FTM bei rund 0,237 $ und damit auf Wochensicht 35 % im Plus, in den vergangenen zwei Wochen gab es eine Performance von 27 %. Nun konnte man die Verluste auf Monatssicht wieder ausgleichen und notiert weitgehend unverändert, wenn man 30 Tage als Zeithorizont betrachtet. Dies sieht bei anderen Coins deutlich schlechter aus.

Fantom stellt aktuell relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt unter Beweis und wurde nach Daten von CoinMarketCap mit einem Volumen von rund 200 Millionen $ gehandelt – 20 % Plus im Vergleich zum Vortag, sodass die Marktkapitalisierung wieder bei 600 Millionen $ notiert.

Im Stunden-Chart hat der Fantom Coin eine äußerst gesunde Aufwärtsbewegung etabliert. Kurzzeitig lag der RSI schon im überkauften Zustand, doch technische Gegenbewegungen kühlen den RSI immer wieder aufs Neue ab. Die aktuelle Konsolidierung scheint ein gutes Einstiegsniveau für kurzfristige Trader.

Im 4-Stunden-Chart stellt sich die Situation ebenfalls grundsätzlich bullisch dar. Zwar ist der RSI leicht überkauft. Der erste Test des Kursniveaus von rund 0,24 $ verlief vielversprechend, obgleich leichte Gewinnmitnahmen den Kurs wieder unter die wichtige Zone drückten. Ein Golden Cross wurde gebildet und generierte ein weiteres Kaufsignal. Die Bullen könnten nun morgen ausreichend Stärke haben, um den Fantom Kurs über die 0,24 $ zu drücken. Dann wäre das nächste Kursziel bei rund 0,2644 $.

Im Tageschart stellt sich die aktuelle Erholungsbewegung noch wenig eindrucksvoll dar. Der abwärtsgerichtete Trendkanal ist weiterhin intakt. Das Chartbild hellt sich jedoch durch das Überwinden des höheren Tiefs im aktuellen Abwärtstrend bei rund 0,19 $ etwas auf.

„Fantom: an inside financial peek at being a „crypto company“ – unter diesem Titel firmiert der aktuelle Blog-Beitrag von DeFi-Experte und Fantom-Gründer Andre Cronje. Dabei referiert er über die finanzielle Stabilität der Fantom-Blockchain post FTX-Crash. Schließlich sei Fantom die älteste Layer-Blockchain ohne Fork, die bereits seit vier Jahren operiert. Zugleich sei Andre Cronje guter Dinge, dass man die nächsten 30 Jahre operieren könne, ohne FTM Token verkaufen zu müssen.

„Other than ETH, Fantom is the oldest non-fork L1 with any real TVL, we have been operating for over 4 years, we plan to continue operating for at least another 30 more. We have a proven track history of technological advancements and delivery. If your entire revenue model is selling your token, you are doing a disservice to yourself, your blockchain, and your supporters.“