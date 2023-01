Ethereum wird bald 100 Millionen Adressen mit Nicht-Null-Saldo haben - Was dieser Meilenstein für den ETH-Preis bedeutet

Die Zahl der Ethereum-Adressen mit einem Nicht-Nullsaldo erreichte am Montag mit 92,5 Millionen ein neues Rekordhoch. Der Bärenmarkt des Jahres 2022, der im November im Zusammenbruch einer der ehemals größten Kryptowährungsbörsen der Welt gipfelte, scheint sich nicht auf das Wachstum der Anzahl der Adressen ohne Nullsaldo ausgewirkt zu haben.

Einige Analysten betrachten die Anzahl der Ethereum-Adressen mit einem Nicht-Null-Saldo als Indikator für die breitere "Akzeptanz" der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, kann der anhaltende, scheinbar unaufhaltsame Anstieg der Anzahl der Ethereum-Adressen mit Nicht-Nullsaldo als langfristiges positives Zeichen für die Kryptowährung ETH interpretiert werden.

100 Millionen Nicht-Null-Adressen-Wallets in Q2?

In den letzten drei Jahren sind bei Ethereum pro Jahr etwa 20 Millionen Adressen mit einem Nicht-Nullsaldo hinzugekommen. Eine Berechnung auf der Rückseite der Kryptobörse impliziert, dass bei nur noch 7,5 Millionen Adressen die 100-Millionen-Marke wahrscheinlich irgendwann im zweiten Quartal 2023 erreicht werden wird.

Dies wird zweifelsohne eine große Nachricht sein. Kryptowährungsmärkte sind notorisch wankelmütig, wenn es darum geht, auf Marktnarrativen zu reagieren. Händler sollten nicht allzu überrascht sein, wenn ETH im Vorfeld bzw. unmittelbar nach dem Erreichen der 100-Millionen-Nicht-Null-Adressen-Marke inmitten des ganzen Hypes und der positiven Presse, die diese Errungenschaft wahrscheinlich anziehen wird, einen Schub erhält.

Andere Metriken signalisieren ebenfalls ein anhaltend starkes Netzwerkwachstum

Das Wachstum der Anzahl der Ethereum-Guthaben, die nicht auf Null stehen, wird von einigen als eine zu grobe Metrik angesehen - jede neue Nicht-Null-Adresse bedeutet nicht unbedingt einen neuen Ethereum-Nutzer. Zum Glück für die Ethereum-Bullen gibt es eine lange Liste anderer Metriken, die ebenfalls auf ein starkes, anhaltendes Netzwerkwachstum hindeuten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Blockchain-Software-Entwicklungsunternehmens Alchemy zeigt, dass die Anzahl der im Ethereum-Mainnet eingesetzten Smart Contracts im Jahr 2022 um fast 300 % gestiegen ist. Das bedeutet, dass das Wachstum der Smart Contracts in etwa der Steigerungsrate des Jahres 2021 entsprach, trotz der Baisse im Jahr 2022. Am Ende des vierten Quartals 2022 waren 4,6 Millionen Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain im Einsatz, so der Bericht.

"Die Web3-Entwicklergemeinschaft erweist sich als äußerst widerstandsfähig", kommentierte Jason Shah, Leiter der Wachstumsabteilung von Alchemy. "Dieser Bericht zeigt, dass sie so fokussiert und motiviert sind wie eh und je, die Zukunft dieses Ökosystems aufzubauen - auch wenn sie die unnötigen Rückschläge, die wir im Jahr 2022 erlebt haben, ehrlich zugeben", fügte er hinzu.

Andernorts hat die Zahl der Ethereum-Netzwerk-Validierer kürzlich die Marke von 500.000 überschritten. Erst im Juli letzten Jahres waren es mehr als 400.000. Ein Netzwerk-Validator ist ein Computer, auf dem Software läuft, die Transaktionen auf der Blockchain verifiziert und validiert. Eine höhere Anzahl von Validatoren wird als Zeichen für die Stärke des Netzwerks angesehen, da es für eine böswillige Gruppe von Validatoren schwieriger wäre, die Kontrolle über das Netzwerk zu erlangen und die Blockchain zu beschädigen

Ethereum-Deflation - ein weiteres Narrativ, das 2023 an Boden gewinnt

Der Bärenmarkt an den Kryptowährungsmärkten, der vor etwas mehr als einem Jahr begann, bedeutet, dass der Preisverfall von Ethereum (ETH ist um etwa 67,5 % von seinem Rekordhoch im November 2021 gefallen) in den letzten Quartalen die dominierende Geschichte gewesen ist.

Im September 2022 wurde jedoch eine wichtige Änderung am Ethereum-Protokoll vorgenommen, die der Kryptowährung langfristig einen großen Schub verleihen dürfte. Im September letzten Jahres ging Ethereum von einem Proof-of-Work-Konsensmechanismus zu einem viel weniger energieintensiven Proof-of-Stake-Konsensmechanismus über.

Dies verringert nicht nur die Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen der Kryptowährung, was ihr helfen könnte, in den kommenden Jahren institutionelle Kapitalströme anzuziehen, mit denen Ethereums viel energieintensiverer Rivale Bitcoin zu kämpfen haben könnte, sondern auch die Inflationsrate von Ethereum ist stark gesunken.

Am Sonntag, den 15. Januar, lag die jährliche Emissionsrate von Ethereum bei etwa 0,55 %, während die Verbrennungsrate bei knapp 1,2 % lag. Infolgedessen erlebt Ethereum derzeit eine Deflation mit einer Rate von etwa 0,65 % pro Jahr. Damals, als Ethereum noch eine Proof-of-Work-Blockchain war, lag die Inflationsrate bei 4-5 %.

Einige Analysten haben behauptet, dass die deflationären Auswirkungen der Fusion dazu beigetragen haben könnten, dass ETH nicht unter 1.000 $ gefallen ist und unmittelbar nach dem FTX-Zusammenbruch neue Jahrestiefs erreicht hat. Im Gegensatz dazu erreichte Bitcoin im Anschluss an das FTX-Debakel neue Jahrestiefststände.

Ethereum wird bald sein nächstes großes Upgrade erfahren. Die "Shanghai"-Hardfork wird für März erwartet und wird es zum ersten Mal ermöglichen, gesetzte ETH zurückzuziehen, eine Änderung, die als sehr positiv für das Protokoll angesehen wird, da sie wahrscheinlich mehr Investoren ermutigen wird, ihre ETH zu setzen.