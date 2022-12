Das Krypto-Handelsunternehmen Cumberland sagt, dass der Bullenmarkt kurz vor dem Ende steht

Source: Adobe Stock / By Igor Faun

Trotz des anhaltenden Abschwungs auf dem Kryptomarkt, der bei vielen Branchenbeobachtern Besorgnis hervorruft, deutet eine zunehmende Zahl von Entwicklungen darauf hin, dass ein neuer Bullenmarkt kurz bevorstehen könnte, so eine aktuelle Analyse des Krypto-Asset-Handelsunternehmens Cumberland.

"Nach einem sehr lebhaften Monat konsolidiert sich die Preisentwicklung. Angesichts der Natur der Kryptowährung und der tektonischen Verschiebungen, die unter ihr stattfinden, erwarten wir nicht, dass dieses Paradigma von Dauer ist", sagte das Unternehmen in einem Twitter-Thread, in dem es seine Prognose für die Kryptomärkte vorstellte.

"Es gibt viele Quellen der Besorgnis für die Marktteilnehmer - Volumen und Liquidität sind ausgetrocknet und befinden sich, nach verschiedenen Maßstäben, auf den Tiefstständen des Jahres", so das Unternehmen. "Während dies ein Ferienphänomen sein könnte, ist die Stimmung düster - Dutzende von Krypto-Unternehmen sind entweder stark eingeschränkt oder aus dem Geschäft, und die Zukunft der Branche ist so wolkig wie immer. Dennoch haben die Preise ein überraschend lebhaftes Gleichgewicht erreicht, das weit von den Tiefstständen des Jahres entfernt ist."

Cumberland ist der Ansicht, dass die Erforschung dieser Dichotomie für die Vorhersage der Krypto-Kursentwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Die Analyse des Unternehmens deutet darauf hin, dass die Kryptomärkte nach den euphorischen Höchstständen im Jahr 2021 einen Großteil dieses Jahres damit verbracht haben, "sich an nüchterneren Technologiebewertungen zu orientieren."

Die anschließenden Zusammenbrüche des Luna-Stablecoins und der großen Kryptobörse FTX wirkten als Beschleuniger dieses Trends, indem sie den Krypto-Lending-Märkten den Sauerstoff entzogen und Liquidationen in ein Vakuum drängten, so das Handelsunternehmen.

"Nach diesen Liquidationen im Wert von Milliarden von Dollar und Billionen von Dollar an verlorener Marktkapitalisierung hängt die nächste Phase der Preisentwicklung fast ausschließlich von der Frage ab, ob es noch weitere Verkäufe geben wird oder nicht", so Cumberland.

Es gibt zwar immer noch eine Reihe von Portfolios, die unter der Aufsicht von Konkursverwaltern stehen, und diese Krypto-Assets müssen in den kommenden Monaten und Jahren wieder in den Markt zurückgeführt werden, aber "es wird immer deutlicher, dass der Markt in den meisten Szenarien tatsächlich mit einem Defizit an Krypto konfrontiert ist und nicht mit einem Überschuss", sagte das Unternehmen.

Zusammengebrochene Unternehmen wie FTX und das damit verbundene Unternehmen Alameda Research sowie verschiedene insolvente Kreditgeber hätten keinen Insolvenzantrag gestellt, wenn sie nicht bereits ihre liquiden Mittel als letzten Ausweg verkauft hätten, um ein Chapter 11-Verfahren zu vermeiden und sich über Wasser zu halten, wie Cumberland vorschlägt.

"Mit anderen Worten, man geht nicht pleite, wenn man noch handelbare Münzen zu verkaufen hat. Vielleicht war das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, die Liquidierung dieser Münzen in großem Stil", twitterte das Unternehmen.

Im Jahr 2023 dürften die Quellen der Markterholung mit der Akzeptanz zusammenhängen, so die Analyse.

"Große Technologieunternehmen mit Milliarden von Nutzern setzen ihr Onboarding der Blockchain-Technologie fort. Die Volatilität dieser Anlageklasse hat die Aufmerksamkeit des gesamten Anlegerspektrums auf sich gezogen - sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren", so Cumberland. "Wir rechnen nicht mit einem anhaltenden Paradigma der Gleichgültigkeit und Preisstabilität. Stattdessen rechnen wir mit einer Phase der Volatilität, während sich der Markt umstellt und die Geschäftsmodelle von web3 neu kalibriert werden. Darauf wird ein möglicher Aufwärtstrend folgen.