Crypto.com wählt Paris als sein europäisches Hauptquartier und investiert € 150 Millionen

Arc de Triomphe in Paris. Source: Adobe/orpheus26

Die große Kryptobörse Crypto.com wird ihren regionalen europäischen Hauptsitz in der französischen Hauptstadt Paris einrichten.

Die Börse hat auch eine Investition von 150 Millionen Euro (145 Millionen US-Dollar) in das Land angekündigt, um die Einrichtung eines regionalen Hauptsitzes sowie andere Marktoperationen zu unterstützen, wie in einem Blogbeitrag vom Mittwoch zu lesen ist.

Der Schritt erfolgt, nachdem Crypto.com die behördliche Genehmigung im Land erhalten hat, indem es sich als Digital Asset Service Provider (DASP) bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) registriert und die Genehmigung der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) erhalten hat.

"Unsere behördliche Zulassung war der erste wichtige Schritt auf unserem Weg in Frankreich und wir freuen uns darauf, weiterhin mit Interessenvertretern aus allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um die neue digitale Wirtschaft in Frankreich zu fördern und den Kunden ein erstklassiges Kryptoerlebnis zu bieten", sagte Eric Anziani, COO von Crypto.com.

Neben der Einrichtung des EU-Hauptsitzes wird die Investition auch dazu verwendet, lokale Talente in Frankreich einzustellen, die sich auf Geschäftsentwicklung, Compliance und Produkte konzentrieren. Darüber hinaus versucht die Börse, ihre "Markenpräsenz auf dem Markt durch Verbraucheraktivierungen, Engagement und Bildung" zu erweitern.

Mit mehr als 50 Millionen Nutzern ist Crypto.com eine der größten Krypto-Handelsplattformen der Welt. Laut einem Ranking von CoinGecko ist die Börse die zwölftgrößte Krypto-Plattform in Bezug auf das Volumen, mit einem Handelsvolumen von mehr als 236 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden.

Binance investiert €100 Millionen in Frankreich

Crypto.com ist nicht die einzige Börse, die ihre Präsenz in Europa und insbesondere in Frankreich verstärkt. Wie berichtet, hat Binance seine Beziehungen mit dem Land weiter vertieft, während sein CEO Changpeng Zhao (CZ) Paris als das Finanzzentrum für Krypto in Europa bezeichnete.

Während einer Eröffnungssitzung der Binance Blockchain Week Paris 2022 sagte CZ, dass der Kryptomarkt in Frankreich in den nächsten fünf Jahren "explodieren" wird, dank der starken Förderung der Kryptoadoption und einiger Maßnahmen der französischen Regierung, einschließlich der Bemühungen, die Steuern zu senken und die Arbeitsgesetze zu lockern.

CZ bezeichnete auch den EU-Rahmen für den Markt für digitale Vermögenswerte (MiCA) als "fantastisch", aber etwas streng, insbesondere bei Stablecoins. "Die Regulierungs-Entwürfe berücksichtigen keine USD-basierten Stablecoins, die 75 % der Liquidität auf dem Markt ausmachen", sagte er.

In der Zwischenzeit haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments Anfang dieser Woche das MiCA-Rahmenwerk gebilligt, das es Anbietern von Wallets und anderen Krypto-Diensten ermöglicht, sich innerhalb des Blocks zu vermarkten.

