Krypto Wale glauben, dass diese Altcoins die Kryptowelt im Sturm erobern werden - finden Sie heraus warum

Cathie Wood, CEO von Ark Investment Management und ein bekannter Krypto-Wal, ist seit einiger Zeit eine starke Befürworterin von Bitcoin. Trotz des jüngsten Wertverlusts bleiben Wood und ihr Team bei Ark optimistisch, was die Zukunft der größten digitalen Währung der Welt angeht, wie sie in einem aktuellen Bericht über disruptive Technologien feststellten, in dem sie den Bullenfall für Bitcoin erläutern.

In dem Bericht weisen die Analysten von Ark darauf hin, dass Bitcoin trotz seines starken Rückgangs von 69.000 $ auf einen Tiefststand von 15.797 $ andere wichtige Anlageklassen über relativ kurze Zeithorizonte übertroffen hat. Tatsächlich verzeichnete Bitcoin in den fünf Jahren bis 2022 eine annualisierte Gesamtrendite von 8,7 %, verglichen mit 6,1 % für globale Aktien, negativen 1,7 % für globale Anleihen und 7 % für Gold.

Laut Ark sind die Fundamentaldaten von Bitcoin heute stärker als je zuvor. Die Marktkapitalisierung von bitcoin betrug am 21. November 2022 393 Milliarden Dollar, verglichen mit nur 58 Milliarden Dollar etwa fünf Jahre zuvor. Dieses Wachstum der Marktkapitalisierung sowie die Tatsache, dass der Anteil des Bitcoin-Angebots, der im Jahr 2022 mit Verlust gehandelt wurde, mit 68,3 % einen Höchststand erreichte und damit frühere Bärenmärkte übertraf, wird von Ark-Analysten als positives Zeichen gewertet.

Einer der Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum von bitcoin beitragen, ist die zunehmende Anzahl von Langzeitinvestoren. Ark definiert langfristig als 155 Tage und stellt fest, dass Ende 2022 71 % des gesamten ausstehenden Bitcoin-Volumens im Besitz von Langzeitinvestoren waren. Dies zeigt, dass sich die Anleger zunehmend auf das langfristige Potenzial von bitcoin konzentrieren und weniger bereit sind, als Reaktion auf kurzfristige Wertschwankungen zu verkaufen.

Ark stellt auch fest, dass die Börsen ihre Transparenz als Reaktion auf den Zusammenbruch des Vertrauens in zentralisierte Kryptounternehmen erhöht haben. Diese erhöhte Transparenz in Verbindung mit der wachsenden Zahl von Langzeitinvestoren wird als positives Zeichen für die Zukunft von Bitcoin angesehen.

Der Bericht stellte auch Fortschritte und eine Reifung des NFT-Marktes fest, wobei die Analysten schrieben, dass im Jahr 2022 "das NFT-Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen ist" und dass sich NFTs "in Richtung nutzungsbasierter Projekte wie On-Chain-Domain-Namen und digitale Mitgliedschaften verlagert haben" und dass dieser Fokus auf realen Wert und Nutzen anstelle von Spekulation eine gesunde Entwicklung sei.

Die Tatsache, dass die Blockchain von Bitcoin selbst in letzter Zeit immer beliebter für NFTs wird, macht dies zu einem weiteren Bullenfall für Bitcoin.

Krypto-Wahn: Navigieren im Bitcoin Bull Case

Trotz dieses Enthusiasmus von Walen wie Cathie Wood und ARK sollten Investitionen in den Markt für digitale Vermögenswerte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Mit dem Potenzial für hohe Gewinne geht ein entsprechendes Risiko einher, weshalb es für Anleger entscheidend ist, die mit dem Kryptohandel verbundenen Überlegungen zu verstehen.

Zunächst einmal müssen Anleger die Unvorhersehbarkeit des Marktes erkennen und sich darauf einstellen. Um Verluste zu minimieren, ist es ratsam, nur Mittel zu investieren, deren Verlust man sich leisten kann.

Darüber hinaus ist eine ordnungsgemäße Due-Diligence-Prüfung bei der Auswahl der Projekte, in die investiert werden soll, von entscheidender Bedeutung. Überprüfen Sie die Legitimität jedes Projekts, indem Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überprüfen, und bewerten Sie den Ruf und die Glaubwürdigkeit des dahinter stehenden Teams.

Beurteilen Sie bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten die realen Anwendungen des Projekts und sein Wertversprechen. Entscheiden Sie sich für Projekte, die greifbare Lösungen für aktuelle Probleme bieten, anstatt nur auf Trends zu setzen, ohne einen nennenswerten Nutzen zu bieten.

Für diejenigen, die hohe Renditen anstreben, können Vorverkaufsinvestitionen in Kryptowährungen eine attraktive Option sein. Allerdings ist Vorsicht geboten, und es ist wichtig, alle Projekte, die die oben genannten Kriterien erfüllen, gründlich zu prüfen. Derzeit kaufen versierte Krypto-Wale in Projekte wie MEMAG, FGHT und CCHG, was auf ihr Erfolgspotenzial hindeutet.

Meta Masters Guild (MEMAG) macht Magie

Die Meta Masters Guild hat in ihrem Vorverkauf bereits mehr als 3,18 Millionen Dollar eingenommen und gewinnt mit ihrem revolutionären Ansatz für Blockchain-Spiele schnell an Zugkraft. Mit einer Community-gesteuerten Metaverse-Plattform und einem Design, das auf echte Spieler zugeschnitten ist, belohnt dieses Ethereum-basierte System Spieler nur für das Spielen ihrer Lieblingsspiele - und gibt ihnen das volle Eigentum an allen Vermögenswerten. Dieses innovative Konzept hat großes Potenzial, das mobile Gaming positiv zu beeinflussen, wenn es seine Ziele erreicht.

Meta Masers Guild bereitet sich zusammen mit ihrem Entwicklungspartner Gamearound darauf vor, den ersten MMG-Titel - Meta Kart Racers - im dritten Quartal 2021 zu veröffentlichen. Das hochintensive Rennspiel wird sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen verfügbar sein und einen Solo-Arcade-Modus sowie Online-Wettbewerbe zwischen Spielern bieten. Die Spieler können ihr MEMAG für exklusive Upgrades ausgeben oder ihr Glück beim Sammeln seltener NFT-Charaktere versuchen.

In den letzten Tagen verzeichnete der Vorverkauf von Meta Masters Guild ein bemerkenswertes Wachstum - in manchen 24-Stunden-Perioden wurden mehr als 100.000 $ eingenommen. Um an diesem Erfolg teilzuhaben und MEMAG mit ETH oder USDT zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Website und verwenden Sie eine beliebige Wallet Connect oder MetaMask Wallet.

Meta Masters Guild jetzt besuchen

Fight Out (FGHT): Die Zukunft der Fitness

Fight Out hilft der Fitnessbranche, sich mit seiner fortschrittlichen Web3- und M2E-Technologie (move-to-earn) weiterzuentwickeln. Der neuartige Ansatz wurde entwickelt, um der hohen Fluktuationsrate in traditionellen Fitnessstudios entgegenzuwirken, in denen fast 50 % der neuen Mitglieder innerhalb von sechs Monaten aufhören, was hauptsächlich auf einen Mangel an Motivation, Personalisierung und Zugehörigkeitsgefühl zurückzuführen ist.

Fight Out entwickelt eine innovative, umfassende Lösung für Einzelpersonen, um ihre Fitnessfortschritte zu überwachen, belohnt zu werden und gleichzeitig eine Gemeinschaft aufzubauen. Dazu gehören ein benutzerdefinierter NFT-Avatar, der die persönlichen Statistiken anzeigt, REPS-Cois als Belohnung für das Training zu Hause oder im Fitnessstudio sowie maßgeschneiderte Trainingspläne. Durch das Einlösen dieser Token können sich die Nutzer Rabatte auf App-Abonnements und Mitgliedschaften in Fitnessstudios sichern; außerdem können sie damit auch Nahrungsergänzungsmittel, Trainingsgeräte oder Kleidung kaufen.

Im vierten Quartal 2023 wird Fight Out sein erstes physisches Fitnessstudio mit fortschrittlicher Technologie und Dienstleistungen eröffnen, die vollständig in die einzigartigen Web3-Funktionen integriert sind. Die Räume in den Fitnessstudios werden mit "digitalen Spiegeln" ausgestattet sein, die digitale Fitnessprofile zeigen, sowie mit Sensoren zur Fortschrittsverfolgung, die bei der Feedback-Analyse helfen.

Jetzt haben Sie die Chance, das Beste aus der Investitionsmöglichkeit zu machen, denn für Investitionen über 50.000 $ gibt es Boni von bis zu 50 %. Das FGHT-Projekt hat in der Vorverkaufsphase bereits fast 4 Mio. $ eingenommen und wird bald in die nächste Phase mit höheren Preisen eintreten.

Besuchen Sie Fight Out Now

C+Charge (CCHG) heizt die Revolution der Elektrofahrzeuge an

Ein neues Blockchain-basiertes Zahlungssystem und eine Such-App für Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden die Kryptowelt schockieren. C+Charge zielt darauf ab, die Hindernisse zu beseitigen, mit denen Besitzer von Elektrofahrzeugen konfrontiert sind, wie z. B. hohe Gebühren, begrenzter Zugang zu Ladestationen und Unklarheiten bei der Bezahlung.

Mit seinen intelligenten Verträgen ermöglicht C+Charge die direkte Bezahlung von Krypto-Wallets und den schnellen Zugang zu Ladestationen, und das alles ohne zusätzliche Gebühren oder Wartezeiten. Die durchsuchbare Datenbank der App mit Ladestationen, die auf sicherer Blockchain-Technologie basiert, liefert Echtzeitinformationen und bietet eine kostengünstige Lösung für herkömmliche Methoden.

Zusätzlich zu seinen Kernfunktionen hat C+Charge eine Partnerschaft mit Flowcarbon geschlossen, um Goodness Nature Tokens ($GNT) als tokenisierte Kohlenstoffgutschriften anzubieten. Dies ermöglicht es den Besitzern von Elektrofahrzeugen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und einen reibungsloseren Übergang zu E-Fahrzeugen zu schaffen. Gebäudemanager haben außerdem die Möglichkeit, den Energieverbrauch jedes E-Fahrzeugs zu überwachen, was es für Vermieter und Unternehmen attraktiver macht, Ladestationen zu installieren.

Der Vorverkauf für die CCHG-Token von C+Charge ist jetzt angelaufen, mit einem Startpreis von 0,013 USDT. Es sind drei weitere Stufen geplant, wobei der Tokenpreis auf maximal 0,02350 USD steigen wird.

Besuchen Sie C+Charge jetzt

Wenn Sie in die Kryptowährungsbranche investieren möchten, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um von dem Bullenrun bei Bitcoin zu profitieren und das Beste aus den oben genannten Altcoin-Investitionsmöglichkeiten zu machen. Mit dem Aufstieg von Bitcoin, NFTs und anderen Web3-Technologien entwickeln Blockchain-Projekte eine neue Generation von Fitness-, Spiel- und EV-Lösungen - und machen es einfacher denn je, sich an der Zukunft des Finanzwesens und dezentraler Gemeinschaften zu beteiligen.