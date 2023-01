Brasilien und Argentinien wollen eine neue Währung schaffen, Bitcoiners schlagen die Einführung von BTC vor

Source: Weyo/Adobe

Brasilien und Argentinien denken über die gemeinsame Schaffung einer gemeinsamen Währung nach - aber Bitcoiners haben vorgeschlagen, stattdessen Bitcoin (BTC) einzuführen.

Am Wochenende berichtete die Financial Times, dass Minister der beiden Länder sagten, dass die vorgeschlagene Währung "zunächst parallel zum brasilianischen Real und argentinischen Peso laufen würde".

Die brasilianischen Politiker haben vorgeschlagen, die neue Währung "sur" (was "Süden" bedeutet) zu nennen, und behaupteten, die Währung "könnte den regionalen Handel ankurbeln und die Abhängigkeit vom USD verringern." Der Plan wurde in einem Perfil-Artikel aus der gemeinsamen Feder von Alberto Fernández und Luiz Inácio Lula da Silva, den jeweiligen Präsidenten von Argentinien und Brasilien, bestätigt.

Aber Bitcoiners haben vorgeschlagen, die Fiat-Währung ganz abzuschaffen. Sie schlagen vor, den gesamten Prozess der Währungsschöpfung zu überspringen und BTC als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Ihrer Meinung nach könnte dieser Schritt von Anfang an allen Parteien zugute kommen.

"Die Antwort ist nicht eine neue Fiat-Währung", meint Gabor Gurbacs, Strategieberater bei VanEck.

Andere vertraten einen ähnlichen Standpunkt.

Aber die Diskussion wurde erst richtig entfacht, als Coinbase-CEO Brian Armstrong schrieb, dass "der Wechsel zu Bitcoin" "wahrscheinlich die richtige langfristige Wette" wäre.

Während viele mit dem Tweet des Chefs der Kryptobörse nicht einverstanden waren, äußerten einige ihre Unterstützung. Befürworter behaupteten, dass Entwicklungen wie das Lightning Network bei Netzwerkproblemen helfen könnten.

Und einige meinten, dass die "Volatilität" von BTC überbewertet sei, insbesondere im Vergleich zu den Fiat-Währungen in Lateinamerika.

Tatsächlich gibt es keinen Mangel an Beweisen, die darauf hindeuten, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen sowohl in Brasilien als auch in Argentinien ansteigt, während Fiat-Währungen weiterhin zu kämpfen haben.

Könnte BTC eine Alternative zu den inflationsgeplagten Fiatwährungen in LATAM sein?

Während die Hyperinflation den argentinischen Peso verwüstet, mit einer Inflationsrate von über 90 % im letzten Jahr, wenden sich viele Bürger kryptobasierten Alternativen zu.

Der Kauf von Stablecoins ist im Kommen, ebenso wie Krypto-Investitionen. Und immer mehr Bürger entscheiden sich dafür, für Unternehmen zu arbeiten, die sie in Kryptowährungen bezahlen.

Die brasilianische Inflationsrate hat im Juni dieses Jahres ein Allzeithoch erreicht.

Inflation rates over the past five years in Brazil and Argentina. (Source: Trading Economics)

In Brasilien erlauben einige lokale Regierungen ihren Bürgern inzwischen, ihre Steuerrechnungen in Kryptowährungen zu bezahlen, und die Zentralregierung hat kürzlich grünes Licht für die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel gegeben.

Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa erklärte gegenüber der Financial Times, dass das Projekt der Gemeinschaftswährung "als eine Studie über Mechanismen zur Handelsintegration" beginnen würde.

Er deutete jedoch an, dass andere LATAM-Länder schließlich mit ins Boot geholt werden könnten - oder selbst ähnliche Projekte starten.

Massa sagte: