Bitcoin Preise und Ethereum Vorhersage; Die US FOMC und Fed Rate heute

Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben den Markt mit Kursen über 23.000 $ bzw. 1.500 $ auf Trab gehalten. Dies hat zu einem Gesamtwachstum der globalen Krypto-Marktkapitalisierung beigetragen, die derzeit bei 1,05 Billionen US-Dollar liegt, was einen Anstieg von 0,91 % in den letzten 24 Stunden bedeutet.

Trotzdem scheinen die Händler vor der Ankündigung der US-Notenbank zögerlich zu sein, nennenswerte Angebote zu machen. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Bitcoin-Preise und die Ethereum-Vorhersage sowie auf den aktuellen Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) und den heutigen Leitzins.

Seit Beginn dieses Jahres sind die Kryptowährungsmärkte stabil und blinken grün, was auf die mögliche dovishe Haltung der Federal Reserve zurückzuführen sein könnte.

Eine von der DekaBank mit Metaco unterzeichnete Vereinbarung über die Bereitstellung digitaler Vermögenswerte für Institutionen wird neben der bevorstehenden Zinserhöhung der Federal Reserve einen erheblichen Einfluss auf den Kryptomarkt haben.

FOMC und Fed Fund Rate im Vorfeld

Der US-Dollar hatte zu Beginn des Handels aufgrund von Daten, die auf einen geringeren Lohndruck hindeuteten, geschwächelt, stabilisierte sich jedoch später, da die Anleger die Ergebnisse einer Sitzung der Federal Reserve erwarteten.

The United States Federal Reserve is likely to increase interest rates by 0.25% on Wednesday, however, traders will be more focused on the press conference of Chairman Jerome Powell for clues regarding their long-term stance toward policy change.

Dennoch sank der Dollar-Index, der den Wert des Dollars gegenüber sechs anderen wichtigen Währungen misst, um 0,029 % auf 102,060. Der Markt verzeichnete in der letzten Handelssitzung einen Rückgang um 0,16 %, was zum Teil auf die Nachricht zurückzuführen war, dass die Arbeitskosten in den USA im vierten Quartal so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr gestiegen waren.

Die Anleger werden in dieser Woche die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England aufmerksam verfolgen. Beide werden die Zinssätze am Donnerstag wahrscheinlich um 0,5 % anheben, so dass die Anleger sicherstellen sollten, dass sie über diese wirtschaftlichen Ereignisse auf dem Laufenden bleiben.

Die konstante Abwertung des US-Dollars wurde ebenfalls als ein wichtiges Element angesehen, das die Kryptowährungspreise auf einem hohen Niveau hielt.

Deutsche Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an

Die DekaBank, eine 105 Jahre alte Bank mit Vermögenswerten in Höhe von 428 Milliarden US-Dollar, hat eine Zusammenarbeit mit Metaco vereinbart, um mit dem Verkauf digitaler Vermögenswerte an Institutionen zu beginnen. Laut einer Pressemitteilung vom 31. Januar wird die DekaBank Harmonize von Metaco nutzen, eine Plattform für "Verwahrung und Orchestrierung".

Die Verwahrungsplattform ist für die DekaBank äußerst wichtig, und daher hatte ihre Ankündigung große Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche, einschließlich Bitcoin. Metaco wird in der Lage sein, alle Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten über diese Plattform zu überwachen, weshalb die Nachricht so bedeutsam war.

Erklärung der jüngsten Risk-On-Welle auf den Kryptomärkten

Der globale Kryptowährungsmarkt hat seinen Aufwärtstrend beibehalten und zusätzliche Gebote um die Marke von 1,05 Billionen US-Dollar erhalten, da zwischen dem 21. und 27. Januar 117 Millionen US-Dollar, der höchste Betrag seit Juli letzten Jahres, in kryptobasierte Anlageprodukte investiert wurden.

Darüber hinaus hatten die positiven Ankündigungen in Bezug auf die Kryptowährungsregulierung ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung am Kryptomarkt. Für die Zukunft scheinen die Investoren vorsichtig zu sein, ein starkes Gebot abzugeben, bis die Sitzung der Federal Reserve abgeschlossen ist.

Bitcoin Preis

Heute liegt der Bitcoin-Preis bei 22.993,90 $ mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 22 Mrd. $. Er ist in den letzten 24 Stunden um 0,25% gestiegen und liegt damit auf Platz 1 der CoinMarketCap-Rangliste mit einer Marktkapitalisierung von 443 Milliarden Dollar.

Auf dem 4-Stunden-Zeitfenster wird Bitcoin ohne klare Tendenz gehandelt, da der Markt die Zinsentscheidungen des Federal Open Market Committee und der Federal Reserve abwartet. Dennoch liegt der unmittelbare Widerstand für das BTC/USD-Paar weiterhin bei 23.300 $, und ein Ausbruch über diese Marke hat das Potenzial, das BTC/USD-Paar in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs bei 23.920 $ zu führen.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Die führenden technischen Indikatoren, wie der RSI und der MACD, befinden sich im Verkaufsbereich, und auch der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt deutet auf einen Verkaufstrend hin.

Auf der Unterseite dürfte eine Aufwärtstrendlinie Bitcoin bei $22.750 unterstützen, und ein Durchbruch dieses Niveaus nach unten könnte mehr Raum für Verkäufe bis $22.350 schaffen.

BTC jetzt kaufen

Ethereum Preis

Ethereum verzeichnete heute einen Preis von $1.572,48 mit einem Handelsvolumen von $6,2 Milliarden innerhalb der letzten 24 Stunden. Seitdem hat Ethereum einen Wertverlust von 0,03% erfahren und liegt derzeit auf CoinMarketCap auf Platz 2 mit einer Marktkapitalisierung von 192 Milliarden Dollar.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass Ethereum eine zinsbullische Trendwende erleben könnte, sobald es die doppelte Bodenunterstützung von $1.540 erreicht. Die Herausforderungen bleiben auf der Oberseite, da es einen hohen Widerstand um die 1.600 $-Marke gibt. Wird dieses Hindernis überwunden, könnte ETH bis auf etwa 1.625 $ ansteigen.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

Sollte die Unterstützung bei $1.540 scheitern, könnte dies einen weiteren Preisrückgang bis zur $1.500-Marke einleiten.

ETH jetzt kaufen

Bitcoin Alternativen

CryptoNews Industry Talk hat die 15 besten Kryptowährungen für 2023 bewertet. Wenn Sie auf der Suche nach einer vielversprechenderen Investitionsmöglichkeit sind, gibt es andere Alternativen, die Sie in Betracht ziehen können.

Jede Woche werden neue Altcoins und ICO-Projekte in die Liste aufgenommen.

Haftungsausschluss: Der Abschnitt "Industry Talk" bietet Einblicke von Akteuren der Kryptoindustrie und ist nicht Teil des redaktionellen Inhalts von Cryptonews.com.

Finden Sie den besten Preis für den Kauf/Verkauf von Kryptowährungen