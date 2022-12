Bitcoin Preis und Ethereum Vorhersage; Huobi Token Pumpen über 25%

Der Markt für Kryptowährungen hat sich leicht erholt, wobei Bitcoin, die führende Kryptowährung, um mehr als 2,5 % auf 16.815 $ gestiegen ist, nachdem sie an der Widerstandsmarke von 17.250 $ gescheitert war. In ähnlicher Weise steigt Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, und erreicht 1.286 $, nachdem sie ein symmetrisches Dreiecksmuster durchbrochen hat.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden am frühen Morgen des 1. Dezembers positiv gehandelt, da die globale Krypto-Marktkapitalisierung am Vortag um 0,56 Prozent auf 861,06 Milliarden Dollar anstieg.

In den letzten 24 Stunden stieg das Gesamtvolumen des Kryptomarktes um 5,03 Prozent auf 49,73 Mrd. $. Das Gesamtvolumen von DeFi betrug 3,43 Milliarden Dollar, was 6,90 Prozent des gesamten 24-Stunden-Volumens auf dem Kryptomarkt ausmacht.

Das Gesamtvolumen aller Stablecoins betrug 47,01 Milliarden Dollar, was 94,53 Prozent des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top 24-Stunden-Altcoin-Gewinner und -Verlierer.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

GMX (GMX), Polygon (MATIC) und Zcash (ZEC) sind drei der Top 100 Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben. Der GMX-Kurs ist um mehr als 12% auf $48,80 gestiegen, der MATIC-Kurs um mehr als 6% auf $0,9275 und der ZEC-Kurs um fast 5,5%.

ApeCoin (APE), Fantom (FTM) und Helium (HNT) sind drei der Top-100-Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert verloren haben. Während APE mehr als 7 % verloren hat und nun bei 3,97 $ notiert, ist FTM um fast 2,25 % gefallen und notiert nun bei 0,2345 $. Gleichzeitig ist der Preis von HNT um über 3 % gesunken und liegt nun bei 2,45 $.

Kraken entlässt 30 % seiner weltweiten Belegschaft

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensblog wird die in den USA ansässige Kryptowährungsbörse Kraken 30 % ihrer weltweiten Belegschaft bzw. über 1.100 Personen entlassen, um sich den aktuellen Marktbedingungen anzupassen".

Seit Anfang dieses Jahres sind die Finanzmärkte aus makroökonomischen und geopolitischen Gründen unter Druck geraten.

Kraken schrieb.

"Als unmittelbare Folge sahen wir einen drastischen Rückgang des Handelsvolumens und der Neukundenanmeldungen. Leider sind auf dem Markt immer wieder schlechte Dinge passiert, und wir haben alle guten Möglichkeiten ausgeschöpft, die Preise zu ändern, um der Nachfrage gerecht zu werden."

Als Ergebnis dieser Entlassungen ist die Gesamtbelegschaft von Kraken wieder auf dem Stand von vor einem Jahr, so das Unternehmen.

Nach dem kürzlichen Ausfall der Kryptowährungsbörse FTX.com auf den Bahamas, der die Kryptowährungsmärkte in Mitleidenschaft gezogen hat und Unternehmen bedroht, die FTX ausgesetzt sind (einschließlich des Krypto-Kreditgebers BlockFi Inc., der diese Woche Konkurs angemeldet hat), hat Kraken diese Maßnahme ergriffen.

Auros Global verpasst DeFi-Zahlung aufgrund von FTX-Ansteckung

Nachdem das Kryptowährungshandelsunternehmen Auros Global es versäumt hat, eine Kapitalrückzahlung für ein dezentralisiertes Finanzdarlehen (DeFi) in Höhe von 2.400 Wrapped Ether (wETH) zu leisten, scheint es mit dem FTX-Virus infiziert zu sein.

Am 30. November twitterte M11 Credit, ein institutioneller Kredit-Underwriter, der Liquiditätspools auf Maple Finance überwacht, seinen Anhängern, dass Auros es versäumt hatte, eine Kapitalzahlung für ein 2.400 wETH-Darlehen im Wert von rund 3 Millionen US-Dollar zu leisten.

Nach Angaben von M11 Credit befindet sich Auros in einer "kurzfristigen Liquiditätskrise infolge der FTX-Insolvenz". Das Unternehmen steht in ständigem Kontakt mit seinen Kreditnehmern, insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse.

Maple Finance hat den Thread retweetet, aber das algorithmische Handels- und Market-Making-Unternehmen Auros hat noch nicht auf die Behauptungen von M11 Credit reagiert.

M11 Credit hat auch erklärt, dass der Kredit wegen der verspäteten Zahlung nicht ausgefallen ist. Stattdessen wurde aufgrund des Zahlungsverzugs eine "5-tägige Nachfrist gemäß den Smart Contracts" aktiviert.

Dies bedeutet, dass die Frist für Auros, die verspätete Zahlung zu leisten und einen Zahlungsausfall zu vermeiden, am 5. Dezember endet.

In Anbetracht dieser Nachricht überlegt der Markt noch, ob er den Aufwärtstrend beibehalten oder auf eine Korrektur warten soll.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei $16.815, und das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden beträgt $24 Milliarden. In den letzten 24 Stunden hat das Paar BTC/USD um fast 2,5 % zugelegt, während CoinMarketCap derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 323 Mrd. $ an erster Stelle steht, gegenüber 323 Mrd. $ gestern.

Es gibt ein Gesamtangebot von 21.000.000 BTC-Münzen und ein zirkulierendes Angebot von 19.220.518 BTC-Coins.

BTC/USD wird am Donnerstag mit einer zinsbullischen Tendenz gehandelt, hat aber eine überkaufte Zone erreicht, und das Doppel-Top-Muster erweitert den Widerstand in der Nähe der $17.255-Marke. Ein zinsbullischer Ausbruch über die $17.255-Marke könnte Bitcoin zu den nächsten Widerstandsniveaus von $17.600 und $18.000 führen.

Da sich der RSI und der MACD im überkauften Bereich befinden, ist eine Abwärtskorrektur unter $17.250 möglich. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung von Bitcoin bei 16.700 $, die bis auf 16.250 $ fallen kann.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei $1.286, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $8 Milliarden. In den letzten 24 Stunden ist Ethereum um fast 1% gestiegen. Bei CoinMarketCap rangiert Ethereum derzeit auf Platz 2 mit einer Live-Marktkapitalisierung von 157 Milliarden Dollar. Es gibt einen zirkulierenden Bestand von 122.373.866 ETH-Münzen.

Auf der 4-Stunden-Chart wird Ethereum stark zinsbullisch gehandelt, stößt aber nun bei der Marke von $1.310 auf starken Widerstand. Die Bildung des Pinzetten-Top-Musters schwächt den Aufwärtstrend und könnte zu einer bärischen Marktkorrektur führen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung für Ethereum wahrscheinlich bei etwa $1.225, die bis auf $1.150 sinken kann.

Andererseits könnte ein Ausbruch nach oben über die 1.310 $-Marke den ETH-Kurs auf die 1.354 $-Marke bringen.

Huobi Token pumpt über 25%

Huobi Token wird derzeit bei 6,85 $ gehandelt mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 16 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden ist Huobi Token um 1,5 % gefallen, hat aber in den letzten sieben Tagen um über 25 % zugelegt. CoinMarketCap rangiert jetzt auf Platz 39, mit einer Live-Marktkapitalisierung von 1.050.454.242 USD. Es sind 153.357.694 HT-Münzen im Umlauf, mit einer maximalen Versorgung von 500.000.000 HT-Coins.

Aus technischer Sicht steht das HT/USD-Paar unmittelbar vor dem Widerstand bei 7,40 $, wobei ein Ausbruch über dieses Niveau HT möglicherweise der Marke von 8,35 $ aussetzt.

Auf der Oberseite hat ein Durchbruch über 8,35 $ das Potenzial, auf 9 $ zu steigen. Ein bärischer Durchbruch der 6,6 $-Marke könnte dagegen den Verkauf auf 6,10 $ oder 5,10 $ ausweiten.

