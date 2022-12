600 Krypto-Verbrechen in der Ukraine in diesem Jahr gemeldet, sagt die Polizei

Source: Maykal/Adobe

Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben seit Anfang des Jahres 600 mutmaßliche Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersucht.

Forklog berichtet, dass diese Behauptung von Evgeny Panchenko, dem Leiter des Analyseteams der Cyberabteilung der Polizei, aufgestellt wurde.

Panchenko behauptete, dass die meisten Fälle "Cyberkriminelle" betrafen, die Münzen zum "Waschen von kriminellen Erträgen und zum Handel mit illegalen Waren im Darkweb" verwendeten.

He stated:

"Kryptowährungen bieten viele Möglichkeiten für die Entwicklung der Wirtschaft. Allerdings machen auch Kriminelle erfolgreich Gebrauch von diesen Instrumenten."

Die ukrainische Cyberpolizei entsandte Delegierte zu einem kürzlich abgehaltenen Gipfel der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten. Der Gipfel wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ins Leben gerufen.

Auf dem Treffen stimmten die internationalen Regierungen - darunter auch die der Ukraine - einer Maßnahme zu, die den Strafverfolgungsbehörden mehr Befugnisse im Bereich der Kryptowährung einräumt.

Die neue Maßnahme sieht vor, dass die Polizei in mehreren Ländern Zugang zu den "notwendigen Werkzeugen" für die "Finanzüberwachung" und die "Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit [Kryptoassets]" erhält.

Ist die Kryptokriminalität in der Ukraine auf dem Vormarsch?

Anfang dieses Monats verurteilte ein ukrainisches Gericht den Besitzer einer Schneiderei, die als Fassade für eine Krypto-Mining-"Farm" diente. Die Betreiber wurden für schuldig befunden, Strom aus dem örtlichen Netz gestohlen zu haben, um ihre Anlagen zu betreiben. Etwa 51 Personen scheinen in das Verbrechen verwickelt gewesen zu sein.

Das Land hat sich auch für eine fortschrittliche, wirtschaftsfreundliche Krypto-Regulierung eingesetzt. Die Regierung hat auch Krypto-Spenden verwendet, um ihren laufenden militärischen Kampf mit Russland zu finanzieren.

Die Polizei warnt jedoch seit langem davor, dass Krypto und Kriminalität in der modernen Ukraine Hand in Hand gehen. Letztes Jahr forderte der Leiter der Cyberpolizei Kiew auf, Kryptowährungen zu "legalisieren" und in den legalen Sektor zu überführen.

Er sagte, dass dies der Polizei erlauben würde, "illegale Transaktionen mit Kryptowährungen effizienter zu überwachen" - und behauptete, dass "alle Schwarzmarktakteure" Kryptowährungen jetzt als Zahlungsmittel verwenden.