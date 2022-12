So kaufen Sie Kryptowährungen mit einem Rabatt

Es sind schwierige Zeiten für Krypto-Besitzer, die sehen, wie die Preise vieler digitaler Vermögenswerte fallen, und es wird immer schwieriger, in einem derart volatilen Klima mit dem Kauf von Kryptowährungen dauerhaft Geld zu verdienen.

Ein klarer Marktführer in dieser Hinsicht ist das ArbiSmart Wallet- und Finanzdienstleistungsökosystem, das Rabatte von bis zu 50 % auf alle Krypto- und FIAT-Käufe bietet. Das Projekt wurde 2019 ins Leben gerufen und hat durch ein bewährtes, risikoarmes Einnahmemodell beständige Gewinne für die Nutzer der Plattform beim Speichern und Kaufen von Währungen erzielt, die höher sind als bei allen legitimen Wettbewerbern.

Kaufen Sie Krypto oder FIAT für bis zur Hälfte des Preises

Die von der EU zugelassene ArbiSmart-Plattform bietet Rabatte von bis zu 50 % beim Kauf von Krypto- und FIAT-Währungen über die Plattform, sofern die gekaufte Währung anschließend für eine Sperrfrist gesperrt wird.

Die Rabatte beim Kauf von Kryptowährungen reichen von 10 % bis 50 %, wobei der Prozentsatz steigt, je länger die Sperrfrist ist. In bestimmten Fällen können auch andere Bedingungen gelten, wie z. B. die Sperrung eines bestimmten Betrags von RBIS, ArbiSmarts eigenem Token, für die Dauer der Sperrfrist. Auf diese Weise erhält RBIS einen zusätzlichen Nutzen, der den Wert des Tokens in die Höhe treiben kann.

Wenn Sie also einen Rabatt von 25 % auf einen Bitcoin-Kauf im Wert von 2.000 $ erhalten, zahlen Sie 1.500 $, aber der volle Bitcoin-Wert von 2.000 $ wird für die angegebene Sperrfrist gesperrt und kann danach abgehoben oder auf der Plattform verwendet werden.

Vollständige Transparenz:

Die spezifischen Bedingungen für jede der verfügbaren Rabattoptionen werden auf der Registerkarte "Buy Crypto" des ArbiSmart-Dashboards klar dargelegt, wo eine große Auswahl an Möglichkeiten präsentiert wird.



Zu den Faktoren, die die Höhe des Abschlags auf unterstützte Währungen beeinflussen, gehören:

1. Die Währung, die gekauft wird, und die Währung, in der sie gekauft wird

2. Der gekaufte Betrag

3. Die Dauer der Sperrfrist

4. Ob eine Summe von RBIS auch für die Sperrfrist gesperrt ist oder nicht, mit höheren Rabatten, je länger die Sperre.

ArbiSmart unterstützt fast 30 verschiedene FIAT und Kryptowährungen, von Bitcoin und Dogecoin bis hin zu Euro und USD, und Sie können Rabatte von bis zu 50% erhalten, sowohl auf FIAT als auch auf Kryptowährungen.

Sie könnten zum Beispiel 5.000 USDT kaufen, was einem Wert von 5.000 Dollar entspricht, da der Stablecoin-Preis an den Kurs des US-Dollars gebunden ist.

Sie könnten die USDT mit US-Dollar kaufen und erhalten Ihren 30-prozentigen Rabatt, aber wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Stablecoins mit Euro zu kaufen, profitieren Sie zusätzlich zu Ihrem 30-prozentigen Rabatt auch von der Tatsache, dass der Euro im Wert fällt, während die USDT steigen, da der US-Dollar stärker wird.

Zusätzlich zu den Gewinnen aus den Krypto-Käufen können die Nutzer der ArbiSmart-Plattform hohe Zinsen erhalten, wenn sie ihre gekauften Kryptos nach Ablauf der Sperrfrist in einer zinsbringenden Wallet speichern. Der genaue Zinssatz hängt von der Länge des Plans, der Währung des Plans, der Methode zum Erhalt der Zinsen und dem Account Level des Wallet-Inhabers ab.

Die Kontostufen sind der Hauptfaktor für die Entscheidung über Ihren Prozentsatz und sie basieren darauf, wie viel RBIS Sie besitzen. Um Zinsen auf Ihren Bitcoin, Euro oder eine andere bevorzugte Währung zu erhalten, müssen Sie den Kontostatus "Anfänger" haben, was den Besitz von 1.000 RBIS erfordert.

Zusätzlich zu der Liste der RBIS-Dienstleistungen können Guthaben in jeder unterstützten Währung sein, aber wenn das Guthaben in RBIS ist, erhält es dreimal höhere Zinsen als Guthaben in jeder anderen Währung.

Die Zinsen können täglich auf ein verfügbares Guthaben überwiesen oder im Sparguthaben festgeschrieben werden. Auch hier gibt es jedoch Vorzugsbedingungen für die Verwendung von RBIS, da die höchsten Zinssätze erzielt werden, wenn die Zinsen in RBIS umgewandelt und für die Dauer des Plans gesperrt werden.

Kapitalgewinne erzielen, auch wenn andere Coins abstürzen

Die ArbiSmart-Brieftasche hat im letzten Jahr eine Menge an Zugkraft gewonnen und die Nachfrage nach RBIS angekurbelt. Dies liegt an der Tatsache, dass sie beständige passive Gewinne bietet, mit Zinssätzen, die unabhängig von den Marktbedingungen stabil bleiben und eine großartige Absicherung gegen einen Abschwung darstellen. Dies führt zu großzügigen Kapitalgewinnen für die Inhaber von Geldbörsen zusätzlich zu den himmelhohen Zinsen für Sparpläne.

Die Nachfrage wird in den nächsten 5 Monaten noch weiter steigen, da das ArbiSmart-Ökosystem um eine Reihe neuer, miteinander verbundener Dienste erweitert wird, die alle den Besitz von RBIS erfordern. Dazu gehören eine Wallet-App, ein DeFi-Protokoll mit einem Yield-Farming-Programm, das noch nie dagewesene Gamification-Funktionen bietet, eine ArbiSmart NFT-Sammlung, ein NFT-Marktplatz, ein Play-to-Earn-Metaverse mit RBIS als Spielwährung und eine Krypto-Börse. Für die Nutzung von RBIS im gesamten Hub werden Vorteile gewährt.

Jeder, der sich registriert und innerhalb von 72 Stunden nach Erscheinen dieses Artikels Krypto- oder FIAT-Währung kauft, erhält 30% Rabatt auf den Kauf. Kontaktieren Sie einfach das Team per Chat, sobald Sie sich registriert haben, um den Rabatt in Anspruch zu nehmen.

Verpassen Sie es nicht. Melden Sie sich jetzt an!