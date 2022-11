Dogecoin Preisvorhersage nach Ultimatum an Twitter Mitarbeiter von Elon Musk - Kann DOGE steigen?

Der Dogecoin-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 1 % gestiegen, wobei der aktuelle Stand von 0,085864 $ einen Sprung von 43 % im letzten Monat darstellt. Der Meme-Token verdankt sein jüngstes Glück der 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter durch Elon Musk, aber da das Social-Media-Unternehmen derzeit in Aufruhr ist, nachdem sein Besitzer den Mitarbeitern ein Ultimatum bezüglich der neuen Arbeitskultur gestellt hat, ist es nun ungewiss, ob DOGE seinen früheren Schwung fortsetzen kann.

Da die Münze immer noch 88 % von ihrem Allzeithoch von 0,731578 $ (das im Mai 2021 erreicht wurde) entfernt ist, hat sie noch einen langen Weg vor sich, bevor sie ihren früheren Rekord wieder erreichen kann. Dies gilt insbesondere, wenn man das globale makroökonomische Bild in Betracht zieht, das immer noch die positive Stimmung überwiegt, die durch den neuen Eigentümer von Twitter erzeugt wird.

Dogecoin-Preisprognose, da Elon Musk den Twitter-Mitarbeitern ein Ultimatum stellt - kann sich DOGE jetzt erholen?

Die DOGE-Indikatoren bieten ein gemischtes Bild: Der Relative-Stärke-Index (lila) steigt von 40 an und deutet auf eine mögliche Erholung hin. Andererseits hat der gleitende 30-Tage-Durchschnitt (rot) bei seinem Anstieg über den 200-Tage-Durchschnitt (blau) möglicherweise einen Höchststand erreicht, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hindeutet.

Dieses verworrene Bild wird durch die Fundamentaldaten des Dogecoin nicht besser, die in letzter Zeit stark mit Twitter und der Beteiligung von Elon Musk am Unternehmen in Verbindung gebracht wurden. Das liegt daran, dass Twitter 2.0, wie Musk es gerne nennt, in den letzten Tagen von Berichten über Massenentlassungen von Mitarbeitern heimgesucht worden ist.

Diese Kündigungen erfolgten, nachdem Musk ein Ultimatum gestellt hatte, in dem er die Mitarbeiter aufforderte, sich auf eine neue, intensivere Arbeitsplatzkultur einzulassen. Es scheint, dass vielen Mitarbeitern die Vision, die der Tesla-CEO und SpaceX-Gründer für das soziale Netzwerk entwirft, nicht gefällt, so dass viele das Netzwerk verlassen haben.

Einigen Schätzungen zufolge haben 75 % der verbleibenden 3.700 Twitter-Mitarbeiter (Musk hatte zuvor 50 % der Belegschaft des sozialen Netzwerks entlassen, als er die Leitung des Unternehmens übernahm) nun tatsächlich gekündigt. Schlimmer noch: Das Unternehmen hat angekündigt, dass sein Büro in San Francisco bis Montag geschlossen bleiben wird.

Beobachter erwarten nun, dass Twitter eine Kaskade technischer Probleme erleben wird, wobei immer weniger Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um die Probleme zu beheben. Die Hashtags #RIPTwitter und #TwitterDown sind seit einigen Stunden in aller Munde und verdeutlichen die vorherrschende Stimmung.

Dies betrifft den Dogecoin insofern, als seine jüngsten Kursgewinne auf der Annahme beruhten, dass Elon Musk Twitter-Zahlungen und/oder Trinkgelder für den Altcoin einführen würde. Nun scheint es so, als ob die Umsetzung solcher Pläne nicht weiter entfernt sein könnte, da Musk derzeit damit beschäftigt ist, Ingenieure davon zu überzeugen, im Unternehmen zu bleiben.

Daher könnten die Gewinne von DOGE von Ende Oktober in den kommenden Wochen wieder zunichte gemacht werden, da Musks Besitzverhältnisse bei Twitter sich zunehmend verschlechtern. Natürlich könnte er die Dinge tatsächlich umdrehen und schließlich eine Art Integration mit Dogecoin einführen, aber im Moment scheint eine solche Möglichkeit immer unwahrscheinlicher.

Gleichzeitig muss gesagt werden, dass die Fundamentaldaten von DOGE für eine so große Kryptowährung (gemessen an der Marktkapitalisierung) sehr schwach sind. Wenn man sich die GitHub Commits der letzten 12 Monate ansieht, rangiert sie zum Beispiel weit hinten auf Platz 108, hinter Ocean Protocol.

Dies unterstreicht den relativen Mangel an Entwicklung des Dogecoin-Protokolls im Jahr 2022 und früher zurück, was bedeutet, dass seine jüngsten Gewinne weitgehend auf einem Hype beruhen und nicht auf einem grundlegenden Grund zur Annahme

