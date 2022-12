Ukrainische Schneiderei als Fassade für illegale Krypto-Mining-Farm

Source: Alexey Novikov/Adobe

Eine Schneiderei in Kovel, Ukraine, wurde als Fassade für einen illegalen Krypto-Mining-Betrieb entlarvt. Die Drahtzieher schlossen ihre Anlagen an das örtliche Stromnetz an - und stahlen Strom, um ihre Bemühungen zu betreiben.

Der Vorfall ereignete sich in Kovel, einer Stadt in der Oblast Volyn im Nordwesten der Ukraine. Wie das Medienunternehmen Kovel Media berichtet, entdeckten die Beamten bei einer Polizeikontrolle in dem Geschäft im Dezember letzten Jahres "einen illegalen Anschluss an einen Transformator". Dieser Anschluss "ermöglichte es den Betreibern der Kryptofarm", "nicht abgerechneten Strom zu verbrauchen".

Ein Gericht in der Stadt verurteilte die Besitzerin des Ladens - Alla Dieneka - zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von über 11.500 Dollar an Volenoblenergo, den Stromversorger der Stadt. Außerdem wurde sie zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von knapp 200 Dollar verurteilt.

Wie haben die illegalen Kryptoschürfer ihren Zähler umgangen?

Das Gericht erfuhr, wie die Beamten herausfanden, dass die Betreiber des Ladens sich Zugang zu den "Spannungskreisen" eines Volenoblenergo-Transformators verschafft hatten, indem sie "die Plexiglasabdeckung" des Geräts demontierten und eine Reihe von Drähten abtrennten.

Anschließend schlossen sie die elektrischen Geräte des Ladens an das Stromnetz an und umgingen so den eigenen Stromzähler des Ladens. So konnten sie den Strom direkt aus dem lokalen Netz beziehen.

Das Gericht hörte, dass eine Gruppe von 51 Personen an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein könnte, wobei "Teile" des Ladens mit "internetfähigen Computergeräten" sowie "zusätzlichen technischen Geräten" nachgerüstet wurden, die "Strom in Kryptowährung umwandelten".

Berichten zufolge hat sich Dieneka der Anklage schuldig bekannt, und obwohl sie das Recht hat, gegen das Urteil Berufung einzulegen, wird sie dies wahrscheinlich nicht tun wollen.

Die ukrainische Regierung hat sich für Kryptowährungen ausgesprochen und versucht, ein fortschrittliches Regulierungssystem für diesen Sektor zu schaffen.

Sie hat auch versucht, Kryptowährungen als Mittel zur Geldbeschaffung für ihren militärischen Kampf mit Russland zu nutzen. Und obwohl Krypto-Mining in dem Land nicht illegal ist, hat die Polizei versucht, gegen diejenigen vorzugehen, die versuchen, Geld aus öffentlichen Stromnetzen zu stehlen, um ihre Anlagen zu betreiben.

Letzten Monat hat die ukrainische Zentralbank ein Konzept für eine digitale UAH vorgestellt, die, so hofft sie, letztendlich für bargeldlose Zahlungen im Einzelhandel verwendet werden kann.