Steht die Bundesstaatsanwaltschaft kurz vor einer Anklage gegen Binance, während Hedge-Fonds mit Vorladungen rechnen müssen?

Die US-Behörden haben amerikanische Hedgefonds und Market-Making-Unternehmen, die mit Binance, der weltgrößten Kryptowährungsbörse, zu tun haben, vorgeladen und um Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit der Börse gebeten.

Einem Bericht der Washington Post vom Samstag zufolge hat die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle Vorladungen an Investmentfirmen geschickt, die mit Binance in Verbindung stehen, und sie gebeten, Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit der Plattform zu teilen.

Rechtsexperten haben angeblich gesagt, dass die Vorladungen nicht unbedingt bedeuten, dass die Behörden wahrscheinlich Anklage gegen die Börse erheben werden. "Die Staatsanwälte diskutieren immer noch über eine mögliche Einigung mit Binance und wägen ab, ob sie genügend Beweise haben, um Anklage gegen das Unternehmen zu erheben", so die Post.

Die Vorladungen sind Teil einer größeren Untersuchung über mögliche Verstöße gegen Geldwäschegesetze durch die weltgrößte Kryptobörse, über die Bloomberg erstmals im Juni letzten Jahres berichtete. Dem Bericht zufolge untersucht die SEC auch, ob Binance's Initial Coin Offering seines BNB-Tokens im Jahr 2017 ein nicht registriertes Wertpapierangebot war.

Die föderale Untersuchung von Binance ist zu einer Zeit ans Licht gekommen, in der die Kryptoindustrie mit einer unfreundlichen Haltung von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zu kämpfen hat. Die jüngste Implosion von FTX, einst die drittgrößte Krypto-Börse der Welt, hat die Bedenken gegenüber unregulierten Online-Marktplätzen, auf denen digitale Vermögenswerte gekauft und verkauft werden, weiter verschärft.

Der Chief Strategy Officer von Binance, Patrick Hillmann, hat Berichten zufolge gesagt, dass die Börse täglich mit "praktisch allen Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt" spricht. Hillmann räumte zwar ein, dass die Börse in den ersten Jahren einige Defizite bei der Zusammenarbeit und Einhaltung von Vorschriften hatte, sagte aber, dass Binance die Einhaltung der Vorschriften jetzt sehr ernst nehme. Er sagte:

"In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen seine Haltung komplett geändert. Jetzt, wo wir diese Ressourcen haben, sind wir mit Abstand eine der proaktivsten Parteien, um [von Kriminellen gewaschene] Gelder zu identifizieren, einzufrieren und zurückzubekommen."

Mitte Dezember berichtete Reuters, dass Changpeng Zhao, der CEO von Binance, in den USA ebenfalls wegen Geldwäsche-Verschwörung und anderer Verstöße angeklagt werden könnte. Dem Bericht zufolge wird gegen Binance seit 2018 vom DOJ ermittelt. Die Ermittlungen konzentrieren sich Berichten zufolge auf Geldwäsche-Verschwörung, nicht lizenzierten Geldtransfer und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen.

Berichten zufolge wurde zwischen den DOJ-Beamten und den Anwälten von Binance ein möglicher Deal besprochen.

Binance ist nicht die einzige große Börse, die wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze angeklagt wurde. Erst letzte Woche hat Coinbase zugestimmt, insgesamt 100 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Beschwerde im Zusammenhang mit "bestimmten historischen Mängeln" bei der Einhaltung von Vorschriften beizulegen.