Russland beliefert Kasachstan mit Strom für Kryptowährungs-Miner

Russia Supplying Kazakhstan with Electricity for Cryptocurrency Miners

Im Rahmen einer Änderung der Partnerschaft zwischen den beiden Ländern will Russland den Energiebedarf Kasachstans decken, um die Miner in der ehemaligen Sowjetrepublik mit Strom zu versorgen. Dieser Schritt erfolgt inmitten der wachsenden Nachfrage nach Strom durch Krypto-Miner in Kasachstan, da die Mining-Aktivitäten einen Aufschwung erleben.

Die Entwicklung wurde von der russischen Medienplattform RBC in einem kürzlich erschienenen Bericht aufgedeckt. Dem Bericht zufolge hat die russische Regierung eine Änderung der binationalen Energieabkommen zwischen den beiden angrenzenden Ländern gefordert. Diese Entwicklung folgt auf eine Anordnung der russischen Regierung in dieser Angelegenheit.

Die Änderung zielt darauf ab, den parallelen Betrieb der Energiesysteme beider Länder zu gewährleisten. Aufgrund der kürzlich vorgenommenen Änderung wird Russland Kasachstan insbesondere für das Mining von Kryptowährungen mit ausreichend Energie versorgen.

Russland versucht, diesen Schritt durch eines seiner größten Energieunternehmen, Inter RAO, zu erleichtern. Die Bedeutung von Inter RAO für diesen Schritt liegt in der Tatsache begründet, dass es als Russlands einziger Vertragspartner für den Import und Export von Energie fungiert.

Die russische Inter RAO hat einen Handelsvertrag mit der Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) geschlossen. Der Vertrag wird die Energieversorgung Kasachstans auf der Grundlage von Kauf und Verkauf zwischen beiden Unternehmen und darüber hinaus sicherstellen.

Nach Chinas hartem Vorgehen gegen das Mining von Kryptowährungen auf seinem Staatsgebiet hat das ostasiatische Land einen Exodus von Mining-Unternehmen erlebt. In dem Bemühen, eine günstigere Atmosphäre zu finden, wanderten mehrere Mining-Unternehmen nach Kasachstan aus.

Dennoch ist Kasachstan nicht ohne Probleme. Das zentralasiatische Land hatte seinen Anteil an der Verschlechterung der Energieversorgung. Die zunehmende Energiekrise Kasachstans ist ein Beleg für die Bedeutung der russischen Partnerschaft.

Nach einer Energiekrise in Kasachstan im Januar schnitt das staatliche Energieunternehmen mehrere Kryptowährungs-Bergbauunternehmen - etwa 200 - von der Stromversorgung des Landes ab. Obwohl diese Unterbrechung nur vorübergehend war, verdeutlichte sie die heikle Situation im Energiesektor des Landes.

Die Krypto-Mining-Industrie in Kasachstan

Trotz dieser ungünstigen Anzeichen sind die meisten Krypto-Mining-Firmen in Kasachstan geblieben, was zum Teil an der jüngsten laxen Haltung des Landes gegenüber diesen Unternehmen liegt. Da Kasachstan versucht, seine Energiesituation in den Griff zu bekommen, könnte das Land jedoch seinen Ansatz bei der Regulierung von Mining-Unternehmen anpassen.

Letzte Woche legte Kasachstan seinen ersten Gesetzesentwurf zum Kryptowährungs-Mining vor, um die Branche im Land zu kontrollieren. Die Abgeordneten des Unterhauses des kasachischen Parlaments, die Mäjilis, legten einen diesbezüglichen Gesetzentwurf vor.

In dem Gesetzentwurf erkennt das Parlament die Bedeutung des Krypto-Minings für die Wirtschaft Kasachstans an. Es herrschte jedoch Einigkeit darüber, dass die Branche trotz ihrer Bedeutung in Kasachstan weitgehend unreguliert ist.

Das Land verfügt zwar über ein Gesetz, das die Registrierung von Krypto-Mining-Firmen vorschreibt, doch ist diese Registrierung freiwillig. Infolgedessen haben mehrere Unternehmen die Registrierung umgangen.

Das Fehlen einer angemessenen Aufsicht hat zu einer wahllosen Nutzung der kasachischen Energie für das Krypto-Mining geführt, was zur Energiesituation des Landes beiträgt. Daher will das Haus strengere Maßnahmen und eine angemessene Überwachung der Branche vorschlagen.

Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN